За сутки в Киеве 186 новых случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей, - Кличко
На сегодняшний день в столице 9 178 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом в ходе онайлн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе количество больных коронавирусом в столице растет каждый день. 186 новых случаев только за прошедшие сутки. 11 из них у детей. На сегодняшний день в столице 9 178 подтвержденных случаев COVID-19", - отметил мэр Киева.
Среди заболевших 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, а также 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет.
Кроме того 7 девочек - от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус побороли 3163 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 47, в Деснянском - 30 и в Святошинском районе - 20 случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на шмарклю, который уже победил вирус, и на вашего министра никаких надежд нет ...
кстати, у нас запретили кормить голубей, разносчиков заразы, штраф 350 €, попробуйте тоже отказаться от этой привычки
здоровья вам