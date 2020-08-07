Хомчак об одиночных выстрелах наемников РФ во время перемирия: "Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные и не долетают до наших позиций"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак призвал отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, от обстрелов, которых на линии фронта с начала перемирия нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", - заявил главком ВСУ во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область.

По словам Хомчака, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела, а 7 августа – два выстрела в разных местах.

"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак