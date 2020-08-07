РУС
Коломойский отрицает обвинения американского Минюста: "Все инвестиции в США были сделаны из личных средств"

Коломойский отрицает обвинения американского Минюста: "Все инвестиции в США были сделаны из личных средств"

Олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в отмывании денег ПриватБанка.

Об этом он сказал в комментарии Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке", - заявил Коломойский.

Все остальные обвинения Минюста США он категорически отверг.

Известно, что незадолго до кризиса 2008 года "Приват" продал большую часть металлургических активов группе "Евраз" Романа Абрамовича. Базовым для группы Игоря Коломойского остался ферросплавный бизнес.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post

Тем временем бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил факт сотрудничества с Федеральным бюро расследований США.

"Но предмет и содержание встреч раскрыть не могу", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Полный перевод посвященной этому статьи Washington Post можно прочитать здесь.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленскому будут рекомендовать лишить Коломойского гражданства Украины и выдать его американскому правосудию, - Филатов

Коломойский Игорь (1801) США (27938)
+71
В американском суде и разберётесь. Там же Вовков нет
07.08.2020 16:12 Ответить
+61
Личные средства - сэкономил на школьных обедах.
07.08.2020 16:11 Ответить
+36
Это на суде в штатах будешь пытаться доказать.
07.08.2020 16:14 Ответить
Це точно. Бєня зрозумів - ГАПЛИК прийшов.
07.08.2020 19:43 Ответить
Сльішь, Игорь Валерич, ведь нет ничего более простого. Берешь вместе с собой Зеленского и вдвоем вьі едете в США, отстаивать свои честь и достоинство.
Неееет, Валерич, тьі не понял, не из Украиньі кричать в США, что тьі честньій, а поехать в США и доказать там, что тьі и Зеленский не преступники.

Ну, дьік, как, Валерич, согласен?! Да вместе с Зеленским, да в США?
07.08.2020 19:42 Ответить
Намагання США притягнути до кримінальної відповідальності олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а згодом, маю надію, і інших їм подібним, взагалі усунути олігархат від влади та бізнесу, стане суттєвою допомогою Україні у її прагненні стати цивілізованою демократичною розвиненою
07.08.2020 19:46 Ответить
Американскому Минюсту до П***Ы, что рассказывает канал 1+1. Так что у Бени появился дополнительный расход
07.08.2020 20:23 Ответить
От, Бєня, і розкажеш в суді США, які то такі "лічниє средства". Надіюсь ця бородата бабка розуміє, що це Суд США, а не печерський "суд" України ?! Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів" - Цензор.НЕТ 5420
07.08.2020 20:25 Ответить
Майже усі коментарі лають, зневажають президента України Володимира Зеленського. Екс-генпрокурор України Руслан Рябошапка вважає Володимира Зеленського "аномально порядною людиною". 17.05.20. Міхеїл Саакашвілі відмітив, що Володимир Зеленський за рік роботи на посаді президента України "не зкурвився". Відомий співак і актор Грузії Вахтанг Кікабідзе вважає, що тандем Зеленського-Саакашвілі витягне Україну з болота відсталості і корумпованості, в якому вона знаходиться, на мою думку, з вини влади та майже усіх громадян ще з 90-х років. Відстала, корумпована, небоєздатна Україна дала змогу Путіну анексувати Крим та окупувати частину Донбасу у 2014р.Не ідеалізую Володимира Зеленського, є в нього помилки та прорахунки, але хто із авторів коментарів може аргументовано довести, що він має репутацію патріота України, порядної людини, професіонала у своїй справі, не демагога, популіста чи брехуна? Добробати, бійці АТО-ООС на фронті в Донбасі, їх товариші загиблі та живі вже довели, що вони є патріотами України.
07.08.2020 20:25 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/1/7208032/ $41 млн із Приватбанку вивели на рахунки "Кварталу 95"

=================================================

Тут походу і Володьку Зєлєнського Бєня затяне з собою в тюрму США !
07.08.2020 20:31 Ответить
Коломойский думает что в США есть Печерский суд?
07.08.2020 20:42 Ответить
странно было бы если бы изя каломыйский эти обвинения признавал. это как любого зэка (даже у серийного убийцы) спроси - за что сидишь пассажир? ответ будет обязательно как у изи - а не за что. я вааще не виноват.....
07.08.2020 20:56 Ответить
да у зельца сейчас дилемма. или поддержуем отношения со Штатами или с изей каломыйским! шо выберешь а гарант? помниться ты говорил что тебе изя вообще никто и зовут его никак.... вот украинцы итпосмотрят действительно ли это так?
07.08.2020 20:59 Ответить
беня каломойша, пора сушить сухари )))))
надеюсь мразь сядет надолго с конфискацией всего наворованого)))
07.08.2020 21:01 Ответить
Сядь и сдохни на зоне ****
07.08.2020 21:18 Ответить
https://twitter.com/VolodymyrAriev
https://twitter.com/VolodymyrAriev

Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1291733596550635521 4 ч

1,5 роки тому я про це писав. І про $632млн вкрадених Коломойським з Приватбанка на купівлю нерухомості в США, і про перерахування фірмам Зеленського відмитих грошей. Тепер, коли США перевели все в юридичну площину, і у олігарха, і у його президента почалися реальні проблеми.
07.08.2020 21:49 Ответить
Та понятно, шо всі інвестиції нажиті чесним нєпосільним трудом. Ніхто й не сумнівається.
07.08.2020 21:49 Ответить
https://twitter.com/portnikov
https://twitter.com/portnikov

Vitaly Portnikov

@portnikov

·https://twitter.com/portnikov/status/1291708444312055808 6 ч

Коломойський вирішив перетворити Україну на африканський бантустан, створити у ній владу, вимушену захищати його від американського правосуддя і правосуддя будь-який іншої цивілізованої країни.

Коломойський заперечує звинувачення американського Мін'юсту: "Всі інвестиції у США були здійснені з власних коштів" - Цензор.НЕТ 3660
07.08.2020 21:51 Ответить
Ага, из личных . . .
Только почему спасение Привата обошлось налогоплательщикам в 6 млрд. долларов почти ? Где деньги, Беня ?
Он сам признавался, что у него 3 паспорта (украинский, израильский и панамский). По нашим законам приянтие иностранного гражданства - повод для лишения украинского.
Лишить и сказать : или возвращаешь потраченное государством на Приват бабло в бюджет, или выдадим США - думайТЕ.
07.08.2020 22:20 Ответить
У меня только один вопрос. Чисто бухгалтерский. Что в бюджете урезали на 6 ярдов баксов (более 150 ярдов гривень, при 450 ярдов весь бюджет), чтоб компенсировать украденное? Если вы посмотрите на бюджет, то ничего не урезали, и государственный долг не увеличивался пропорционально 6 ярдам баксов.

Как же так произошло, что деньги украдены, возмещены государством, банк функционирует, но денег для компенсации украденного нигде не взяли? Ну те взяли, нарисовали на бумажке "150 ярдов гривень" (или сколько там требовало измененное законодательство), и положили ее в уставной капитал.

Уверен, что банк позволял делать много манипуляций/махинаций, уходить от налогов на огромные суммы и тп. Но вот история с "украл из банка 6 ярдов баксов" какая-то корявая....
07.08.2020 23:21 Ответить
Напевно, тому що він так "крав", як вони "влили".
08.08.2020 05:22 Ответить
В бюджете ничего не урезали. Выпустили облигации внутреннего займа на эту сумму, эти облигации раскупили, так деньги и появились. Взяли в долг у частных лиц, можно сказать.
08.08.2020 09:46 Ответить
Манипуляция в Вашем посте - в словах "и государственный долг не увеличивался пропорционально 6 ярдам баксов". И, кстати, Госбюджет-2017 (а тема началась в декабре 2016) по расходам уже был 841 миллиард гривень, а в последующие годы - ещё больше (сейчас 1 триллион 268 миллиардов), так что не надо про "450 миллиардов весь бюджет" - это ещё одна Ваша манипуляция.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УВЕЛИЧИЛСЯ.
Украина выпустила гоударственные облигации на необходимую сумму (это и есть долг нас с Вами), передала их Приватбанку в уставный капитал, Приватбанк их частично монетизировал (продал), частично заложил под кредиты в НБУ (но получает проценты по облигация больше, чем платит НБУ за кредит, кстати).

Так что за весь этот цирк платим мы с Вами из своего кармана. И очень много платим. На сегодня госдолг уже 85 миллиардов долларов (75 - прямой долг и 10 - госгарантии за разные госпредприятия, если они не отдадут, то уплатим мы, налогоплательщики).
А правоохранительная система страны импотентно не в состоянии воспрепятствовать этому.
08.08.2020 09:58 Ответить
Не хочу вступать в дискуссию (не по теме поста), но если вы посмотрите на аудит проведенный после национализации, то заметите, что аудиторы отметили рост связных кредитов уже после национализации. Что указывает на то, что, в частности, "частично заложил под кредиты в НБУ" было сделано для того чтоб профинансировать гос компании (а, вероятнее, банально украсть ). Собственно старая схема. Ощад уже так закредитован под завязку (более 60%)...
И вы сами отметили гос облигации пошли в укставной капитал, что потребовалось после изменений принятых регулятором, а не потому, что бабки были украдены (хотя Коломойский, скажем так, хитрил с залогами, но это уж каждый как может...).

Собственно такой большой банк валить не составляет труда - меняешь правила резервирования и никто их не сможет выполнить. Почитайте - в сети есть воспоминания одного из участников подготовки национализации. Они есть в сети. Там особенно интересно когда началась эта самая подготовка
Очевидно, что тут много чего можно использовать в пользу Коломойского. И, уверен, он будет это делать...

Ну и с гос долгами там все предельно прозрачно - кто у власти посредством гос обязательств (в разной форме) дают заработать своим структурам (вдруг ставшим успешными вторым половинкам или мамам). Одна из схем относительно честного отъема денег Правохранительные органы в доле
08.08.2020 12:36 Ответить
були часи, коли в нас в Дніпрі майже щотижня йшли розмови про те, що в черговий раз в когось віджав каломойський та Ко бізнес, або офіс, або завод, або все одразу. Кожного тижня розказували про маски-шоу, та рейдерські захоплення то там, то там. Наше підприємство тоді змушене було посилити заходи безпеки та охорони наших офісів та заводів. Зміцнили охорону - подвоїли штат, встановили решітки та електронні ключі, відеокамери та інші різні цяці. А потім почався відстріл компан"онів групи Приват.. Двох чи трьох гепнули тоді. І тепер ця паскуда буде розказувати про якісь там "доходи с другіх бізнесов"?? Та кожна копійка, яка побувала в руках цього маланського мерзотника смердить або чиєюсь кров"ю або чиїмись сльозами !! Я не всіх євреів так називаю. Тільки таких жидів як каломойський. Бо він жид за кармою, за переконаннями !.
07.08.2020 22:31 Ответить
Навіщо були витрати на решітки та відеокамери. Відстріл та й годі.
08.08.2020 00:34 Ответить
Попробуй відстріляти. Та в нього приватна армія.
08.08.2020 11:14 Ответить
треба відстрілювати разом з його армією
08.08.2020 11:32 Ответить
напевно ми вважали, що живемо в правовій державі..
08.08.2020 22:16 Ответить
знаєте що найприкріше з усього цього? Це те, що тепер такі "бізнесмени" будують синагоги, вкладають шалені гроші в розвиток єврейської общини, навіть багато гарного роблять для старих, хай хоч вони і євреї (бо тут хтось ну дуже скептично ставиться до цього народу), але просто для старих людей. Це мені нагадує як у 90-стих бандюгани чинили страшні речі, вбивали, гвалтували, катували, а потім бігли до попів та вмовляли простити, типу каялись та виливали душу попам, а назавтра вже йшли і робили те ж саме. А ті, що були багатшими навіть церкви будували задля прощення гріхів. Напевно думали, що Господь продається так само як і попи, і прощення можна купити..
08.08.2020 22:30 Ответить
кругом, куда не глянь - агенты кремля
и куда бедному еврею податься?
07.08.2020 23:02 Ответить
При всем уважении у Минюсту, очень сомневаюсь, что им удастся что-то доказать (относительно кражи из банка). У Бени банк - далеко не единственный актив. Он владелец заводов и пароходов. Подозреваю, что он если и крал, то качественно прятал концы в воду.
Хотя у Минюста длинные руки, большие уши и зоркие глаза
07.08.2020 23:09 Ответить
И все банковские проводки удалены? 5,5 млрд исчезли бесследно думаешь
08.08.2020 07:48 Ответить
А вы наивно полагаете, что там прям банковскими переводами бабки выводились Все не так И не 5.5 ярда
5.5 ярда образовались только после изменения правил формирования банковских резервов НБУ. Это виртуальная цифра
08.08.2020 12:13 Ответить
Да, и почитайте результаты аудита проведенного после национализации. Там все написано. Про проводки тоже
08.08.2020 12:40 Ответить
Международное детективное агентство Кролл уже все опубликовало все "концы", до копейки. Материалы в лондонском суде.
08.08.2020 10:31 Ответить
Вы, вроде взрослый, а в сказки верите. А у Коломойского несколько аудитов включая проведеный после национализации.... А там все далеко не так радужно...
08.08.2020 12:11 Ответить
Шекель к шекелю, все что нажито непосильным трудом, все милиарды это мое.
08.08.2020 00:32 Ответить
коломойша забув додати, що за "власні кошти громадян хохланду..."
08.08.2020 00:34 Ответить
Ага, личные, из тумбочки, которая стояла в Привате)))
08.08.2020 00:52 Ответить
Беня что-то попутал. США на его гнилые отмазки просто насрать.
08.08.2020 01:25 Ответить
будет посмертно
08.08.2020 01:57 Ответить
Дурак все таки Беня , хоть и бабла награбил будь здоров . Сидел бы себе в Израиле и радовался жизни , так нет скучно стало решил в Украину вернуться и еще пограбить . Теперь до Израиля как то долететь или доплыть надо , а кто ж ему даст это сделать . По тому у него только два варианта , 100 лет на нарах в США или могила в Днепропетровске.
08.08.2020 03:32 Ответить
В Израиле тоже дело против Бени. Он теперь не выездной, совсем
08.08.2020 07:46 Ответить
Нет жидок беня не дурак. Евреи этого вороватого жида запросто выдадут США. Именно потому оно приехало назад в Украину, но решило подстраховаться, начав сосать ********. Идеальное "убежище" - ********. Они не выдадут.
08.08.2020 09:50 Ответить
Беня, тобі потрібно чухати до Штатів і там розповідати у фЕбЕЕрІ чиї ти там витрачав гроші.
08.08.2020 06:09 Ответить
Беня куда бабло спи..л
08.08.2020 07:45 Ответить
конечно, это другие деньги, а наворованное из привата он в Украине оставлял.
хз кто в это верит. )))))
08.08.2020 09:36 Ответить
Надо провести расследования тем рейдерским деяниям которыми он занимался очень много лет.
08.08.2020 11:21 Ответить
Беня это мерзкая пародия на бизнесмена.
08.08.2020 11:23 Ответить
Ніхто ніколи не чув би за Блюма, Кучмана, Айзенберга, Януковича, Вальцмана та Зельцмана -- шість перших президентів України, а також і за Коломойського, Боголюбова, Фірташа, Ахмєтова, Пінчука та ін. підворотних шпанюків, якби: 1) в паспортах стояла відмітка: етнічна приналежність, 2) за відповідним законом право бути обраними у владу мали лише етнічні українці, 3) право голосувати за кандидатів мали лише етнічні українці.
Оці три пункти діють в Естонії, Латвії і Литві.
Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною був Петро Шелест. На той час в Україні мали розвиток: культура, мистецтво, освіта, наука, техніка, машинобудування, енергетика, а економіка на загал не поступалася тодішнім найрозвиненішим країнам Західної Європи.
ВИСНОВОК: треба тиснути на депутатів ВР аби таки ухвалили Закон, який затвердить вказані вище три пункти. Це - найважливіший закон який повинна найближчим часом ухвалити ВР.
08.08.2020 11:27 Ответить
Необхідна кількість людей по національностям в парламенті пропорційно кількості тієї чи іншої національності серед населення. Єврейська громада нехай висуває своїх кандидатів у межах квот. Буде повністю демократично.
08.08.2020 12:40 Ответить
При цьому громада бере відповідальність за людей яких висуває.
08.08.2020 12:42 Ответить
Продам легендарную машину "Волга". Есть зеркало заднего вида. 3000 у\е без торга. Хи-хи-хи
08.08.2020 12:11 Ответить
Страница 3 из 3
 
 