Зеленскому будут рекомендовать лишить Коломойского гражданства Украины и выдать его американскому правосудию, - Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обвинение Игоря Коломойского в отмывании на территории США денег, украденных в Украине.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство юстиции США предъявило Игорю Валерьевичу Коломойскому обвинение в отмывании на территории США денег, украденных в Украине. Конечно, вы все уже прочитали эту новость. Испытываю ли я от этой новости злорадство? Отнюдь нет. Более того, в отличие от Игоря Валерьевича, который никогда не гнушался никакими методами ( от мусоров до бандитов ) в расправе над конкурентами, бывшими партнерами или просто неугодными, я считаю, что желать другим "сумы да тюрьмы" - в высшей степени подло. И, поэтому, совершенно искренне надеюсь, что Игорь Валерьевич достойно выдержит этот удар судьбы. Тем более, что легко ему точно не будет. Если уж американцы взялись за кого-то, то это всерьёз и надолго. Найдут даже в Антарктиде", - убежден Филатов.
"Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому будет предложена простая схема. С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию", - сообщил мэр Днепра.
Как соообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.
11 ч. ·
Украина. Вот! Поймали коррупционера! Вот прослушка, аудиофайлы! Все факты сходятся! Быстрее подписывай снятие неприкосновенности судьи-негодяя! Но нет! Коррупционер спокойно выезжает за границу, выписывается себе отпуск и оттуда троллит власть. А генпрокурор до сих пор молчит, глава САП не собирается выходить из отпуска, всем пох. Примерно так было и с Онищенко, и со Ставицким (и другими "януковичами"), и с Кононенко, и с Вовком и т.д. Тупо проходной двор! Всё дырявое! Граница, бюджет, прокуроры. Хапнул - драпнул...
США. Арестовали (и посадили) украинского(!!!) коррупционера Лазаренко, требуют выдачи украинского олигарха Фирташа, выдвигают конкретные обвинения, конфискуют активы Коломойского и т.д.
Иногда думаешь: кто проклял нашу страну? Нам же российских диверсантов с "зелеными человечками" тут не надо... И без них - труп Украины в результате деятельности различных "вовков" и "кононенок" через лет 10 вполне может проплыть мимо наших врагов.
Ігор Коломойський - один з найнебезпечніших для України злочинців. На жаль, він недосяжний для нашого суду. Однак, цілком досяжний для правоохоронців США.
Вчора ми отримали прекрасну новину про слідчі дії ФБР у офісі ріелторської компанії Optima Management Group у хмарочосі One Cleveland Center. Ігор Коломойський акціонер компанії Optima, яка володіє нерухомістю в Клівленді (штат Огайо)..
Як ви знаєте, взимку ми розпочали кампанію https://www.facebook.com/hashtag/make_kolomoyskyi_poor_again #make_kolomoyskyi_poor_again .
Ми просили українців, котрі мешкають у США, та всіх небайдужих американців написати листа або подзвонити своєму сенатору і конгресмену. Тоді до нашого, так би мовити, флешмобу, долучилися усі рідні, друзі і знайомі в Америці, яких усі ми просили писати паперові та електронні листи, дзвонити і хоч якось говорити своїм представникам у сенаті та конгресі, про те, що «ось дивіться, у вас тут, під носом, український олігарх відмиває гроші, які він найімовірніше украв в українського народу». Ми наголошували, що цей олігарх з трьома паспортами - це спільна проблема як України, так і Америки.
Наш «улюблений» бородатий персонаж встиг позначитися своїми коштами у Делавері, Нью-Джерсі, Техасі, Флориді, Мічигані, Кентукі і особливо, Огайо. Пані конгресвумен від Огайо та співголова Українського корпусу в нижній палаті американського Конгресу Марсі Каптур під час свого виступу на засіданні палати Представників зауважила, що Коломойський володіє великою кількістю нерухомості в Клівленді і президент Зеленський повинен проявити рішучість щодо цього олігарха.
Що ж, від Зеленського рішучості стосовно Коломойського чекати, певно, даремно. А от американські правоохоронці не забарилися. І якщо в наших прекрасних судах Ігор Валерійович міг легко рішати і підрішувати навіть впоперек закону і всупереч правосуддю, то в США його українські фокуси не пройдуть. І раз вже ФБРівці прийшли фактично до нього на поріг, то, вважайте, від бороди цієї babushki добряче смердить смаленим.
Та є ще інший фронт. Тут, під судами, де ми з вами мерзли чималу частину цього року, чергове рішення суду могло легко зробити Коломойського багатшим, а нас з вами біднішими. Саме акції та ваші репости стримували апетити олігарха.
Звісно, Ігор Коломойський витрачає шалені гроші на лобізм інтересів у Сполучених Штатах, але українці за кордоном - це велика сила, до якої дослухаються. Долучайтеся до кампанії, один лист чи дзвінок можуть все змінити. Ми маємо його дотиснути.
Я сподіваюся, що всі наші дії - недаремні. І нам таки варто продовжувати боротьбу. Попереду ще багато боїв і ми маємо їх виграти. Підтримати нашу діяльність https://sokyra.space/?p=tosscointoibigdan можна тут .
https://www.facebook.com/sokyra.space/photos/a.428470310951587/1022325058232773/ Христина Морозова , прем'єрміністерка Демократичної Сокири
