Цензор.НЕТ
Новости
Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"

Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"

Назначение Олега Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ - надругательство над памятью всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины.

Об этом говорится в заявленииГО "Семьи Героев Небесной Сотни", передает Цензор.НЕТ.

"Власть в очередной раз пробивает моральное дно и в очередной раз демонстрирует пренебрежение к европейским демократическим ценностям, законам Украины и достоинству. Назначение на должность заместителя Главы Офиса Президента Украины пособника Захарченко Олега Татарова, человека который на протяжении Революции Достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии времен Януковича", - говорится в заявлении.

"Имеем в виду включение в списки обмена, передачи другим странам лиц, которые подозреваются в совершении преступлений во время Революции Достоинства и в отношении которых не было вынесено судебных приговоров и тех, которые не отбыли определенное судом наказание, возвращение в страну и широкую популяризацию в медийном пространстве украинофобов Е. Лукаш, А. Портнова, назначение на должность первого заместителя Директора Государственного бюро расследований А. Бабикова – человека, который представлял в судах интересы режима Януковича, возвращение в стены Генеральной прокуратуры С.Пискуна, откровенное преследование правоохранительными органами волонтеров и общественных деятелей, политические репрессии", - напомнили представители семей Героев Небесной Сотни.

Зеленский о назначении Татарова: Главное, чтобы человек был честным, моральная сторона

"Назначение О.Татарова, который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции Достоинства, на руководящую должность в ОПУ мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших и участников Революции Достоинства, считаем надругательством над памятью наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал в 2013-2014 годах и во время российской агрессии европейский вектор развития Украины, память Героев, которые отдали свою жизнь за цивилизационный выбор украинской нации. Уже больше года команда Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности. Призываем все патриотические проукраинские силы к объединению для усиления давления на власть на всех уровнях для недопущения сползания нашей страны к авторитаризму, нивелированию достижений Революции Достоинства, призываем к отстаиванию европейского вектора развития нашей страны", - резюмировали авторы обращения.

Как сообщалось, Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.

В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.

Зеленский Владимир (21986) майдан (4144) евромайдан (7838) Офис Президента (1828) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+17
Я вам ничего не должен -Зе🔎
07.08.2020 13:13 Ответить
+13
Зебилы , Ауууу!
Шо там казали за притягнення до відповідальності винних в розтрілах?
07.08.2020 13:14 Ответить
+10
Наступним буде Портнов?
07.08.2020 13:14 Ответить
Я вам ничего не должен -Зе🔎
07.08.2020 13:13 Ответить
Зельцман+ мегаворюгаКаломойша ,плевать хотели на всех , своему спасителю путлеру ,отрабатывают на коленях ,все хотелки
07.08.2020 13:34 Ответить
Наступним буде Портнов?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:14 Ответить
По нормальному он всё равно не поймёт...
Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"
07.08.2020 13:23 Ответить
І тут слід продовжити, що саме з подачі Петра Порошенко почались мутки в оранжевій каоліції.. Дуже вже хотілось до влади, а саме на голову ВР... Куди згідно домовленостей мав пройти Мороз... І люди трішки старші за 40 мали би памятати яка там була канітель з виборами голови ВР..
Той петя ще той вихрест - перебіжчик.. То він диякон РПЦ, то він головний прихильник ПЦУ...
То він з Ющенком, то він в уряді за часів Яника...
Отакато *****... малята...
07.08.2020 13:36 Ответить
и снова Порох тебе в портки насрал
07.08.2020 13:49 Ответить
Того, що зробив Порох в умовах війни не зробив ніхто. І не зробе в найближчі роки.
Ще комсомол йому пригадай...
07.08.2020 13:58 Ответить
Ти мабуть Юлєбот. Тільки упороті Юлєботи не усвідомлюють, що розалили помаранчеву команду сама ваша бахіня.
07.08.2020 14:10 Ответить
Мене одне цікавить: що за довбаки поставили лайки під цим пасквілем?
07.08.2020 23:12 Ответить
Зебилы , Ауууу!
Шо там казали за притягнення до відповідальності винних в розтрілах?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:14 Ответить
Срань зеленая... сколько после этого еврейского мальчика вычищать... впрочем, чему удивляться... вот, например, потные, засаленные, вонючие хасиды в Умани... и есть же украинцы, что впускают их в свой дом...
07.08.2020 13:18 Ответить
Очередной номер на бис от Квартала
07.08.2020 13:29 Ответить
Да она и не власть они просто куклы ими манипулируют продали душу за денежку теперь приходи заказчика выполняют
07.08.2020 13:37 Ответить
Ему плевать... в то время он рашу развлекал. Вспомните его шутки про эбонитовые палочки.
07.08.2020 13:41 Ответить
А судьи кто? - школьная программа 50тых годов. Атаман Зеленый не долго колесил по Украине - это 20тые годы!!!
07.08.2020 13:46 Ответить
А ведь по закону этот хмырь уже 6 лет должен сидеть.
07.08.2020 13:55 Ответить
Судді і прокурвори такі ж мерзотники-антимайданівці, як і цей вибл.док.
07.08.2020 14:26 Ответить
Влада вчергове пробиває моральне дно... Джерело: https://censor.net/ua/n3212464
та вам же зеленське https://ua.interfax.com.ua/news/political/679646.html пояснило , що татаров високоморальна, порядна людина. от смішні.
07.08.2020 13:56 Ответить
Боюсь ,что Зеленский не совсем или совсем не понимает ,чем это может закончиться ,он осознаёт что Порошенко никого не поднимет и за ним никто не пойдёт ,но Украина страна особенная ,может возникнуть кто-то типа Парасюка и билеты до Ростова взять будет уже достаточно сложно ..
07.08.2020 14:00 Ответить
вже нічим не закінчиться (хіба що ще гіршим - його другим терміном).
закінчувати з цим треба було набагато раніше, а зараз, під радісний регіт виборців зеленського, будь-який справжній "майдан" буде придушений жорстко та швидко.
07.08.2020 14:39 Ответить
Скорее кролик задушит удава ,чем власть в Украине задушит Майдан нонсенс это .
07.08.2020 14:45 Ответить
то озирніться навколо.
на жаль сьогодення не дає, принаймні мені, підстав бути таким самим оптимістом як ви.
07.08.2020 14:49 Ответить
Ну про себя могу сказать однозначно ,вряд-ли кто-то сможет меня придушить при таких раскладах и что-то мне подсказывает,что таких как я достаточно много ,если будут душить Пэтю то само-собой никто и пальцем не пошевелит а вот если будут душить права и свободы украинцев ,то ответка будет молниеносной и страшной.
07.08.2020 15:55 Ответить
если будут душить права и свободы украинцевтобто зараз ви придушення прав та свобод українців не спостерігаєте?
07.08.2020 16:10 Ответить
Честно говоря нет.
07.08.2020 16:48 Ответить
от й в цьому питанні наше з вами сприйняття того що відбувається неоднакове.
07.08.2020 16:59 Ответить
Ну это неплохо ,сколько людей столько и мнений ...
07.08.2020 18:58 Ответить
Срань.
Тка ж само срань, як і *****.
07.08.2020 14:24 Ответить
На жаль ще набагато гірша...
07.08.2020 14:36 Ответить
Назначение ватника-сепаратиста Татарова в ОП - это плевок во всех нас, граждан Украины. Это наглядный пример того, что думает о Майдане мразь Зеленский и его окружение из Офиса Президента.
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
07.08.2020 15:11 Ответить
татар не ватнік-сєпар! воно - немаскована вражина!
07.08.2020 15:41 Ответить
Этому позору есть объяснение: Агент ФСБ по кличке "Козырь", он же Ермак, набирает социально близких себе кадры.
07.08.2020 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs Ссылка на эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским, где упоминается роль Ермака в украинской политике:
07.08.2020 16:56 Ответить
Стесняюсь спросить, где найти точную юридически выверенную информацию о том, как, где и когда Татаров "оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека"?
Ругань заведомо не беру в учет.
07.08.2020 19:37 Ответить
 
 