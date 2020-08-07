В следующем году планируется открытие двух станций метро на Виноградаре, - Кличко. ВИДЕО
Строительство метро на Виноградарь продолжается. Ориентировочно через две недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
Также мэр показал видео со строительной площадкой возле будущей станции "Мостицкая".
"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект правды" - важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке", - сказал Кличко.
"Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец"", - сообщил мэр.
По его словам, из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ. Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ.
Относительно мощности щита. За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей.
"Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро", - отметил Кличко.
Перед выборами можно много чего наобещать.
Сначала пусть сделают, а потом говорят.
Ну і судячи по тому, що я бачив, коли востаннє там був, там в садах знесли хатки які або на місці моста, або в радіусі 30-40 м від нього... Решта стоїть, навіть уже біля побудованого куска моста і ніхто не чіпає їх!
А в межах 30-40 м від моста навряд чи хтось схоче купувати квартиру в ЖК...
московскиСеверный отношение имеет только к жителям Троещины больше им не кто не пользуется? Я конечно Америку не открою если скажу что ВЕТКА МЕТРО на Троещину КАК раз будит идти по этому мосту ПВМ который сейчас активно строиться и с ним ТРИ станции метро (1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Затока Десенка , 2.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Труханів острів , 3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Суднобудівна ). Вряд ли метро сможет пересечь Днепр без моста? - это риторический вопрос. Это к тому что этот мост имеет посредственное отношение.
ЗЕбобики, скулите.
Хороший русский - мертвый русский.
А Львівська брама ж ще при Омелі була готова, тільки там треба знести той будинок, де вихід мав бути, бо будинок ж валиться уже недобудований. В принципі за 20 років, могли б давно вже комусь дати ту землю під забудову безплатно, при умові, що забудовник сам знесе той будинок і за свої гроші зробить вестибюль виходу з метро.
главное по-больше урвать !!
Во-вторых, Кличко это делает не за свой счет, а за счет города. Поэтому ваше замечание неуместно. Если на ремонт Шулявсякого мостика списали полтора миллиарда киевских денег, то это не значит, что вы им не должны пользоваться. Он отремонтирован за деньги киевлян,а не за личные деньги Кличко. Просто этот маленький мостик можно было отремонтировать года три назад и за вдвое меньшую сумму.
То же самое касается и метро. До Кличко в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 станции метро. Кличко - первый мэр, который за 5 лет не построил ни одной станции. Но если он победит на выборах и на седьмом году своего мэрства таки родит две станции, то это не значит, что вы должны ими не пользоваться. Эти станции будут построены за деньги киевлян, а не за личные деньги Кличко. Это значит, что за 6 лет, можно было бы построить 5 станций, а не две.
Первые тоннели в Киеве в начали рыть в 1949 году. А последнюю станцию метро открыли в 2013 году. За это время построили 52 станции. Т.е., за период с 1949 по 2013 годы в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 новые станции.
А после 2013 года не открыли ни одной новой станции. Это впервые с 1960 года. Кличко - первый мэр в истории Киева с 1960 года (год токрытия первых станций), который за 5 лет не построил ни одной новой станции метро.
Кличко - это худший мэр в Истории Киева.
Т.е., работы еще не начинались.... Сырец - это последняя действующая станция. И если разработка тоннеля между Сырцом и Мостицкой еще не начиналась, значит никакие работы еще не начинались.
Ну, а зачем что-то строить? Еще пару месяцев надо пообещать, потом выборы, потом еще 5 лет можно пилить, воровать и выводить в оффшоры.