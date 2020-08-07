На следующей неделе в Киеве начнут проверку всех вузов, школ и общежитий на предмет соблюдения карантина, - Рубан

В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ. Такие меры будут приняты для недопущения распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, после возобновления обучения возможны проблемы в общежитиях и детских учреждениях.

"Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сообщил Рубан.

