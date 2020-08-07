РУС
Боднар об открытом против него уголовном деле из-за непризнания геноцида армян: Это внешнеполитическая позиция Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар назвал заявление, написанное на него нардепом "Слуги народа" Дарьей Володиной в связи с обнародованным в апреле письмом с разъяснением позиции Украины касательно непризнания геноцида армян в Турции в 1915 году, "театром абсурда".

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то есть мою скромную личность) за внешнеполитическую позицию Украины!" - говорится в сообщении.

По словам Боднара, в своей деятельности отстаивает национальные интересы и позиции Украины и действует в рамках полномочий, определенных действующим законодательством.

"В подписанном мною письме отражена официальная позиция Украины, а не моя личная. Не имел целью оскорблять национальные чувства кого угодно. Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель - министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства", - добавил замглавы МИД.

Он также подчеркнул, что готов защищать свою честь, достоинство и доброе имя всеми правовыми способами.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Володина добилась, чтобы против замглавы МИД Боднара открыли уголовное дело из-за непризнания "геноцида армян".

Боднар об открытом против него уголовном деле из-за непризнания геноцида армян: Это внешнеполитическая позиция Украины 01

Армения (839) Боднар Василий (169) геноцид (416) МИД (7108) Володина Дарья (2)
+16
Дик Україна не визнала геноцид вірмен... Перш за все, тому, що Вірменія відмовилася визнати голодомор геноцидом. Які тоді можуть бути питання?
07.08.2020 15:26 Ответить
+10
Володина нас хочет с Турцией и Азербайджаном поссорить по своему скудоумию или кто-то подсказал из соседней "сверх-державы"?
07.08.2020 15:26 Ответить
+7
Володина это сосна...сосна без мозгов...и без совести...
07.08.2020 15:27 Ответить
Володина нас хочет с Турцией и Азербайджаном поссорить по своему скудоумию или кто-то подсказал из соседней "сверх-державы"?
07.08.2020 15:26 Ответить
Оказуется у нас в уголовном кодексе есть статья про геноцид армян. Это типо если чморить армянина на рынке? Бедный авакив
07.08.2020 15:27 Ответить
гэбуха спит и видит, чтобы поссорить Украину и Турцию.
07.08.2020 16:27 Ответить
Дик Україна не визнала геноцид вірмен... Перш за все, тому, що Вірменія відмовилася визнати голодомор геноцидом. Які тоді можуть бути питання?
07.08.2020 15:26 Ответить
Є ціле відділення в дипломатії.Паритетні відносини називаються-як ви з нами так і ми з вами- всьо по-чесному без обману.Залежить від зкбастості влади.Навіть питання захисту нацменшин в Європі є тільки рамочним.Тобто ви можете запитати наприклад у Орбана скільки в них українських шкіл,і зробити тут стільки ж угорських.
07.08.2020 15:40 Ответить
Так там и геноцида не было.
Армяне - гавно...
07.08.2020 16:45 Ответить
Володина это сосна...сосна без мозгов...и без совести...
07.08.2020 15:27 Ответить
все просто . армяне признают голодомор мы признаем геноцид . нет ? выбачайте
07.08.2020 15:29 Ответить
Ющ приблизно так їм і сказав, вони не захотіли! Можна було зробити це одночасно - на зустрічі двох президентів підписати, але ні - вони не хочуть!
07.08.2020 15:31 Ответить
не равноценный обмен..
из вечного сателлита РФ мы поссоримся с Турцией, которая нам дружественная...
Лучше вообще забыть про Армению и меньше с ней иметь дел..
07.08.2020 15:38 Ответить
Ну просто коли був Ющ, то ми з Туреччиною так не дружили... Але все одно вони Голодомор визнавати не хочуть, бо їм кацапи так сказали!
07.08.2020 15:39 Ответить
хер там.
Голодомор - реальный факт - геноцид армян Турцией - армяне придумали херню...
07.08.2020 16:46 Ответить
я бы не был так категоричен . турки армян резали . это общеизвестный факт . только причина сего перфоменса и колличество пострадавших вызывают споры
07.08.2020 16:49 Ответить
...
"Армения до сих пор пытается навязать миф от т.н. «геноциде армян» в Османском Халифате в 1915 году, в то время как исторические факты указывают на то, что именно армяне, воспользовавшись войной и ослаблением Османского Халифата, учинили резню турок в местах своего компактного проживания (подробности https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/05/11/116766/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%99%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%98. здесь ).
Кроме того, непосредственно в самой Армении армяне убили 2.5 млн. мусульман за период с 1914 по 1920 годы. Любопытно, что с обвинениями в массовом убийстве мусульман https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2008/02/19/56426/genotsid--evrei-obvinili-armyan-v-ubijstve-25-millionov-musulman.shtml выступил советник посла «Израиля» в США Ленни бен-Давид"
07.08.2020 17:02 Ответить
тот факт что армяне резали мусульман при каждой возможности не отменяет того что и турки делали то же
07.08.2020 17:09 Ответить
речь о лжегеноциде...
07.08.2020 17:17 Ответить
я бы сказал не так . факт истребления армян особо ни кто не оспаривает . тем более что первые свидетельства оставили немецкие офицеры (которые к армянам . друзьям России не испытывали особых симпатий ) . другой вопрос считать ли это геноцыдом или обычным делом во время войны . тут мнения разделились . колличество погибших ни кто не считал и цифры сильно отличаются
07.08.2020 18:13 Ответить
Боднар об открытом против него уголовном деле из-за непризнания геноцида армян: Это внешнеполитическая позиция Украины - Цензор.НЕТ 9269
07.08.2020 15:33 Ответить
пане Василю, ви - професіал в дипломатії, а ота ***** - ЗЕльона шелупень на ватно-армянському підсосі.

продовжуйте захищати інтереси України, будь ласка !
армія і дипломатія - наш захист
07.08.2020 15:36 Ответить
Зеленую сосну Володину тупо наняли для провокации.
Какое ей лично дело до терок между союзником Украины Турцией и подпуйловниками армянами?
07.08.2020 15:36 Ответить
геноцид армян или геноцид коэнов?
07.08.2020 15:37 Ответить
Конституція, Ст. 6:
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

У нас законодавчо не визнаний геноцид вірмен 1915 року, так що до побачення!
07.08.2020 15:38 Ответить
Цікаво, ця сосна покаже на карті, де саме відбувались погроми вірмен?
07.08.2020 15:48 Ответить
А ви пробували на карті,де наприклад дама бубнова,хоч Африку найти)))Ось таке у неї й відношення до політики,як у гральних і географічних карт.
07.08.2020 16:04 Ответить
Володина Дарья Артемовна.
... оформлялась как физическое лицо-предприниматель. Выигрывала три тендера по заказу коммунального учреждения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Киевский молодежный центр» в 2018 и 2019 годах;

/ Думаю не так просто выигрывать тендеры в КГА

активно комментировала темы Украина-армянских отношений.
Дарья Володина не замужем, но согласно информации из Facebook в 2015 году у нее появились отношения.)

/ Наверное ее какой-то Карапетян ужинает, судя по заказухе. Ну не верю, что эту курицу может интересовать вопрос геноцида армян 1915 года

Боднар про відкриту проти нього кримінальну справу через невизнання геноциду вірмен: Це зовнішньополітична позиція України - Цензор.НЕТ 7729
07.08.2020 16:00 Ответить
Ну судячи по фотці, в неї і вірменське коріння цілком може бути...
07.08.2020 16:02 Ответить
да ну и хрен на нее.
07.08.2020 16:45 Ответить
у неё дедушка армян из-за этого она так и выслуживается перед диаспорой армении вот её интервью союзу армян украины где она рассказывает про свои корни: http://sau.org.ua/darya-volodina-to-chto-delaet-soyuz-armyan-ukrainy-v-oblasti-blagotvoritelnosti-ochen-blizko-mne/
и еще мне было бы интересно услышать её позицию по голодомору так как в соцсетях в день памяти геноцида армян она выложи пост с сожелениями,а 23 ноября в день памяти жерт голодомора у неё ничего не было, поэтому мне кажется что эта армянка (по дедушке) не признает голодомор геноцидом украинцев и ещё что-то требует в отношении геноцидов других народов, я не понимаю какой народ она вообще в парламенте представляет
07.08.2020 16:50 Ответить
Отношения у нее появились только после того как она побрилась не только от подбородка до пупка а и до колен.
08.08.2020 01:10 Ответить
Первое - забыть или забить. Второе - найти и высечь, что бы никогда не забыла за что.
08.08.2020 01:05 Ответить
 
 