За сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 10,5 тыс. инфицированных и 294 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 152 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 572 человек, 294 человека умерли, 2 822 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1415 ПЦР-тестов, из них 152 - положительные. Среди них львовян - 64.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

За сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 10,5 тыс. инфицированных и 294 умерших 01

