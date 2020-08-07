РУС
Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в "красную зону", а Тернополь - в "зеленую". КАРТА

Луцк и Тернополь были исключены из "красной зоны" карантина, а Харьков наоборот перешел в "красную зону".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обновленные данные с интерактивной карты разделения Украины на карантинные зоны.

Таким образом, в "красную зону" вошел Харьков, Костопольский район Ривненской области и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую зону" вошел Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ривненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую зону" вошли Прилуки и Нежин Черниговской области. В то же время исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Киев по-прежнему находится в "зеленой зоне", как и остальные города и регионы Украины.

Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в красную зону, а Тернополь - в зеленую 01

Автор: 

Топ комментарии
+22
Зафарбуйте Кривий Ріг у колір лайна!
07.08.2020 13:47 Ответить
+8
Луцк и Трернополь послали власть и в зеленой зоне, а в Кицмановском районе согласились и как лошадь будут сидеть в красной зоне
07.08.2020 13:50 Ответить
+6
Оновлений список карантинних зон України: Харків перейшов у "червону зону", а Тернопіль - у "зелену" - Цензор.НЕТ 2187
07.08.2020 14:16 Ответить
Харків огородили зеленим парканом.
07.08.2020 13:47 Ответить
За що це нас? Ми, ніби, правильно голосували!
07.08.2020 15:02 Ответить
💩💩💩
07.08.2020 14:00 Ответить
схоже на контурну карту з корисними копалинами Кривий Ріг по ходу ельдорадо на лайно.
07.08.2020 14:03 Ответить
Судя по карте в стране все хорошо, чего тогда лешко и как его там второго шо бифинги устраивает пугают нас каждый день. Страна вся зеленая почти, кругом зебилы, все ок
07.08.2020 14:02 Ответить
Це відпрацювання. Вони йдуть по регіонам, де знають що програють вибори. Скоро і Мукачево там опиниться. Будуть на вибори через карантин фальсифікувати результати.
07.08.2020 14:05 Ответить
+ зебіл зневажає день Незалежності України. І хоче його знівелювати карантіном. ну або буде співать https://vignette.wikia.nocookie.net/mortalkombat/images/c/cf/Cutout_%283%29.png/revision/latest?cb=20110321120556&path-prefix=ru кунг лао
Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в "красную зону", а Тернополь - в "зеленую" - Цензор.НЕТ 2458
07.08.2020 14:07 Ответить
А що День Незалежності? Для нього це день краху його любої батьківщини - СРСР. Він завжди і був артистом СРСР. Спекулював той менталітет, гумор. Невже ви не зрозуміли, що за Зелі, ніяких парадів нашої армії (чужої можливо) не буде на цей день?
07.08.2020 14:11 Ответить
Та да. В 1991 йому було уже 13 років. Уже досить такі звиздюк з сформованим сознанієм і мінталітєтом. Та я завжди це знав. Ось може цього року якась шМарув будее співати гімн України чи ще якась патороч
07.08.2020 14:15 Ответить
За те, що дає податків більше, ніж такі, наприклад, області як Тернопільська та Рівненська разом узяті?
А що до зеленого непорозуміння, то ганьба для КР, але де кандидати нормальні з суперпатриотчних західних регіонів? Хоч один діяч більш менш значущий був з тих країв за усю історію незалежної України? Знаю тільки одного - Віктора Пинзеника, якого я дуже поважаю. Дуже жалкую, що він зник з владного небосхилу...
07.08.2020 14:26 Ответить
ЧЕРНОВОЛ!!!
07.08.2020 14:34 Ответить
Чорновіл з Черкаської області, здається.
07.08.2020 14:37 Ответить
Блукаючі плями.
07.08.2020 13:48 Ответить
Красным обозначены зоны, не занесшие чемодан на банковую
07.08.2020 15:10 Ответить
Від Кіцманя до Чернівців 20 км, тому Кіцманському пофіг, та і маршрутки ніхто не зупиняв, можливо Кіцманський навіть не знає про ту зону.
07.08.2020 14:09 Ответить
Зеля всё время пытается бороться с регионами где его ненавидят больше всех
07.08.2020 13:50 Ответить
червона зона - це де менти сидять?
07.08.2020 13:50 Ответить
Шутить изволите панове юмористы с 95 квартала?
07.08.2020 13:53 Ответить
стіпанов сказився.
07.08.2020 13:55 Ответить
а ну-ка Кернес с Ярославским) или только зампреда ОГА прилюдно унижать могли?
07.08.2020 13:57 Ответить
Зебіли обговорють як Тернопіль виходить із червоної зони
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
07.08.2020 13:58 Ответить
Метро у Харкові вже закрили?
07.08.2020 13:59 Ответить
Купіть цим придуркам пазли - нехай граються.
07.08.2020 13:59 Ответить
Харьков больше не допустит закрытия метро, Барабана, ТРЦ люди и так потерпели значительные убытки, если кто-то это не понимает это, то пускай освободят свои посты и должности.
07.08.2020 14:02 Ответить
Звичайно, краще здохнуть!
07.08.2020 14:06 Ответить
От ношения масок и дезхимии.
07.08.2020 14:54 Ответить
А я ни дня ни пролындал на карантине, хорошо шо есть работа, бо можно было бы спиться дома от безделия
07.08.2020 14:09 Ответить
любителям свободи і "радєтєлям за економіку"у час карантину..

В Італії якщо в магазин покупець допущений без маски -магазин закривають на карантин на 30 днів.

Ось би
би в нас так..хоча б на 14 днів..

Звичайно,треба починати з Епіцентрів Герег..
07.08.2020 15:33 Ответить
Прейскурант по зонам скиньте,плиз.
07.08.2020 14:07 Ответить
Теперь Кернес пошлет зебила нах и Харьков, как и до того Тернополь перейдет в "зеленую" зону=)
07.08.2020 14:08 Ответить
Нах не допоможе, а 5 днів зелених показників допоможуть.
07.08.2020 14:45 Ответить
ні.. він просто заплатив Степанову )))



Магия. Харьков снова в зеленой зоне.
С утра Харьков был в красной зоне, а несколько минут назад карту МОЗ обновили и теперь Харьков и Костопольский район Ровенской области снова в зеленой зоне. При этом, в Харькове каждые сутки фиксируют не менее 140 новых пациентов с COVID-19.



В красной карантинной зоне остался только Кицманский район Черновицкой области. Не повезло.
07.08.2020 15:42 Ответить
Станет ли Харьков скотным двором по Оурелу или за свободу выступят.
07.08.2020 14:11 Ответить
Оновлений список карантинних зон України: Харків перейшов у "червону зону", а Тернопіль - у "зелену" - Цензор.НЕТ 3178
07.08.2020 14:12 Ответить
Перешел по ссылке, указанной в статье. Харьков - в зеленой зоне. ЧЯДНТ?
07.08.2020 14:14 Ответить
Почему Крым обозначен как российская территория?
07.08.2020 14:17 Ответить
Бо у ніх нєту даних з окупірованой теріторії, соотвєтствено і зону нізя окрасіть в нужний колір
07.08.2020 14:18 Ответить
Сейчас Харьков-бузу поднимет и будет в зеленой зоне.
07.08.2020 14:25 Ответить
Это ошибка какая-то, всё спокойно, на маски забили, все здоровы! Закрасьте в зелёный, как огуречик, чтобы было!
07.08.2020 14:25 Ответить
И что теперь поезд в Харькове не останавливается?
07.08.2020 14:27 Ответить
Ні їде прямо в Бєлгород або в Донецьк.
07.08.2020 14:38 Ответить
Ріо де Чугуїв, або Змійов-сіті
07.08.2020 15:05 Ответить
Хорошо бы, харьковкое быдло с самого начала игнорирует маски, хотя "ковид" у большинства на лбу написано, если еще учесть стараниями гепы-допы почти полностью отсутствующий общественный транспорт=переполненные редкие маршрутки, то быдловчане опасны для окружающих, требуют строгой изоляции.
07.08.2020 14:41 Ответить
Да, сколько же здесь титанов мысли пасется!
07.08.2020 14:28 Ответить
На зоне играют в карантин...
07.08.2020 14:57 Ответить
ну пройдите по ссылке. Какой Харьков?
07.08.2020 15:08 Ответить
В Ухане спиртом мыли улицы. Это я понимаю власти боролись с вирусом. А наши борются с народом и публикуют пресс релизы. Если город попал в красную зону, значит там надо все мыть спиртом.Если этого нет, значит все бла-бла-бла.....
07.08.2020 15:10 Ответить
Спирт полезнее для внутренего употребления. Ковид на поверхностях не жизнеспособен, поэтому всякая дезинфекция от него поверхностей просто нонсенс.
07.08.2020 15:51 Ответить
Шторки открываются. На сцене
Гепа и Зеля. Гепа: - Шота я не понял, шо это за мансы об красной зоне? Зеля: - Та то не мансы, то кипишь, бо имеем гембель на весь тухес, в смысле
сказать - на весь Харьков. - Та мине кисло в чубчик про ваш кипишь. Мы имеем выздоравливать. - Ша! На тебе дулю. Вы имеете болеть. - А на тебе две. - Не делайте мине нервы и скажите трамваям, шоб больше не имели привычки ездить среди здесь тудой-сюдой . - Не среди здесь, а среди тут. И если ви хотите спросить, то не
спрашивайте, бо сами знаете куда идти, а мы и сами хорошо грамотные. И шо ви подняли
такой хай за эту заразу, шо погромче, чем гвалт тети Фиры, когда у нее украли
кошелек с тремя гривнами. - А ви шо не видите, как граждане
ходят по улицам с лицом страданий, бо имеют привычку бояться заболеть. - Короче, все! Или вы идете нах, или я вас множу на ноль. - Ой-ой-ой, альо, Баканов, тут один черт имеет дурную привычку угрожать
президенту. Шторки закрываются. Азохенвей.
07.08.2020 15:34 Ответить
Очередь пришла Кернесу кричать о несправедливости, чтобы Харьков вернули в зеленую зону. Мэр Тернополя кричал и город убрали из красной зоны. А еще жители восточной части страны должны возмутиться, что обижают восток, как это сделали западенцы в случае с Тернополем. Киев при этом бьет рекрды по зараженности ковидом и остается зеленым. Вот такая у нас ковидная статистика "без политики".
07.08.2020 15:35 Ответить
головне -правильно підібрати критерії і формулу..)))))))))))))))))))))

Замовляйте.
Напишу формулу,за яким сусідні райони будуть червоними,а ви,як мінімум -жовитий..
ДОРОГО.
07.08.2020 15:45 Ответить
Напиши и отнеси Степанову.
07.08.2020 15:51 Ответить
Все, передумали... Карта вернулась к старой))))
07.08.2020 15:36 Ответить
https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBabEqRC3Mk4Jztx1UNlIgOakALvltUgkoWYQbFPsIs5N0ymX_hbgPyLH2M_zLhbZxsq06-BJE9IqaH&hc_ref=ARSvrFUwwdnzAwACEIAZJumOLwfN8gmwRnzwWxPeoEybTsmUh4-UURaqkdOHPHfI2q4&fref=nf Олена Монова
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3524373367596065 1 год ·
Карочі.
Прокидаюся я сьогодні вранці, лізу в отой ї#учий інтернет, читати новини.
В новинах бачу, що Харків внесений в червону зону по коронавірусу, і весь мій пальот на море може накритися трусєлями міністра того місця, де в нас мала би бути охорона здоровля. І щістя, да.
Поки я трохи бігала по стелі і рахувала, скільки бабла я про#рала на купальники, платтячка і капелюхи, а також прикидувала, чи варто перебронювати виліт з Харкова на Київ, на середину ратушної площі викотився Гєнчік в своїй таратайці, розстібнув матню і показав Степанову х#я.
Степанов не стерпів наруги, і аби знову не бачити оту порнографію, взяв і перемалював карту наново.
Тепер Харків знову зелений, не пройшло навіть і доби.
Чудо гасподнє!
Як же ви вже заї#али, поторочі, ох.
Треба купити ще одного капелюха.
Або тюрбан.
Два.» (с)
07.08.2020 16:44 Ответить
Чекаємо на реакцію калясочника за вхід у червону зону
07.08.2020 16:57 Ответить
Ура Харьков опять зелёный!
07.08.2020 17:47 Ответить
Мне что-то это напоминает корриду и матадор дразнит быка красной тряпкой, а ведь может и додразнится. У быка рога,шо те выла, может и поднять на них.
07.08.2020 17:51 Ответить
Уже вернули "статус кво" обратно. Мрази, все цифры исскуственные.
07.08.2020 18:12 Ответить
 
 