РУС
4 632 17

Начальник отдела Ирпенского управления налоговой погорел на взятке в 15 тыс. грн. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией. ФОТО

Полицейские задержали начальника отдела Ирпенского управления налоговой службы при получении 15 000 гривен неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Коррупционную деятельность руководителя одного из отделов Ирпенского управления налоговой службы в Киевской области разоблачили оперативники управления стратегических расследований полиции Киевщины, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, совместно с областной прокуратурой.

За смену налогового залога с движимого и недвижимого имущества на оборотные активы предприятия чиновник требовал от предпринимателя 15 000 гривен неправомерной выгоды.

Начальник отдела Ирпенского управления налоговой погорел на взятке в 15 тыс. грн. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией 01

На Харьковщине сотрудник ГНС задержан при получении 50 тыс. грн взятки, - ГБР. ВИДЕО

В четверг, 6 августа, налоговика разоблачили при получении определенной им суммы и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Начальник отдела Ирпенского управления налоговой погорел на взятке в 15 тыс. грн. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией 02
Фото: сайт Нацполиции

За принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

взятка (6229) Ирпень (370) налоговая (933) Нацполиция (16770) правоохранительные органы (2973) силовики (2802)
Топ комментарии
+3
Та ничего ему не грозит. Именно от вседозволенности и безнаказанности и происходят у нас все эти дела и делишки
показать весь комментарий
07.08.2020 10:58 Ответить
+2
там же где и насиров, бриллиантовые, мельник и прочие
показать весь комментарий
07.08.2020 10:58 Ответить
+2
Во дурак,ну дурак же.На будущее,если берёте взятки,знайте, берите и на тех,кто за вами придёт.И тогда у вас будет в всё в шоколаде,как у Порошенко.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:10 Ответить
15 тыс? нищеброд какой-то. понять и отпустить.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:01 Ответить
Тато просто на каву, який там хабар, вони що, по приколу....
показать весь комментарий
07.08.2020 13:07 Ответить
- Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
показать весь комментарий
07.08.2020 11:05 Ответить
Ой ржу не могу.......
И много уже вы можете привести приговоров коррупционеров с конфискацией?
И сколько конфисковали? Пока идут суды годами - все активы уже тю тю.....
показать весь комментарий
07.08.2020 11:08 Ответить
....діамантові он вже без житла, на Хрещатику байдикують
показать весь комментарий
07.08.2020 11:12 Ответить
Та не може такого бути! Вони ж кришталево чесні державники! Мені якось такий слиною бризкав, що це ми (тобто підприємці) в держави гроші крадемо!
показать весь комментарий
07.08.2020 11:09 Ответить
Во дурак,ну дурак же.На будущее,если берёте взятки,знайте, берите и на тех,кто за вами придёт.И тогда у вас будет в всё в шоколаде,как у Порошенко.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:10 Ответить
ага.......Багато їх пиво пють на Хрещатику з діамантовими. Вони нагло вимагають, бо відповідальності з них як з гуся вода.... Тепер хорошим тоном рахують паразити випячувать крадене! Риба з голови. Не смішіть мої.....
показать весь комментарий
07.08.2020 11:10 Ответить
Правильно и грозит. Вот если бы пару-тройку миллионов баксов, то уже б максимум через неделю на свободе гулял.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:16 Ответить
по плакальной инфе о тяжести жисти, приходящей из Украины, суммы, требуемые любыми служивыми сегодня, побольше, чем в прошлом. "а куди тіко не поткнешся - давай!" (С) ситуация изменилась.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:21 Ответить
и эти люди, регулярно попадающиеся на вымогательстве и взятках (или их подчиненные, по их увказанию, не суть) приходят на предприятия и проверяют, чтобы все налоги были правильно насчитаны и своевременно заплачены в бюджет! бесит.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:30 Ответить
Йому загрожує експропріація награбованого слідчими ДБРа у власну кишеню, зміна підозри на шахрайство і умовний строк. Не дуріть народ!
показать весь комментарий
07.08.2020 11:45 Ответить
с кем-то не поделился? какая-то смешная сумма как для пригорода Киева
показать весь комментарий
07.08.2020 12:15 Ответить
Можливо це все що залишилось від хабара після перерахунку...
показать весь комментарий
07.08.2020 13:12 Ответить
Обычная оптимизация производства.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:08 Ответить
 
 