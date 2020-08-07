Школы Львова откроются 1 сентября, но праздничных линеек не будет, - горсовет
Ношение масок и для детей, и для учителей в школах предусмотрено рекомендациями государственного санитарного врача. Однако речь идет лишь о времени между уроками. Во время учебы маски не являются обязательными. Обеспечивать детей средствами личной защиты будет учебное заведение.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Руководитель городского управления образования Зоряна Довганык рассказала, что школы Львова откроются 1 сентября, но праздничные линейки проводить не будут.
"1-е сентября будет в привычном для Львова режиме - а у нас отменены линейки. То есть это все будет нетрадиционно и креативно. Эпидситуация во Львове позволяет открыть заведения среднего образования, поэтому мы готовимся к началу нового учебного года. Пока неизвестно, какая ситуация будет в дальнейшем, поэтому мы учим учителей, чтобы они могли продолжать работать дистанционно", - отметила Довганык.
По ее словам, ношение масок и для детей, и для учителей в школах предусмотрено рекомендациями государственного санитарного врача. Однако речь идет лишь о времени между уроками. Во время учебы маски не являются обязательными. Обеспечивать детей средствами личной защиты будет учебное заведение.
"Ученики должны приходить в школу в масках, соблюдая карантинные нормы. Во время уроков можно их не использовать - только на перемене. Педагоги также должны быть в масках, но не во время урока. Кроме того, будет происходить температурный скрининг педагогов и опрос детей о состоянии их здоровья ", - добавила она.
По словам Довганык, о разделе классов на группы речи не идет, однако в случае ухудшения ситуации во Львове школы готовы и к такому сценарию: "Будем думать, каким образом разделить класс на 2 группы и проводить обучение смешанно: 1 группа - в классе , другая - дистанционно, или же поочередно".
(ну...были бы живы и здоровы! думаю родаки все равно что-то но придумают..для "на память" )))
на карточку (классному, физруку, директору ну и районо (или на что оно теперь обзывается))))