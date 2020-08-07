РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7090 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 226 9

Против более чем 100 иностранцев открыты уголовные производства за участие в войне на Донбассе

Против более чем 100 иностранцев открыты уголовные производства за участие в войне на Донбассе

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) российских наемников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пулеметчик "батальона Восток" задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

По данным Офиса генпрокурора, иностранцы находились в составе различных подразделений НВФ, в частности, в т.н. 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1-м отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", НВФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других.

"В соответствии со ст.47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", - подчеркнули в ведомстве.

Также на Цензор.НЕТ: "Билеты покупались во Львове": российские пропагандисты приписали СБУ операцию по поимке наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Действия наемников квалифицированы по ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее Офис генпрокурора уже регистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, кыргызов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

Читайте также: Из РФ на Донбасс прибыла группа наемников, 10 единиц боевой бронетехники и около 30 грузовиков с оружием и боеприпасами, - разведка

Автор: 

Донбасс (26966) наемники рф (2102) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хм... что ж это получается что иностранцев с мордора нет?
показать весь комментарий
07.08.2020 17:07 Ответить
Где граждане рф , или то для ОГПУ они братья ?
показать весь комментарий
07.08.2020 17:10 Ответить
Странно, нет ни одного россиянина.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:12 Ответить
Ъло устроило очередной феерверк для своего нового любимасика по переговорам, чтобы его впечатлить, так сказать снять звездочку с неба. Нельзя с террористами на переговоры они быстро всех замаривают своей кровью.
А ПАТОМ ЗЕЪ сидит такой весь впечатленный от своей важности хоть для каво-то и постит фоточки себячки любимасика в инетик с округленными оченятами. Кругом него искорки сердечек летают... рамантика... Ведь ЗЕ кто-то любит в этом мире. А ему ТАК ВНИМАНИЯ не хватает, а тут хрясь и весь порт в труху, для своего любимца зе.
Эта проста зе кокетничает и ломается как целка, а пут ему зироньки с неба достает.

Наз это брачные игры террористов Ъла со своими поддельничками ермачком и зебубочкой.
Где наступление против агрессора? Метр за метром новыми видами оружия.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:15 Ответить
ну либо:
- для ГПУ граждане РФ не иностранцы,
- либо "их там нет" ,
- либо это не украинская Прокуратура....
показать весь комментарий
07.08.2020 18:14 Ответить
Запрет путинского террориста для подрыва украины титушками шария, кума утина мертветчука, финансируемой чекистами партии жОПЗЖ, запрет каналов унтина 112,ziknewsone, c посадкой всех журнашлюх по 111, которые на этих каналах несут путинскую диверсионную информацию для качесвтве подрыва украины.
Эти каналы должны говорить по украински на 100% и называть путина и парашку агрессором. Если нет, ТО ЫРЕЗАТЬ ЖУРНАШЛЮХ НАЪ.
Другие каналы и радио должны уменьшить количество тн кацапского агрессорного языка для привода войн - руцкого.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:33 Ответить
То что нет граждан РФ-свидетельство того, что бубочка продолжает заглядывать в глаза Путина. И боится при этом обидеть царя, шоб иметь возможность носок царского сапога лобзать.
показать весь комментарий
07.08.2020 18:24 Ответить
Открывать уголовные дела против мразей-иностранцев, воюющих против государства Украина на стороне террористических группировок лнр/днр нужно было еще в 2016 году, когда появились документальные подтверждения их участия в боях.

Об этом здесь на Цензоре писали. Установленных итальяцев - 27. Если бы тогда дела завели на этих мразей, никакого суда над нашим бойцом Маркивым в Италии не было бы!
показать весь комментарий
07.08.2020 18:30 Ответить
А против вагнеровцев, арестованных Бацькой, дела есть?
показать весь комментарий
07.08.2020 18:37 Ответить
 
 