Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в "красную зону", а Тернополь - в "зеленую". КАРТА

Луцк и Тернополь были исключены из "красной зоны" карантина, а Харьков наоборот перешел в "красную зону".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обновленные данные с интерактивной карты разделения Украины на карантинные зоны.

Таким образом, в "красную зону" вошел Харьков, Костопольский район Ривненской области и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую зону" вошел Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ривненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую зону" вошли Прилуки и Нежин Черниговской области. В то же время исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Киев по-прежнему находится в "зеленой зоне", как и остальные города и регионы Украины.

