The Washington Post: Коломойский в США обвиняется в отмывании миллиардов, выведенных из "ПриватБанка". ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД

Американская газета The Washington Post сообщает, что Игорю Коломойскому, "одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским", Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов "ПриватБанка" и отмывании этих денег.

Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы" предлагает полный перевод статьи The Washington Post.

Министерство юстиции в четверг предъявило обвинение украинскому олигарху, которого считают союзником президента этой страны, в хищении миллиардов долларов в банке, которым он когда-то владел, а затем - использовании огромного массива компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.

Министерство юстиции (США) пыталось изъять коммерческую недвижимость Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в Кентукки и Техасе и утверждало в своем представлении на гражданскую конфискацию, что мужчины украли столько у "ПриватБанка", что национальный банк страны должен был дать этой организации $5,5 млрд для спасения и "предотвращения экономического кризиса для всей страны".

Коломойский является один из самых богатых людей Украины, имеет связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сыграл определенную роль в событиях, которые привели к импичменту президента (Дональда) Трампа в прошлом году. Ему повезло в грубом и существенном капитализме, который охватил Украину после распада Советского Союза, он накапливал активы от авиакомпаний до финансовых учреждений, и создал для себя вымышленный образ с прозвищем "Беня" и аквариумом акул в своем кабинете.

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами "ПриватБанка" до того, как он был национализирован в ответ на мошенничество. Они требовали денег у "ПриватБанка", и всегда их получали, поскольку были владельцами, а затем переводили эти деньги через широкую сеть компаний, чтобы "тщательно замаскировать их происхождения, источники, владельцев и тех, кто их контролирует", как заявляет Министерство юстиции.

Эксперты выражают все большую обеспокоенность тем, что американская недвижимость, включая фабрики и сооружения, важные для американской промышленности, стала магнитом для иностранных денег, в том числе, поступивших от преступной деятельности за рубежом.

Среди приобретений Коломойского и Боголюбова, как заявляет Министерство юстиции, были более 5 млн квадратных футов (более 1,524 млн квадратных метров. - Ред.) коммерческой недвижимости в Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по изготовлению мобильных телефонов в штате Иллинойс и коммерческая недвижимость в Техасе. Представления на конфискацию касались около 19,5 акра (78913,7 метров. - Ред.) офисного парка в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Майкл Дж. Салливан, адвокат Коломойского, заявил в электронном письме: "Коломойский категорически отрицает обвинения в жалобах, поданных Министерством юстиции".

Обвинения (Минюста), которые не являются уголовными, похожи с обвинениями из гражданского иска, поданного банком ("ПриватБанк") в суд Делавэра. Адвокат Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.

Прокуратура США в Кливленде давно ведет уголовное расследование в отношении Коломойского относительно возможного отмывания денег. В рамках этого дела ФБР произвело рейд на офис Optima Management Group в центре Кливленда во вторник, а также на другой офис Optima в здании Юго-Восточного финансового центра в Майами.

В судебных документах (обнародованных) в четверг Министерство юстиции утверждало, что двое деловых партнеров Коломойского и Боголюбова - Мордехай Корф и Уриэль Лабери - помогали в приобретении и руководили активами олигархов в США, которые часто носят определенную версию названия "Optima" (речь идет о группе компаний в составе Optima Management Group, первое слово в названии которых часто бывает "Optima", например, компания "Optima Ventures". - Ред.).

В один момент Optima Ventures стала "крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде", используя похищенные средства для приобретения больших офисных зданий в центре города и отеля, как заявляет Министерство юстиции.

В прошлом году Марк Касовиц, юрист из Нью-Йорка, который также представляет Трампа, начал представлять двух мужчин (Коломойского и Боголбова. - Ред.) по делу в Делавэре. Он не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Во время президентства последнего президента Украины Петра Порошенко правительство национализировало "ПриватБанк", утверждая, что Коломойский и один из его деловых партнеров обманули банк на миллиарды долларов. Коломойский отверг эти обвинения, но переехал из Киева в Израиль, где он также имеет гражданство. Он сохранил политическую власть в Украине благодаря собственным бизнес-холдингам, к которым относится и большая украинская телевизионная станция.

Коломойского рассматривают как союзника Зеленского, который до избрания был актером, снялся в комедийном шоу, которое выходило в эфире в сети Коломойского. Избрание Зеленского считалось благом для Коломойского, особенно после того, как новый президент поставил личного адвоката Коломойского во главе администрации (речь идет об Андрее Богдане, который занимал должность председателя Офиса Зеленского до февраля текущего года. - Ред.). Некоторые в США подозревали о связях Зеленского с магнатом, и думали, что это противоречит обещаниям Зеленского о борьбе с коррупцией и реформах.

Однако с тех пор Зеленский не поддерживает возврат контроля над "ПриватБанком" олигарху, и он уволил этого главного помощника (Богдана с должности председателя ОПУ. - Ред.). Вместе с тем Коломойскому было достаточно комфортно с нынешней властью Украины, чтобы он вернулся из самоизгнания в Тель-Авив и снова базировался в Киеве, где он поддерживает связи с членами президентской администрации.

Весной 2019 года, когда личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани взялся за миссию заставить Зеленского оказать помощь Трампу, открыв политически мотивированные дела в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, сподвижники Джулиани встретились с Коломойским, чтобы просить его устроить для бывшего мэра Нью-Йорка (для Джулиани. - Ред.) встречу с восходящим политиком.

Сподвижники Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман встретились с Коломойским в апреле 2019 году в Тель-Авиве, и, по всем сведениям, это прошло неплохо.

После встречи два руководителя бизнеса во Флориде обвинили Коломойского в физических угрозах и подали против него иск в Украине. Парнас и Фруман, которые помогали Джулиани в его "проекте Украина", были обвинены в нарушениях правил финансирования предвыборной кампании в прошлом году. Они отрицали все обвинения.

Джулиани заявил, что давал Парнасу и Фруману юридические советы для их борьбы против Коломойского. Он также неоднократно писал в Twitter о своем недовольстве Коломойским в мае 2019, именно тогда, когда он оказывал давление на Зеленского, чтобы он помог Трампу в расследовании против Байдена. Однажды он пожаловался, что Зеленского консультировали "представители Коломойского и враги президента Трампа".

Адвокат Коломойского сообщил The Washington Post, что во время встречи Парнас и Фруман заявили, что они могут заставить высших должностных лиц США, в частности, вице-президента (Майка) Пенса и министра энергетики Рика Перри (ушел с должности в декабре 2019 года. - Ред.) приехать в Украину во время инаугурации Зеленского в мае 2019 года, если Коломойский заплатит им несколько сотен тысяч долларов.

Коломойский не заплатил деньги, зато выгнал двух мужчин из своего кабинета, как сообщил его адвокат. Адвокат Брюс Маркс сказал The Post, что Коломойский в то время говорил друзьям: "Это закончится плохим скандалом".

