Во время режима прекращения огня на Донбассе наемники РФ проводят боевую подготовку, - разведка
В условиях режима прекращения огня командование оперативной группировки российско-оккупационных войск проводят боевую подготовку.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.
В частности, с начала текущей недели противником проведены командно-штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.
В то же время, по информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.
мабудь одні бухають а інші читають Кобзаря...