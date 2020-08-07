Киев может остаться в "зеленой зоне" карантина, несмотря на лидерство по числу инфицированных COVID-19, - Рубан

Киев может остаться в зеленой зоне карантина. В Госпродпотребслужбе назвали причину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой.

"Это стабильный показатель госпитализации больных с мая месяца - 20-25", - сказал Рубан.

Кроме того, по его словам, местная власть "отрабатывает все области".

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

