За сутки в ВСУ 29 новых случаев COVID-19, всего болеют 287 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 7 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 287 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из числа инфицированных за прошедшие сутки в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 служащий ВСУ, 9 военный госпиталь - 1 военнослужащий,). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находятся 23 человека (Киевская область - 5 военнослужащих, Львовская область 8 военнослужащих, Сумская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 5 военнослужащих, Одесская область - 2 военнослужащих, Житомирская область - 1 военнослужащий, Ривненская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 668 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 554 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 126 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе в Киеве начнут проверку всех вузов, школ и общежитий на предмет соблюдения карантина, - Рубан