Звукооператора, включившего песню Цоя "Перемен!" на провластном концерте в Минске, посадили на 10 суток
Центральный районный суд Минска 7 августа отправил под арест на 10 суток звукооператора Кирилла Галанова по административному делу о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медиазона".
Суд вынес такое решение на следующий день после того, как Галанов и другой звукооператор Владислав Соколовский включили песню "Перемен!" группы "Кино" на концерте в поддержку власти, проходившем в Киевском сквере в Минске. Суд вынесет решение в отношении Соколовского чуть позже.
Галанов заявил на суде, что хулиганством был сам концерт, организованный властями.
"Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов - Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом", — сказал звукооператор.
Он отметил, что людям, пришедшим на концерт, "безусловно" понравилась песня "Перемен!", поскольку они "начали хлопать, им стало весело". Галанов подчеркнул на заседании, что не сопротивлялся во время задержания. Адвокат Сергей Зикрацкий, представлявший интересы Галанова, намерен обжаловать решение суда об аресте.
Напомним, Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на концерт, организованный властями, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской — соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Тихановская собиралась в этот день провести митинг в парке Дружбы народов, но отменила его после того, как в том же месте без предварительного уведомления организовали мероприятие в честь Дня железнодорожных войск. Тихановская также хотела посетить мероприятие в Киевском сквере, но не пришла, хотя находилась недалеко от этого места.
Собравшиеся в парке люди во время "Перемен!" скандировали "Жыве Беларусь!" и "Уходи!". Исполнение песни остановил человек в штатском, предположительно сотрудник КГБ, который выдернул шнур из динамика. После случившегося Кирилла Галанова задержали, а Владислав Соколовский перестал выходить на связь. Утром 7 августа стало известно, что звукооператоров будут судить.
Сколько ещё нам ждать перемен?
- Если ждать, то долго)
Так что хлопец просто напомнил про эту дату.
Завтра тоже "кина не будет". Лепс с Красками даже денег не захотели, чтобы в этом г не измазаться
Ну терпите дальше...
Хотите перемен? Возьмите и выкиньте Таракана с трона, на котором он уже который десяток лет сидит незаконно. Если надо возьмите в руки оружие.
А то так и будете дальше в статусе оточкованных крепостных опетушенным раком бульбу сажать.
Головне пєрємєн, а в яку сторону, то вже діло десяте
