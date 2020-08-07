Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"

Назначение Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ - надругательство над памятью всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины.

Об этом говорится в заявленииГО "Семьи Героев Небесной Сотни", передает Цензор.НЕТ.

"Власть в очередной раз пробивает моральное дно и в очередной раз демонстрирует пренебрежение к европейским демократическим ценностям, законам Украины и достоинству. Назначение на должность заместителя Главы Офиса Президента Украины пособника Захарченко Олега Татарова, человека который на протяжении Революции Достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии времен Януковича", - говорится в заявлении.

"Имеем в виду включение в списки обмена, передачи другим странам лиц, которые подозреваются в совершении преступлений во время Революции Достоинства и в отношении которых не было вынесено судебных приговоров и тех, которые не отбыли определенное судом наказание, возвращение в страну и широкую популяризацию в медийном пространстве украинофобов Е. Лукаш, А. Портнова, назначение на должность первого заместителя Директора Государственного бюро расследований А. Бабикова – человека, который представлял в судах интересы режима Януковича, возвращение в стены Генеральной прокуратуры С.Пискуна, откровенное преследование правоохранительными органами волонтеров и общественных деятелей, политические репрессии", - напомнили представители семей Героев Небесной Сотни.

"Назначение О.Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции Достоинства, считаем надругательством над памятью наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины, память Героев, которые отдали свою жизнь за цивилизационный выбор украинской нации. Уже больше года команда Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности. Призываем все патриотические проукраинские силы к объединению для усиления давления на власть на всех уровнях для недопущения сползания нашей страны к авторитаризму, нивелированию достижений Революции Достоинства, призываем к отстаиванию европейского вектора развития нашей страны", - резюмировали авторы обращения.

Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.

В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.