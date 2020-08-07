МИД призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию для освобождения оккупированных территорий Грузии и Украины
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить международное давление и санкционный режим против России для принуждения ее к прекращению агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с 12 годовщиной вооруженной агрессии России против Грузии, информирует Цензор.НЕТ.
Украинские дипломаты осудили развязанную 7 августа 2008 вооруженную агрессию Российской Федерации против Грузии, а также незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии и шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию.
"Продолжающаяся" бордеризация "оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная и ситуация с безопасностью - вот основные "достижения" двенадцатилетней оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, Грузии", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД акцентировали, что Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также призывает Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести российские войска с ее оккупированных территорий и позволить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.
7 СЕРПНЯ, 2020
