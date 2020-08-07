РУС
"Билеты покупались во Львове": российские пропагандисты приписали СБУ операцию по поимке наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Российское издание "Комсомольская правда", пытаясь оправдать наемников из ЧВК "Вагнер", сообщило, что боевики оказались в Минске, решив "подзаработать на охране за рубежом", но коварные сотрудники СБУ "использовали втемную" преступников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП.

Билеты покупались во Львове: российские пропагандисты приписали СБУ операцию по поимке наемников ЧВК Вагнера в Беларуси 01

В частности, рассказывается о "Сергее Петровиче", который обзванивал наемников из ЧВК и и приглашал поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. Он интересовался их боевым опытом на Донбассе (в первую группу вошли граждане Украины, получившие российские паспорта), о том, что билеты покупались в Украине… Издание сетует, что наемники билеты порвали - в ином случае они могли "вывести на СБУ".

Дальше к переговорам якобы подключился "менеджер по безопасности "Роснефти" Сергей Викторович Безинский". Такого человека в компании нет. Однако почта у него была зарегистрирована на домене нефтяной компании ([email protected]). Через два дня после ареста россиян в Беларуси адрес перестал работать.

Один из воевавших на Донбассе боевиков ЧВК Артем Миляев (позывной Шаман) рекрутировал группу численностью 180 человек. Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас был назначен на 25 июля. По данным издания, было установлено, что авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании".

Также читайте: Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания

Якобы в цепочку приобретателей билетов была встроена под брендом Must go украинская комания "Изи тревел Украйнс" (зарегистрирована в городе Львов, тел. +380975500325). При этом в качестве консолидатора данной группы билетов в системе бронирования указана Анна Алейник, телефоны +380442228500 и +380952945511.

Уже в Беларуси гражданин этой страны и якобы завербованный спецслужбами Геннадий Компан довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где "сотрудница российского посольства в Стамбуле" Лариса Самарина забронировала для группы санаторий "Белорусочка", в котором позднее экс-вагнеровцы и были задержаны.

Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, отмечает издание. Авторы материала утверждают, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде боевиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пообещал отдать "вагнеровцев"-граждан Украины, - Гордон

"Комсомольская правда" считает, что таким образом украинские спецслужбы создали фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, в том числе боевиков, воевавших на Донбассе.

"Расследователи" уверяют, что Служба безопасности Украины намеревалась "одним выстрелом убить сразу несколько зайцев": отомстить ЧВК "Вагнер", нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также отомстить за своих моряков, которые были захвачены российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Российские пропагандисты отмечают, что материалы расследования переданы в Следственный комитет России, который уже якобы приступил к проверке обстоятельств задержания "вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (8017) пропаганда (3736) СБУ (20431) наемники рф (2102) ЧВК Вагнер (1339)
+29
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."?
07.08.2020 15:45 Ответить
07.08.2020 15:45 Ответить
+24
Ага, а билеты вагнеровцам в Турцию продал лично сотрудник Правого сектора некто Ярош
07.08.2020 15:47 Ответить
07.08.2020 15:47 Ответить
+14
Виліт заплановано на 25 липня, тому їх затримали 29....
07.08.2020 15:53 Ответить
07.08.2020 15:53 Ответить
Комментировать
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."?
07.08.2020 15:45 Ответить
07.08.2020 15:45 Ответить
Інформаційне забезпечення("лапша") потрібне не тільки для здійснення спецоперацій а також і в разі провалу спецоперацій. Кремль ЗМІ працює.
07.08.2020 16:55 Ответить
07.08.2020 16:55 Ответить
https://traktorist.ua/news/vlasnik-htz-zvernuvsya-do-amku-iz-zayavoyu-pro-kupivlyu-motor-sich Власник ХТЗ звернувся до АМКУ із заявою про купівлю Мотор Січ (ещё одна спец операция ФСБ
07.08.2020 15:46 Ответить
07.08.2020 15:46 Ответить
Ярославский раньше враждовал с Гепой ! Кто он такой - (настоящий) Гепа, знает любой человек, который живёт в Харькове. Естественно, кроме пенсионеров, которые про него знают только то, что он мэр. Так вот, недавно, до год-два назад, эта вражда внезапно прекратилась по неизвестной для обычных жителей города причине. Гепа вместе с Допой в 2014 г. фоткались с колорадскими лентами, в ожидании кума мертведчука. МоторСич это стратегическое предприятие Украины !
07.08.2020 16:12 Ответить
07.08.2020 16:12 Ответить
Ага, а билеты вагнеровцам в Турцию продал лично сотрудник Правого сектора некто Ярош
07.08.2020 15:47 Ответить
07.08.2020 15:47 Ответить
Савпадения не тумайю !!!
07.08.2020 16:14 Ответить
07.08.2020 16:14 Ответить
Якщо не знаєте - не треба казати неправду! Білети купив диспетчер Карлос, а доставив їм у руки льотчик Волошин! На кілометровому Боїнгу.
07.08.2020 16:37 Ответить
07.08.2020 16:37 Ответить
Читайте, внимательнее! В статье дается вольный пересказ статьи из "комсомольской "правды"",
а там полный бред написан (https://www.interfax.ru/world/720683) "Со ссылкой на источник в российских спецслужбах она отмечает, что некие люди, используя виртуальную телефонию, пригласили бывших бойцов ЧВК "Вагнер" поработать на охране нефтяных объектов в Сирии." и далее идет обоснование ""Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля".
То есть для "поработать в Сирии" мы летим в столицу Венесуэлы. Походу в Курятнике географию изучали по методике *****.
07.08.2020 17:54 Ответить
07.08.2020 17:54 Ответить
Надо укреплять границы , вооружать армию , мочить вату .
07.08.2020 15:48 Ответить
07.08.2020 15:48 Ответить
Як би ж так. Скажіть, а як хотілось би,щоби це була правда!
07.08.2020 15:48 Ответить
07.08.2020 15:48 Ответить
Если, допустим, правда, то у ***** раскрыли карты. Да, лезли на территорию Украины, убивали. И теперь, если так, то 20 голов вагнеровского скота, которые, по свидетельству кп, имеют украинское гражданство, надо бы вернуть Украине в качестве военных преступников, убивааших в составе, ну, напомните? Правильно, козломордой опг вагнера...
07.08.2020 16:49 Ответить
07.08.2020 16:49 Ответить
Дик, а журналісти комсомольської правди не чули, що кацапські власті заявили, що вагнеровці з Білорусі транзитом мали летіти в Сірію/Лівію/Венесуелу... Вони хоча б узгоджували брехню між собою)))
Бо вийшло як з Боінгом збитим - одні москалі кажуть, що то Су-25, а розробники Су-25 кажуть, що він не міг це робити і збили з ЗРК...
07.08.2020 15:50 Ответить
07.08.2020 15:50 Ответить
Цей Коц відомий довбень.
07.08.2020 15:51 Ответить
07.08.2020 15:51 Ответить
он поц тот еще.
07.08.2020 16:32 Ответить
07.08.2020 16:32 Ответить
Виліт заплановано на 25 липня, тому їх затримали 29....
07.08.2020 15:53 Ответить
07.08.2020 15:53 Ответить
Ну бывает... незнакомая пища, драники, картофельное суфле, квашенная бульба, соте из картофельных шкурок... приболели животиком, обдрыстались...
07.08.2020 16:50 Ответить
07.08.2020 16:50 Ответить
ну почему это не правда?? )))) (от жаль!)
не оправдывайтесь!!! наоборот тайно (но явно) наградите кого-нить у нас....с именем Сергей Петрович)))) ... ну внесите сумятицу в ряды врага)))) эх... всему учить надо зелень безталанную)))))
07.08.2020 15:56 Ответить
07.08.2020 15:56 Ответить
наприклад Сергєй Пєтровічь Махно, ну, або Пєтлюра!)
07.08.2020 16:20 Ответить
07.08.2020 16:20 Ответить
Узнал персональные мобильные телефоны вагнеровцев.. уговорил тайком лететь на заработки, в обход фсб-шного начальсва, лично смотался и купил билеты во Львове...
07.08.2020 16:30 Ответить
07.08.2020 16:30 Ответить
не ламайте стройную версию ))) да! он такой...))))) за что и наградить надоть))))
07.08.2020 16:41 Ответить
07.08.2020 16:41 Ответить
Очередные помои состряпаные на скорую руку пропагадонами для заливки ватных ушей...диспечер Карлос распятый мальчик из той же оперы....
07.08.2020 15:56 Ответить
07.08.2020 15:56 Ответить
Тільки стаціонар,причому примусово,бо амбулаторно в ПНД авторів цього бреду вже не вилікувати!
07.08.2020 15:57 Ответить
07.08.2020 15:57 Ответить
У ваты совсем кукушки протекли ...надо было ещё рассказать стаду ,что обилечивал упырей распятый мальчик в трусиках и его мамка на танке ...
07.08.2020 15:59 Ответить
07.08.2020 15:59 Ответить
кацап як не збреше, то не проживе
07.08.2020 16:00 Ответить
07.08.2020 16:00 Ответить
Якщо це правда. то СБУ красавці!
07.08.2020 16:03 Ответить
07.08.2020 16:03 Ответить
А собеседование они проходили у Зоряна и Шкиряка.
07.08.2020 16:04 Ответить
07.08.2020 16:04 Ответить
""Расследователи" уверяют, что Служба безопасности Украины намеревалась "одним выстрелом убить сразу несколько зайцев": отомстить ЧВК "Вагнер", нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также отомстить за своих моряков, которые были захвачены российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года."
Эх, нам бы такую СБУ !!!
07.08.2020 16:05 Ответить
07.08.2020 16:05 Ответить
СБУ красавчики !
07.08.2020 16:06 Ответить
07.08.2020 16:06 Ответить
Вагнеровцы ездят на задания покупая билеты во Львове?
Ох уж эти сказочники.
Если реально покупали, то хорошо, что их взяли. Могли так прикрывать какую то каку. Билеты во Львове, вылет из Минска. А мацква здесь не при чем.
07.08.2020 16:07 Ответить
07.08.2020 16:07 Ответить
Тобто, вони визнали, що СБУ працює ліпше, ніж фсб!)))
07.08.2020 16:07 Ответить
07.08.2020 16:07 Ответить
Так патриоты уже проверили, покупались билеты во Львове, или нет?
07.08.2020 16:09 Ответить
07.08.2020 16:09 Ответить
У Львові на кожній станції метро є віконце з об'явою "квитки для ПВК Вагнер".
07.08.2020 16:47 Ответить
07.08.2020 16:47 Ответить
Ты "иронизируешь", потому что понимаешь, что с вероятностью 99% было так, как написала КП и лихая операция выйдет боком.
07.08.2020 17:09 Ответить
07.08.2020 17:09 Ответить
таракан и пуйло сегодня по телефону знатно поржали над недоумками, которые слюнями давилить от экстаза : батька нам боевиков отдаст, балька пуло ******, батька патриот Беларуси, а Тихановская - рука **********. Теперь сглатывайте свои слюни , растирайте сопли, вас ******и в 100500-й раз!
P.S Для тех пейсателей, каму лука бацька, таму пуйло дзядзька.
07.08.2020 16:09 Ответить
07.08.2020 16:09 Ответить
Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля. По данным издания, было установлено, что авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании". Источник: https://censor.net/n3212504

http://venezuela.mfa.gov.by/ru/covid19/ Венесуэла

ИНАК продлил отмену международных рейсов ещё на 30 дней до 12 августа. Ограничены воздушные операции гражданской и коммерческой авиации в направлении Венесуэлы и внутри неё.

Возможные вылеты в Беларусь (по состоянию на 5 августа): отсутствуют.
07.08.2020 16:17 Ответить
07.08.2020 16:17 Ответить
и шо,и чюмаданы им сбу собирало? и такси до шыреметьева заказывало?
07.08.2020 16:18 Ответить
07.08.2020 16:18 Ответить
Ватники прочитали эту статью и вспотели. Это ж какие сложные операции проворачивает СБУ. Короче в Турцию в этом году не едут, на всяк случай.
07.08.2020 16:19 Ответить
07.08.2020 16:19 Ответить
так чего гадать ,верните их в Украину,а мы то позаботимся,приютим надолго)))
07.08.2020 16:22 Ответить
07.08.2020 16:22 Ответить
Непогано аби це була правда. Але спецоперації в бакланівському СБУ? Навіть не смішно.
07.08.2020 16:23 Ответить
07.08.2020 16:23 Ответить
Интересный маррут: Стамбул - Гавана -Каракас (часть остается) - остальные - Сирия, Ливия, непхоло так, вокруг земного шарика
07.08.2020 16:30 Ответить
07.08.2020 16:30 Ответить
долго думали отмазку.
07.08.2020 16:31 Ответить
07.08.2020 16:31 Ответить
Может быть. Не думаю, что в СБУ все дураки.
07.08.2020 16:40 Ответить
07.08.2020 16:40 Ответить
По версии российских пропог*ндонов СБУ - самая могущественная спецслужба в мире. И в Беларуси успели, и в Хабаровске дел наворотили, и в ДНР главарей пачками отстреливают, и срут в каждом подъезде, и все деньги в России разворовали. Иллюминаты мля.
07.08.2020 16:42 Ответить
07.08.2020 16:42 Ответить
Да кто ж "Комсомольской правде"-то верит? Таких идиотов даже и в РФ мало...
07.08.2020 16:51 Ответить
07.08.2020 16:51 Ответить
К распространению и обоснованию фейка о следе СБУ в Беларуси. Подключились известные коллаборанты.Погребинский и Шарий.Приплели США,а почему не Великобританию или Японию?.Кремлёвская орда образца 1937 года.Оболванивание и зомбирование собственного лохтората.А этих товарищей надо ,как Сталин Троцкого.
07.08.2020 16:58 Ответить
07.08.2020 16:58 Ответить
К сожалению СБУ этим не занимается. Вот если бы бизнес отжать или криминал покрышевать, тогда другое дело
07.08.2020 22:04 Ответить
07.08.2020 22:04 Ответить
 
 