Третьи сутки подряд в Украине антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1 453 новых случая, умерли 33 человека, всего - 78,2 тыс. инфицированных

По состоянию на утро 7 августа в Украине лабораторно подтверждены 1 453 новых случая заболевания коронавирусом, 33 человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 78 261 человек, выздоровевших – 43 055, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 852 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 33 354 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (152), в Одесской области (156), в Киеве (186) и в Харьковской области (146).

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 30 июля 2020 г. (1197 человек) и 5 августа 2020 г. (1271 человек), 6 августа 2020 г. (1318 человек).