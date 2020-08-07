Третьи сутки подряд в Украине антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1 453 новых случая, умерли 33 человека, всего - 78,2 тыс. инфицированных
По состоянию на утро 7 августа в Украине лабораторно подтверждены 1 453 новых случая заболевания коронавирусом, 33 человека умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 78 261 человек, выздоровевших – 43 055, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 852 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 33 354 человека.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (152), в Одесской области (156), в Киеве (186) и в Харьковской области (146).
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 30 июля 2020 г. (1197 человек) и 5 августа 2020 г. (1271 человек), 6 августа 2020 г. (1318 человек).
і їй подібні не дотумкають, що то серйозно - кіна не буде.
У меня вчера близкий человек от ковид умер, 5 недель в реанимации.
Но дебилы не поймут, пока там сами не окажутся.
Сидеть в карантине не надо.
Просто носить маски и соблюдать дистанцию.
Но для дебилов это проблема.
тебя обвели вокруг пальца, дурачок
А потом орут, сколько медиков заболело....
хочу огорчить.
Рак мозга тебе обеспечен, потому что у людей, у которых нет мозгов, нервные клетки перерождаются. У тебя процесс уже пошел.
