РУС
Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым в случае, как он выразился, гуманитарной катастрофы на полуострове.

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

"Это невозможно", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в оккупированный Крым.

"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - сказал премьер-министр Украины.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.

Также читайте: Россия хочет превратить Азовское море в собственное озеро, - замглавы МИД Джапарова

Крым (26470) водоснабжение (728) вода (934) Шмыгаль Денис (2859)
Топ комментарии
+134
Шмыгаль -- иди в СРАКУ !!! Сколько можно эту тему подымать ??? Камни с неба а не воду
07.08.2020 16:55 Ответить
+84
Окно Овертона двинулось.
07.08.2020 16:52 Ответить
+84
"Первый, кто предложил мириться - предатель...". (Марио Пьюзо. "Крёстный отец"...). Интересно, сколько предложили Шмыгалю?...
07.08.2020 17:07 Ответить
Шмыгаль, а ну как шмигни под лавку!
08.08.2020 00:04 Ответить
я так понял, это был основной итог встречи мертвечука и *****
08.08.2020 00:22 Ответить
Краще на херсонщині оазіс зробити.Диким тваринам і птахам добре буде.А Крим має стати таким,яким його Бог создав,пустиним та нищім.
08.08.2020 02:26 Ответить
ну так , до слова , з приводу Асканії - Нова . я бував там . збережіть !!!
10.08.2020 18:19 Ответить
Краще на херсонщині оазіс зробити.Диким тваринам і птахам добре буде.А Крим має стати таким,яким його Бог создав,пустиним та нищім.
08.08.2020 02:27 Ответить
Как этот падонок шмыгаль собирается подать воду по каналу только для людей, но не для оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз? Это же надо, какая продажная, циничная мразь. Причём, ужешь объяснили ему дегенерату,что вода в крым будет только после дэокупации. Не, всё равно это говно опять поднимает эту тему. Теперь ясно, чего вжопечленцы абстрелы уменьшили, зеленский опять воду пообещал. Сильно припекает крыс. Похоже скоро там организуют гуманитарную катастрофу под слова шмыгаля.
08.08.2020 02:51 Ответить
козла шмунделя в отставку! и весь удивительный подбор идиотов...
08.08.2020 06:28 Ответить
Ти сраний запроданець і скотиняка Шмигаль. Тобі пригадають твої вислови, не довго залишилось, сволота і кремлівський прихвостень.
08.08.2020 07:02 Ответить
Ти, кідарасе, закрий хлєбало і ніколи більше його не відкривай, бо будеш висіти рядом з Клоуном і іншими Сивухами з Арахаміями.
08.08.2020 08:11 Ответить
Блин, пропустил что-то? АРК деокупирована и опять в составе Украины? Или очередной Фантастический д..б высказался?
08.08.2020 11:16 Ответить
Не пропустил, этот зашмыганный - рядовое зебанутое быдло, сосущее у КАЛомойскаго.
08.08.2020 17:13 Ответить
а, чому-б, не провести референдум про постачання води у Крим ?
08.08.2020 12:04 Ответить
Шмыгаль - пустое место, говорящая жопа Дерьмака.... Проверяется наша реакция на новость... Уверен, при малейшем шевелении на канале, он будет взорван в пяти - десяти местах, чтобы на восстановление его ушли годы и годы....
08.08.2020 16:16 Ответить
Если Украина и в правду готовится дать воду так это полный пипец.Это уже выглядит как гопник который ограбил и поиздевался над терпилой , отобрал авто , поездил , бензин закончился .Гопник пришёл к терпиле и требует чтобы тот заправил ему за свои средства авто и терпила радостно соглашается, а иначе гопнику ножки устанут ходить.. Шмыгальная зелепадаль это ты хочешь превратить Украину в такого терпилу.
08.08.2020 16:19 Ответить
шмигаля отшмагать. йолоп ****************.
гівна їм у вакуумпакетах.
08.08.2020 16:38 Ответить
це новий кричущий зашквар! тілько но були зашквари з фошиздами в Україні та звіт у Раді (коли не міг чітко відповісти).
Саме цікаве: готовність "падставить братикам плечьо" в будь - яких злочинах, недбальстві, катастрофах і .т.і.
Це не тільки його політика - це загальнополітичний курс! домовлятися та лягати під окупанта -ереф: недіюче перемир'я, нові формати ТКГ, "морське право", угода з газпромом і.т.і.
це - ганьба!
08.08.2020 17:02 Ответить
Этот зашмыганый на солнышке перегрелся.
08.08.2020 17:09 Ответить
У кацапов в распоряжении Байкал, Имандра и прочие богатейшие запасы чистейшей пресной воды, мост построили и канал кинут
Продажные шкуры боятся, что деньги мимо их кармана пройдут
08.08.2020 17:16 Ответить
Sу Ка зелена...катастрофа- це напад росії на Україну, це 14 млн. вбитих, це мільйони поранених,це 1,5 млн.переселенців...виникає підозра, що це рішення мордор вже проплатив ....
08.08.2020 22:43 Ответить
Днепровская вода в Крым, Украина в рашку. Это я так понимаю. Все погибшие за Украину, будут забыты и признаны властями как "умершие из-за резкого ухудшения здоровья". Блин. Что тогда говорить о нас???
09.08.2020 08:36 Ответить
