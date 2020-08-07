РУС
Школы Львова откроются 1 сентября, но праздничных линеек не будет, - горсовет

Школы Львова откроются 1 сентября, но праздничных линеек не будет, - горсовет

Ношение масок и для детей, и для учителей в школах предусмотрено рекомендациями государственного санитарного врача. Однако речь идет лишь о времени между уроками. Во время учебы маски не являются обязательными. Обеспечивать детей средствами личной защиты будет учебное заведение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Руководитель городского управления образования Зоряна Довганык рассказала, что школы Львова откроются 1 сентября, но праздничные линейки проводить не будут.

"1-е сентября будет в привычном для Львова режиме - а у нас отменены линейки. То есть это все будет нетрадиционно и креативно. Эпидситуация во Львове позволяет открыть заведения среднего образования, поэтому мы готовимся к началу нового учебного года. Пока неизвестно, какая ситуация будет в дальнейшем, поэтому мы учим учителей, чтобы они могли продолжать работать дистанционно", - отметила Довганык.

По ее словам, ношение масок и для детей, и для учителей в школах предусмотрено рекомендациями государственного санитарного врача. Однако речь идет лишь о времени между уроками. Во время учебы маски не являются обязательными. Обеспечивать детей средствами личной защиты будет учебное заведение.

"Ученики должны приходить в школу в масках, соблюдая карантинные нормы. Во время уроков можно их не использовать - только на перемене. Педагоги также должны быть в масках, но не во время урока. Кроме того, будет происходить температурный скрининг педагогов и опрос детей о состоянии их здоровья ", - добавила она.

По словам Довганык, о разделе классов на группы речи не идет, однако в случае ухудшения ситуации во Львове школы готовы и к такому сценарию: "Будем думать, каким образом разделить класс на 2 группы и проводить обучение смешанно: 1 группа - в классе , другая - дистанционно, или же поочередно".

+2
Эти линейки еще 25 лет назад нужно было отменить...совковый бред..
07.08.2020 14:51 Ответить
+2
Нет , за двадцатник . Но их не заставишь смотреть записи 6-ти летней давности . Ностальгия их не мучает . Я только теперь понял , что это надо было родителям , а не детям .
07.08.2020 14:53 Ответить
+2
А на ремонт класса, спортзала, домика директора тоже отменяется?
07.08.2020 14:56 Ответить
Як це без лінійочки? У першачків не буде спогадів про перший дзвоник, не буде фотографій та відео
07.08.2020 14:42 Ответить
Вы часто смотрите старые фотографии и видеозаписи ? Моих детей это больше пугает . Они тоже заметили , что время быстро летит .
показать весь комментарий
07.08.2020 14:45 Ответить
Всмысле время быстро летит? Им чо за трицатник уже?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:48 Ответить
Нет , за двадцатник . Но их не заставишь смотреть записи 6-ти летней давности . Ностальгия их не мучает . Я только теперь понял , что это надо было родителям , а не детям .
07.08.2020 14:53 Ответить
Я вже доросла людина і мене геть не цікавлять фото з моїх лінійок, та й моїй дитині вони геть не потрібні. Це явище, яке зовсім не потрібно.
07.08.2020 15:16 Ответить
Праздничная линейка . Это как спортивный "праздник" в армии на выходных .
07.08.2020 14:43 Ответить
Эти линейки еще 25 лет назад нужно было отменить...совковый бред..
07.08.2020 14:51 Ответить
90% из них будут безсимптомными, собственно они и разнесут эту заразу по Украине окончательно.
07.08.2020 14:52 Ответить
Всё равно, этого не миновать нигде.
07.08.2020 15:14 Ответить
даааа... одних последнего звонка и выпускного лишили... других "здравствуй школа"
(ну...были бы живы и здоровы! думаю родаки все равно что-то но придумают..для "на память" )))
07.08.2020 14:55 Ответить
Бухнут за деток, конечно.
07.08.2020 15:17 Ответить
А на ремонт класса, спортзала, домика директора тоже отменяется?
07.08.2020 14:56 Ответить
так тут ваще без проблем...
на карточку (классному, физруку, директору ну и районо (или на что оно теперь обзывается))))
07.08.2020 15:16 Ответить
А что так можно было?
07.08.2020 15:43 Ответить
Довибирались уроди. Ви СВЯТО творіть для дітей, для України, а свої виступи можете розповідати у владних кабінетах. СВЯТО лошари ,...... чи ви перетворюєте все в зелене багно??? 73 думали жрати молочні ріки і кисельні береги облизувати. ??? Кушаєм разам лошари..
07.08.2020 20:36 Ответить
всегда не невидел и не понимал этот конченый праздник 1 сентября... это ж садомазохизм какой то...
07.08.2020 21:50 Ответить
 
 