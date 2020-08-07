РУС
Новости Санкции против России
918 7

МИД призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию для освобождения оккупированных территорий Грузии и Украины

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить международное давление и санкционный режим против России для принуждения ее к прекращению агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с 12 годовщиной вооруженной агрессии России против Грузии, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские дипломаты осудили развязанную 7 августа 2008 вооруженную агрессию Российской Федерации против Грузии, а также незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии и шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию.

"Продолжающаяся" бордеризация "оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная и ситуация с безопасностью - вот основные "достижения" двенадцатилетней оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, Грузии", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США никогда не воспримут нападение РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, - Помпео

В МИД акцентировали, что Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также призывает Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести российские войска с ее оккупированных территорий и позволить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

Автор: 

Грузия (4517) МИД (7108) россия (97281)
Навіщо ?
Ви ж мирову з кацапами оголосили.
Ідійоти ...
показать весь комментарий
07.08.2020 16:14 Ответить
Сначала карлсона верните в Грузию.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:15 Ответить
Лебідь, щука і рак.

Вчергове, не вперше.

7 СЕРПНЯ, 2020

Україна готова дати воду в Крим у разі гуманітарної катастрофи, - Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість подачі прісної води з материкової частини в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові
Про це він заявив у інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-krym-voda-shmyhal/30771500.html Радіо Свобода .

"У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі", - сказав Шмигаль.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-krym-voda-shmyhal/30771500.html
показать весь комментарий
07.08.2020 16:30 Ответить
Разве что только бутилированной по 20 грн за 0,75 дм куб )))
показать весь комментарий
07.08.2020 16:34 Ответить
Про Молдову забыли
показать весь комментарий
07.08.2020 16:33 Ответить
В США разворачивается компания по ослаблению санкций против кремлёвской орды для укрепления дружеских отношений.Особенно усердствуют бывшие из команды Буша младшего.Они простили поглощение Грузинских территорий,а теперь и украинских.Ради мифических уступок плешфюрера.Нужно подымать диаспору и усиливать давление на международных площадках.Давно пора прекратить всякую торговлю с заклятым врагом,чтобы не навлечь гнев и упрёки США при ослаблении санкций.
показать весь комментарий
07.08.2020 16:35 Ответить
Когда на расее приближается очередной кирдык, он достает самых законсервированных агентов и заставляет их открыто работать на расею.

"Слід відновити гнучкість санкційного режиму":
експосадовці США закликали переглянути політику щодо Кремля.

https://ukrainian.voanews.com/a/us-russia-politico/5533333.html
показать весь комментарий
07.08.2020 16:41 Ответить
 
 