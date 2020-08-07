За полгода количество сообщений о домашнем насилии в Украине выросло на 40%, - МВД

В Украине за первые полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилось на 40%. При этом в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений о домашнем насилии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Она отметила, что за первые шесть месяцев 2020 года в полицию поступило более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.

"В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались несколько в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию "102" относительно домашнего насилия в период карантина", - отметила Паличенко.

По ее словам, увеличение сообщений о домашнем насилии связано с тем, что люди стали больше знать и лучше реагировать на проявления насилия.