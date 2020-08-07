РУС
Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина, несмотря на лидерство по числу инфицированных COVID-19, - Рубан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой.

"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - сказал Рубан.

Кроме того, по его словам, местная власть "отрабатывает все области".

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Также читайте: Рост случаев COVID-19 в Киеве связан исключительно с инфицированием молодежи, - Рубан

карантин (16729) Киев (26138) Госпродпотребслужба (261) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+7
Вєлюр вздохнул. С облєгчєнієм.
07.08.2020 10:10 Ответить
+7
А "Велюр" ніколи і не напрягався, як і "Епіцентр".
07.08.2020 10:22 Ответить
+5
зекон что дышло
07.08.2020 10:11 Ответить
07.08.2020 10:10 Ответить
07.08.2020 10:22 Ответить
07.08.2020 10:11 Ответить
Прочитал сегодня уже вторую новость связанную с данным господином, и у меня возникли сомнения в его адекватности. Что значит регистрируются отдельные случаи, не связанные со вспышкой! Какое определение он вкладывает в эти оба значения. Первые 4 дня в августе по Киеву около 100 подтвержденных случаев в день, за три последних дня от 150 до 180 случаев, рост 50-80%. И это отдельные случаи? Забаано
07.08.2020 10:30 Ответить
А за що ж тоді на Тернопіль наїхали?
07.08.2020 10:34 Ответить
В Луцьку і Тернополі неукраїнці.
07.08.2020 11:09 Ответить
Почему такая дискриминация?
Не будут запрещать в Киве посадку пасажиров в поезда и самолеты и закрывать метро?
07.08.2020 10:37 Ответить
Двойные стандарты.
Ждем развития событий. Взял корн и колу.
07.08.2020 11:51 Ответить
кто бы сомневался. уроды лицемерные!
07.08.2020 12:18 Ответить
Только у меня две эти новости вызывают когнитивный диссонанс?
Кличко говорит про вспышки инфицированных
Рубан утверждает что это отдельные случаи
https://censor.net.ua/news/3212458/vspyshka_covid19_zafiksirovana_na_predpriyatii_kievhleb_37_infitsirovannyh_klichko
07.08.2020 14:37 Ответить
ці сволочі(скоріше всього за непоганийу "мзду"). у Києві не зараховують гуртожитки,де є масові спалахи -типу це не Київ,а приїзжі...
07.08.2020 22:39 Ответить
 
 