Начальник отдела Ирпенского управления налоговой погорел на взятке в 15 тыс. грн. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией. ФОТО

Полицейские задержали начальника отдела Ирпенского управления налоговой службы при получении 15 000 гривен неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Коррупционную деятельность руководителя одного из отделов Ирпенского управления налоговой службы в Киевской области разоблачили оперативники управления стратегических расследований полиции Киевщины, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, совместно с областной прокуратурой.

За смену налогового залога с движимого и недвижимого имущества на оборотные активы предприятия чиновник требовал от предпринимателя 15 000 гривен неправомерной выгоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине сотрудник ГНС задержан при получении 50 тыс. грн взятки, - ГБР. ВИДЕО

В четверг, 6 августа, налоговика разоблачили при получении определенной им суммы и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт Нацполиции

За принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.