За сутки в Киеве 186 новых случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей, - Кличко

За сутки в Киеве 186 новых случаев коронавируса, среди заболевших 11 детей, - Кличко

На сегодняшний день в столице 9 178 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом в ходе онайлн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе количество больных коронавирусом в столице растет каждый день. 186 новых случаев только за прошедшие сутки. 11 из них у детей. На сегодняшний день в столице 9 178 подтвержденных случаев COVID-19", - отметил мэр Киева.

Среди заболевших 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, а также 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет.

Кроме того 7 девочек - от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус побороли 3163 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 47, в Деснянском - 30 и в Святошинском районе - 20 случаев.

Апокалипсис начнется в сентябре.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:06 Ответить
ось Київ стрімко наближається до "червоної зони". Тому що попереду День Незалежності..
показать весь комментарий
07.08.2020 12:16 Ответить
Ну, то як ....?... Діти у Києві з 01 вересня по школах та садочках ???
показать весь комментарий
07.08.2020 12:22 Ответить
всё это очень грустно ... берегите себя, берегите детей и родителей, близких, друзей, соседей, коллег и т.д. ...
на шмарклю, который уже победил вирус, и на вашего министра никаких надежд нет ...
кстати, у нас запретили кормить голубей, разносчиков заразы, штраф 350 €, попробуйте тоже отказаться от этой привычки
здоровья вам
показать весь комментарий
07.08.2020 12:24 Ответить
За добу в Києві 186 нових випадків коронавірусу, серед захворілих 11 дітей, - Кличко - Цензор.НЕТ 101
показать весь комментарий
07.08.2020 12:39 Ответить
 
 