Зеленский ответил на петицию об отставке Геруса: Этот вопрос относится к полномочиям Рады

Зеленский ответил на петицию об отставке Геруса: Этот вопрос относится к полномочиям Рады

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петиции шахтеров с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета Рады Андрея Геруса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Учитывая значимость этих вопросов для энергетической безопасности, обеспечение соответствующих конституционных прав и свобод граждан, они являются предметом моего постоянного внимания, регулярно обсуждаются во время встреч с представителями Кабинета Министров Украины и рабочих поездок по угольным регионам. В частности, упомянутые вопросы были основательно обсуждены на нынешнем Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, во время моей рабочей поездки в Луганскую область и др.", - говорится в ответе президента.

"Относительно предложения относительно Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг А.Геруса, то вопрос избрания и отзыва председателей комитетов парламента урегулирован Законом Украины "О комитетах Верховной Рады Украины "от 4 апреля 1995 года № 116 и является полномочиям парламента. Учитывая изложенное, я обратился к Премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию в соответствии с компетенцией, определиться относительно соответствующих мер реагирования и проинформировать о результатах", - добавил Зеленский.

Также читайте: Переписку Геруса и Палицы сфальсифицировали в "рамках борьбы" за зеленый тариф, - нардеп ЕС Сюмар

Напомним, петиция зарегистрирована Леонидом Шебановым в мае 2020 г. от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его искусственном создании кризиса на энергетическом рынке и доведении угольной отрасли до банкротства.

С 30 июня по 10 июля в Киеве проходила забастовка шахтеров с требованием погасить долги по заработной плате и поспособствовать восстановлению работы шахт. В итоге государственная компания "Центрэнерго" по указанию Офиса президента и при посредничестве Минэнерго заключила договор о закупке украинского угля по цене импортного паритета ("Роттердам +).

Подписание контракта позволило угольным шахтам выйти из многомесячного простоя. Впрочем, по словам Волынца, проблема сбыта украинского угля до конца не решена и забастовка шахтеров может возобновиться в конце августа.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2020 года на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной рады Андрея Геруса.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционных схемам в энергоотрасли и открытии импорта электроэнергии из России.

Ранее уже сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

Также читайте: Запрещать импорт электроэнергии на законодательном уровне нельзя, - "слуга народа" Герус

