3 088 11
Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина, несмотря на лидерство по числу инфицированных COVID-19, - Рубан
Киев может остаться в зеленой зоне карантина. В Госпродпотребслужбе назвали причину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
По его словам, регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой.
"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - сказал Рубан.
Кроме того, по его словам, местная власть "отрабатывает все области".
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.
Не будут запрещать в Киве посадку пасажиров в поезда и самолеты и закрывать метро?
Ждем развития событий. Взял корн и колу.
Кличко говорит про вспышки инфицированных
Рубан утверждает что это отдельные случаи
https://censor.net.ua/news/3212458/vspyshka_covid19_zafiksirovana_na_predpriyatii_kievhleb_37_infitsirovannyh_klichko