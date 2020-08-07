Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отмечает, что Украина в полной мере соблюдает режим тишины на Донбассе, а моральный дух военнослужащих на хорошем уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом президент сообщил на брифинге в пятницу в Марьинке.

"Уже второй день мы ездим, чтобы посмотреть на состояние наших военнослужащих вдоль всей контактной линии. Проехали более 100 км. Ели с ребятами, ночевали. Чтобы понять, пообщаться, как все контролируется. Действительно соблюдается режим тишины, моральный дух, с нашей стороны всё под контролем", - сказал он.

Зеленский указал, что украинские военнослужащие настоящие герои и украинцы могут чувствовать себя в безопасности, а государство должно сделать все для сохранения жизней военнослужащих.

"Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная армия!" - сказал президент.