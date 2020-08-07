Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым в случае, как он выразился, гуманитарной катастрофы на полуострове.
Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", - сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".
"Это невозможно", - подчеркнул Шмыгаль.
Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в оккупированный Крым.
"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - сказал премьер-министр Украины.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие воды в оккупированном Крыму – это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность, и Украина не будет подавать воду на полуостров до его деоккупации.
гівна їм у вакуумпакетах.
Саме цікаве: готовність "падставить братикам плечьо" в будь - яких злочинах, недбальстві, катастрофах і .т.і.
Це не тільки його політика - це загальнополітичний курс! домовлятися та лягати під окупанта -ереф: недіюче перемир'я, нові формати ТКГ, "морське право", угода з газпромом і.т.і.
це - ганьба!
Продажные шкуры боятся, что деньги мимо их кармана пройдут