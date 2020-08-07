РУС
За полгода количество сообщений о домашнем насилии в Украине выросло на 40%, - МВД

В Украине за первые полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилось на 40%. При этом в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений о домашнем насилии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Она отметила, что за первые шесть месяцев 2020 года в полицию поступило более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.

"В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались несколько в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию "102" относительно домашнего насилия в период карантина", - отметила Паличенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, получат компенсацию от государства, - Малюська

По ее словам, увеличение сообщений о домашнем насилии связано с тем, что люди стали больше знать и лучше реагировать на проявления насилия.

Зачем Володя бьет Ленку? Вот объясните
07.08.2020 14:26 Ответить
И это только заявлений!
07.08.2020 14:27 Ответить
Карантин ...
07.08.2020 14:28 Ответить
Во время карантина жесткого в соседний дом вызывали 5 раз милицию. Убийство на почве нехватка денег в семье. А они начинают сказки рассказывать.
07.08.2020 14:28 Ответить
одичали в карантине ?
07.08.2020 14:28 Ответить
А буде ще більше.Якщо знову закриють на карантин Україну.Та й карантин буде ще довшим.
07.08.2020 14:45 Ответить
Нужно мента у кожну хату посадить...и с бюджета еще пару ярдов на это выделить..
07.08.2020 15:22 Ответить
алкоши из-за карантина больше стали проводить время дома?
07.08.2020 16:37 Ответить
Ніякі це не алкаші.
Це БЖ віджимають житло у колишніх.
Нещодавно набрав чинності закон, за яким можна віджати навіть житло, яке у повній власності колишнього.
07.08.2020 17:35 Ответить
 
 