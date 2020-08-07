"Билеты покупались во Львове": российские пропагандисты приписали СБУ операцию по поимке наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Российское издание "Комсомольская правда", пытаясь оправдать наемников из ЧВК "Вагнер", сообщило, что боевики оказались в Минске, решив "подзаработать на охране за рубежом", но коварные сотрудники СБУ "использовали втемную" преступников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП.

В частности, рассказывается о "Сергее Петровиче", который обзванивал наемников из ЧВК и и приглашал поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. Он интересовался их боевым опытом на Донбассе (в первую группу вошли граждане Украины, получившие российские паспорта), о том, что билеты покупались в Украине… Издание сетует, что наемники билеты порвали - в ином случае они могли "вывести на СБУ".

Дальше к переговорам якобы подключился "менеджер по безопасности "Роснефти" Сергей Викторович Безинский". Такого человека в компании нет. Однако почта у него была зарегистрирована на домене нефтяной компании ([email protected]). Через два дня после ареста россиян в Беларуси адрес перестал работать.

Один из воевавших на Донбассе боевиков ЧВК Артем Миляев (позывной Шаман) рекрутировал группу численностью 180 человек. Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас был назначен на 25 июля. По данным издания, было установлено, что авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании".

Якобы в цепочку приобретателей билетов была встроена под брендом Must go украинская комания "Изи тревел Украйнс" (зарегистрирована в городе Львов, тел. +380975500325). При этом в качестве консолидатора данной группы билетов в системе бронирования указана Анна Алейник, телефоны +380442228500 и +380952945511.

Уже в Беларуси гражданин этой страны и якобы завербованный спецслужбами Геннадий Компан довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где "сотрудница российского посольства в Стамбуле" Лариса Самарина забронировала для группы санаторий "Белорусочка", в котором позднее экс-вагнеровцы и были задержаны.

Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, отмечает издание. Авторы материала утверждают, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде боевиков.

"Комсомольская правда" считает, что таким образом украинские спецслужбы создали фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, в том числе боевиков, воевавших на Донбассе.

"Расследователи" уверяют, что Служба безопасности Украины намеревалась "одним выстрелом убить сразу несколько зайцев": отомстить ЧВК "Вагнер", нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также отомстить за своих моряков, которые были захвачены российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Российские пропагандисты отмечают, что материалы расследования переданы в Следственный комитет России, который уже якобы приступил к проверке обстоятельств задержания "вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.