Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 7 августа, по состоянию на 12.00, защитниками Украины уже зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 01.40 вооруженной провокацией - четырьмя очередями из стрелкового оружия враг нарушил режим тишины в районе Новолуганского.

После 02.05 один выстрел из подствольного гранатомета (ГП-25) зафиксировали наши защитники вблизи н.п. Шумы. Вражеская провокация снова велась по направлению от Шахты 6-7 оккупированной Горловки.

В 07.25 наши защитники поселка Майское зафиксировали нарушения врагом тишины одним выстрелом из АГС. Провокационный вражеский обстрел велся по направлению от оккупированного пгт Гольмовский.

По имеющейся информации, эти выстрелы не несли угрозы личному составу наших подразделений, поэтому защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь нет.

