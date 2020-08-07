Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19,2 млн, количество жертв - 717,7 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 августа в мире зарегистрировали 281 002 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,4 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 19 260 188 случаев инфицирования и 717 704 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 162 804 (+ 1 203 за сутки), заболевших - 5 032 179 (+ 58 611 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 917 562 инфицированный (+ 54 801 за сутки) и 98 644 (+ 1 226 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2,025,409 человек (+ 62 170 за сутки), количество смертей - 41 638 (+ 899 за сутки).

В России 871 894 заболевших (+ 5 267 за сутки) и 14 606 летальных случаев (+ 116 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 538 184 человек (+ 8 307 за сутки), количество смертей - 9 604 (+ 306 за сутки).