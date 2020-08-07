The Washington Post: Коломойский в США обвиняется в отмывании миллиардов, выведенных из "ПриватБанка". ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД

РУС
Американская газета The Washington Post сообщает, что Игорю Коломойскому, "одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским", Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов "ПриватБанка" и отмывании этих денег.

Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы" предлагает полный перевод статьи The Washington Post.

Министерство юстиции в четверг предъявило обвинение украинскому олигарху, которого считают союзником президента этой страны, в хищении миллиардов долларов в банке, которым он когда-то владел, а затем - использовании огромного массива компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире.

Министерство юстиции (США) пыталось изъять коммерческую недвижимость Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в Кентукки и Техасе и утверждало в своем представлении на гражданскую конфискацию, что мужчины украли столько у "ПриватБанка", что национальный банк страны должен был дать этой организации $5,5 млрд для спасения и "предотвращения экономического кризиса для всей страны".

Коломойский является один из самых богатых людей Украины, имеет связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сыграл определенную роль в событиях, которые привели к импичменту президента (Дональда) Трампа в прошлом году. Ему повезло в грубом и существенном капитализме, который охватил Украину после распада Советского Союза, он накапливал активы от авиакомпаний до финансовых учреждений, и создал для себя вымышленный образ с прозвищем "Беня" и аквариумом акул в своем кабинете.

Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами "ПриватБанка" до того, как он был национализирован в ответ на мошенничество. Они требовали денег у "ПриватБанка", и всегда их получали, поскольку были владельцами, а затем переводили эти деньги через широкую сеть компаний, чтобы "тщательно замаскировать их происхождения, источники, владельцев и тех, кто их контролирует", как заявляет Министерство юстиции.

Эксперты выражают все большую обеспокоенность тем, что американская недвижимость, включая фабрики и сооружения, важные для американской промышленности, стала магнитом для иностранных денег, в том числе, поступивших от преступной деятельности за рубежом.

Среди приобретений Коломойского и Боголюбова, как заявляет Министерство юстиции, были более 5 млн квадратных футов (более 1,524 млн квадратных метров. - Ред.) коммерческой недвижимости в Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по изготовлению мобильных телефонов в штате Иллинойс и коммерческая недвижимость в Техасе. Представления на конфискацию касались около 19,5 акра (78913,7 метров. - Ред.) офисного парка в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Майкл Дж. Салливан, адвокат Коломойского, заявил в электронном письме: "Коломойский категорически отрицает обвинения в жалобах, поданных Министерством юстиции".

Обвинения (Минюста), которые не являются уголовными, похожи с обвинениями из гражданского иска, поданного банком ("ПриватБанк") в суд Делавэра. Адвокат Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.

Прокуратура США в Кливленде давно ведет уголовное расследование в отношении Коломойского относительно возможного отмывания денег. В рамках этого дела ФБР произвело рейд на офис Optima Management Group в центре Кливленда во вторник, а также на другой офис Optima в здании Юго-Восточного финансового центра в Майами.

В судебных документах (обнародованных) в четверг Министерство юстиции утверждало, что двое деловых партнеров Коломойского и Боголюбова - Мордехай Корф и Уриэль Лабери - помогали в приобретении и руководили активами олигархов в США, которые часто носят определенную версию названия "Optima" (речь идет о группе компаний в составе Optima Management Group, первое слово в названии которых часто бывает "Optima", например, компания "Optima Ventures". - Ред.).

В один момент Optima Ventures стала "крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в Кливленде", используя похищенные средства для приобретения больших офисных зданий в центре города и отеля, как заявляет Министерство юстиции.

В прошлом году Марк Касовиц, юрист из Нью-Йорка, который также представляет Трампа, начал представлять двух мужчин (Коломойского и Боголбова. - Ред.) по делу в Делавэре. Он не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Во время президентства последнего президента Украины Петра Порошенко правительство национализировало "ПриватБанк", утверждая, что Коломойский и один из его деловых партнеров обманули банк на миллиарды долларов. Коломойский отверг эти обвинения, но переехал из Киева в Израиль, где он также имеет гражданство. Он сохранил политическую власть в Украине благодаря собственным бизнес-холдингам, к которым относится и большая украинская телевизионная станция.

Коломойского рассматривают как союзника Зеленского, который до избрания был актером, снялся в комедийном шоу, которое выходило в эфире в сети Коломойского. Избрание Зеленского считалось благом для Коломойского, особенно после того, как новый президент поставил личного адвоката Коломойского во главе администрации (речь идет об Андрее Богдане, который занимал должность председателя Офиса Зеленского до февраля текущего года. - Ред.). Некоторые в США подозревали о связях Зеленского с магнатом, и думали, что это противоречит обещаниям Зеленского о борьбе с коррупцией и реформах.

Однако с тех пор Зеленский не поддерживает возврат контроля над "ПриватБанком" олигарху, и он уволил этого главного помощника (Богдана с должности председателя ОПУ. - Ред.). Вместе с тем Коломойскому было достаточно комфортно с нынешней властью Украины, чтобы он вернулся из самоизгнания в Тель-Авив и снова базировался в Киеве, где он поддерживает связи с членами президентской администрации.

Весной 2019 года, когда личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани взялся за миссию заставить Зеленского оказать помощь Трампу, открыв политически мотивированные дела в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, сподвижники Джулиани встретились с Коломойским, чтобы просить его устроить для бывшего мэра Нью-Йорка (для Джулиани. - Ред.) встречу с восходящим политиком.

Сподвижники Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман встретились с Коломойским в апреле 2019 году в Тель-Авиве, и, по всем сведениям, это прошло неплохо.

После встречи два руководителя бизнеса во Флориде обвинили Коломойского в физических угрозах и подали против него иск в Украине. Парнас и Фруман, которые помогали Джулиани в его "проекте Украина", были обвинены в нарушениях правил финансирования предвыборной кампании в прошлом году. Они отрицали все обвинения.

Джулиани заявил, что давал Парнасу и Фруману юридические советы для их борьбы против Коломойского. Он также неоднократно писал в Twitter о своем недовольстве Коломойским в мае 2019, именно тогда, когда он оказывал давление на Зеленского, чтобы он помог Трампу в расследовании против Байдена. Однажды он пожаловался, что Зеленского консультировали "представители Коломойского и враги президента Трампа".

Адвокат Коломойского сообщил The Washington Post, что во время встречи Парнас и Фруман заявили, что они могут заставить высших должностных лиц США, в частности, вице-президента (Майка) Пенса и министра энергетики Рика Перри (ушел с должности в декабре 2019 года. - Ред.) приехать в Украину во время инаугурации Зеленского в мае 2019 года, если Коломойский заплатит им несколько сотен тысяч долларов.

Коломойский не заплатил деньги, зато выгнал двух мужчин из своего кабинета, как сообщил его адвокат. Адвокат Брюс Маркс сказал The Post, что Коломойский в то время говорил друзьям: "Это закончится плохим скандалом".

Топ комментарии
+33
Одним ударом и Карабаса и Буратину. Молодчаги!
07.08.2020 12:55 Ответить
+25
Зебіли, ви обрали до влади міжнародного злочинця. А тепер поговоримо про Баригу Порошенка.
07.08.2020 12:56 Ответить
+24
The Washington Post: Коломойский в США обвиняется в отмывании миллиардов, выведенных из "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 2827
07.08.2020 12:54 Ответить
А когда он это всё покупал, в США думали, что это он зарабатывает в Украине подрабатывая дворником?
07.08.2020 13:33 Ответить
У США не могли погано подумати про громадянина Ізраїлю Коломойського, але тут з"явився громадянин України Бєня - і все як понєслось!))
07.08.2020 13:40 Ответить
Щас зебуины бледными губами с заедами от говна, будут лепетать про Пороха и Гонтареву.
07.08.2020 13:38 Ответить
Беня, в Вашингтоне ещё не все знают эту песню. Скоро будешь её с ними разучивать:
The Washington Post: Коломойського у США звинувачують у відмиванні мільярдів, виведених із "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 2511
07.08.2020 13:39 Ответить
коли буде петиція про депортацію бені в США?
07.08.2020 13:41 Ответить
никогда. Украина не выдает своих граждан, только граждан третьих стран. выдача бени штатам реальна, хотя реальна тут не совсем правильное слово, возможна, так будет правильнее, так вот, возможна только в случае лишения его гражданства. но это не Михо лишить гражданства... у бени бабла столько, что мы возвращаемся к первому слову моего поста.
07.08.2020 16:06 Ответить
а Украинские правоохранительные органы не имеют притензий к Коломойскому??? он же тут украл эти деньги!!!
07.08.2020 13:43 Ответить
В тому то і справа, що переказати за кордон без відома держрегулятора нацбанка не можна навіть і долара. А тут цілих 5 млрд. Це означає, що разом з Бєнєю мають сісти Гонтарева з Пєцєю.
07.08.2020 14:45 Ответить
так но между своими банками бабло гонял, на Кипре есть филиал приватбанка)) всё продуманно и законно))
08.08.2020 09:38 Ответить
интересно на этот раз до 73% зебилов дойдёт что Порошенко спас страну, и вор как раз не он, а тот кричал больше всех что он вор и который сейчас сам президент?
07.08.2020 13:44 Ответить
Крика много а, кроме статьи в газете, предъявы никакой ..... хотя газета шибко авторитетная ..нужно ждать
07.08.2020 13:50 Ответить
Тобто хрінь різну про Пороха від кацопіздунів хаваєм, а від піндосів то як я розумів вам як особиста образа, за кишені Бені турбуємось.
07.08.2020 14:18 Ответить
До сраки мне тот Порох, сколько можно с ним носиться как дурень со ступой, а Беня если заработал значит будет сидеть, а пока только статья в газете очень похожая на заказную, будет объявлено официально будем обсуждать а пока это - бла-бла ...
07.08.2020 14:29 Ответить
чума впереди, а пир в разгаре! - каштаны ждут.
07.08.2020 14:01 Ответить
америка обвиняет коломойского в хищении в украине ??? или мы уже может америка даже?)
07.08.2020 14:24 Ответить
Обвиняет в отмывании на территории США и рейдерстве там же. Это весьма серьезный грех. Лет до 30 может небо в клеточку разрисоваться.
07.08.2020 16:06 Ответить
За Україну йде боротьба між Америкою і Рашою. Українці скинули проросійського Януковіча і вимушено обрали пройдисвіта Порошенка. І тут почались закулісні ігри по впливу на Петра Оексійовича. В яких Америка перемогала. Цілком можливо, що існували домовленості між Рашою і американцями, щоб без війни проросійська частина України відійде до Раші і кожен залишиться при своїх. Але несподівано в гру вступила третя сторона - Коломойський. Він не хотів віддавати росіянам свій бізнес, свій Дніпро, де він народивсь. І в нього це вийшло. Він організував патріотичну меньшість Сходу України, створив добробати і успішно почав викидати росіян навіть з Донбасу. Угода росіян і американців наражалась на зрив. Ось чому пройдисвіт Пєця був вимушений численними штучними казанами і підставами нищити патріотичний кістяк Майдану, який би не погодивсь на такий поділ України. Але договір є договір, і його треба виконувати. А як можна запобігти організованого, збройного супротиву українців, якщо Коломойський досі здатний організувати опір російської окупації? Тому його і намагаються прибрати з політичного поля України.
Ну це все зрозуміло. Але де наш, український інтерес? Що нам краще - ставати відповідальними самим за свою долю, за свою країну, чи покластись на повне зовнішнє управління? Тут питання. Якщо українці досі обирають абинеюлєк, то може вони ще залишаються трохи "больненькі на голову" і їм ще не можна довірити самим вирішувати свою долю?
07.08.2020 14:39 Ответить
Іван,таким,як ти я завжди відповідаю-Звісно можна й самому,але з жінкою це краще.Партнерство й заключається в взаємовигідності.
07.08.2020 15:10 Ответить
У тебя автопереводчик отстойный, как и методичка.
07.08.2020 15:45 Ответить
Беня, ЗЕ, поезд на Ростов отходит с пятого пути!
Счастливой дороги!
07.08.2020 14:46 Ответить
Після того, як Бєня назвав пуйла "шизофреником маленького зросту"? Краще вже здатись американцям. Там хоч буде гарантія, що катувати не будуть.
07.08.2020 14:53 Ответить
Интересно, зе-дебил читает The Washington Post? Ну хотя бы в переводе?
07.08.2020 15:10 Ответить
Да.
Ему Мендельша переводит название газеты.
Этого, для дебила, достаточно.
07.08.2020 15:47 Ответить
Это агромная ашибка !!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это Гонтарева и Порошенко украли миллиард у Нацбанка и вывели в Мальдивските аффшоры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.08.2020 16:02 Ответить
Что Бенито....вскрылась немножко правда???
07.08.2020 18:06 Ответить
БАБУШКА... 🎹🐸👹🐸🎹
У четверг на Банковой, в офисе у Бубочки,
Раскалился добела красный телефон:
- Мистер ВАЗеленский, поднимите трубочку,
Вам имеет шо сказать город Вашингтон!
Оц тоц перевертоц,
"Бабушку" желает,
Оц тоц перевертоц,
Видеть ФБР,
Оц тоц перевертоц,
Ордер высылаем,
Оц тоц перевертоц,
Ждём её теперь.
"Бабушка" вздыхает, "бабушка" страдает,
Потеряла "бабушка" и покой и сон,
Двери на замочке - в Делавэр не хочет,
Но зажимает яйца партнерам Вашингтон.
Оц тоц перевертоц,
"Бабушку" желает,
Оц тоц перевертоц,
Видеть ФБР,
Оц тоц перевертоц,
Ордер высылаем,
Оц тоц перевертоц,
Ждём её теперь.
Не выходит "бабушка" из дому на улицу,
Принимает "бабушка" на ночь порошок,
И у ВАЗеленского айкосы нервно курятся,-
На счетах у Бубочки есть "бабушкин" душок.
Оц тоц перевертоц,
"Бабушку" желает,
Оц тоц перевертоц,
Видеть ФБР,
Оц тоц перевертоц,
Ордер высылаем,
Оц тоц перевертоц,
Ждём двоих теперь...07.08.2020
08.08.2020 01:35 Ответить
Звинувачення [Мін'юсту], які не є кримінальними, схожі на звинувачення в цивільному позові, поданому банком ["ПриватБанк"] у суді Делаверу. Джерело: https://censor.net/ua/n3212461
08.08.2020 14:55 Ответить
Зєленський, Коломойський та Боголюбов , Мордехай Корф та Уріель Лабер, Марк Касовіц, Лев Парнас та Ігор Фруман...
08.08.2020 15:01 Ответить
