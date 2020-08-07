Систему питания в армии делали дуракоустойчивой - она будет работать до момента, пока её не запретят, - волонтер Петреня о заявлении Зеленского

Сейчас Новая система внедрена в 106 в/ч. Это охватывает чуть больше 55% по количеству людей. Во всех остальных в/ч по-прежнему действует старая система питания. Переводить на новую систему отказываются Хомчак и Таран.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер, ранее работавшая в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень рада, что та система питания, которую мы выстраивали на протяжении предыдущих 5 лет работает до сих пор. Мы делали её дуракоустойчивой, и она будет работать до момента, пока её не запретят. Что очень вероятно со следующего года. И у меня вызывает недоумение, когда люди, которые де-факто запретили внедрение новой системы питания в половине Армии, люди которые протащили через постанову КМУ продолжение питания по старой системе, при этом абсолютно коррупционным путём (без торгов на площадке прозорро) считают возможным пиариться на работе моей Команды", - прокомменитровала волонтер заявление президента Владимира Зеленского о том, что кормят наших воинов "очень мощно".

"Напоминаю, сейчас Новая система внедрена в 106 в/ч. Это охватывает чуть больше 55% по количеству людей. Во всех остальных в/ч по-прежнему действует старая система питания. Переводить на новую систему отказывается Хомчак и Таран. И никаких других причин не переводить всю армию на новую систему питания, кроме занесённых конвертов от старых компаний кормильцев в определённые кабинеты, я не вижу. И это уже принятое решение. Это ещё раз доказывает, насколько они все несостоятельны. Ни в чём. Просто люди, которые умеют только шевелить языком", - резюмировала Петреня.

Напомним, ранее Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявления о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.

Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет.