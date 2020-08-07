РУС
Систему питания в армии делали дуракоустойчивой - она будет работать до момента, пока её не запретят, - волонтер Петреня о заявлении Зеленского

Сейчас Новая система внедрена в 106 в/ч. Это охватывает чуть больше 55% по количеству людей. Во всех остальных в/ч по-прежнему действует старая система питания. Переводить на новую систему отказываются Хомчак и Таран.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер, ранее работавшая в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень рада, что та система питания, которую мы выстраивали на протяжении предыдущих 5 лет работает до сих пор. Мы делали её дуракоустойчивой, и она будет работать до момента, пока её не запретят. Что очень вероятно со следующего года. И у меня вызывает недоумение, когда люди, которые де-факто запретили внедрение новой системы питания в половине Армии, люди которые протащили через постанову КМУ продолжение питания по старой системе, при этом абсолютно коррупционным путём (без торгов на площадке прозорро) считают возможным пиариться на работе моей Команды", - прокомменитровала волонтер заявление президента Владимира Зеленского о том, что кормят наших воинов "очень мощно".

"Напоминаю, сейчас Новая система внедрена в 106 в/ч. Это охватывает чуть больше 55% по количеству людей. Во всех остальных в/ч по-прежнему действует старая система питания. Переводить на новую систему отказывается Хомчак и Таран. И никаких других причин не переводить всю армию на новую систему питания, кроме занесённых конвертов от старых компаний кормильцев в определённые кабинеты, я не вижу. И это уже принятое решение. Это ещё раз доказывает, насколько они все несостоятельны. Ни в чём. Просто люди, которые умеют только шевелить языком", - резюмировала Петреня.

Также читайте: С начала года забракованы 40 тонн продуктов, которые предназначались для подразделений ООС, - Минобороны

Напомним, ранее Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявления о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.

Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет.

армия (8518) Зеленский Владимир (21986) Минобороны (9581) еда (360)
+35
Зебилы все равно считают что кормить чужую армию дешевле чем свою...
07.08.2020 15:23 Ответить
+32
Осел сказал что солдаты жируют и обжираются...и против такого дурака как осел защиты еще не придумали..
07.08.2020 15:24 Ответить
+29
При Петрі ще ввели.
А тепер завершилось. ВСЕ,
07.08.2020 15:24 Ответить
Дуракоустойчивого выбрали .
07.08.2020 15:23 Ответить
Зебилы все равно считают что кормить чужую армию дешевле чем свою...
07.08.2020 15:23 Ответить
ничего вы не понимаете! это ж аутсорс! это как диджитализация, только в реале!
07.08.2020 15:25 Ответить
Блин... как же вы достали оскорблением собственных соотечественников. Выборы прошли больше года назад. Люди сделали свой выбор. Хороший или плохой... СВОЙ ВЫБОР. Но вы сверхмудрые продолжаете оскорблять граждан свой страны. Не помогать, не наставлять, не бороться за страну, не бороться за правду, не искать способ, как вам кажется, исправить ошибки... А просто оскорблять Украинцев и их выбор. Фу....
07.08.2020 19:41 Ответить
Ты себя сам оскорбил сожрав клоунское говно!
07.08.2020 21:08 Ответить
Осел сказал что солдаты жируют и обжираются...и против такого дурака как осел защиты еще не придумали..
07.08.2020 15:24 Ответить
При Петрі ще ввели.
А тепер завершилось. ВСЕ,
07.08.2020 15:24 Ответить
Та 73,22% постарались.
07.08.2020 15:37 Ответить
Не можно недооцінювати дурнів.
07.08.2020 15:24 Ответить
а дурнів з ініціативою...або ще гірше при владі...- зовсім неприпустимо !
07.08.2020 15:26 Ответить
Так уже отсунули, ОНО в Апппазиции!
07.08.2020 15:46 Ответить
ОНО может быть везде... а не там где Вам страшно )))
07.08.2020 15:48 Ответить
То есть получается волонтёры занимаются ещё и армейским питанием, а Зелику, Тарану, Хомчаку и Данилову пох...й?
07.08.2020 15:24 Ответить
На сколько помню они официально властью привлекались для ее разработки.
07.08.2020 15:32 Ответить
скрепохрень, у тебя память как у гуппи
07.08.2020 15:36 Ответить
А по существу есть что ответить? Или мозгов хватает только людей черным ртом обзывать?
07.08.2020 15:37 Ответить
бац! 1:0 ))))
ляпнул на свою голову))) (удивлялся он)))) ))))
07.08.2020 15:25 Ответить
Харчують дуже погано.
Багато скарг з фронту.
Зелі влаштували чергову показуху. Стіл накрили...серветочками прикрасили.
07.08.2020 15:25 Ответить
"И я там был мёд-пиво пил...". Вернее ты была!
07.08.2020 15:27 Ответить
Траву зелёной краской красили ?
07.08.2020 15:27 Ответить
Теж може бути.
07.08.2020 15:28 Ответить
07.08.2020 15:30 Ответить
мы их душим, душим, а они в прекрасной форме...
07.08.2020 15:26 Ответить
Киевских СБУшников переодели. А те всегда в отличной форме, при любой власти.
07.08.2020 18:55 Ответить
А это Петреня окуда знает? У нас как волонтёр так значит почтиБох!
07.08.2020 15:26 Ответить
так такие Петрени с Порохом и Хунтой и делали Новую армию.

не ты же, навозник
07.08.2020 15:31 Ответить
Это ДА! Особенно эти трое "Петрени с Порохом и Хунтой"! Без них ну прямо никуда!
07.08.2020 15:43 Ответить
без них перестали
07.08.2020 15:48 Ответить
Жаль страну неудаёться построить дуракоустойчиваю...
07.08.2020 15:28 Ответить
а кто это сделал ?

ах да, Мародер, Барыга и его министры из антинародной Хунты
вместе с антинародными волонтерами, конечно

а этот дурак ЗЕльоный теперь радуется что в армии есть чем закусить, когда выпьешь
07.08.2020 15:30 Ответить
Такой шанс упустил мощно пожрать - аж четыре раза!
Мама Рима локти кусает - оказывается сына мог жрать на халяву...
07.08.2020 15:33 Ответить
Воєнком дурак. В такі родини потрібно вміти повістки приносити
07.08.2020 15:45 Ответить
Во вех комментариях к этой новости нет одного.
Без этого, скучно, пресно, вяло, не комфортно, рутинно.
Отсутствует конструктивная и убивающая критика, а также правильные шаги в направлении недопущения недопущений и нерешения решений.
Что это?
Отсутствие ГЛАВНОГО советника по точному пулемётному огню Игорка Л (Igor L).
07.08.2020 15:40 Ответить
Ні дня не має, щоби Кловун не спалився на брехні...
Зеля, за що ти так ненавидиш Пецю? Тобі йолопе, якби не він не було би що видавати за власні здобутки!
07.08.2020 15:44 Ответить
Я знаю за що! В 2014 році Пєцаперед виборами обіцяв завершити ато за "лічені години" і Зеля надіявся що повістку йому не пришлють!
07.08.2020 15:54 Ответить
Хто така ця загадкова "волонтер Петреня"? І чому вона досі не генерал ? Невже хабалка Лєна Самбул нік змінила?
07.08.2020 15:45 Ответить
Как знали, кто будет следующим преЗЕдентом...
07.08.2020 15:51 Ответить
у нас очень моцный прЗЕдент
07.08.2020 15:53 Ответить
і він не мандрує з ножицями по країні.....
07.08.2020 15:55 Ответить
зато торчат из за спинки тарана и хомы ухи панталония героического полкувника такого же труса как вава
07.08.2020 16:50 Ответить
Помню, приехал на стрыйский военный аэродром Кучма, посмотрел, недовольно сказал, что очень хорошо устроились. После, летунов расформировали, авиацию порезали, а аэродром разобрали на молекулы. Поэтому, такого рода заявления меня пугают.
07.08.2020 15:57 Ответить
И скушно, и грустно...
07.08.2020 15:59 Ответить
КПД усвоения пищи в каждом организме строго
индивидуально
одному такого количества достаточно ---
другому мало --- третьем много
вот будет минимум три мнения
служил при старом рационе питания /после трёх лет
студенческой жизни в другом городе от проживания /
всего хватало за. исключением
овощей и фруктов
лучше съел бы кусок жирного мяса чем сосиску
не лежавшую возле мяса
07.08.2020 16:04 Ответить
Якщо ти дурень--то це на все життя. Біда тільки в тому,що таких дурнів більшість в країні і довести протилежне дуже важко. Але ж через цих тупих-- страждають і інші
07.08.2020 16:04 Ответить
Уже меньше чем пол сосиски?
07.08.2020 16:33 Ответить
"Это ещё раз доказывает насколько они все несостоятельны. Ни в чём. Просто люди, которые умеют только шевелить языком", - резюмировала Петреня." Источник: https://censor.net/n3212497

К сожалению, к моему великому сожалению, это не только украинский феномен, это феномен всемирный.
Понимаете, именно таких отбирают на роль "бубочек", "х*юбочек" и прочих популистких дурачков. Это не случайность, это результат тщательного отбора их хозяевами, которые любовно растят и "вытачивают буратин из полена" (Беня о "бубочке")
Критерии отбора следующие:
- помещанность на деньгах (то есть выбирают существ простых, незатейливых, которые все меряют на деньги и полагают, что в этом мире все продается и все покупается)
- умственная ограниченность (не понимают последствий своих поступков и потому будут готовы идти до конца, до собственной гибели, выполняя приказы хозяев)
- профессиональная непригодность, и потому всеми своими достижениями обязаны продвижению своими хозяевами
- фотогеничность (очёчки там, вид уважительный, чтобы бабам - главной аудитории телевизора, глав лохторату - нравилось)
- хорошо подвешен язык, много говорят, да вот беда - говорят ни о чем
И потому мы имеем во всем мире именно то, что имеем: предателей родины во власти, которые, когда они, наконец, сдадут свои страны тем, кому их обязали сдать кукловоды, и когда они станут больше не нужны никому и новые хозяева страны поволокут их на бойню, будут горько плакать и переживать, что не удастся больше воспользоваться золотым унитазом в 5-й киевской квартире.
07.08.2020 16:40 Ответить
Я пам'ятаю як в 1985-86 роках нас по неділях в РА кормили "делікатесом"- гречка + 2 варених яйця! Смакота! А ще пам'ятаю перші враження від комбіжиру- ніжно рожевий колір! Шок був! Ну після комбі- печія до неба! А найблатніше місце на кухні : хліборізка -масло +білий хліб і цукор- куди там "Баунті" до цієї розкоші! І хліборізчиками були кавказькі джигіти- українців не пам'ятаю!
07.08.2020 16:53 Ответить
"Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що воїни в гарній формі".
Что это такое? Дядя Вова, ты дурак?
07.08.2020 17:52 Ответить
Зеля - през дебилов
07.08.2020 18:04 Ответить
Дело в том, что "потужно" - это одно из немногихслов, которые зеленский выучил без телесуфлёра... и министр у него потужный... и кормят потужно... и законы принимаются потужные...а уж как потужно он 3.14-т - это шото найпотужншше ваащє!
06.12.2020 18:05 Ответить
Неудивительно...Хомчак и Таран отказываются потому что при новой системе невозможно брать взятки...Как это ни печально, но скорее всего новая схема так навсегда и останется пробным проэктом....Сволочи,Таран и Хомчак, дайте людям которые жизнью рискуют на фронте, нормально питаться!
06.12.2020 23:34 Ответить
 
 