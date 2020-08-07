В следующем году планируется открытие двух станций метро на Виноградаре, - Кличко. ВИДЕО

Строительство метро на Виноградарь продолжается. Ориентировочно через две недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Также мэр показал видео со строительной площадкой возле будущей станции "Мостицкая".

"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект правды" - важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке", - сказал Кличко.

"Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец"", - сообщил мэр.

По его словам, из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ. Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ.

Относительно мощности щита. За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей.

"Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", ​​- отметил Кличко.