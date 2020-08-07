РУС
На следующей неделе в Киеве начнут проверку всех вузов, школ и общежитий на предмет соблюдения карантина, - Рубан

На следующей неделе в Киеве начнут проверку всех вузов, школ и общежитий на предмет соблюдения карантина, - Рубан

В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ. Такие меры будут приняты для недопущения распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, после возобновления обучения возможны проблемы в общежитиях и детских учреждениях.

"Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сообщил Рубан.

Попереджую, на наступній неділі буде раптова несподівана перевірка!
07.08.2020 10:34 Ответить
трындец новому учебному году с сентября...
07.08.2020 10:51 Ответить
Геніально, в школах зараз пік відвідуванності, можна ще перевірити льодові майданчики.
07.08.2020 11:03 Ответить
"Велюри" перевіряти не хочуть, хоча там аншлаги.
07.08.2020 11:11 Ответить
а как можно проверить пустые учебные заведения?
стоит ли там на входе пузырек с дезинфектором и сторож в маске?
проверьте лучше наличие медпункта, противопожарные системы и тревожные кнопки (от маньяков) и заставьте установить там, где их нет!
07.08.2020 11:50 Ответить
готовят продолжение карантина на очередной срок
07.08.2020 12:07 Ответить
 
 