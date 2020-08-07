Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в "красную зону", а Тернополь - в "зеленую". КАРТА
Луцк и Тернополь были исключены из "красной зоны" карантина, а Харьков наоборот перешел в "красную зону".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обновленные данные с интерактивной карты разделения Украины на карантинные зоны.
Таким образом, в "красную зону" вошел Харьков, Костопольский район Ривненской области и Кицманский район Черновицкой области.
В "оранжевую зону" вошел Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ривненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.
В "желтую зону" вошли Прилуки и Нежин Черниговской области. В то же время исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.
Киев по-прежнему находится в "зеленой зоне", как и остальные города и регионы Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що до зеленого непорозуміння, то ганьба для КР, але де кандидати нормальні з суперпатриотчних західних регіонів? Хоч один діяч більш менш значущий був з тих країв за усю історію незалежної України? Знаю тільки одного - Віктора Пинзеника, якого я дуже поважаю. Дуже жалкую, що він зник з владного небосхилу...
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
В Італії якщо в магазин покупець допущений без маски -магазин закривають на карантин на 30 днів.
Ось би
би в нас так..хоча б на 14 днів..
Звичайно,треба починати з Епіцентрів Герег..
Магия. Харьков снова в зеленой зоне.
С утра Харьков был в красной зоне, а несколько минут назад карту МОЗ обновили и теперь Харьков и Костопольский район Ровенской области снова в зеленой зоне. При этом, в Харькове каждые сутки фиксируют не менее 140 новых пациентов с COVID-19.
В красной карантинной зоне остался только Кицманский район Черновицкой области. Не повезло.
Гепа и Зеля. Гепа: - Шота я не понял, шо это за мансы об красной зоне? Зеля: - Та то не мансы, то кипишь, бо имеем гембель на весь тухес, в смысле
сказать - на весь Харьков. - Та мине кисло в чубчик про ваш кипишь. Мы имеем выздоравливать. - Ша! На тебе дулю. Вы имеете болеть. - А на тебе две. - Не делайте мине нервы и скажите трамваям, шоб больше не имели привычки ездить среди здесь тудой-сюдой . - Не среди здесь, а среди тут. И если ви хотите спросить, то не
спрашивайте, бо сами знаете куда идти, а мы и сами хорошо грамотные. И шо ви подняли
такой хай за эту заразу, шо погромче, чем гвалт тети Фиры, когда у нее украли
кошелек с тремя гривнами. - А ви шо не видите, как граждане
ходят по улицам с лицом страданий, бо имеют привычку бояться заболеть. - Короче, все! Или вы идете нах, или я вас множу на ноль. - Ой-ой-ой, альо, Баканов, тут один черт имеет дурную привычку угрожать
президенту. Шторки закрываются. Азохенвей.
Замовляйте.
Напишу формулу,за яким сусідні райони будуть червоними,а ви,як мінімум -жовитий..
ДОРОГО.
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3524373367596065 1 год ·
Карочі.
Прокидаюся я сьогодні вранці, лізу в отой ї#учий інтернет, читати новини.
В новинах бачу, що Харків внесений в червону зону по коронавірусу, і весь мій пальот на море може накритися трусєлями міністра того місця, де в нас мала би бути охорона здоровля. І щістя, да.
Поки я трохи бігала по стелі і рахувала, скільки бабла я про#рала на купальники, платтячка і капелюхи, а також прикидувала, чи варто перебронювати виліт з Харкова на Київ, на середину ратушної площі викотився Гєнчік в своїй таратайці, розстібнув матню і показав Степанову х#я.
Степанов не стерпів наруги, і аби знову не бачити оту порнографію, взяв і перемалював карту наново.
Тепер Харків знову зелений, не пройшло навіть і доби.
Чудо гасподнє!
Як же ви вже заї#али, поторочі, ох.
Треба купити ще одного капелюха.
Або тюрбан.
Два.» (с)