С сегодняшнего дня в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров
С сегодняшнего дня в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров. Соответствующий Закон вступил в силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Данный Закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины" был опубликован 6 августа в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования, т.е. 7 августа 2020 г.
Документ определяет на законодательном уровне особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины. Закон предусматривает:
- закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";
- дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которая определяет особенности взимания госпошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;
- ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.
Закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.
За каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.
Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета Министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).
Также освобождаются от сбора в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.
Напомним, данный закон Рада одобрила в целом во втором чтении 13 июля, его поддержали 256 нардепов.
Да и сам факт. Есть свобода перемещения, почему она должна быть платной?!
Давай щас за выход из метро будут требовать по гривне)
после каждых выборов одно и то же - "Ферма" по Орвеллу строится заново
оце воно ??
Ніби 2 додати 2
Невже не впораються ?
(этот налог одновременно может быть тостом))))))
Тобто всі депутани, міністри і їхня обсуга платити не будуть
Вітаю зебілів - ви зробили себе разом...раз за разом ))))
Що, що , а ціни на квитки вони завжди вміли піднімати )
вот сам как думаешь - сюда ее надо біло лепить и віставлять сопсній интеллект на всеобщее обозрение?
прочитав каменти
пойняв одне: критики Зеленського мінімум триччі на тиждень літають за кордон і по їхнім фінансам нанесено жахливий удар...
как грится - если в 20 лет ума нет, то уже и не будет
в 30 лет детей нет, то уже и не будет
в 40 лет денег нет, то и не будет
никакого разбогатения тебе не светит
якщо, наприклад, перевізка тонни вантажу коштувала $10.000, то тепер буде коштувати $10.002,5
це жахливий удар по економіці всієї авіагалузі
МВФ плаче, каже, що от-от буде крах американській фондовій біржі. Україна перетворюється в Нью-Васюкі, Брюссель змінюється на Львів, Париж на Житомир, Київ на Ворлд кепітал Київ ....шейхі плачуть, золотими яйцями футбол грають на вулицях українських міст, кругом ставлять платинові пам'яткики великому ЗЕ
правляча кааліція на чолі з потужним гетманом батьком всіх українців, який чомусь не мав абсолютно навіть найменшого впливу на економіку, він мав абсолютний вплив лише вибірково, наприклад в економіці кондитерського направлення
Все к лучшему - билеты дороже на 1/3, тест ПЦР 1800 гривен и сбор.
Нехай щастить!!!
Улетайте и не возвращайтесь
Может пора объединяться. Как-то странно идём в Европу в лаптях