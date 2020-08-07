Коломойский отрицает обвинения американского Минюста: "Все инвестиции в США были сделаны из личных средств"

Олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в отмывании денег ПриватБанка.

Об этом он сказал в комментарии Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке", - заявил Коломойский.

Все остальные обвинения Минюста США он категорически отверг.

Известно, что незадолго до кризиса 2008 года "Приват" продал большую часть металлургических активов группе "Евраз" Романа Абрамовича. Базовым для группы Игоря Коломойского остался ферросплавный бизнес.

Тем временем бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил факт сотрудничества с Федеральным бюро расследований США.

"Но предмет и содержание встреч раскрыть не могу", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

