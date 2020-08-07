РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7973 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 959 79

Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания

Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, задержание боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений. Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Также читайте: В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя "Перемен" на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: "Я знаю меня сейчас заберут". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте также: Лукашенко об идее объединения с РФ: народ Беларуси "перезрел"

Автор: 

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) путин владимир (32214) россия (97281) ЧВК Вагнер (1339)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
фсё!
кина не будет...
показать весь комментарий
07.08.2020 14:23 Ответить
+15
Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания - Цензор.НЕТ 453
показать весь комментарий
07.08.2020 14:25 Ответить
+13
ЄЄЄЄ, мацька, а как же передать диверсантов Украине?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фсё!
кина не будет...
показать весь комментарий
07.08.2020 14:23 Ответить
Там у ***** такие компроматы на батьку имеются шо мама нигорюй: от встречь с проститутками до зачатия Коленьки
показать весь комментарий
07.08.2020 14:24 Ответить
Настоящий папа Коленьки хутин?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:26 Ответить
У ***** вагон компромату на всіх політиків. На тому і тримається.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:27 Ответить
Уверен у бацьки на пуйла компромата не меньше еще со времен когда плешивый чемоданы таскал, а усатый страной руководил и с высшими чинами бывшего совка по баням бухал))
показать весь комментарий
08.08.2020 12:07 Ответить
Вот и сказочке конец , про «крутого « обделавшегося бацьку
показать весь комментарий
07.08.2020 14:40 Ответить
Тільки упоротий міг надіятись що Лука піде проти х@йла.... і весь цей цирк для довбнів і утримання Луки на посту
показать весь комментарий
07.08.2020 16:03 Ответить
не хочеться Вас дуже засмучувати... але деякі (скромненько так скажу))) з булавою)))) дуже в це вірили...та чому "вірили" - ще сподіваються )))) за своєю пихою... не розуміючи суті "двуликого" Луки на шпагаті ))))
показать весь комментарий
07.08.2020 16:07 Ответить
ЄЄЄЄ, мацька, а как же передать диверсантов Украине?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:23 Ответить
А ты верил в сказки особенно после того как Лука плюнул в лицо Пороху когда от него потребовали отдать Гриба и других украинских людей?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:30 Ответить
Но он же обещалъ
показать весь комментарий
07.08.2020 14:33 Ответить
ну, как бы: "обещать, не значит жениться"
показать весь комментарий
07.08.2020 15:17 Ответить
неспроста с сегодняшнего утра на эрэфийских каналах крутят новость о том, что засылка этих вагнеровцев это операция сбу и ссо.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:11 Ответить
Кто ещё хочет стать вагнеровцем?)
показать весь комментарий
07.08.2020 14:23 Ответить
- Володя, спасибо за то что одолжил своих вагнеровцев, забирай обратно.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:25 Ответить
Бубачка спіймав облизня.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:25 Ответить
Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания - Цензор.НЕТ 453
показать весь комментарий
07.08.2020 14:25 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2020 14:57 Ответить
"- ах, да. просто со спины его сразу не узнал" ))
показать весь комментарий
07.08.2020 16:09 Ответить
дырку от бублика а не Шарапова!
показать весь комментарий
07.08.2020 14:25 Ответить
***** и ***** Jr. обудили,как вернуть уродов на расею
показать весь комментарий
07.08.2020 14:26 Ответить
лукашенко,навіть в рф путіну вже не довіряють: https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16841 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16841
🧨📈 Начало августа 2020 ознаменовалось резким ростом уровня личного протеста. За месяц он поднялся на 7%, с 24 до 31% (по данным ФОМ). Обращает на себя внимание тот факт, что число тех, кто https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert не доверяет Путину (32%) практически совпадает с числом тех (31%), кто лично готов принять участие в митингах, демонстрациях и акциях протеста. Ситуация в стране накаляется. Каждый третий гражданин России готов выйти с протестом на улицу.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:27 Ответить
Вот и все. А собаченке ЗЕ, которое надеялось что его воспринимают всерьез за покорность, дали все дружно под жопу и завтра дадут новое домашнее задание типа отвода войск и привилегий для росийских окупантов
показать весь комментарий
07.08.2020 14:28 Ответить
"в духе взаимопонимания" - це бацька блоуджобне і відпустить бойовиків додому ще й компенсацію дадуть?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:28 Ответить
а как же выдача в Украину?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:29 Ответить
так генпрокурорша ж тормозила-опоздала с запросом )))
и потом... некоторые подумали, что без этого геморроя им лучше на кресле-троне усидится )))
показать весь комментарий
07.08.2020 14:59 Ответить
забздів бульба...
показать весь комментарий
07.08.2020 14:32 Ответить
Какая интересная ситуация, ЧВК Вагнер называют частной организацией. При етом освобождение росийких террористов-вагнеровцев занимаются на самом высоком уровне. Сколько вы все уже будете плясать под дудку кремля? Когда уже будете называть все своими именами, росийскими террористами, росийской армией и тд. А не зелеными человечками или *ЧВК вагнер*
показать весь комментарий
07.08.2020 14:34 Ответить
ну и где те зебобики которые мечтали " сейчас Венедиктова как суетнется " ? усе поздно суетиться
показать весь комментарий
07.08.2020 14:35 Ответить
Венедиктова гооооораздо умнее чем ты думаешь! Оно ж "милые бранятся только тешаться"...
показать весь комментарий
07.08.2020 14:42 Ответить
так я ее интеллект и не оспариваю . мразь она редкая . это да . но не дура
показать весь комментарий
07.08.2020 14:56 Ответить
+
показать весь комментарий
07.08.2020 15:12 Ответить
Зря Лука надеется стать другом *****. У ***** нет друзей, только временные покорные союзники. Могу поспорить что Лука в очень скором времени отправится к дидам. ***** от него уже устал.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:37 Ответить
Шмаркля вже оголосив офіційний візит. А тут знову розвели.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:38 Ответить
"володя - хороший. мне его жаль ..." лукашенко
показать весь комментарий
07.08.2020 15:27 Ответить
Таке враження,що прочитав передовицю газети "правда" десь так за 1982 рік.Ну або подивився програму "врємя"...
показать весь комментарий
07.08.2020 14:38 Ответить
Папка покаялся и был прощён...... Шавка!
показать весь комментарий
07.08.2020 14:40 Ответить
Никто другова и не ожидал от губернатора беларусской области.....
показать весь комментарий
07.08.2020 14:41 Ответить
Иначе закроют нефть и газ.Тогда-точно Ростов.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:46 Ответить
Ну, а Україна вже напевно десять запитів послала на видачу. Ага? )))
показать весь комментарий
07.08.2020 14:44 Ответить
Ясен пень-бандит,бандита поймет.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:44 Ответить
А кто-то сомневался, что Лука не будет сильно кочевряжиться и пойдет на "мирные договоренности" с ******? Вертел он зе с его украинскими вагнеровцами, если на кону будущее "наследника", пусть и бастарда!
показать весь комментарий
07.08.2020 14:47 Ответить
пабєділа дрюжба
показать весь комментарий
07.08.2020 14:47 Ответить
Сбитые лётчики . Вопрос времени . Два правителя недоразвалившейся "империи" .
показать весь комментарий
07.08.2020 14:48 Ответить
после интервью с гондоном лукашенко перестал существовать... он же маразматик... хотя и сберег экономику, в отличие от дебильных кравчукчи, чукмы, юща и пороха... правда, вырок продолжает их путь... или путь яныка?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:50 Ответить
...шо ужо Украине не нужно доказывать участие их в террористических действиях против Украины???
показать весь комментарий
07.08.2020 14:59 Ответить
не нужно. эрэйийцы на своих сливных бачках доказывают, что бедных вагнеровцев втемную использовали сбу и ссо, сцелью рассорить два "братских" народа. делая тем самым бесплатную рекламу нашим спецслужбам .
показать весь комментарий
07.08.2020 15:16 Ответить
Сдулся бульба?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:59 Ответить
"Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания."(с)

Може, йдеться про когось іншого?
Якихось "вангерів"?
показать весь комментарий
07.08.2020 15:07 Ответить
1. фсё. слился бацька.
2. теперь понятно, почему с сегодняшнего утра на эрэфийских каналах крутят новость о том, что засылка этих вагнеровцев есть спецоперация сбу и ссо, с целью рассорить два "братских" народа.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:13 Ответить
Дух взаимопонимания - это кремлёвское зловонье и ничего более.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:19 Ответить
В переводе на простой язык: пэнис в анус всем запросам Украины.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:34 Ответить
Белорусская гнида попросил прощения у кремлёвской крысы, вымолил пощады, выклянчил посидеть живым ещё один срок на своём троне....
показать весь комментарий
07.08.2020 15:46 Ответить
скорее кремлевская крыса просила освободить вагнеровцев для выполнения важной международной миссии . сдулся вова московский .

..
показать весь комментарий
07.08.2020 20:32 Ответить
Так кто там прокацапский кандидат? Драчуны цензоровские,всё ещё дрочите на таракана?
показать весь комментарий
07.08.2020 16:00 Ответить
Вот так, топите дальше за таракана, но это ещё не вся малая часть подлости продолжение будет, не сомневайтесь.
Там говорят на юге Беларуси дорогу широкую замандячили по два танка в колоне влезут, не дай Бог конечно, но у плешивого крыша может слететь окончательно в любой момент.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:05 Ответить
Бацька опять всех объе....горил ))))))
показать весь комментарий
07.08.2020 16:10 Ответить
Тихановская обещала все дороги разрушить за полгода(даже ко мне на дачу).
показать весь комментарий
07.08.2020 16:44 Ответить
Дача в Дроздах?
показать весь комментарий
07.08.2020 16:47 Ответить
К вашей даче тоже.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:55 Ответить
Как всегда Литвин (из бывыших) свинтил с ответа.
Дача в Дроздах.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:13 Ответить
Все знают, моя дача на берегу Двины. Так что когда будете "отбирать и делить", учтите, там земля тяжелая, работать придется много.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:24 Ответить
Уже приготовился к отбору, не боись, работай, твоя дача никому не нужна.
Сил у тебя ещё много, небось в 45 на пенсию пошёл,культивируй .
А мне и своих 25 соток хватит, досталась от деда кулака, что коммисары в 37 к стене ставили за порядок и хозяйственность. И хочу заметить, ни один из старых из давно ушедших в мир иной жителей ни слова плохого о нём не сказал, а коммунякам НКВДешным мешал.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:43 Ответить
А дед у кого отобрал?
показать весь комментарий
07.08.2020 17:49 Ответить
Почему отобрал? 25 соток это много? Работал человек.Хотя вам что то доказывать бесполезно, исходя из ваших постов вы или троль или из бывших.
Это ваша комуняцкая метода экспропреировать.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:58 Ответить
P/S Отобрал видимо у твоего деда, и выгнал его в Витебскую область.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:00 Ответить
Лукашенко і Путін обговорили затримання бойовиків ПВК "Вангер": Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння - Цензор.НЕТ 282Лукашенко і Путін обговорили затримання бойовиків ПВК "Вангер": Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння - Цензор.НЕТ 2536
показать весь комментарий
07.08.2020 16:15 Ответить
Поменялись? Фюрер обманет! Своих заберет , а лучшего из картолеводов сольет в унитаз.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:30 Ответить
...ещё бы..Кто бы сомневался ,что "ху*ло" с "мудищевым"-лукой не договорится....Ведь это-"единое целое"...
показать весь комментарий
07.08.2020 16:39 Ответить
Кхм, куда снова подевалась "секта святого Луки-защитника?". Не хочу казаться банальным и говорить "я же говорил"... Но, я же говорил
показать весь комментарий
07.08.2020 16:51 Ответить
Судоржно меняют методички. Опять таракан прокатил, а какие были надежды.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:15 Ответить
Вообще, ерунда какая-то. Лукафронт сосредоточил все свои силы на Цензоре для чего? А на тут бае всего 3,5 идиота, зато лахты немеряно. Надеется в случае чего стать Президентом Украины? Так он и полгода не протянет
показать весь комментарий
07.08.2020 17:31 Ответить
Зелеботы с пригожинскими лютовали . Очень хотели Сашу оставить в президентах .

..
показать весь комментарий
07.08.2020 20:34 Ответить
они исправно стучат модераторам .

...
показать весь комментарий
07.08.2020 20:30 Ответить
сдулся Вовка . бьет челобитную Луке , просит вызволить опричников . А изображал из себя важную такую моль .

..
показать весь комментарий
07.08.2020 20:28 Ответить
Шльондри завжди домовляться
показать весь комментарий
07.08.2020 22:07 Ответить
братских российско-белорусских отношений
еще одиннарот с кремлем
Источник: https://censor.net/n3212483
показать весь комментарий
08.08.2020 01:04 Ответить
а тот его не поддержал на выборах
показать весь комментарий
08.08.2020 01:06 Ответить
 
 