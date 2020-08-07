РУС
Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро, - замглавы МИД Джапарова

Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро, милитаризировала оккупированный Крым и Черноморский регион.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро. Насколько нам известно, в настоящее время Россия имеет 6 подводных лодок в Черном море. Крым превратился в военную базу России. Все страны вокруг этой базы должны осознавать агрессивную политику России относительно контроля над регионом", - подчеркнула Джапарова.

Она напомнила о том, что в связи с этим Украиной было инициировано создание Крымской платформы.

"Думаю, что Турция является одной из 5 стран, которые больше всего стремятся присоединиться к этой платформе. Мы планируем ежегодно проводить в Киеве Крымский саммит, на котором смогут встретиться лидеры стран. Оккупация Крыма - это не внутренний вопрос, а тема, которая касается стран Черноморского региона и Азовского моря. Военная стратегия России направлена ​​на Ближний Восток и Северную Африку. Крым для них является военной базой на этом пути", - сказала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации РФ оккупированного Крыма, - Таран

Джапарова напомнила также об успешных проектах двустороннего украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере, в частности по поставкам турецкой компанией Aselsan средств связи для ВСУ, модернизации турецкой бронетехники с помощью украинских комплексов активной и реактивной защиты.

Азовское море (1606) Крым (26470) Турция (3541) Джапарова Эмине (174)
+8
Петя , вернись . Турчинов , вернись .
07.08.2020 15:32
Вже давно треба було робити свій канал в Азовське море. Думаю, що не такі вже колосальні затрати.
07.08.2020 15:32
Це робочі місця. + це крапка в історії із Дніпровською водою для Криму і найголовніше, це суттєве опріснення Азову, а значить збільшення товщі льоду взимку і сили льодоходу, що "дуже" корисно для **********.
07.08.2020 15:38
Зачєм? Вєдь есть же зебіли, оні єслі што нєтак то самі, голимі рукамі рєшат проблєму!
07.08.2020 15:36 Ответить
цього замало -- треба повертати всю свиноферму...!
07.08.2020 15:40 Ответить
Так ви ж всі тут і зараз.
07.08.2020 15:44 Ответить
і ти бачу підтягнувся - вульворотий
07.08.2020 15:49 Ответить
Стули своє оральноє отвєрстіє, клавішеголовий.
07.08.2020 16:25 Ответить
главное, что бы не стреляли, а бубочка в любую точку мира может поехать на море. Какая разница на какое?
07.08.2020 15:32 Ответить
Силитра под крымским мостом может этому восприпятствовать....
07.08.2020 15:33 Ответить
Зеля вже погодився.
07.08.2020 15:35 Ответить
Его никто не спрашивал . Нет смысла .
07.08.2020 15:36 Ответить
Главная скрепа кацапов - это принцип курятника:
- залезть повыше
- столкнуть ближнего
- обгадить нижнего
07.08.2020 15:35 Ответить
тому - Кримський канал через кримський перешийок(поперек) і мінування акваторії донними немагнітними мінами...
07.08.2020 15:36 Ответить
Рить підеш?
07.08.2020 15:39 Ответить
На*уй - это там
Глюкоза, типа певица из рф, эпично послана на хутор, ибо посещала Крым
Это прекрасно
Теперь она легко может дать концерт в Уренгое

..
-Вам запрещено вьезд на территорию Украини на 3 года..
-Опять !??

ЦЕ ФЕЄРИЧНО ...)))
07.08.2020 15:38 Ответить
плачет небось дурында от горя...
07.08.2020 15:59 Ответить
А вона сюди на концерт їхала? Тю, вона тут комусь треба???
07.08.2020 16:00 Ответить
та ладно?!
07.08.2020 15:43 Ответить
да не получится у кацапа ничего, потому-что это не по международным правилам, и вообще весь мир с нами и молчать не будет...
07.08.2020 15:45 Ответить
Это ещё один конфликт. Крым называли типо выходом к Черному море, а на самом деле в руках имперского милитаризированного государства с придурковатыми намерениями - это как Сомали в Черном море, населенное пиратами.
07.08.2020 16:13 Ответить
Аяй-яй! А кто же это сделал?! Кто натравил портнягу и его бешенную сучку с ложными обвинениями по уголовному делу за проход НАШИХ кораблей общим проливом???
07.08.2020 16:18 Ответить
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість подачі прісної води з материкової частини в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові.
Про це він заявив у інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-krym-voda-shmyhal/30771500.html Радіо Свобода . Да у нас у самих юг Украины засыхает, фермеры терпят убытки, а некоторые кончают жизнь самоубийством. Уже через несколько лет мы можем иметь на юге свою пустыню, проблемы с пресной водой и продуктами питания, если уже сейчас не решим этот вопрос. Это ли не гуманитарная катастрофа?
07.08.2020 16:31 Ответить
Та крім типу «наших»,які ніколи нашими не почувались, купа сімей рюзьке ваєнних.А вони ж сім'ями, з вилупками там,плюс фуйло туди навезло купу рюзьке бомжів і простих «граждан» .дурень шмигаль все те вороже шобло буде поїти. Як шкода, що тут зявилась можливість забрати Крим,а зебоб знову виручає пуйла вкотре.
07.08.2020 17:09 Ответить
Уже давно сделала. Азовское море отжато.
07.08.2020 17:21 Ответить
А В ДРУГОМ МЕСТЕ АРАБОХАЙСКИЙ КРЕМЛЬ ПОСТУПАЕТ НАОБОРОТ! Не имеющее выходов озеро Гульсум(Персидское море,но не Каспийское) ХОЧЕТ ПРЕВРАТИТЬ В СВОЕ МОРЕ. Не дает делить его на 5 равных частей,хотя сами влезли с Дагестана,который наз-ся тоже Одэрбэйджаном( и делился на омурАты и джанАты) и АстраханБазара-города входившего в Пэриджанскую империю.ВРЕМЯ ВОЗМЕТ СВОЕ ВСЕРАВНО!
07.08.2020 18:21 Ответить
ОМП нужно создавать,РВСН развивать что бы вернуть Крым и востановить контроль в Азовском море,а не платформу.
07.08.2020 21:32 Ответить
 
 