За сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 10,5 тыс. инфицированных и 294 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 152 новых случая заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 572 человек, 294 человека умерли, 2 822 пациента выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1415 ПЦР-тестов, из них 152 - положительные. Среди них львовян - 64.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
