7 584 92

Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что Украина в полной мере соблюдает режим тишины на Донбассе, а моральный дух военнослужащих на хорошем уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом президент сообщил на брифинге в пятницу в Марьинке.

"Уже второй день мы ездим, чтобы посмотреть на состояние наших военнослужащих вдоль всей контактной линии. Проехали более 100 км. Ели с ребятами, ночевали. Чтобы понять, пообщаться, как все контролируется. Действительно соблюдается режим тишины, моральный дух, с нашей стороны всё под контролем", - сказал он.

Зеленский указал, что украинские военнослужащие настоящие герои и украинцы могут чувствовать себя в безопасности, а государство должно сделать все для сохранения жизней военнослужащих.

Зеленский прямо на передовой наградил часами морпеха 503-го батальона Николая Ставицкого.

"Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная армия!"  - сказал президент.

Топ комментарии
+27
Придурок. ***** нужно было ето маленькое перемирие чтобы разобраться с Беларашкой и Хабаровском. А потом он вернется к Украине. Так что все что вы сейчас делаете ето выполняете требование и план *****.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:20 Ответить
+26
Вовчик, со стороны Минюста США то же все под контролем. 🥳
показать весь комментарий
07.08.2020 13:17 Ответить
+26
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 2181
показать весь комментарий
07.08.2020 13:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
соблюдается моральный дух...вчера па Украине прошел дождь
показать весь комментарий
07.08.2020 13:13 Ответить
А чого воно не в білій футболці? Сцикотно?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:14 Ответить
Какое же оно ничтожное. Противно смотреть. В пустой голове только "пиар и рейтинги". Тьфу на это чмо квартальное!
показать весь комментарий
07.08.2020 18:57 Ответить
Такое впечатление, что он еще и мухоморов подкушал...
показать весь комментарий
07.08.2020 20:10 Ответить
так чому такий правильний повертає у владу "янучар"?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:14 Ответить
Этих янучар во власть нельзя возвращать ни в коем случае.
Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем - Цензор.НЕТ 9348
показать весь комментарий
07.08.2020 13:15 Ответить
Порох серед чужих. І йому сумно. Закрився від них (схрещені руки)
показать весь комментарий
07.08.2020 13:27 Ответить
30 років так і бовтався серед отих чужих - як то гівно в оплонці...
показать весь комментарий
07.08.2020 13:43 Ответить
«такую личную неприязнь я испытываю, что кушать не могу…»
показать весь комментарий
07.08.2020 13:44 Ответить
Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем - Цензор.НЕТ 3420
показать весь комментарий
07.08.2020 13:16 Ответить
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/181897_shoygu-i-ego-favoritki

Статья о буряте шойге и его фаворитках))))))))
сладострасный шельмец - убийца.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:17 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 13:17 Ответить
А с той стороны как?Ночевал,ел?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:18 Ответить
Как хорошо что ЗЕ тщательно контролирует нашу сторону. Настоящий гавнокомандующий. А нашу землю, наши дома и наших людей когда будем освобождать?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:18 Ответить
В чем суть контроля при безответных обстрелах?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:20 Ответить
Да то не обстрелы, они же не системные, а так янелох видит глаз *****, на лугандоне! =)
показать весь комментарий
07.08.2020 13:48 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 13:20 Ответить
Ой тут один придурок, схожий на мародера, забороняє стріляти. Ну то ж, звичайно, фейк. Але дуже схожий.

Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 4804

https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IYhttps://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY Порошенко дав наказ припинити вогонь
показать весь комментарий
07.08.2020 13:29 Ответить
логічно.
перекинув війська на Білорусь.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:31 Ответить
ни дня без брехни ... сегодня на 12 часов уже зафиксировали 3 обстрела, а у шмаркли-клоуна "кругом тишина" ...
"моральный дух бойцов" у него под контролем ... вы знаете ещё такого преза-дауна ????????
показать весь комментарий
07.08.2020 13:20 Ответить
гандон, нет слов
показать весь комментарий
07.08.2020 13:21 Ответить
https://censor.net/news/3212465/naemniki_rf_s_nachala_sutok_trijdy_narushali_rejim_tishiny_poter_net_minoborony

Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны
показать весь комментарий
07.08.2020 13:22 Ответить
07.08.20 13:10 Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны
07.08.20 13:11 Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем

Пхахахаха! За одну хвилину вже всьо путьом.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:22 Ответить
см. ниже )))))
показать весь комментарий
07.08.2020 13:23 Ответить
**Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем
** Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны


это как понять ???? кто прячет голову в песок как страус януковоща?
они между собой не могут договориться ...куда уж там с ихтамнетами...
показать весь комментарий
07.08.2020 13:22 Ответить
Урод, а сдругой стороны не наша земля?
показать весь комментарий
07.08.2020 20:49 Ответить
глубоко лизнул?
а что ты будешь лизать, когда случится то, что ВСЕГДА случалось при ВСЕХ предыдущих "перемириях" - когда опять появятся УБИТЫЕ наши солдаты?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:29 Ответить
А кто начал эту войну?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:37 Ответить
Разумеется я тебя, по себе не ровняю и ровнять не буду!
Ты же ничему научиться не можешь:
Уже сто раз КАЖДОЕ "перемирие" заканчивается нашими УБИТЫМИ!
А ты все никак этого понять не можешь, все на что-то надеешься и все в какое-то чудо веруешь.
Это как сто раз в темную подворотню суешься, получаешь по морде от гопников, лишаешься денег, сдачи не даешь и все надеешься, что им это НАДОЕСТ?
Или думаешь, что на сто-первый раз у них совесть проснеться?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:45 Ответить
И ты думаешь, что на этом войне конец, если те стреляют, а наши молчат???
показать весь комментарий
07.08.2020 17:51 Ответить
Слыш,гусеница гребанная,незабудь крестик в ведомости за серебряники поставить.Тут порядочное общество собирается и ты многим рискуеш...
показать весь комментарий
07.08.2020 23:21 Ответить
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 1789
показать весь комментарий
07.08.2020 13:27 Ответить
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 9821
показать весь комментарий
07.08.2020 13:32 Ответить
Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны (ЦензорНет)
показать весь комментарий
07.08.2020 13:27 Ответить
статя на стрічці Цензора, нижче цієї - найманці тричі з початку доби порушували режим тиші:
- https://censor.net/news/3212465/naemniki_rf_s_nachala_sutok_trijdy_narushali_rejim_tishiny_poter_net_minoborony
показать весь комментарий
07.08.2020 13:28 Ответить
ішак, чючєло сцяне, з вашей сторони, це звідки-з крємля?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:28 Ответить
Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны



Та ніхто тобі вже, Зеленський, не вірить!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:30 Ответить
брехло оно и в Африке брехло.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:54 Ответить
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 2181
показать весь комментарий
07.08.2020 13:31 Ответить
С нашей стороны "режим тишины" соблюдается, с "той стороны"- нет. Наши тяжелораненные бойцы, оказывается, "ждали режима тишины", чтобы их оттуда эвакуировали. Теперь каждый день их оттуда везут. Так, Зеля?
Повторяю для зебилов: они "были тяжело ранены 1-2 недели назад" и просто ждали. А чего бы им и не подождать? А какая разница?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:32 Ответить
пляааа. под контролем. жди беды.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:33 Ответить
Еще раз.Кто начал войну в Украине?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:46 Ответить
воно скаже, що це був Петя.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:02 Ответить
А это чудо хоть знает когда началась война и когда Петро пришел к власти?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:50 Ответить
И это главнокомандующий слово только позорит съездил на передовую ждем неприятностей всадник апокалипсиса
показать весь комментарий
07.08.2020 13:36 Ответить
воно неадекватне? https://censor.net.ua/ua/news/3212465/nayimantsi_rf_z_pochatku_doby_trychi_porushuvaly_rejym_tyshi_vtrat_nemaye_minoborony
показать весь комментарий
07.08.2020 13:37 Ответить
Все в порядке
https://censor.net.ua/photo_news/3212471/sbu_zaderjala_v_tsentre_kieva_organizatora_kontrabandy_tyajelyh_narkotikov_iz_evropy_videofotoreportaj
показать весь комментарий
07.08.2020 13:39 Ответить
как это поможет вернуть Украине ее территории??? он сдает земли Украины.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:40 Ответить
Він там був, щоб зазначити три (може п'ять) нових ділянок відведення.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:01 Ответить
а точно ли он там фон мля как в Часовом Яру и сетку повесить можно везде
показать весь комментарий
07.08.2020 13:40 Ответить
идиот
показать весь комментарий
07.08.2020 13:46 Ответить
"сто-пятьсотое перемирие"
Это как сто-пятьсот раз в темную подворотню сунуться, получить в очередной раз по морде от гопников, лишиться денег, сдачи не дать и все надеяться, что им это НАДОЕСТ?
Или думать, что на сто-пятьсот-первый раз у них совесть проснется?

Гопникам надоест стрелять только тогда, когда на КАЖДЫЙ их обстрел будет прилетать ДЕСЯТЬ обстрелов В ОТВЕТ!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:48 Ответить
3 нарушения не нарушения?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:54 Ответить
так он это имеет в виду, что наши сидят мирно и не нарушают тишину, а что враг стреляет, ему по барабану.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:58 Ответить
Это бред Володя ,какой на хер режим тишины при оккупированных территориях ,которые надо отвоёвывать ..и нечего пенять на минские соглашения ,давно надо закрыть Пэтю за то что он их подписал ибо это измена Родине и ничего другого ...
показать весь комментарий
07.08.2020 13:56 Ответить
Обсерается *****? "Пецю" срочно зарыть, иначе ходули постоянно в говне и плохо работают? =))))
показать весь комментарий
07.08.2020 14:36 Ответить
Мабуть в заголовку не там поставили кому.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:58 Ответить
наша сторона не стріляє, а інша сторона собі дозволяє.
але зюзя запевняє, що режим тиші викону.ться.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:02 Ответить
Хтось ще вірить Зеленському ?
Прошу відгукнутись
показать весь комментарий
07.08.2020 14:01 Ответить
Совпадение или нет, но при Петре, когда он бывал на линии разграничения, обстрелов тоже никогда не было!
показать весь комментарий
07.08.2020 14:15 Ответить
а когда уезжал начинались..
показать весь комментарий
07.08.2020 14:29 Ответить
Респект, у вас хорошая память
показать весь комментарий
07.08.2020 14:35 Ответить
Кацапчики, будут Минские соглашения пока выгребная яма-404, до дна не высохнет! Скоро и какать ни кто не будет в неё, НЕ ЧЕМ!
показать весь комментарий
07.08.2020 14:46 Ответить
https://twitter.com/babaikit
https://twitter.com/babaikit

Баба і кіт

@babaikit


Бубочка продовжує болісно шукати евфемізми для такого простого слова "раша"
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 3530
показать весь комментарий
07.08.2020 14:04 Ответить
Позор российской армии - 29-летняя ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 567
показать весь комментарий
07.08.2020 14:38 Ответить
Позор украинской армии - Верховный главнокомандующий 42-х летний "ЯНЕЛОХ"
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 6937
показать весь комментарий
07.08.2020 14:39 Ответить
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/lychnii-kontrol-zelenskoho-spetsnazu-prykazaly-ne-yskat-y-ne-zabyrat-tela-pohybshykh-y-ranenoho-byriukov-220229.html - уже всё харашо ???
показать весь комментарий
07.08.2020 15:09 Ответить
до какой степени отвратное Ничтожество!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 15:33 Ответить
Ми знаємо, Вован, що у тебе усе під особистим контролем ... як завжди - брехня.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:37 Ответить
Верховный уклонист , продолжает онанировать.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:21 Ответить
пустые слова шута ничего не стоят..
показать весь комментарий
07.08.2020 17:43 Ответить
Дол....** пошел на ...й. Пора уже закопать это гавно в мести со всеми "новыми лицами"
показать весь комментарий
07.08.2020 18:33 Ответить
"с нашей стороны все под контролем"
Ага все, кроме нашей границы.
Было бы весело над этим поржать, когда бы не было так грустно...
показать весь комментарий
07.08.2020 19:55 Ответить
Діду, заспокойся. Тепер межа там де є. "Границу" верховний може і хоче посунути далі, можливо до адміністративної Донбасу, а може й далі. Те, що окуповане, вже не є наше, і нам його раша не поверне.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:09 Ответить
Этот пиар в виду выборов отвратителен.
Еще недавно четыре дня погибал наш воин и оно не приехало и пальцем не пошевелило.
А теперь приехал попиарится на крови...Это ж насколько надо не иметь ни чести, ни совести. Это чтоже сейчас чувствуют родители погибшего?
показать весь комментарий
07.08.2020 20:00 Ответить
Блазень підганяє реальність під своє бажання...
показать весь комментарий
07.08.2020 20:08 Ответить
Так почему если мы полностью соблюдаем все требования и условия перемирия, " та сторона" ( которую все время боятся назвать ,2 и 3 армейские корпуса РФ) производит обстрелы и нарушения ежедневно и неоднократно. Ну и какие это правила соблюдения перемирия если их придерживается только одна сторона ( наша). Ну и что тут можно говорить, как смотреть в глаза солдат. позорище одним словом 12 дней с начала перемирия, а нарушения одно за другим.. или оккупант все еще не " донес" до своих бандформирований приказ о перемирии. Что тут сказать," главнокомандующий , который не лох" приближается стремительно к уровню плинтуса. ( а может поребрика)
показать весь комментарий
07.08.2020 20:25 Ответить
Демаркація кордону на коли намічається?
показать весь комментарий
07.08.2020 20:49 Ответить
Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство родины!

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%9C.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html Л. М. Леонов
показать весь комментарий
07.08.2020 20:52 Ответить
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак призвал отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, от обстрелов"

Чего только не придумают зеленые твари в генеральских мундирах ...
показать весь комментарий
07.08.2020 21:50 Ответить
Пятый президент Украины, лидер партии «ЕС» https://replyua.net/people/1833-prezident-poroshenko-put-k-vlasti.html Петр Порошенко с женой снова посетили Главный военный клинический госпиталь. Супруги Порошенко уже традиционно приехали не с пустыми руками
Кстати, Зеленский и его жена после своего избрания, еще никогда не были в госпиталях у раненых https://replyua.net/politika/218315-yusupova-zelenskiy-i-ego-zhena-posle-svoego-izbraniya-esche-nikogda-ne-byli-v-gospitalyah-u-ranenyh-poroshenko-snova-priehal.html
показать весь комментарий
07.08.2020 21:51 Ответить
цікаво це щелене чмо отримає хоч один позитивний комент???
показать весь комментарий
07.08.2020 22:01 Ответить
Так ведь только выше было сообщение, что только с утра наёмники нарушили 3 раза режим тишины. Или презу это не докладывают и он продолжает жить в вывуманном им самим мире?
показать весь комментарий
07.08.2020 22:18 Ответить
задрот квартальний, що ти ***** там контролюєш?
показать весь комментарий
07.08.2020 23:19 Ответить
Касир в супермаркеті пакети рідше пропонує, ніж зе вживає " під контролем".
показать весь комментарий
07.08.2020 23:46 Ответить
Справжній режим тиши, після якого наступить мир...
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
08.08.2020 02:53 Ответить
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-mozhe-shche-raz-putinu-v-ochi-zazyrnuty-rosiiski-okupanty-pid-chas-peremyria-ryiut-transhei-i-nablyzhaiutsia-vprytul-do-pozytsii-zsu-zakhysnykam-ukrainy-protydiiaty-zaboroneno-338735.html Може, ще раз Путіну в очі зазирнути? Російські окупанти під час перемир'я риють траншеї і наближаються впритул до позицій ЗСУ. Захисникам України протидіяти заборонено
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:26 Ответить
зелень шо полный адиет или шлангом прикидывается?
показать весь комментарий
08.08.2020 09:25 Ответить
 
 