После обвинения США у Коломойского есть 2 варианта: вариант Лазаренко и вариант Фирташа, - Лещенко

После обвинения США у Коломойского есть 2 варианта: вариант Лазаренко и вариант Фирташа, - Лещенко

Обвинения, выдвинутые против Игоря Коломойского в США, означают конец его олигархической империи и, возможно, тюремное заключение.

Об этом пишет в Фейсбуке в прошлом журналист и народный депутат, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Лещенко, расследование против Коломойского в США началось с иска, который подал против него его бывший партнер Вадим Шульман. На суде по этому иску показания против Коломойского дал теперешний американский партнер Мордехай Корф - и ФБР после этого заинтересовалось аномальным присутствием на рынке недвижимости Кливленда группы компаний "Оптима", связанной с Коломойским.

Сейчас Минюст США хочет конфисковать принадлежащие Коломойскому офисные помещения в Далласе и небоскреб в Луисвилле, отмечает Лещенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коломойский отрицает обвинения американского Минюста: "Все инвестиции в США были сделаны из личных средств"

"По версии американского Министерства юстиции, это имущество было приобретено частично из тех 5 млрд, которые Коломойский с сообщниками вывели из Приватбанка. А потому они подлежат конфискации на основании нарушений федеральных законов и предписаний по отмыванию денег", - написал Лещенко.

Коломойский нанял высокооплачиваемого адвоката - бывшего федерального прокурора штата Массачусетс Майкла Салливана, отмечает Лещенко.

"Как по мне, у Коломойского в этой истории есть два выбора - быстрый и длинный конец. Первый - это вариант Лазаренко. Второй - это вариант Фирташа. И то, и другое не принесет ему счастья, будет стоить очень много денег, превратит его в тотально токсичное лицо и сделает изолированным - либо в рамках страны, либо тюремной камеры. Выводить деньги будет еще сложнее. Оплачивать адвокатов - еще дороже. Общаться с кем-то - еще осторожнее. И то, и другое - это конец его олигархической империи. Вопрос только времени", - подытожил Лещенко.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленскому будут рекомендовать лишить Коломойского гражданства Украины и выдать его американскому правосудию, - Филатов

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Полный перевод посвященной этому статьи Washington Post можно прочитать здесь.

Коломойский отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции в США делал из личных средств.

Коломойский Игорь (1801) Лещенко Сергей (697) США (27938)
и всем вменяемым людям перед выборами было видно, как божий день, что это конченные твари и что они оббрехали Пороха, чтобы дорваться до власти.

Но зебилы поверили их брехне.

Вот ты же поверила ?
07.08.2020 17:20
+29
Є ще третій вихід. Варіант Кравченка - Чечетова....
07.08.2020 16:56
+22
Что Коломойскому лапти это понятно! А ты СиРожа тоже сядешь гаденыш! Ты ничем не лучше Бени просто воруешь пожиже!
07.08.2020 16:55
На людей с видениями не стоит злиться.
07.08.2020 20:33
Ти продажна мерзота мародерська і ціна тобі - крихти з столу російського шпигуна Порошенка. І ці крихти тобі дають тільки виключно за брехню, за продаж совісті. Ти - злочинець, бо працюєш на злочинця, виправдовуєш його і поливаєш брехливим брудом справжніх політиків - державників. Такий, як ти, у Пєці ціла ботоферма. Без Пєціних, накрадених грошей ви - ніхто
08.08.2020 07:37
Коломойский, это прямой пример для тех, кто пойдет против планов США по Украине. США выполняют свои обязательства перед Украиной по будапештскому меморандуму и тот кто им пытается помешать будет умножен на ноль, кем бы он не был. Я это говорил еще в 2014 году когда рашка Крым оккупировала но никто не верил. После обвинения РФ по делу МН 17, начнется такое давление на РФ что мало не покажется ни кремлевским ни прокремлевским.
07.08.2020 17:56
? помешал планам захватить пять областей ?
07.08.2020 18:09
Тот кто захватил 5 областей, потеряет все, в том числе и страну - Аналогии с гитлером не дано провести?
07.08.2020 18:13
Почему не вернули награбленное Лазаренком назад в Украину - кто нибудь задавал себе этот вопрос? Потому что Украина не подавала такие требования к США и причина довольно проста, 50% чиновников в Украине хорошенько набили карманы на схеме Лазаренка и подай кто нибудь требования по возврату награбленного назад в Украину, под каток американского правосудия лягут многие чиновники.
07.08.2020 18:02
США щороку виділяє лише на оборону України близько 300 млн. доларів. То ж вертають!
07.08.2020 18:08
Не ці копійки, або взагалі різаний папір, є цінністю. Зараз йдуть зовсім інші розклади, зовсім інші цінності, зовсім інші цілі. Ніхто правду не каже, що відбувається. Але зараз відбуваються дуже вирішальні речі. Для всього людства.
07.08.2020 18:31
Как твое голосование за слабоумного поможет человечеству решить проблемы? Может у человечества проблемы из за таких как ты,которые на популизм ведутся?
07.08.2020 20:21
лещенко утверждает , что имущество куплено до отжма Привата ?
друг Трампа Джулиани на коне ?
07.08.2020 18:08
Отжма, отжма. Выжма бабця до суха той Приват.
07.08.2020 18:56
Главное,чтобы этого мошенника больше не было в Украине.
07.08.2020 18:13
У Зальцмана у перспективі один шлях, відростити пейси і податися до хасидів.
07.08.2020 18:23
Чим більше зебоб буде робити поступок що до мордору,тим сильніше стискатимуть коломойшині яйця американці.
07.08.2020 18:29
О!
Лещ Огненный ударил хвостом....
07.08.2020 18:29
Украину ограбили и Украина никаких дел даже не завела! Это сюрреализм!
07.08.2020 20:03
- Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору.
07.08.2020 20:13
сначала я напишу коммент - шел бы ты на*уй, Сирьожа Лещенко, продажная непонятно на кого работающая тварь, а потом внимательно прочитаю статью
07.08.2020 21:43
есть и побольше вариантов.. пол сменить... на панель пойти... ну и ли по классике: с окошка 20-ти этажки
07.08.2020 21:47
Всему есть начало, и всему приходит конец, не век тебе Беня жировать.
07.08.2020 22:07
Яркий пример для украинских олигархов. Награбленное у украинского народа нужно вкладывать в создание рабочих мест на территории Украины, а не выводить за рубеж.
07.08.2020 22:32
є варіант лазара або фірташа, але буде варіант калломойші! ГАРАНТОВАНО!
07.08.2020 22:42
Шкода тільки, що американці ''відмиті'' гроші українців залишать собі.
07.08.2020 23:45
США вложили в виде военной помощи уже 2 млрд долларов.
08.08.2020 01:01
Тільки 580 млн. Не брешть. Але це все-пдно різні речі.
08.08.2020 02:57
ти брешеш
08.08.2020 04:24
брехуха, одни только катера Марк стоят 600 млн.
08.08.2020 04:27
что беня посеял, то и пожнет...
есть Бог!
08.08.2020 01:02
ну если всё расскажет, как финансировал зе ботов, сколько клеветы на Порошенко написал, как Зеленского продвигал в президенты, то возможно ему скостят срок
08.08.2020 08:21
