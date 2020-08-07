РУС
Зеленский о назначении Татарова: Главное, чтобы человек был честным, моральная сторона

Зеленский о назначении Татарова: Главное, чтобы человек был честным, моральная сторона

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым причислять к представителям "старой власти" всех, кто занимал какую-либо руководящую должность во времена президентства Виктора Януковича (2010-2014).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в Марьинке относительно назначения заместителем главы Офиса президента экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова.

"Вы в целом говорили о заместителе главы Офиса, про одного человека. Что касается этого человека… Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019), – "тоже уже старая власть, но и там были опытные люди, и в те годы (во времена Януковича. – Ред.) были опытные люди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый замглавы ОП Татаров - адвокат Портнова, вместе с которым в грубой форме обещал посадить прокурора Божко, - Маселко

"Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное – то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко о назначении Татарова в ОП: "Это шаг навстречу Януковичу и его страусам"

Зеленский Владимир (21986) назначение (2212) Офис Президента (1828) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+67
Пособник вбивць Майданівців - вбивця майданівців, а от хто ти - Зелене лайно.
07.08.2020 12:52 Ответить
+36
Бездари и любители России: К чему приведет кадровая политика Зеленского?
,,,,Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случай, возможно, а потом все они были выкинуты, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет. Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане.,,,
Сергей Фурса
07.08.2020 12:55 Ответить
+27
ЗЕ - глупая марионетка, которую за ниточки дергают агенты ФСБ Ермак (Козырь) и Портнов с Беней
07.08.2020 13:04 Ответить
Страница 2 из 2
Опять про Порошенка! Это у Вовочки оговорки по Фрейду.
07.08.2020 14:02 Ответить
на харе тартарова большими черными буквамим написано- пи-дар-ас.
07.08.2020 14:02 Ответить
Татаров еще больше скажет "хвал" Зе!!!
07.08.2020 14:04 Ответить
слабенька відповідь зелі на потужних хід (відпочинок у Криму на своїй дачі) мертвечука..
мертвечук найкрутіший ватник
07.08.2020 14:09 Ответить
Стоячі в очі і наче не дощ.
07.08.2020 14:14 Ответить
Тада, пам'ятаємо, яке воно чесне, це чмо. Його тодішні апологетичні виступи по ТБ нічого, окрім огиди, не викликали.
07.08.2020 17:48 Ответить
Маленькое зелёное чмо считает себя честным.
07.08.2020 14:15 Ответить
Антимайдан победил...
Казнокрады и оллигархи победили...
07.08.2020 14:23 Ответить
.Бесчестие ,как птицы в стаи собралось, о чести начало волну нести..
07.08.2020 14:30 Ответить
Отак...
Крок за кроком наближається повернення України до фєдєрастовою імперії рабів...
07.08.2020 15:06 Ответить
Назначение ватника-сепаратиста Татарова в ОП - это плевок во всех нас, граждан Украины. Это наглядный пример того, что думает о Майдане мразь Зеленский и его окружение из Офиса Президента.
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
07.08.2020 15:09 Ответить
+++
07.08.2020 22:44 Ответить
Ты ошибся он не глупый он всё понимает, что делает, эту лажу что он не всё понимает, пиарщики вложили народу в уши, мол он же не опытный, дайте время! Подождите))((
08.08.2020 04:51 Ответить
Хреновые новости сегодня. Хуже всех липовых террористов вместе взятых. Снятие Бурбы с военной разведки- очередная победа нынешнего шефа СВР Кондратюка. Но Ермак думает - что его. Пишут, что Бурбу сняли за то, что его сотрудники "писали" брата Ермака. Ага, это именно та "деза", которую Кондратюк вливал в уши Ермака. На самом деле, Кондратюка просто не устраивал сильный руководитель ГУР МО, каким являлся Бурба. Вместо него поставили боевого офицера, но зависимого от Кондратюка. Буданов за неделю до нового назначения был оформлен Кондратюком в СВР. Я бы на месте Ермака напрягся. Кондратюк весьма активно насыщает своими людьми все возможные структуры. И это плохой признак как для Ермака, так и для Зеленского. С другой стороны - не обошлось без внешнего влияния. Естественно, российского. Делается ли это через Медведчука, с коим у Кондратюка давние связи или еще через кого-то - неважно. Идет зачистка украинских высокопоставленных военных имеющих боевой опыт. Этим занимается и Таран, и Офис Президента.

Назначение Олега Татарова в ОП - еще одна плохая новость. "Птенец Захарченко", фабриковавший дела на майдановцев. Выкормыш Портнова. Потом адвокат, защищавший Новинского и прочую сволочь. Сивохо в погонах. Умный и опасный враг. Будет контролировать тупую Венедиктову. Возможно, и недалекого Баканова. Из этого назначения позиция Ермака вполне очевидна. Хотя, она была понятна и после назначения советником Подоляка, бывшего советником у Левочкина и шестерившего на Енакиевского. Это - тихая российская оккупация, которую особо никто уже и не маскирует.
07.08.2020 15:15 Ответить
Про Бурбу (в першому абзаці) не знаю.
Про Татарова, Портнова і Подоляка (в другому абзаці) - то є правда. Лайкнув.
07.08.2020 19:29 Ответить
Вы чего ожидали от тупого, гнилого, брехливого, сцикливого пархатого малоПИД,,,,роса????
07.08.2020 15:16 Ответить
Бачу там уже зібралось тих "чесних", що хоч греблю гати, одні пристосуванці до будь-якої влади без моралі і принципів.
07.08.2020 15:24 Ответить
да что там и говорить, все, абсолютно все там "честные", ну прям, как зелёное брехло.
07.08.2020 18:27 Ответить
Вот что бы там не говорили злопыхатели, зеленский не разучился писать смешно. Вотгляньте, что он пишет о Татарове ""Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное" Ну ?кто скажет, что это не укатайка ?!
07.08.2020 15:31 Ответить
Зеленский не писал для "квартала", Слуги народа" и " Сватов" а только озвучивал - актер и продюссер. Сам он крайне косноязычны,когда не по-писанному говорит - Клычко отдыхает. -
08.08.2020 00:14 Ответить
это зашкварная тупость или что ещё ??? если бы нормально была проведена люстрация то
этот фрукт навсегда бы лишился возможности занимать госдолжности....
07.08.2020 15:46 Ответить
Зеленський про призначення Татарова: Головне, щоб людина була чесною, моральний бік - Цензор.НЕТ 3875
07.08.2020 16:03 Ответить
А Януковичу какое место отведено в "новой" власти?
07.08.2020 16:03 Ответить
После Кравчука следующий перегоВорщик)
08.08.2020 05:02 Ответить
Я считаю. Кто, я? Король-шут? Законы должны основополагать, а не мнения шутов с булавой.
07.08.2020 16:09 Ответить
хватит давать бубочке кокаин
07.08.2020 17:16 Ответить
так он его сам на тихаря берёт...
07.08.2020 19:29 Ответить
Сперва были вроде новые лица, а теперь появился весь старый сброд, вся бывшая "честная" шайка. Браво, зелёный!!!
07.08.2020 19:03 Ответить
йой, товариство, та це падло не пам'ятає що казало вчора.
це ж воно під час виступу у ВР щодо звільнення гончарука (нагадаю - це перший прем'єр зеленського) казало, що бути чесним це замало і тут воно знов понесло про чесність як вирішальний критерій.
от це падло ковбасить, немає воно сталого бачення та й просто є тупнєм.
07.08.2020 19:20 Ответить
да действительно, как говорил покойный Кузьма, украинци - нация терпил
но любому терпению есть предел
история это доказала не раз
07.08.2020 19:47 Ответить
Погоджуюся з президентом України Володимиром Зеленським, що несправделиво зараховувати до представників влади Януковичу тих,хто разом з ним грабував народ та Українував, вионував чи віддав злочинні накази та т.п. В усі часи у владі були і чесно сумлінно працювали певні держслужбовці. Так,їх можна вважати пристосуванцями, але чи багато у нас набиреться у нас людей, які можуть відповідати критерію, який одного разу висловив великий письменник Лев Миколаєвич Толстой:" Громадянська мужність є більш високого гатунку, ніж мужність солдата в бою".
07.08.2020 21:46 Ответить
Героїчний Майдан
ціною загибелі Героїв
Небесної Сотні, тисяч
поранених, скалічених, по-звірячому побитих
його активістів та учасників
в кінці лютого 2014р. усунув
кримінально-олігархічний режим на
чолі з колишнім
зеком Януковичем. Але це
не означає, що Майдан винен
в тому, ще Петро Порошенко не
зміг чи не
захотів суттєво приборкати корупцію в
Україні. Колесо історії лише зробило один, але необхідний для нашої країни оберт в бік демократії. Все інше залежить від суспілства. Тому не треба спати, скиглити.
07.08.2020 22:23 Ответить
Что же это такое((((
07.08.2020 22:58 Ответить
Ау, Цензор! А чего вы полностью речь Бубочки не оставили в статье??? Там же наглейшая открытая ссанина в глаза 73% лошар! Как раз в стиле квартала. Вот же:

"Что касается этого человека, я не знаю, что такое старый человек. Я думаю, что он в возрасте примерно, как я, ему за 40, даже, нет 50 лет....

Ору просто с зебилов... Они спрашивают, почему старые лица возвращаются во власть вместо обещанных новых, а им в ответ "Какие старые? Ему ж еще даже 50 лет нет". Ну лошары!!!
07.08.2020 23:31 Ответить
Дурний, боягуз і покидьок- то неважливо, аби мені не брехав=чесний- можно у Зевладу.
07.08.2020 23:48 Ответить
Дурний, боягуз і покидьок- то неважливо, аби МЕНІ не брехав=чесний- можно у Зевладу.
07.08.2020 23:57 Ответить
Ну начальник Освенцима тоже был в глазах некоторых честным человеком.
08.08.2020 02:12 Ответить
вся конченная мразь вернулась при Зеленском во власть
08.08.2020 02:49 Ответить
Пожалуйста не нужно писать зеленский с большой буквы это животное не достойно правил правописания. Так как ему правила и законы не писаны....жлоб тупой,вы же видите.
08.08.2020 07:38 Ответить
Давайте будем вешать на столбах в доль дороги ,всех "новых". Моника бери чемодан жлобо-ермака скатину портнова шалаву венедиктову садись на юзика и пиз...й в запоребрикостан к своему господину пучхе обнуленному...пока еще можно,это позорно но все же лучше чем столбы.
08.08.2020 07:35 Ответить
Ага, - "главное, чтоб человек был честным". А где ты найдёшь сейчас честного, если даже ты сам, не относишься к честным???
08.09.2020 15:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 