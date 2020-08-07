РУС
Зеленскому будут рекомендовать лишить Коломойского гражданства Украины и выдать его американскому правосудию, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обвинение Игоря Коломойского в отмывании на территории США денег, украденных в Украине.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство юстиции США предъявило Игорю Валерьевичу Коломойскому обвинение в отмывании на территории США денег, украденных в Украине. Конечно, вы все уже прочитали эту новость. Испытываю ли я от этой новости злорадство? Отнюдь нет. Более того, в отличие от Игоря Валерьевича, который никогда не гнушался никакими методами ( от мусоров до бандитов ) в расправе над конкурентами, бывшими партнерами или просто неугодными, я считаю, что желать другим "сумы да тюрьмы" - в высшей степени подло. И, поэтому, совершенно искренне надеюсь, что Игорь Валерьевич достойно выдержит этот удар судьбы. Тем более, что легко ему точно не будет. Если уж американцы взялись за кого-то, то это всерьёз и надолго. Найдут даже в Антарктиде", - убежден Филатов.

"Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому будет предложена простая схема. С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию", - сообщил мэр Днепра.

Как соообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Зеленскому будут рекомендовать лишить Коломойского гражданства Украины и выдать его американскому правосудию, - Филатов 01

Зеленский Владимир (21986) Коломойский Игорь (1801) США (27938) Филатов Борис (567)
Топ комментарии
+60
Хозяина сдать?? Не простой выбор будет у осла...
07.08.2020 10:02 Ответить
+37
оно тупое, как все зебанаты!
забавно другое, если моника не выдаст фекаломойского мародёра - оно станет покрывателем преступника
07.08.2020 10:21 Ответить
+36
Якщо Зе здасть Коломойського, то бабушка одразу потягне і його за собою. А ви думали, що обрали президентом порядну людину? Ви обрали міжнародного злочинця - Зеленського В.О., який разом з Коломойським крали гроші з Привату у Громадян України. Ви кричали барига-барига, ви і отримали Баригу. Думаю це справедливо.
07.08.2020 10:11 Ответить
То, что Фирташ, как мышь, десятый год сидит в Австрии, уже хорошо. А то, что его пока не выдали, так это, скорее не его плюс, а минус самой Австрии. Впрочем, "награда всё равно найдет своего героя".
07.08.2020 11:47 Ответить
Да, как мышь, верим, ага
07.08.2020 11:59 Ответить
Интересно живем...Тайное стало явным! Как плевали щелкоперы на Гонтареву ,когда она останавливала аппетит бени ? А безграмотные "эксперты" пужали иликторат сказками про "мародеров" ! Тут и сказке конец ! Надо бы найти и деньги украденные Лагуном и прочими.... А булаваносцу не позавидуешь..... Надо решать с кем петлять далее.... Пойти на откровенное предательство Украины или сдать хозяина !??
07.08.2020 11:43 Ответить
Гонтарева ?
Вливала деньги в банки и банкротила после
Вывода этих денег ?
Да ну
07.08.2020 11:45 Ответить
Читать надо внимательно ,- "когда ОНА останавливала аппетит БЕНИ" Гонтарева закрыла отработанные схемы и спасла банковскую систему !
07.08.2020 11:50 Ответить
Ну да, Коломойский тоже спасал,
Он пять лярдов наспасал, а сколько гонтарева ?
Как может занюханый магистр преподавать в ЛШЭ ?
07.08.2020 12:14 Ответить
Закрыла схемы после того, как отработала на них ?
А ну, про рефинанс 2008,2014,2015 ?
07.08.2020 12:21 Ответить
По сути у Коломойского один выход тогда, идти в суд,
Пока охметов с фирташем его не убили
07.08.2020 11:47 Ответить
У тебя так жестко подгорает на этой ветке, что даже жалко становится - лёд приложи или хотя бы на огурец пойди присядь, ггг
07.08.2020 11:50 Ответить
Та то кацап на гамно исходит, что наше жулье прижимают, а они сосут у свох гебнявеньких хозяев уже 20 лет.
07.08.2020 12:01 Ответить
Чего, рузгий, прикрываешься чужим
Флажком ?
07.08.2020 12:03 Ответить
Мокша, я тут по работе, а у тебя мозгов хватает только лахтинским петушком подрабативать?
07.08.2020 12:05 Ответить
Вы лжец, но проболтались, и правда на работе
Года полтора назад вы отрицали, к слову, что на заработках в Польше
07.08.2020 12:09 Ответить
+6285348332723
Набери меня если не забздишь.
07.08.2020 12:44 Ответить
Ой, поостите, то был русскийукраинец, я ошибся
Но вме равно, вы явно на цензоре работанте или
Обман, не на работе ..
07.08.2020 12:11 Ответить
Известная черта лаптеногих, приписивать свои мерзости другим! Работать киздлявими троллям не опустится не одна нация в мире, даже самая нищая и отсталая. Только руснявие свинособаки на такое способни!
07.08.2020 12:50 Ответить
Не вижу, кого прижали ?
07.08.2020 12:25 Ответить
Я помню, кто за голову кацапа награду поставил, и вижк результат
07.08.2020 12:23 Ответить
и как, много оплатили голов кацапов?
07.08.2020 14:15 Ответить
Может не ватра а кучка ?
Или память отшибло ?
07.08.2020 12:24 Ответить
Кацап, де твій господар? Хто тобі дозволив тут бути!?
07.08.2020 11:51 Ответить
Вас не устраивает моё предложение Коломойскому самому отправиться в США и доказывать свою точку зрения ?чего же вы хотите ?
Чтобы его как Кузьменко и Антоненко при поддержке
США сгноили в сизо ?
Кто из нас кацап ?
07.08.2020 12:07 Ответить
смотри не усрись от усердия, бенетролль) засрал всю ветку
07.08.2020 14:15 Ответить
Каломошу давно пора на нары отправить
07.08.2020 11:50 Ответить
Всі дєнюжкі в Америці залишаться, ніхто їх в Україну не верне.
07.08.2020 11:56 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZU81t5-1YrvKHT7HC8KBO19JcCKO614dpjgukRuohVyeURq1clVdZzrkCD1PW5f_Ekx0_nzfGJtYy5tuSyMYP6J5iAA3okFgkJ4quUoAS9Wpc72O2SBhX0cyU4r9M4YUeI&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1581065488739814?__cft__[0]=AZU81t5-1YrvKHT7HC8KBO19JcCKO614dpjgukRuohVyeURq1clVdZzrkCD1PW5f_Ekx0_nzfGJtYy5tuSyMYP6J5iAA3okFgkJ4quUoAS9Wpc72O2SBhX0cyU4r9M4YUeI&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·

Украина. Вот! Поймали коррупционера! Вот прослушка, аудиофайлы! Все факты сходятся! Быстрее подписывай снятие неприкосновенности судьи-негодяя! Но нет! Коррупционер спокойно выезжает за границу, выписывается себе отпуск и оттуда троллит власть. А генпрокурор до сих пор молчит, глава САП не собирается выходить из отпуска, всем пох. Примерно так было и с Онищенко, и со Ставицким (и другими "януковичами"), и с Кононенко, и с Вовком и т.д. Тупо проходной двор! Всё дырявое! Граница, бюджет, прокуроры. Хапнул - драпнул...

США. Арестовали (и посадили) украинского(!!!) коррупционера Лазаренко, требуют выдачи украинского олигарха Фирташа, выдвигают конкретные обвинения, конфискуют активы Коломойского и т.д.

Иногда думаешь: кто проклял нашу страну? Нам же российских диверсантов с "зелеными человечками" тут не надо... И без них - труп Украины в результате деятельности различных "вовков" и "кононенок" через лет 10 вполне может проплыть мимо наших врагов.
07.08.2020 12:06 Ответить
Их вместе посадят)
07.08.2020 12:12 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25414166.html Make Kolomoyskyi Poor Again
Ігор Коломойський - один з найнебезпечніших для України злочинців. На жаль, він недосяжний для нашого суду. Однак, цілком досяжний для правоохоронців США.

Вчора ми отримали прекрасну новину про слідчі дії ФБР у офісі ріелторської компанії Optima Management Group у хмарочосі One Cleveland Center. Ігор Коломойський акціонер компанії Optima, яка володіє нерухомістю в Клівленді (штат Огайо)..

Як ви знаєте, взимку ми розпочали кампанію https://www.facebook.com/hashtag/make_kolomoyskyi_poor_again #make_kolomoyskyi_poor_again .

Ми просили українців, котрі мешкають у США, та всіх небайдужих американців написати листа або подзвонити своєму сенатору і конгресмену. Тоді до нашого, так би мовити, флешмобу, долучилися усі рідні, друзі і знайомі в Америці, яких усі ми просили писати паперові та електронні листи, дзвонити і хоч якось говорити своїм представникам у сенаті та конгресі, про те, що «ось дивіться, у вас тут, під носом, український олігарх відмиває гроші, які він найімовірніше украв в українського народу». Ми наголошували, що цей олігарх з трьома паспортами - це спільна проблема як України, так і Америки.

Наш «улюблений» бородатий персонаж встиг позначитися своїми коштами у Делавері, Нью-Джерсі, Техасі, Флориді, Мічигані, Кентукі і особливо, Огайо. Пані конгресвумен від Огайо та співголова Українського корпусу в нижній палаті американського Конгресу Марсі Каптур під час свого виступу на засіданні палати Представників зауважила, що Коломойський володіє великою кількістю нерухомості в Клівленді і президент Зеленський повинен проявити рішучість щодо цього олігарха.

Що ж, від Зеленського рішучості стосовно Коломойського чекати, певно, даремно. А от американські правоохоронці не забарилися. І якщо в наших прекрасних судах Ігор Валерійович міг легко рішати і підрішувати навіть впоперек закону і всупереч правосуддю, то в США його українські фокуси не пройдуть. І раз вже ФБРівці прийшли фактично до нього на поріг, то, вважайте, від бороди цієї babushki добряче смердить смаленим.

Та є ще інший фронт. Тут, під судами, де ми з вами мерзли чималу частину цього року, чергове рішення суду могло легко зробити Коломойського багатшим, а нас з вами біднішими. Саме акції та ваші репости стримували апетити олігарха.

Звісно, Ігор Коломойський витрачає шалені гроші на лобізм інтересів у Сполучених Штатах, але українці за кордоном - це велика сила, до якої дослухаються. Долучайтеся до кампанії, один лист чи дзвінок можуть все змінити. Ми маємо його дотиснути.

Я сподіваюся, що всі наші дії - недаремні. І нам таки варто продовжувати боротьбу. Попереду ще багато боїв і ми маємо їх виграти. Підтримати нашу діяльність https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan можна тут .

https://www.facebook.com/sokyra.space/photos/a.428470310951587/1022325058232773/ Христина Морозова , прем'єрміністерка Демократичної Сокири
07.08.2020 12:42 Ответить
У Зе непростой выбор: сдать Беню или идти с ним в клетку...
07.08.2020 12:55 Ответить
Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов - Цензор.НЕТ 4974
07.08.2020 13:17 Ответить
Не всегда американцы добиваются своего, Фирташ в Австрии уже наверно с десяток лет как сыр в масле катается. Нужно было Коломойскому в Австрии прятаться, а не в Украине. И как интересно Коломойского лишить гражданства Украины, если оно у него по праву рождения, а не даровано указом президента.
07.08.2020 13:17 Ответить
Давно надо было отдать Коломойского самому справедливому суду в мире, это суд США.. Там он уже не откупиться никогда, а получит по заслугам!!
07.08.2020 13:22 Ответить
Из бени селали патриота, спас днепр и Украину, но по факту, так карта легла, совпали бенин бизнес с интересами Украины, никакого патриотизма или благородства у этого аморального типи, в генах не заложено, один хапательный рефлекс.
07.08.2020 13:55 Ответить
73% лохов, год назад орали, шо Беня придёт и всех спасёт. Ну шо, говноеды, кого Беня спас?
07.08.2020 14:02 Ответить
Клоуна посадили на розтяжку.Віддати беню значить піти за ним як співучасник,не віддати значить покривати злочинця.Хай тепер дурник подумає
07.08.2020 14:51 Ответить
Бубочка никогда не выдаст своего шефа, их слишком много связывает - деньги, бизнес, выведенные с помощью бубочки миллионы. Тогда и следующим в США окажется и сам бубочка.
07.08.2020 15:19 Ответить
Когда же Беню посадят наконец? И пусть ворованные денюжки вернет в бюджет. Тут без США не обойтись, т. к. практика показывает, что украинские суды и прокуратура являются пособниками Коломойского, всех бы их тоже в тюрьму надо бы посадить. На выборах буду голосовать за Филатова.
07.08.2020 17:49 Ответить
Понравился текст мэра Филатова. Смелый и честный. Респект!
07.08.2020 21:59 Ответить
Я в шоці від тих 73% українців ....Петро спас їх гроші в приватбанку , а ті бігали з криками Свинарчук )) ,..а той хто вкрав ці гроші вибрали в президенти ..., бо зе це е проект Коломойського ...Шановні не час покаятися ?))
08.08.2020 01:42 Ответить
Со слов диванных юристов c умным видом несётся чушь об обычном гражданском иске.

Сколько же здесь глупцов, не понимающих разницы между гражданским иском и криминальным делом?!

Да уж, я всегда знал, что нормальное распределение работает вот так:

Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов - Цензор.НЕТ 3509

Но теперь понимаю, что здесь на форуме оно не работает, а работает здесь вот такое распределение:

Зеленському рекомендуватимуть позбавити Коломойського громадянства України і видати його американському правосуддю, - Філатов - Цензор.НЕТ 8836
08.08.2020 02:14 Ответить
сочуствует
что украденное могут отнять...ай-йай-йай
не справедливо то как
08.08.2020 08:53 Ответить
киздит Филатов как дышит..
Есть пример Фирташа
Живет себе в Австрии

и влияет на политику Украины не меньше бени
и ложил он на америку
08.08.2020 09:03 Ответить
