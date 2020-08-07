РУС
Во время режима прекращения огня на Донбассе наемники РФ проводят боевую подготовку, - разведка

В условиях режима прекращения огня командование оперативной группировки российско-оккупационных войск проводят боевую подготовку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В частности, с начала текущей недели противником проведены командно-штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

В то же время, по информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.

Также читайте: Зеленский назначил Буданова начальником ГУР Минобороны вместо Бурбы

Минобороны (9581) разведка (4228) Донбасс (26966) наемники рф (2102)
а наші в цей час що?

мабудь одні бухають а інші читають Кобзаря...
07.08.2020 13:35 Ответить
Ребятам из разведки - не светитесь в данный момент. Ведь по договоренности о прекращении огня, разведка запрещена и наши выродки отправят вас под статью!!
07.08.2020 13:38 Ответить
По серой зоне лазить нельзя и дронов запускать. А так все стороны разнюхивают, что там в тылу происходит.
07.08.2020 13:42 Ответить
И то добре.
07.08.2020 13:48 Ответить
Готуються до виборів, що мають бути в осені.
07.08.2020 14:11 Ответить
Не спать! Смотреть в оба!
07.08.2020 19:34 Ответить
 
 