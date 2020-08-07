РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7224 посетителя онлайн
Новости
14 743 96

С сегодняшнего дня в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров

С сегодняшнего дня в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров

С сегодняшнего дня в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров. Соответствующий Закон вступил в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данный Закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины" был опубликован 6 августа в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования, т.е. 7 августа 2020 г.

Документ определяет на законодательном уровне особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины. Закон предусматривает:

- закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";

- дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которая определяет особенности взимания госпошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;

- ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

Закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение государственного сбора за вылет пассажиров не повлияет на стоимость авиабилетов, - Криклий

За каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.

Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Также освобождаются от сбора в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Напомним, данный закон Рада одобрила в целом во втором чтении 13 июля, его поддержали 256 нардепов.

закон (3201) сбор (318) авиасообщение (796)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Покращення від зебобіків....
показать весь комментарий
07.08.2020 08:41 Ответить
+21
больше налогов хороших и разных
показать весь комментарий
07.08.2020 08:41 Ответить
+19
Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств
Джерело: https://censor.net/n3212414

Тобто всі депутани, міністри і їхня обсуга платити не будуть
Вітаю зебілів - ви зробили себе разом...раз за разом ))))
показать весь комментарий
07.08.2020 08:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Покращення від зебобіків....
показать весь комментарий
07.08.2020 08:41 Ответить
лучше б деньги отменили , идиоты
показать весь комментарий
07.08.2020 08:49 Ответить
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 5229
показать весь комментарий
07.08.2020 08:51 Ответить
Зубожілий- 13 грн для тебе є критична сума?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:10 Ответить
Ну это ж только начало)
Да и сам факт. Есть свобода перемещения, почему она должна быть платной?!
Давай щас за выход из метро будут требовать по гривне)
показать весь комментарий
07.08.2020 09:33 Ответить
13 грн. это сегодня, а завтра может быть и 130 ) Поражает просто сам факт таких законов - вопрос что уних в голове? если это копейки то зачем их собирать, тратить время и нервы людей, нанимать чиновников которые будут за этим следить, и потом чиновников которые следят за чиновниками... Такое впечетление что больше в стране делать нечего, все реформы сделаны и мы завтра вступаем в ЕС, как обещают уже 15 лет...
после каждых выборов одно и то же - "Ферма" по Орвеллу строится заново
показать весь комментарий
07.08.2020 10:16 Ответить
З нас скоро будуть брати за те що ми дихаєш, і за бездітность. Ну для таких продвинутих як ти ще б брав податок за відсутність мізків, для перевірки тобі буде потрібно за свій кошт зробити лоботомію
показать весь комментарий
07.08.2020 15:54 Ответить
больше налогов хороших и разных
показать весь комментарий
07.08.2020 08:41 Ответить
пам'ятаю, зебеня обіцяв відмінити касові апарати та спростити податки.
оце воно ??
показать весь комментарий
07.08.2020 08:42 Ответить
"Корабельным соснам" треба знати що обіцянка одружитися це не обружитися!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:45 Ответить
Цей піарщик обіцяє і мінімалку збільшити до 5000.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:04 Ответить
І він увійде у вартість квитка ?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:41 Ответить
а Вы как думаете???
показать весь комментарий
07.08.2020 08:45 Ответить
то я провокою зебелів...на роздуми.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:46 Ответить
вибачте! НА ЩО ВИ ЇХ ПРОВОКУЄТЕ????? У них відсутній відповідний механізм для виконання цього процесу!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:49 Ответить
Вы шутите? ЗеДятлы и ЗЕбобики и ДУМАТ (МЫСЛИТЬ), это не совместимо.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:50 Ответить
Це ж елементарна задачка !
Ніби 2 додати 2
Невже не впораються ?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:52 Ответить
Впораються. І ми ще їм винні 5 баксів залишимось.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:37 Ответить
Следующий шаг брать за прилет.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:42 Ответить
За каждные 100 км. перелета!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:52 Ответить
За успешный взлет и мягкую посадку.
(этот налог одновременно может быть тостом))))))
показать весь комментарий
07.08.2020 09:07 Ответить
И за не прилет и перелет и переперд и зебуины в восторге!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:21 Ответить
За мысль о билете!)
показать весь комментарий
07.08.2020 09:34 Ответить
Все мародеры и барыги не нажрутся!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:43 Ответить
Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств
Джерело: https://censor.net/n3212414

Тобто всі депутани, міністри і їхня обсуга платити не будуть
Вітаю зебілів - ви зробили себе разом...раз за разом ))))
показать весь комментарий
07.08.2020 08:44 Ответить
Епоха бідності закінчилися вівці повинні платити тому що Віслюку не вистачає на усі його бажанки! Скоро і Мендель народить та і від ЗеЛенці треба дати відступного!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:48 Ответить
Креатив зе-квартал-команди проявився у спустошенні гаманців їхніх прихильників.
Що, що , а ціни на квитки вони завжди вміли піднімати )
показать весь комментарий
07.08.2020 08:51 Ответить
Кроме налога, цены автоматически поднялись на курсовой разнице на 3 грн/долл.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:10 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 08:48 Ответить
Читаючи між строчок: авіа перельоти подорожчають. ЗЕпакращення вже сьогодні.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:46 Ответить
ну що "лишьбінєсамізнаєтехто", епоха бідності закінчилася? платьожечки за доставку газа сплатили вже? якщо ні, то платіть швидше. а будете вийо - получити платіжку за доставку попередньої платіжки. лошаримаютьплатитизавжди!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:47 Ответить
Скажите пожалуста, ЗеДятлы и другие, умственно отсталые в своем развитии, граждане Украины, а когда введут налог на выезд своим автомобилем с паркинга и каков будет размер ставки этого закона? % от рыночноц стоимости автомобиля или от объёма двигателя?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:48 Ответить
"рыночную стоимость" при этом будут определять бенины "неподкупные" шавки , типа серлеща или погорельца шабунина
показать весь комментарий
07.08.2020 08:51 Ответить
Серлешь, как и Ягорий Соболев-Хорьков, это отработанный материал. Вы же презервативом второй раз не пользуетесь. Тут скорее всего любитель румынской мамалыги и бениной мацы, совместно с мамой будут в тренде. А кули, мама любит скорость и авиация самое оно, её.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:55 Ответить
дуже скоро.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:52 Ответить
а чому ти так не верещало обурливо, коли сиве порося збільшило акциз на бензин, чим визвало значне його подорожчання?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:55 Ответить
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 9075
показать весь комментарий
07.08.2020 08:59 Ответить
вот реально, серйозно, - сам как думаешь? - єта вот картинка она остроумная? может интеллектуальная? оригинальная?
вот сам как думаешь - сюда ее надо біло лепить и віставлять сопсній интеллект на всеобщее обозрение?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:03 Ответить
Судячи з твоїх постів вона дуже влучна. Тобі ж Порох досі в штанці кладе.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:05 Ответить
це якраз тобі він сцить в очі Божою росою і досі
показать весь комментарий
07.08.2020 09:12 Ответить
Кумедна ти істота.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:16 Ответить
ЗеДятел. Или лапненогий подпеньковый пензюк.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:17 Ответить
Видимо тебя задело, если столько вопросов появилось)))
показать весь комментарий
07.08.2020 09:16 Ответить
Не в моих правилах вести полемику с умственно отсталыми ЗеДятлами, но для вас я уже сделал исключение, поэтому прясню, что не в компетенции президента находяться акцызы на топливо. Этим занимается НКРЕ. Учите матчасть.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:16 Ответить
Автомобили зеленого цвета будут освобождены от налога.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:11 Ответить
прочитав статтю
прочитав каменти
пойняв одне: критики Зеленського мінімум триччі на тиждень літають за кордон і по їхнім фінансам нанесено жахливий удар...
показать весь комментарий
07.08.2020 08:52 Ответить
Да ты что! Я млять разбогател от этого побора!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:56 Ответить
нет, не волнуйся, тебе єто н егрозит
как грится - если в 20 лет ума нет, то уже и не будет
в 30 лет детей нет, то уже и не будет
в 40 лет денег нет, то и не будет
никакого разбогатения тебе не светит
показать весь комментарий
07.08.2020 09:00 Ответить
К твоему сведенью летают не только люди летают и грузы!! а следовательно платят не только люди которые летают а платят и те кто потом эти грузы покупает в магазинах! так что да ПЛАТИ ЛОШАРА!!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:05 Ответить
так, це просто вбивчі гнітючі цифри
якщо, наприклад, перевізка тонни вантажу коштувала $10.000, то тепер буде коштувати $10.002,5
це жахливий удар по економіці всієї авіагалузі
показать весь комментарий
07.08.2020 09:10 Ответить
а какая разница скоко теперь будет стоить! вопрос кто за это заплатит? думаешь поставщик? ну думай дальше!! а с миру по нитке голому штаны знаешь такое?!! судя повсему не знаешь потому и ЛОШАРА!!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:12 Ответить
не лезь в економику, не твое єто, не твое
показать весь комментарий
07.08.2020 09:20 Ответить
это ты себе можешь сказать! читал я одного экономиста типа тебя который доказывал что повышение налогов ведет к росту экономики!! веперед давай покажи свою глупость!!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:21 Ответить
Ага я так и понял что твое! Умный ты наш!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:22 Ответить
Я так зрозумів, що ми наткнулись на експерта, який пояснить цей економічний феномен.
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 4611
показать весь комментарий
07.08.2020 09:57 Ответить
Куда нам до украинских учителей. Они себе, с зп в 4000 баксов, это могут легко позволить, и даже чаще. Мы о них переживаем.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:57 Ответить
Поправлю бро-в эвро 💶
показать весь комментарий
07.08.2020 09:23 Ответить
Усі так щасливі що ти "пойняв"!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:58 Ответить
Вопрос не в финансах, а в принципе.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:36 Ответить
Пора зделать налог на осадки...1 долар за дождь,2 долара за дождь с громом и молнией.😁😉😁😉😁😉да?зекоМанда.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:56 Ответить
Карколомне наповнення бюджету! Зе-команда не знає вже, що робити з грошима.
МВФ плаче, каже, що от-от буде крах американській фондовій біржі. Україна перетворюється в Нью-Васюкі, Брюссель змінюється на Львів, Париж на Житомир, Київ на Ворлд кепітал Київ ....шейхі плачуть, золотими яйцями футбол грають на вулицях українських міст, кругом ставлять платинові пам'яткики великому ЗЕ
показать весь комментарий
07.08.2020 10:11 Ответить
И эти бабки пойдут на зарплаты учителям...4000$🤣🤣🤣😂
показать весь комментарий
07.08.2020 08:59 Ответить
а шо?, так можно было???
показать весь комментарий
07.08.2020 09:00 Ответить
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 626
показать весь комментарий
07.08.2020 09:02 Ответить
забавно вспоминать как пару лет взад тут же на Цензоре єти же саміе верещали что по Конституции президент абсолютно не отвечает за економику...
показать весь комментарий
07.08.2020 09:05 Ответить
Тоді теж була мондибільшість?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:07 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 09:08 Ответить
так, була кааліція
правляча кааліція на чолі з потужним гетманом батьком всіх українців, який чомусь не мав абсолютно навіть найменшого впливу на економіку, він мав абсолютний вплив лише вибірково, наприклад в економіці кондитерського направлення
показать весь комментарий
07.08.2020 09:16 Ответить
Ну.. І який податок вводив надпотужний власним указом? Ану, роздуплишся, чи як всі зєбіли обсерешся?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:21 Ответить
Теперь отвечает. За все! И в первую очередь за то, чтобы вас, тупых лошар, все таки сделали вместе.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:08 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:05 Ответить
В двойне за свое лоховство
показать весь комментарий
07.08.2020 09:25 Ответить
Треба ще екологічний податок на природні отвори зебілів вести і лічильники з держповіркою зобов'язати встановити, бо вдихають вони чисте українське повітря, а видихають СО2 заражений бацилами. А з нижньої дірки і взагалі суцільний метан з сірководнем, а це руйнівники озонового шару і взагалі вибухонебезпечні речовини! За рідкі і тверді випорожнення встановити мито з обов'язковим сертифікованим аналізом екобезпеки для середовища!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:06 Ответить
І обов'язково плату за транспортування.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:10 Ответить
І сортування!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:21 Ответить
"...в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом." - это значит, что когда любой олигарх на частном самолете или чартерном рейсом полетит завтракать свежайшими устрицами в Италию, Испанию, Францию или еще там куда-то, то он эти два сраных доллара платить не будет. Вот так у нас "слуги народа" работают на олигархов и "сильных мира сего". А вы, лошары, платите и пополняйте казну. Ну как вас "сделали"???
показать весь комментарий
07.08.2020 09:27 Ответить
Зібрані таким чином кошти підуть на утримання і оновлення небесного повітря.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:29 Ответить
В стиле евреев -деньги с воздуха
показать весь комментарий
07.08.2020 09:29 Ответить
А чому ніхто не задається питанням, а хто той розумник від зелених, який цей дебільний закон до Верховної Ради подав?

Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 89
показать весь комментарий
07.08.2020 09:36 Ответить
Не ну вон Египет скостил визы, чего "нам" не подлататься.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:47 Ответить
Хотів полетіти у відень попити кави, але замість кави заплатив за користування законами аеродинаміки.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:02 Ответить
Тобто Зеленський дбає щоб кожен українець який летить літаком, ставав на 2 долари біднішим... Які кончені недоумки голосували за зеленського і його партію? Озвіться недоумки!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:08 Ответить
Такі що ніколи ні куди не літали і навіть не виповзали зі своєї сраки в якій живуть і плодяться.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:17 Ответить
С мира по нитке-голому королю рубашка.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:28 Ответить
Старая добрая схема.) Ввести налог на воздух, но маааленький такой, чтоб шариковых не сильно травмировать, а потом его поднимать но уже без шуму и пыли и всяких законов. Такое ощущение что некотрые люди 30 лет не в Украине жили а в лесополосе среди лопухов. С топливом тоже так начиналось. А теперь куча всяких налогов и сборов чуть ли не половина его стоимости. Или с коммуналкой, где теперь за вывоз того же мусора надо платить 2 раза.) С миру по нитке Зеле на дачку) И главное поражает ведь даже не это, а то что даже от такого копеечного налога они все равно освободили олигархов и правящий класс) Это уже ментальность, тут ничего не поделать. Это поколения должны смениться и то не факт.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:36 Ответить
Коли під час ігри змінюють на ходу правила - це значіть, що грають аферисти с шахраями. А в дурнях залишаються пересічні глядачі.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:40 Ответить
Ну и хорошо. Меньше зебильных нищебродов будет перетьмя за кордон.
Все к лучшему - билеты дороже на 1/3, тест ПЦР 1800 гривен и сбор.

Нехай щастить!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 11:27 Ответить
Очень правильный ПОБОР
Улетайте и не возвращайтесь
показать весь комментарий
07.08.2020 11:34 Ответить
"кормовые карманные монеты " которые из кармана украинского пасажира под предлогом закона должны сменить собственника кармана...
показать весь комментарий
07.08.2020 11:36 Ответить
зелені збоченці коли ви вам вже поперек горла стане?
показать весь комментарий
07.08.2020 11:39 Ответить
Продолжаем все повторять за москалюгами!
Может пора объединяться. Как-то странно идём в Европу в лаптях
показать весь комментарий
07.08.2020 11:42 Ответить
Поясніть, за що саме я маю сплатити ці гроші? Що я на томість отримаю? Чи просто "державі" потрібні кошти - а мені сплачувати?
показать весь комментарий
07.08.2020 11:56 Ответить
Ну як за що, дорожій сбір є? Є! Тоді повинен бути і повітряний сбір - логічно?
показать весь комментарий
07.08.2020 12:43 Ответить
 
 