Боднар об открытом против него уголовном деле из-за непризнания геноцида армян: Это внешнеполитическая позиция Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар назвал заявление, написанное на него нардепом "Слуги народа" Дарьей Володиной в связи с обнародованным в апреле письмом с разъяснением позиции Украины касательно непризнания геноцида армян в Турции в 1915 году, "театром абсурда".

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то есть мою скромную личность) за внешнеполитическую позицию Украины!" - говорится в сообщении.

По словам Боднара, в своей деятельности отстаивает национальные интересы и позиции Украины и действует в рамках полномочий, определенных действующим законодательством.

"В подписанном мною письме отражена официальная позиция Украины, а не моя личная. Не имел целью оскорблять национальные чувства кого угодно. Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель - министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства", - добавил замглавы МИД.

Он также подчеркнул, что готов защищать свою честь, достоинство и доброе имя всеми правовыми способами.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Володина добилась, чтобы против замглавы МИД Боднара открыли уголовное дело из-за непризнания "геноцида армян".

