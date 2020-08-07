РУС
В следующем году планируется открытие двух станций метро на Виноградаре, - Кличко. ВИДЕО

Строительство метро на Виноградарь продолжается. Ориентировочно через две недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Также мэр показал видео со строительной площадкой возле будущей станции "Мостицкая".

"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект правды" - важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке", - сказал Кличко.

"Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец"", - сообщил мэр.

По его словам, из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ. Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ.

Относительно мощности щита. За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей.

"Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", ​​- отметил  Кличко.

+8
"В следующем году планируется открытие двух станций метро на Виноградаре". - где-то сейчас заплакали жители Троещины))))
07.08.2020 14:17 Ответить
+7
Так он же метро на Троещину обещал ещё 6 лет назад.
Перед выборами можно много чего наобещать.

Сначала пусть сделают, а потом говорят.
07.08.2020 14:28 Ответить
+5
Лучше бы сделал второй выход на Вокзале - там скоро село передавит друг друга, такие толпы валят.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:24 Ответить
ей, идиоты, которые кричали последний год, мол Кличко херовый мер из-за того что не открывает новые станции метро, - вы где?!
07.08.2020 14:16 Ответить
Так он же метро на Троещину обещал ещё 6 лет назад.
Перед выборами можно много чего наобещать.

Сначала пусть сделают, а потом говорят.
07.08.2020 14:28 Ответить
Сам ты иди*т! Он что их открыл?? А планировать он может. что угодно! Вон его друзья застройщики так и пишут "плановый термін завершення будівництва", а потом сказали, это же были планы, а не обязательства! - Во как!
07.08.2020 15:45 Ответить
Если б все зрадоебы не только пи&дели а еще и не пользовались теми объектами что отремонтировал и построил Кличко на сколько б менше пробок и скопления народа было б
07.08.2020 16:26 Ответить
"В следующем году планируется открытие двух станций метро на Виноградаре". - где-то сейчас заплакали жители Троещины))))
07.08.2020 14:17 Ответить
Ну їм от міст обіцяють відкрити навіть у цьому році, але поки без метро...
07.08.2020 14:18 Ответить
Мост кстати к Троещине имеет посредственное отношение. На месте садов планируют строить ЖК и он скорее для жителей Воскресенки будет удобен.
07.08.2020 14:29 Ответить
Розгрузка Воскресенки = розгрузка і московського моста...

Ну і судячи по тому, що я бачив, коли востаннє там був, там в садах знесли хатки які або на місці моста, або в радіусі 30-40 м від нього... Решта стоїть, навіть уже біля побудованого куска моста і ніхто не чіпає їх!
А в межах 30-40 м від моста навряд чи хтось схоче купувати квартиру в ЖК...
07.08.2020 14:33 Ответить
А московски Северный отношение имеет только к жителям Троещины больше им не кто не пользуется? Я конечно Америку не открою если скажу что ВЕТКА МЕТРО на Троещину КАК раз будит идти по этому мосту ПВМ который сейчас активно строиться и с ним ТРИ станции метро (1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Затока Десенка , 2.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Труханів острів , 3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Суднобудівна ). Вряд ли метро сможет пересечь Днепр без моста? - это риторический вопрос. Это к тому что этот мост имеет посредственное отношение.
07.08.2020 16:37 Ответить
Это точно, бы сказать планируем метро на Троещину! Ведь планы это совсем не обязательства! Витале пофиг, а Троещинцам приятно!
07.08.2020 15:56 Ответить
Молодец Виталя!!!

ЗЕбобики, скулите.
07.08.2020 14:20 Ответить
Какой "молодец"? В москве за время правления педалика. открыли 60 станций, я уже писал об этом.
07.08.2020 15:44 Ответить
Женись на москвичке.
07.08.2020 16:09 Ответить
Мне пофиг, что там у русских свиней.

Хороший русский - мертвый русский.
07.08.2020 17:36 Ответить
Это хорошо, плюсую. А что там с метромостом на Троещину - с хозяевами Русановских садов договорились? И про Львовскую браму давно не слышно - вроде бы и не отказались, и подвижек нет.
07.08.2020 14:21 Ответить
А там десь в неті є регулярні фотозвіти моста на Трою, то щось будують... Давненько конкретно там не був, але з Подолу видно, що вони арку натягнули.

А Львівська брама ж ще при Омелі була готова, тільки там треба знести той будинок, де вихід мав бути, бо будинок ж валиться уже недобудований. В принципі за 20 років, могли б давно вже комусь дати ту землю під забудову безплатно, при умові, що забудовник сам знесе той будинок і за свої гроші зробить вестибюль виходу з метро.
07.08.2020 14:51 Ответить
Этот будинок - новый корпус театрального института.
07.08.2020 16:10 Ответить
А, не знав, хоча логічно - старий корпус Карпенка-Карого там поруч же... Я там колись жив недалечко, то цей корпус недобудований стоїть року з 1990!
07.08.2020 16:15 Ответить
Я планов нашіх люблю громадьйо.
07.08.2020 14:23 Ответить
Лучше бы сделал второй выход на Вокзале - там скоро село передавит друг друга, такие толпы валят.
07.08.2020 14:24 Ответить
Тобто навіть до виборів Дебіля не зможе збудувати навіть одну станцію метро, а загалом він побудував аж нуль станцій метро - остання у 2013 році. "робимо все", "Роботи тривають", "тримає на контролі", а результату - 0, тільки перед виборами дав пару гівно обіцянок. "Фінансує його в повному обсязі" - тобто красти вже почали.
07.08.2020 15:04 Ответить
Зато какие планы...- Ого!
07.08.2020 15:58 Ответить
Відкрию страшний секрет - після уходу Омелі метро будується за кошти держбюджету, а не бюджету Києва... Тому тут швидше питання не до Віталі, а до Кабмінів Сєні, Гройсмана, Гончарука і Шмигаля, які бабки не дають!
07.08.2020 16:19 Ответить
Очень рады за жителей столицы - счастя здоровля
07.08.2020 15:37 Ответить
Элементарная реклама своей деятельности. Такой же , как и все последние--
главное по-больше урвать !!
07.08.2020 15:43 Ответить
Перед выборами перед лохами самопиарится.
07.08.2020 15:46 Ответить
Ты ж не лох, не пользуйся теми дорогами, развязками и мостами и в будущем станциями метро которые открыл и отремонтировал Кличко
07.08.2020 16:28 Ответить
Ну, во-первых, в Киеве почти ничего не строится и не ремонтируется. Ни одного крупного инфраструктурного проекта не осуществляется. Все только по мелочи. Четыре года Кличко, вообще, ничего не делал. Сейчас перед выборами он начал создавать иллюзию бурной деятельности. Начали срочно бетонировать путепроводы и менять на них балки.

Во-вторых, Кличко это делает не за свой счет, а за счет города. Поэтому ваше замечание неуместно. Если на ремонт Шулявсякого мостика списали полтора миллиарда киевских денег, то это не значит, что вы им не должны пользоваться. Он отремонтирован за деньги киевлян,а не за личные деньги Кличко. Просто этот маленький мостик можно было отремонтировать года три назад и за вдвое меньшую сумму.

То же самое касается и метро. До Кличко в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 станции метро. Кличко - первый мэр, который за 5 лет не построил ни одной станции. Но если он победит на выборах и на седьмом году своего мэрства таки родит две станции, то это не значит, что вы должны ими не пользоваться. Эти станции будут построены за деньги киевлян, а не за личные деньги Кличко. Это значит, что за 6 лет, можно было бы построить 5 станций, а не две.
07.08.2020 17:08 Ответить
Ключевое в этом всем что он Строит.
11.08.2020 14:31 Ответить
Опять новости будущего времени.....

Первые тоннели в Киеве в начали рыть в 1949 году. А последнюю станцию метро открыли в 2013 году. За это время построили 52 станции. Т.е., за период с 1949 по 2013 годы в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 новые станции.

А после 2013 года не открыли ни одной новой станции. Это впервые с 1960 года. Кличко - первый мэр в истории Киева с 1960 года (год токрытия первых станций), который за 5 лет не построил ни одной новой станции метро.


Кличко - это худший мэр в Истории Киева.
07.08.2020 16:44 Ответить
"Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец"", - сообщил мэр.Источник: https://censor.net/n3212481

======================

Т.е., работы еще не начинались.... Сырец - это последняя действующая станция. И если разработка тоннеля между Сырцом и Мостицкой еще не начиналась, значит никакие работы еще не начинались.

Ну, а зачем что-то строить? Еще пару месяцев надо пообещать, потом выборы, потом еще 5 лет можно пилить, воровать и выводить в оффшоры.
07.08.2020 16:57 Ответить
Ви імпотентні мразі - за 5 років не здано жодної станції, Азіров з Яником і то 3 відкрив. При тому що за Кличка 2 (двічи!) зростав проїзд у метро.
09.08.2020 10:15 Ответить
 
 