Капитану затонувшего танкера Delfi вынесли приговор - год ограничения свободы с испытательным сроком

Капитану затонувшего танкера Delfi вынесли приговор - год ограничения свободы с испытательным сроком

Капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

Отмечается, что капитан полностью признал свою вину и активно содействовал раскрытию преступления.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Также читайте: Рядом с затонувшим танкером Delfi нашли погибшего дельфина

Одесса (8025) суд (25238) танкер (156)
Українські суди самі справедливі в світі.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:57 Ответить
Танкер і досі лежить у морі під контролем Зе.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:59 Ответить
Как мило ! Контрабанда солярки совсем не страшно !
показать весь комментарий
07.08.2020 10:00 Ответить
А кто-то утверждал , что в морском транспорте не бывает стрелочников !

Это ведь секрет полишинеля , что танкер этот долгие годы выполнял функцию перевалочного хаба для контробанды нефтепродуктов . А капитан в этой схеме мелкая шавка и должен был сесть после половины одесской портово-контробандисткой мафии , где высокое политическое начальство , менты , таможня и СБУшники все в доле !
показать весь комментарий
07.08.2020 10:02 Ответить
так бубочка говорил что ща звякнет спасателям и те разделаются с проблемой в два счета, не взирая на законы
показать весь комментарий
07.08.2020 10:13 Ответить
Не, год условно - это хорошо. А платить кто будет? За чей счет, извиняюсь, банкет?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:22 Ответить
Капитан этот при любой власти сидел, и при Керенском и при Зеленском.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:52 Ответить
Откупился гадёныш!! столько вреда нанёс природе и всего лишь испытательный срок!! А материальный ущерб Украине кто будет возмещать?? Или получили уже некоторые наличманом!!??
показать весь комментарий
07.08.2020 13:25 Ответить
 
 