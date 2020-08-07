РУС
Окончательное согласование списков на обмен пленными пройдет на ближайших заседаниях ТКГ, - Ермак

Украина надеется, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован список для взаимного освобождения лиц, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса. Такое согласование возможно в течение нескольких недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом заявил глава Офиса Президент Андрей Ермак во время рабочей поездки на Донбасс.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену ", - отметил Ермак.

Отдельно он подчеркнул, что  Зеленский в последнем разговоре с Президентом РФ Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

"Также этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - добавил глава ОП.

Кроме того, Ермак напомнил, что президент Украины обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, в связи с гибелью его сына.

+7
Служба такси Горловки ещё не подала списки
07.08.2020 11:54 Ответить
+3
Сейчас у Бацьки вагнеров выклянчим и списки сформируем.
07.08.2020 12:10 Ответить
+2
Так уже было всех на всех,три раза,зеленский пнх!!!
07.08.2020 11:55 Ответить
Служба такси Горловки ещё не подала списки
07.08.2020 11:54 Ответить
Они ожидают прибытие ублюдков "вагнера"!!!
07.08.2020 12:44 Ответить
та хрен их кто отдаст,

особенно если не сильно-то и настаивают на выдаче
07.08.2020 15:50 Ответить
Так уже было всех на всех,три раза,зеленский пнх!!!
07.08.2020 11:55 Ответить
Окончательное согласование списков на обмен пленными пройдет на ближайших заседаниях ТКГ, - Ермак............ после согласования с братом, кто больше предложит
07.08.2020 11:56 Ответить
Та че там согласовывать!
Забираем водил и прочих, забредших в ЛЫДЫНЫРЫ за баблом или по своему зебилизму. Военнопленных - ну, разве что, предыдущих категорий не хватит на 100.
Отдаем всех, кого захочет *****.
Все.
07.08.2020 11:58 Ответить
Хутин и Метверчук на утреннем купании в Крыму не согласны с Украиной, Мертвечук даже похлопал по кремлёвского Фюрера и засмеялся,и охрана возле них тоже заржала,что вызвало волны на побережье.
07.08.2020 12:01 Ответить
Сейчас у Бацьки вагнеров выклянчим и списки сформируем.
07.08.2020 12:10 Ответить
Локшина для зебілів.
07.08.2020 12:12 Ответить
у нас же уже насобиралось пару ценных террористов или бандюков, чтоб заинтересовать кремль для обмена ?
когда наших военнопленных отдавать начнут???
07.08.2020 12:12 Ответить
ще рік тому казали, що погодили обмін "усіх на усіх". Після цього скільки вже міняли, навіть вертухаї динирійськи до нас помилково потрапляли, а от наші військовополонені все одно залишаються у полоні.
Питання до д'Єрмака: коли буде анонсоване рік тому "усіх на усіх"?!
07.08.2020 12:19 Ответить
Зеленскому из ДНР опять таксистов подвезли.
07.08.2020 12:28 Ответить
Опять подыгрываем пукину Нам отдадут татар которых пацаки арестовывают в качестве заложников Причём татар задерживают не за борьбу против срашки а за религиозные действия А мы отдадим убийц и федерастов
07.08.2020 12:46 Ответить
Остаточне узгодження списків на обмін полоненими буде на найближчих засіданнях ТКГ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1893
07.08.2020 12:51 Ответить
А наши военные, которые на подвале 5 лет - они есть в этом списке?
07.08.2020 12:57 Ответить
 
 