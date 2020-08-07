Зеленский о назначении Татарова: Главное, чтобы человек был честным, моральная сторона
Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым причислять к представителям "старой власти" всех, кто занимал какую-либо руководящую должность во времена президентства Виктора Януковича (2010-2014).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в Марьинке относительно назначения заместителем главы Офиса президента экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова.
"Вы в целом говорили о заместителе главы Офиса, про одного человека. Что касается этого человека… Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти", - сказал Зеленский.
Глава государства также отметил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019), – "тоже уже старая власть, но и там были опытные люди, и в те годы (во времена Януковича. – Ред.) были опытные люди".
"Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное – то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.
мертвечук найкрутіший ватник
Казнокрады и оллигархи победили...
Крок за кроком наближається повернення України до фєдєрастовою імперії рабів...
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
Назначение Олега Татарова в ОП - еще одна плохая новость. "Птенец Захарченко", фабриковавший дела на майдановцев. Выкормыш Портнова. Потом адвокат, защищавший Новинского и прочую сволочь. Сивохо в погонах. Умный и опасный враг. Будет контролировать тупую Венедиктову. Возможно, и недалекого Баканова. Из этого назначения позиция Ермака вполне очевидна. Хотя, она была понятна и после назначения советником Подоляка, бывшего советником у Левочкина и шестерившего на Енакиевского. Это - тихая российская оккупация, которую особо никто уже и не маскирует.
Про Татарова, Портнова і Подоляка (в другому абзаці) - то є правда. Лайкнув.
этот фрукт навсегда бы лишился возможности занимать госдолжности....
це ж воно під час виступу у ВР щодо звільнення гончарука (нагадаю - це перший прем'єр зеленського) казало, що бути чесним це замало і тут воно знов понесло про чесність як вирішальний критерій.
от це падло ковбасить, немає воно сталого бачення та й просто є тупнєм.
но любому терпению есть предел
история это доказала не раз
ціною загибелі Героїв
Небесної Сотні, тисяч
поранених, скалічених, по-звірячому побитих
його активістів та учасників
в кінці лютого 2014р. усунув
кримінально-олігархічний режим на
чолі з колишнім
зеком Януковичем. Але це
не означає, що Майдан винен
в тому, ще Петро Порошенко не
зміг чи не
захотів суттєво приборкати корупцію в
Україні. Колесо історії лише зробило один, але необхідний для нашої країни оберт в бік демократії. Все інше залежить від суспілства. Тому не треба спати, скиглити.
"Что касается этого человека, я не знаю, что такое старый человек. Я думаю, что он в возрасте примерно, как я, ему за 40, даже, нет 50 лет....
Ору просто с зебилов... Они спрашивают, почему старые лица возвращаются во власть вместо обещанных новых, а им в ответ "Какие старые? Ему ж еще даже 50 лет нет". Ну лошары!!!