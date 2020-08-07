Во время режима прекращения огня на Донбассе наемники РФ проводят боевую подготовку, - разведка

В условиях режима прекращения огня командование оперативной группировки российско-оккупационных войск проводят боевую подготовку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В частности, с начала текущей недели противником проведены командно-штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

В то же время, по информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.

Также читайте: Зеленский назначил Буданова начальником ГУР Минобороны вместо Бурбы