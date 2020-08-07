За сутки в Киеве 186 новых случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей, - Кличко

На сегодняшний день в столице 9 178 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом в ходе онайлн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе количество больных коронавирусом в столице растет каждый день. 186 новых случаев только за прошедшие сутки. 11 из них у детей. На сегодняшний день в столице 9 178 подтвержденных случаев COVID-19", - отметил мэр Киева.

Среди заболевших 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, а также 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет.

Кроме того 7 девочек - от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус побороли 3163 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 47, в Деснянском - 30 и в Святошинском районе - 20 случаев.

