Боднар об открытом против него уголовном деле из-за непризнания геноцида армян: Это внешнеполитическая позиция Украины
Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар назвал заявление, написанное на него нардепом "Слуги народа" Дарьей Володиной в связи с обнародованным в апреле письмом с разъяснением позиции Украины касательно непризнания геноцида армян в Турции в 1915 году, "театром абсурда".
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат Украины пытается привлечь к ответственности заместителя главы МИД Украины (то есть мою скромную личность) за внешнеполитическую позицию Украины!" - говорится в сообщении.
По словам Боднара, в своей деятельности отстаивает национальные интересы и позиции Украины и действует в рамках полномочий, определенных действующим законодательством.
"В подписанном мною письме отражена официальная позиция Украины, а не моя личная. Не имел целью оскорблять национальные чувства кого угодно. Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель - министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства", - добавил замглавы МИД.
Он также подчеркнул, что готов защищать свою честь, достоинство и доброе имя всеми правовыми способами.
Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Володина добилась, чтобы против замглавы МИД Боднара открыли уголовное дело из-за непризнания "геноцида армян".
Армяне - гавно...
из вечного сателлита РФ мы поссоримся с Турцией, которая нам дружественная...
Лучше вообще забыть про Армению и меньше с ней иметь дел..
Голодомор - реальный факт - геноцид армян Турцией - армяне придумали херню...
"Армения до сих пор пытается навязать миф от т.н. «геноциде армян» в Османском Халифате в 1915 году, в то время как исторические факты указывают на то, что именно армяне, воспользовавшись войной и ослаблением Османского Халифата, учинили резню турок в местах своего компактного проживания (подробности https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/05/11/116766/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%99%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%98. здесь ).
Кроме того, непосредственно в самой Армении армяне убили 2.5 млн. мусульман за период с 1914 по 1920 годы. Любопытно, что с обвинениями в массовом убийстве мусульман https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2008/02/19/56426/genotsid--evrei-obvinili-armyan-v-ubijstve-25-millionov-musulman.shtml выступил советник посла «Израиля» в США Ленни бен-Давид"
продовжуйте захищати інтереси України, будь ласка !
армія і дипломатія - наш захист
Какое ей лично дело до терок между союзником Украины Турцией и подпуйловниками армянами?
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
У нас законодавчо не визнаний геноцид вірмен 1915 року, так що до побачення!
... оформлялась как физическое лицо-предприниматель. Выигрывала три тендера по заказу коммунального учреждения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Киевский молодежный центр» в 2018 и 2019 годах;
/ Думаю не так просто выигрывать тендеры в КГА
активно комментировала темы Украина-армянских отношений.
Дарья Володина не замужем, но согласно информации из Facebook в 2015 году у нее появились отношения.)
/ Наверное ее какой-то Карапетян ужинает, судя по заказухе. Ну не верю, что эту курицу может интересовать вопрос геноцида армян 1915 года
и еще мне было бы интересно услышать её позицию по голодомору так как в соцсетях в день памяти геноцида армян она выложи пост с сожелениями,а 23 ноября в день памяти жерт голодомора у неё ничего не было, поэтому мне кажется что эта армянка (по дедушке) не признает голодомор геноцидом украинцев и ещё что-то требует в отношении геноцидов других народов, я не понимаю какой народ она вообще в парламенте представляет