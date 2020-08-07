РУС
Агрессия России против Украины
Хомчак об одиночных выстрелах наемников РФ во время перемирия: "Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные и не долетают до наших позиций"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак призвал отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, от обстрелов, которых на линии фронта с начала перемирия нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", - заявил главком ВСУ во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область.

По словам Хомчака, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела, а 7 августа – два выстрела в разных местах.

"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы в зоне ООС не являются системными, эскалация не фиксируется, - Хомчак

Донбасс (26966) перемирие (1699) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)
+16
уставшая ат вайны донбаская вата, которая сама эту войну к себе и привела, х.йло ввел, так что вам теперь не так?
07.08.2020 15:51 Ответить
+13
Не вешай нам лапшу на уши!
Эти так называемые "одиночные выстрелы" часто бывают от СНАЙПЕРОВ!
И никто не скажет, что они совсем безопасные и не долетают.
А вы всех антиснайперов убрали с передовой.
07.08.2020 15:56 Ответить
+12
Раніше, ти хлопців наших під Іловайськом кинув і втік з поля бою... чмо зебільне.
07.08.2020 15:54 Ответить
уставшая ат вайны донбаская вата, которая сама эту войну к себе и привела, х.йло ввел, так что вам теперь не так?
07.08.2020 15:51 Ответить
А до Зугреса долетают?????
07.08.2020 16:01 Ответить
Хотять, щоби українці їм все повернули, як було до вторгнення, але назад повертатися вже не хочуть. Серед українців безпечніше
07.08.2020 16:45 Ответить
и не долетают до наших позиций"
до хомчака не долетают ?
07.08.2020 17:26 Ответить
хомчак, брехло сирливе, іди в сракку!
07.08.2020 17:41 Ответить
Это одиночные выстрелы наемников на территории Украины . Крым и Донбасс - Украина .
07.08.2020 15:53 Ответить
Зе создает новые добровольческие батальоны кого ярош и другие уважаемые волонтеры укажут и ставит их на передовую для зачистки донбасса от кацапских террористов и наступления когда у кацапов деньги кончились и кацапы выдохлись, даже кадырка для чечни требовать денег стал, потому что они ИССЯКЛИ.А пут туда кадырке платил ИСПРАВНО 20 лет и в первую очередь. Денег нет даже для первоочередной чечни. Потому только наступление, АГРЕССОР СДОХ РЕСУРСНО.По китайской стратогеме агрессора пора дожимать.А не делать ему передышку.
07.08.2020 18:36 Ответить
Одиночные выстрелы могут быть и снайперскими, ну тех, которых "запретили" и "отвели"
07.08.2020 15:54 Ответить
Раніше, ти хлопців наших під Іловайськом кинув і втік з поля бою... чмо зебільне.
07.08.2020 15:54 Ответить
ему бы книжку писать - "выстрелы. табель о рангах"
07.08.2020 15:55 Ответить
такими же одинокими и не прицельными необходимо отвечать...а не игнорировать, как говорит пресс-секретарь президента
07.08.2020 15:56 Ответить
Ну да ,дожились до того что радуемся приднестровскому варианту ...хотя скорее всего это будет что-то вроде Карабаха ...
07.08.2020 15:56 Ответить
Не вешай нам лапшу на уши!
Эти так называемые "одиночные выстрелы" часто бывают от СНАЙПЕРОВ!
И никто не скажет, что они совсем безопасные и не долетают.
А вы всех антиснайперов убрали с передовой.
07.08.2020 15:56 Ответить
А раненые и убитые от чего бывают, на молнию списывать будете? Вроде и взрослые люди, а оговорки детские, на детей видать и расчитаные.
показать весь комментарий
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/7/7112959/ Поліція Кіпру допитала росіянина, корабель якого привіз селітру, що вибухнула у Бейруті - ЗМІ ... ватники всё заранее запланироали.
07.08.2020 15:57 Ответить
Да понятно, что дебильное заявление. Вот это бы в Киеве не Банковой одиночные выстрелы, под ОПой регулярно стреляли. Зелепупенко бы обосрался.
07.08.2020 15:59 Ответить
У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов Источник: https://censor.net/n3212506
07.08.2020 16:06 Ответить
у вас на территорри в ОПе разве что пукавками стреляют
07.08.2020 16:07 Ответить
На такі слова моя реакція словами мого племінника(коли йому було 3 рочки) "опсюкамать". Почув від п"яного сусіда-дебошира і сказав як вийшло. )
07.08.2020 15:59 Ответить
т.е как это не фиксировали? а откуда вы знаете что не прицельные..а может пристрельные???
не надо уж так явно желать угодить... ну ты ж не врага должен выгораживать-оправдывать, в конце концов, а за наши интересы и преимущества думать! шо деется!? хер поймешь!!!
07.08.2020 16:00 Ответить
ГОВОРИТЬ О МИРЕ в кольце имперских стран ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Говорить о мире в украине - это говорить о рабстве от агрессора. Нужно убивать всех кто говорит в украине о мире, когда кругом одни лютые имперские кровожадные режими с их голодоморами для усмирения. 75% хотят усмиряться через голодомор- кацапы это лучше всех умеют.
показать весь комментарий
ТАйна, покрытая мраком!
Тысяча червонцев тому, кто её разгадает!
НАХРЕНА сепары стреляют так, что ничего не долетает? Шумом пугают?
07.08.2020 16:01 Ответить
Тайна, покрытая не МРАКОМ а МАКОМ. тогда все становится понятно.
07.08.2020 16:05 Ответить
Хорошо, что не РАКОМ.....
07.08.2020 18:00 Ответить
сами себя, запугивают местное население?
07.08.2020 17:05 Ответить
В смыле "слышите, проклятые укропы стреляют!"? Вполне возможно!
В этом ключе было бы крайне интересно сопоставить число выстрелов, зафиксированных на один момент с этой и той стороны... Если они совпадут...
07.08.2020 18:25 Ответить
Ещё бы! Эта ватная пораженческая мразь хомяк ничего не фиксировало. Бо бэня з *уйлом заплатили. Зато , как браво из-под Иловайска с*бывался, кинув пацанов! Аж волосы назад!
07.08.2020 16:06 Ответить
https://enigma.ua/articles/ukrainu-sotryasayut-anonsy-predstoyashchikh-shagov-budushchego-verkhovnogo-glavnokomanduyushchego-v-sfere-oborony

" Но куда интереснее, и опаснее для обороноспособности Украины, история генерала Р.Хомчака. Руслан Борисович встретил начало российской агрессии на должности все того же командующего ОК «Південь», штаб которого, на тот момент, располагался в городе Днепропетровск. 05 августа 2014 года, по приглашению Главы Днепропетровской областной администрации, И.В.Коломойского, генерал Р.Хомчак принял активное участие в совещании с командованием добровольческих батальонов МВД и НГУ финансируемых олигархом. Совещание, почему-то, проходило не в штабе ОК «Південь», а в здании Днепропетровской областной государственной администрации. Руководили совещанием Г.Корбан и Р.Хомчак, результатом которого стало принятие решение о штурме и захвате города Иловайска силами батальонов «Азов», «Шахтерск», «Донбас» и «Днепр-1». С началом штурма Иловайска, 10 августа, генерал Р. Хомчак самостоятельно принял решение перенести свою ставку в район Иловайска, что бы оказывать методическую помощь в организации штурма города силами добровольческих батальонов при поддержке нескольких единиц бронетехники и систем залпового огня ЗСУ. Вместе с добровольческими батальонами генерал Хомчак проследовал в Иловайск где и находился до начала выхода наших войск.
При выходе украинских сил из Иловайска, с началом огня российскими войсками, по свидетельствам очевидцев, поспешно оставил поле боя и спасся бегством на бронированном автомобиле. В ходе бегства генерал Р.Хомчак попал в плен к российским военнослужащим и был вывезен в Макеевку, где и находился около трех дней. Подтверждением нахождения Руслана Борисовича в Макеевке служат его телефонные переговоры и засветившийся IMEI его телефона. Затем, из плена Хомчака освободил….. Г.Корбан и генерал еще два дня прожил на даче последнего. Что было с Русланом Борисовичем в Макеевке, кто с ним встречался, о чем они говорили и, самое главное-каковы условия освобождения пленника нам остается лишь догадываться. Стоит лишь отметить, что с тех пор карьерный рост Руслана Борисовича ничуть не замедлился и он все выше продвигался по карьерной лестнице, разве что только теперь его за глаза все чаще стали называть человеком Коломойского.«
07.08.2020 16:44 Ответить
Спасибо. Что-то такое и предполагала.
07.08.2020 17:03 Ответить
Яка ж ти мерзота--"генерал"
07.08.2020 16:09 Ответить
завдяки його старанням половина особового складу ЗСУ не може нормально харчуватись, продовжує їсти совкову баланду.
отакий хенераль... гнида.
07.08.2020 16:10 Ответить
опять фотко из часового яра дальше него вавий 1й карликовый на поле он не выдвигался
07.08.2020 16:20 Ответить
На дальше памперсов малоросу не хватило.
07.08.2020 16:28 Ответить
А навіщо тоді сепарня стріляє ?
Щось не віриться у даремну витрату ***********.
07.08.2020 16:09 Ответить
КАцапы через китай якобы выкупили мотор-сич и теперь через предатель зеленский туда запустил ярославкого агента кремля на моторсич - ВЫНОСИМ СУПЕРПРЕДАТЕЛЯ С АП.НОГАМИ ВПЕРЕД, йайцами назад.
Почему сбу не блокирует наглое воровство мотор-сичи путиным.
СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ПЕТИ. ЗЕБИЛ СДАЕТ УКРАИНУ ВСЮ И СРАЗУ.
SKYRISON и DCH(ярославский по 111 посажен на 20 лет) должна быть ЗАПРЕЩЕНА В УКРАИНЕ. Украина может купить мерседес с заводами на 50млрд? Нет лохам не дадут. А украина свое продает как последний лох. ЗЕЛЕНСКОГО НА ВЫНОС.
07.08.2020 18:27 Ответить
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Что!? Кто тебе такую фигню сказал?
- Товарищ майор.
- Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!
07.08.2020 16:10 Ответить
А огонь снайпера - это что? А одиночная мина в окоп - это не считается?
07.08.2020 16:10 Ответить
Як виглядає боротьба з алкоголем в військах очима Президента. Добре, що хоча б йому в окопі не наливали... Хомчак про поодинокі постріли найманців РФ під час перемир'я: "Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні і не долітають до наших позицій" - Цензор.НЕТ 2652
07.08.2020 16:16 Ответить
Фу! Чморидло малороське в майкє. Йому не наливати, а насипати на понюх треба. Шоб не всралося з переляку!) Боже, яке ж воно огидне! Приберіть вже хто-небудь цей шмат зеленого гімна нах!
07.08.2020 16:38 Ответить
Люди у шоці за столом і ховають очі, а погляд молодого воїна (біля бутлів з водою) красномовніший за всі слова
07.08.2020 16:54 Ответить
а лишнее колющее-режущей поприбирали ))) от греха подальше))))
07.08.2020 18:37 Ответить
Расскажи лучше, как с Иловайска удирал в бенином бронебусике.
07.08.2020 16:24 Ответить
Они слабаки, поэтому не долетает.
07.08.2020 16:32 Ответить
Как же - помним, помним: Иловайск, оставление своих войск и его позорное бегство ...

Помним ( некоторые ) и другие факты из его бесславной биографии

https://mobile.twitter.com/donikroman/status/1120960949048020992

«... Хомчака все знают. Хотя, не понятно почему информация о том, что он был в плену в Макеевке три дня, появилась только сегодня (24.04.19)....»

Занавес...
07.08.2020 16:39 Ответить
"Они неприцельные и не долетают до наших позиций"
- Докторе, я багато пердю, але без звуку і без запаху
- Ось, випийте цю пігулку!
- Докторе, а що це у вас так воняє?
- Так, нюх повернувся! Тепер займемось вашим слухом...
07.08.2020 16:43 Ответить
Походу, Хомчак скоро обсе возглавит на бамбасе с таким подходом. А то у них уже кадровый голод начался : поспивались по *********** с местными «переводчицами» из киева и донецка...
07.08.2020 16:51 Ответить
Самий час волати:"Іловайськ!!! Зрадили Іловайськ, ви нічого з того, що знаю я не знаєте про Іловайськ".
При наймні так волали ті, хто зараз керує, але з того часу так нічого нового, що відбувалося під Іловайськом і не оприлюднили
07.08.2020 16:49 Ответить
Правду завжди важко помітити і розгледіти за «ліпіцкамі апшорамі і мальдівскімі паспартамі»...
Хто хотів - для того ніякого секрету нема: свідчення очевидців усюди - бери не хочу.
07.08.2020 16:54 Ответить
"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то, наконец, это решим. вот вот .все на что способны.Что бы был конец- нужен на этих территориях украинский конец,контроль границы и украинская власть ...
07.08.2020 17:27 Ответить
Где поднятие ВАЖНЫХ ТЕМ ЗАЩИТЫ В ОБЩЕСТВЕ И СМИ.
Почерк чекистов нужные проблемы объирать. Например украине нужно открыто импортозаместить танк оплот или продать запчасти пакитану на т80. Чекисты постоянно любят говорить "а наъера это знать домохозяйкам". Таким образом диверсийно сбивают с обсуждения в обществе. Делают тему неправильной.
А знать НУЖНО, потому что от этого зависит будет нападать агрессор или это не возможно. Когда в строю новые танки оплот. Потому им ВАЖНО это обоърать.Чтобы важные темы утопить.
Если вы не интересуетесь политикой, она может прийти к вам домой. И часто по вашу душу для целей агрессора.
07.08.2020 18:26 Ответить
" ... не долітають до наших позицій..." А де твоя позиція " гєнєралісімус " драний , в Києві ? Тоді мабуть точно не долітають !
07.08.2020 18:06 Ответить
Где открытие статьи 111 на портнова
Или зебил зачищает путинские ПИЯВКИ(таран,дерьмак, смотрящий от портнрова и урустький) с обнулением хателок утинскага абнуленыша или вынос зебил.
Замена их возрастом на менее 50лет(в сср не служили в кгб) и с проверкой их на агентные кацапские риски у посольств ес и сша.% вероятности новых должен быть меньше 10%.
07.08.2020 18:35 Ответить
Влетела б ему в лоб одна такая неприцельная пуля, был бы праздник.
07.08.2020 18:44 Ответить
Да вы с@ки должны после каждого выстрела со стороны кацапов поднимать шум на
всю Европу, писать, говорить о нарушении перемирия. Вместо этого Главнокомандующий
ВСУ ищет оправдания для агрессора - это уже полный звиздец. Долетает, не долетает - какая
хер разница, ты что, Главком, лично проверял, линейкой мерял? Зелень - враги Украины!
07.08.2020 20:11 Ответить
прыгайте в хороводе зеленского
07.08.2020 20:46 Ответить
Ну тогда давайте и мы "не прицельно" постреляем, начнем минирование вблизи линии соприкосновения, будем строить оборонительные сооружения, вести разведку и т.д. Если "оказывается" это все можно...
07.08.2020 20:53 Ответить
У меня возникли сомнения - Хомчак в армии служил раньше?
07.08.2020 21:27 Ответить
Сразу в генштабе, ты бы знал сколько метров члена он для этого отсосал.
07.08.2020 22:24 Ответить
Конечно не долетают, перелетают в основном.
07.08.2020 22:23 Ответить
Мартышки какие-то... не вижу,не слышу,не скажу!!!
08.08.2020 00:41 Ответить
 
 