1 604 6
На следующей неделе в Киеве начнут проверку всех вузов, школ и общежитий на предмет соблюдения карантина, - Рубан
В Киеве со следующей недели начнут проверки всех общежитий, университетов, лицеев и школ. Такие меры будут приняты для недопущения распространения коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, после возобновления обучения возможны проблемы в общежитиях и детских учреждениях.
"Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будет проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - сообщил Рубан.
стоит ли там на входе пузырек с дезинфектором и сторож в маске?
проверьте лучше наличие медпункта, противопожарные системы и тревожные кнопки (от маньяков) и заставьте установить там, где их нет!