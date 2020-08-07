Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что Украина в полной мере соблюдает режим тишины на Донбассе, а моральный дух военнослужащих на хорошем уровне.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом президент сообщил на брифинге в пятницу в Марьинке.
"Уже второй день мы ездим, чтобы посмотреть на состояние наших военнослужащих вдоль всей контактной линии. Проехали более 100 км. Ели с ребятами, ночевали. Чтобы понять, пообщаться, как все контролируется. Действительно соблюдается режим тишины, моральный дух, с нашей стороны всё под контролем", - сказал он.
Зеленский указал, что украинские военнослужащие настоящие герои и украинцы могут чувствовать себя в безопасности, а государство должно сделать все для сохранения жизней военнослужащих.
"Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная армия!" - сказал президент.
Статья о буряте шойге и его фаворитках))))))))
сладострасный шельмец - убийца.
https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IYhttps://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY Порошенко дав наказ припинити вогонь
перекинув війська на Білорусь.
"моральный дух бойцов" у него под контролем ... вы знаете ещё такого преза-дауна ????????
Пхахахаха! За одну хвилину вже всьо путьом.
это как понять ???? кто прячет голову в песок как страус януковоща?
они между собой не могут договориться ...куда уж там с ихтамнетами...
а что ты будешь лизать, когда случится то, что ВСЕГДА случалось при ВСЕХ предыдущих "перемириях" - когда опять появятся УБИТЫЕ наши солдаты?
Ты же ничему научиться не можешь:
Уже сто раз КАЖДОЕ "перемирие" заканчивается нашими УБИТЫМИ!
А ты все никак этого понять не можешь, все на что-то надеешься и все в какое-то чудо веруешь.
Это как сто раз в темную подворотню суешься, получаешь по морде от гопников, лишаешься денег, сдачи не даешь и все надеешься, что им это НАДОЕСТ?
Или думаешь, что на сто-первый раз у них совесть проснеться?
Та ніхто тобі вже, Зеленський, не вірить!!!
Повторяю для зебилов: они "были тяжело ранены 1-2 недели назад" и просто ждали. А чего бы им и не подождать? А какая разница?
https://censor.net.ua/photo_news/3212471/sbu_zaderjala_v_tsentre_kieva_organizatora_kontrabandy_tyajelyh_narkotikov_iz_evropy_videofotoreportaj
Это как сто-пятьсот раз в темную подворотню сунуться, получить в очередной раз по морде от гопников, лишиться денег, сдачи не дать и все надеяться, что им это НАДОЕСТ?
Или думать, что на сто-пятьсот-первый раз у них совесть проснется?
Гопникам надоест стрелять только тогда, когда на КАЖДЫЙ их обстрел будет прилетать ДЕСЯТЬ обстрелов В ОТВЕТ!!!
але зюзя запевняє, що режим тиші викону.ться.
Прошу відгукнутись
Бубочка продовжує болісно шукати евфемізми для такого простого слова "раша"
Ага все, кроме нашей границы.
Было бы весело над этим поржать, когда бы не было так грустно...
Еще недавно четыре дня погибал наш воин и оно не приехало и пальцем не пошевелило.
А теперь приехал попиарится на крови...Это ж насколько надо не иметь ни чести, ни совести. Это чтоже сейчас чувствуют родители погибшего?
Чего только не придумают зеленые твари в генеральских мундирах ...
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.