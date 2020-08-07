Зеленскому будут рекомендовать лишить Коломойского гражданства Украины и выдать его американскому правосудию, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обвинение Игоря Коломойского в отмывании на территории США денег, украденных в Украине.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство юстиции США предъявило Игорю Валерьевичу Коломойскому обвинение в отмывании на территории США денег, украденных в Украине. Конечно, вы все уже прочитали эту новость. Испытываю ли я от этой новости злорадство? Отнюдь нет. Более того, в отличие от Игоря Валерьевича, который никогда не гнушался никакими методами ( от мусоров до бандитов ) в расправе над конкурентами, бывшими партнерами или просто неугодными, я считаю, что желать другим "сумы да тюрьмы" - в высшей степени подло. И, поэтому, совершенно искренне надеюсь, что Игорь Валерьевич достойно выдержит этот удар судьбы. Тем более, что легко ему точно не будет. Если уж американцы взялись за кого-то, то это всерьёз и надолго. Найдут даже в Антарктиде", - убежден Филатов.

"Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому будет предложена простая схема. С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию", - сообщил мэр Днепра.

Как соообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.