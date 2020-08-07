Систему питания в армии делали дуракоустойчивой - она будет работать до момента, пока её не запретят, - волонтер Петреня о заявлении Зеленского
Сейчас Новая система внедрена в 106 в/ч. Это охватывает чуть больше 55% по количеству людей. Во всех остальных в/ч по-прежнему действует старая система питания. Переводить на новую систему отказываются Хомчак и Таран.
Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер, ранее работавшая в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень рада, что та система питания, которую мы выстраивали на протяжении предыдущих 5 лет работает до сих пор. Мы делали её дуракоустойчивой, и она будет работать до момента, пока её не запретят. Что очень вероятно со следующего года. И у меня вызывает недоумение, когда люди, которые де-факто запретили внедрение новой системы питания в половине Армии, люди которые протащили через постанову КМУ продолжение питания по старой системе, при этом абсолютно коррупционным путём (без торгов на площадке прозорро) считают возможным пиариться на работе моей Команды", - прокомменитровала волонтер заявление президента Владимира Зеленского о том, что кормят наших воинов "очень мощно".
"Напоминаю, сейчас Новая система внедрена в 106 в/ч. Это охватывает чуть больше 55% по количеству людей. Во всех остальных в/ч по-прежнему действует старая система питания. Переводить на новую систему отказывается Хомчак и Таран. И никаких других причин не переводить всю армию на новую систему питания, кроме занесённых конвертов от старых компаний кормильцев в определённые кабинеты, я не вижу. И это уже принятое решение. Это ещё раз доказывает, насколько они все несостоятельны. Ни в чём. Просто люди, которые умеют только шевелить языком", - резюмировала Петреня.
Напомним, ранее Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.
Ранее сообщалось, что несмотря на заявления о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.
Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет.
Багато скарг з фронту.
Зелі влаштували чергову показуху. Стіл накрили...серветочками прикрасили.
Зеля, за що ти так ненавидиш Пецю? Тобі йолопе, якби не він не було би що видавати за власні здобутки!
К сожалению, к моему великому сожалению, это не только украинский феномен, это феномен всемирный.
Понимаете, именно таких отбирают на роль "бубочек", "х*юбочек" и прочих популистких дурачков. Это не случайность, это результат тщательного отбора их хозяевами, которые любовно растят и "вытачивают буратин из полена" (Беня о "бубочке")
Критерии отбора следующие:
- помещанность на деньгах (то есть выбирают существ простых, незатейливых, которые все меряют на деньги и полагают, что в этом мире все продается и все покупается)
- умственная ограниченность (не понимают последствий своих поступков и потому будут готовы идти до конца, до собственной гибели, выполняя приказы хозяев)
- профессиональная непригодность, и потому всеми своими достижениями обязаны продвижению своими хозяевами
- фотогеничность (очёчки там, вид уважительный, чтобы бабам - главной аудитории телевизора, глав лохторату - нравилось)
- хорошо подвешен язык, много говорят, да вот беда - говорят ни о чем
И потому мы имеем во всем мире именно то, что имеем: предателей родины во власти, которые, когда они, наконец, сдадут свои страны тем, кому их обязали сдать кукловоды, и когда они станут больше не нужны никому и новые хозяева страны поволокут их на бойню, будут горько плакать и переживать, что не удастся больше воспользоваться золотым унитазом в 5-й
киевскойквартире.
Что это такое? Дядя Вова, ты дурак?