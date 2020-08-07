После обвинения США у Коломойского есть 2 варианта: вариант Лазаренко и вариант Фирташа, - Лещенко

Обвинения, выдвинутые против Игоря Коломойского в США, означают конец его олигархической империи и, возможно, тюремное заключение.

Об этом пишет в Фейсбуке в прошлом журналист и народный депутат, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Лещенко, расследование против Коломойского в США началось с иска, который подал против него его бывший партнер Вадим Шульман. На суде по этому иску показания против Коломойского дал теперешний американский партнер Мордехай Корф - и ФБР после этого заинтересовалось аномальным присутствием на рынке недвижимости Кливленда группы компаний "Оптима", связанной с Коломойским.

Сейчас Минюст США хочет конфисковать принадлежащие Коломойскому офисные помещения в Далласе и небоскреб в Луисвилле, отмечает Лещенко.

"По версии американского Министерства юстиции, это имущество было приобретено частично из тех 5 млрд, которые Коломойский с сообщниками вывели из Приватбанка. А потому они подлежат конфискации на основании нарушений федеральных законов и предписаний по отмыванию денег", - написал Лещенко.

Коломойский нанял высокооплачиваемого адвоката - бывшего федерального прокурора штата Массачусетс Майкла Салливана, отмечает Лещенко.

"Как по мне, у Коломойского в этой истории есть два выбора - быстрый и длинный конец. Первый - это вариант Лазаренко. Второй - это вариант Фирташа. И то, и другое не принесет ему счастья, будет стоить очень много денег, превратит его в тотально токсичное лицо и сделает изолированным - либо в рамках страны, либо тюремной камеры. Выводить деньги будет еще сложнее. Оплачивать адвокатов - еще дороже. Общаться с кем-то - еще осторожнее. И то, и другое - это конец его олигархической империи. Вопрос только времени", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка.

Полный перевод посвященной этому статьи Washington Post можно прочитать здесь.

Коломойский отрицает обвинения и заявляет, что все инвестиции в США делал из личных средств.







