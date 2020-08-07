Окончательное согласование списков на обмен пленными пройдет на ближайших заседаниях ТКГ, - Ермак
Украина надеется, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован список для взаимного освобождения лиц, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса. Такое согласование возможно в течение нескольких недель.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом заявил глава Офиса Президент Андрей Ермак во время рабочей поездки на Донбасс.
"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену ", - отметил Ермак.
Отдельно он подчеркнул, что Зеленский в последнем разговоре с Президентом РФ Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.
"Также этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - добавил глава ОП.
Кроме того, Ермак напомнил, что президент Украины обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, в связи с гибелью его сына.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
особенно если не сильно-то и настаивают на выдаче
Забираем водил и прочих, забредших в ЛЫДЫНЫРЫ за баблом или по своему зебилизму. Военнопленных - ну, разве что, предыдущих категорий не хватит на 100.
Отдаем всех, кого захочет *****.
Все.
когда наших военнопленных отдавать начнут???
Питання до д'Єрмака: коли буде анонсоване рік тому "усіх на усіх"?!