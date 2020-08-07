РУС
Новости Репрессии в Беларуси
Звукооператора, включившего песню Цоя "Перемен!" на провластном концерте в Минске, посадили на 10 суток

Центральный районный суд Минска 7 августа отправил под арест на 10 суток звукооператора Кирилла Галанова по административному делу о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона".

Суд вынес такое решение на следующий день после того, как Галанов и другой звукооператор Владислав Соколовский включили песню "Перемен!" группы "Кино" на концерте в поддержку власти, проходившем в Киевском сквере в Минске. Суд вынесет решение в отношении Соколовского чуть позже.

Галанов заявил на суде, что хулиганством был сам концерт, организованный властями.

"Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов - Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом", — сказал звукооператор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для профилактической беседы": в Минске задерживали главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко Тихановской

Он отметил, что людям, пришедшим на концерт, "безусловно" понравилась песня "Перемен!", поскольку они "начали хлопать, им стало весело". Галанов подчеркнул на заседании, что не сопротивлялся во время задержания. Адвокат Сергей Зикрацкий, представлявший интересы Галанова, намерен обжаловать решение суда об аресте.

Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Тихановская собиралась в этот день провести митинг в парке Дружбы народов, но отменила его после того, как в том же месте без предварительного уведомления организовали мероприятие в честь Дня железнодорожных войск. Тихановская также хотела посетить мероприятие в Киевском сквере, но не пришла, хотя находилась недалеко от этого места.

Собравшиеся в парке люди во время "Перемен!" скандировали "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Исполнение песни остановил человек в штатском, предположительно сотрудник КГБ, который выдернул шнур из динамика. После случившегося Кирилла Галанова задержали, а Владислав Соколовский перестал выходить на связь. Утром 7 августа стало известно, что звукооператоров будут судить.

Беларусь (8017) выборы (24786) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774)
+9
Грьобаний совок...
07.08.2020 15:16 Ответить
07.08.2020 15:16 Ответить
+6
Большей части населения хотелось бы жить в Беларуси,но (к большому сожалению)мы живем в Белоруссии.Надеюсь, пока..
07.08.2020 15:38 Ответить
07.08.2020 15:38 Ответить
+4
У мудреца спрашивают-
Сколько ещё нам ждать перемен?
- Если ждать, то долго)
07.08.2020 15:33 Ответить
07.08.2020 15:33 Ответить
Лука-ла-ла-ла-ла!!!))))
07.08.2020 15:12 Ответить
07.08.2020 15:12 Ответить
Не хер кацапский отстой включать!
07.08.2020 16:52 Ответить
07.08.2020 16:52 Ответить
Да как этот подлец посмел то?
07.08.2020 15:14 Ответить
07.08.2020 15:14 Ответить
Бацька Бяларусский полный ********!
07.08.2020 15:14 Ответить
07.08.2020 15:14 Ответить
Грьобаний совок...
07.08.2020 15:16 Ответить
07.08.2020 15:16 Ответить
10 суток перебор, а если котик дома голодный???
07.08.2020 15:19 Ответить
07.08.2020 15:19 Ответить
у нас садят за рисунки, на которых изображена голова Зеленского с пулевым отверстием. по правде сказать, за такие рисунки садили и при Януковиче и при Порошенко, но ведь если разобраться, то это просто рисунок, который нарисовал художник, он так видит
07.08.2020 20:17 Ответить
07.08.2020 20:17 Ответить
это уже не "совок" а фашизм!
08.08.2020 08:08 Ответить
08.08.2020 08:08 Ответить
Революционер Беларуси . А как правильно ? Беларусь или Белоруссия ? . Так и так пишу . В обоих случаях встроенный редактор подчёркивает ошибку .
07.08.2020 15:17 Ответить
07.08.2020 15:17 Ответить
Правильно Белоруссия! До Беларуси оно ещё не доросло!
07.08.2020 15:23 Ответить
07.08.2020 15:23 Ответить
Выкиньте Вы его. Беларуси, конечно.
07.08.2020 15:23 Ответить
07.08.2020 15:23 Ответить
Выкинуть "Цензор" ?
07.08.2020 15:26 Ответить
07.08.2020 15:26 Ответить
Большей части населения хотелось бы жить в Беларуси,но (к большому сожалению)мы живем в Белоруссии.Надеюсь, пока..
07.08.2020 15:38 Ответить
07.08.2020 15:38 Ответить
Не волнуйся, скоро в Союзном государстве жить будете.
07.08.2020 16:09 Ответить
07.08.2020 16:09 Ответить
В вашем городе нет брусчатки и покрышек?
07.08.2020 16:10 Ответить
07.08.2020 16:10 Ответить
Потому что они ждуны В песне как поётся- мы ждём перемен , т е ждём , а не сами эти перемены делаем
07.08.2020 16:59 Ответить
07.08.2020 16:59 Ответить
В Беларуси будет Майдан после выборов
07.08.2020 20:18 Ответить
07.08.2020 20:18 Ответить
Ага аж два раза
07.08.2020 22:47 Ответить
07.08.2020 22:47 Ответить
Все это есть ,конечно,но ,скорее всего Вы не очень представляете себе всю ситуацию ,которая происходит сейчас в Беларуси.(и да,я ничего не боюсь,но есть масса людей,которым нужен толчок )Давать советы и обсуждать легче всего.
07.08.2020 20:25 Ответить
07.08.2020 20:25 Ответить
У цій пісні головним є те, що ми ЖДЬОМ пєрємєн.
07.08.2020 15:20 Ответить
07.08.2020 15:20 Ответить
Какие ТАМ могут быть перемены? Там уже усе уссались....
07.08.2020 15:24 Ответить
07.08.2020 15:24 Ответить
Надо было включить Борю Моисеева - Голубая луна".....
07.08.2020 15:30 Ответить
07.08.2020 15:30 Ответить
У мудреца спрашивают-
Сколько ещё нам ждать перемен?
- Если ждать, то долго)
07.08.2020 15:33 Ответить
07.08.2020 15:33 Ответить
так всё верно. На днях будет 30 лет (Гхосподи, уже 30 лет?!!) как Виктор отдал земле тело.
Так что хлопец просто напомнил про эту дату.
07.08.2020 15:34 Ответить
07.08.2020 15:34 Ответить
ЦОЙ ЖИВ....
07.08.2020 15:35 Ответить
07.08.2020 15:35 Ответить
В чем хулиганство то, или у них Цой под запретом, хотелось бы увидеть в законе где звукооператорам запрещено на празднике включать ту или иную песню.
07.08.2020 15:40 Ответить
07.08.2020 15:40 Ответить
Выступал другой певец, а они сорвали его выступление. Вот представьте, вы вышли петь народную песню, а вам реп звукооператор ставит.
07.08.2020 15:48 Ответить
07.08.2020 15:48 Ответить
Ой-ой, солодупу послушать не дали, чтож твориться. Идеологическая диверсия
Завтра тоже "кина не будет". Лепс с Красками даже денег не захотели, чтобы в этом г не измазаться
07.08.2020 16:56 Ответить
07.08.2020 16:56 Ответить
то есть, если на митинге "Свободы" поставить "Господа офицеры" Газманова, Вы не станете возражать?
07.08.2020 16:09 Ответить
07.08.2020 16:09 Ответить
У парня есть все шансы получить компенсацию в ЕСПЧ, 10 суток за неугодную власти песню это за гранью уже.
07.08.2020 15:44 Ответить
07.08.2020 15:44 Ответить
да лучше блатной шансон, чем это преступное вольнодумство...
07.08.2020 16:01 Ответить
07.08.2020 16:01 Ответить
Да уж, дожили беларусы - песня "Перемен!" Цоя уже под запретом.
Ну терпите дальше...
07.08.2020 16:07 Ответить
07.08.2020 16:07 Ответить
****** банания Тараканостан упоротый.
Хотите перемен? Возьмите и выкиньте Таракана с трона, на котором он уже который десяток лет сидит незаконно. Если надо возьмите в руки оружие.
А то так и будете дальше в статусе оточкованных крепостных опетушенным раком бульбу сажать.
07.08.2020 16:19 Ответить
07.08.2020 16:19 Ответить
Да здравстует СССР!
07.08.2020 16:32 Ответить
07.08.2020 16:32 Ответить
Ждуны (
07.08.2020 17:00 Ответить
07.08.2020 17:00 Ответить
Центральный районный суд Минска 7 августа отправил под арест на 10 суток звукооператора Кирилла Галанова по административному делу о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

Головне пєрємєн, а в яку сторону, то вже діло десяте
07.08.2020 21:00 Ответить
07.08.2020 21:00 Ответить
За песню Цоя "Хочу перемен" народ бросают в тюрьмы. О времена, о нравы.

Вспомнить эту классику 90-х нужно здесь:
https://ts-music.com/lyrics/1822-kino-hochu-peremen/,
без регистрации, бесплатно, без рекламы.
03.12.2021 20:08 Ответить
03.12.2021 20:08 Ответить
 
 