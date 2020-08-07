Против более чем 100 иностранцев открыты уголовные производства за участие в войне на Донбассе

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) российских наемников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, иностранцы находились в составе различных подразделений НВФ, в частности, в т.н. 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1-м отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", НВФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других.

"В соответствии со ст.47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", - подчеркнули в ведомстве.

Действия наемников квалифицированы по ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее Офис генпрокурора уже регистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, кыргызов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

