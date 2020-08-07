Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро, - замглавы МИД Джапарова
Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро, милитаризировала оккупированный Крым и Черноморский регион.
Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро. Насколько нам известно, в настоящее время Россия имеет 6 подводных лодок в Черном море. Крым превратился в военную базу России. Все страны вокруг этой базы должны осознавать агрессивную политику России относительно контроля над регионом", - подчеркнула Джапарова.
Она напомнила о том, что в связи с этим Украиной было инициировано создание Крымской платформы.
"Думаю, что Турция является одной из 5 стран, которые больше всего стремятся присоединиться к этой платформе. Мы планируем ежегодно проводить в Киеве Крымский саммит, на котором смогут встретиться лидеры стран. Оккупация Крыма - это не внутренний вопрос, а тема, которая касается стран Черноморского региона и Азовского моря. Военная стратегия России направлена на Ближний Восток и Северную Африку. Крым для них является военной базой на этом пути", - сказала дипломат.
Джапарова напомнила также об успешных проектах двустороннего украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере, в частности по поставкам турецкой компанией Aselsan средств связи для ВСУ, модернизации турецкой бронетехники с помощью украинских комплексов активной и реактивной защиты.
Про це він заявив у інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-krym-voda-shmyhal/30771500.html Радіо Свобода . Да у нас у самих юг Украины засыхает, фермеры терпят убытки, а некоторые кончают жизнь самоубийством. Уже через несколько лет мы можем иметь на юге свою пустыню, проблемы с пресной водой и продуктами питания, если уже сейчас не решим этот вопрос. Это ли не гуманитарная катастрофа?