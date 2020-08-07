РУС
Внесенный в "красную" зону Харьков не будет останавливать общественный транспорт, - Кернес

Городские власти Харькова не намерены прекращать движение общественного транспорта (метрополитена, трамваев и троллейбусов) из-за внесения города в "красную" зону в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил городской голова Геннадий Кернес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - сказал Кернес.

Как сообщалось, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в пятницу было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).

Смотрите на Цензор.НЕТ: Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в "красную зону", а Тернополь - в "зеленую". КАРТА

Автор: 

карантин (16729) Кернес Геннадий (1286) транспорт (1768) Харьков (7747) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
«https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaTNpOuTAZPEjvVXkF26l8KMPwCvp4VgOwXWpeKD1i5uiWjlRTzbiW_eUnFmfV_LGdLKhivMJn81ou&hc_ref=ART-T_gKEby8dP7yh6AiTa6fnZuhaAAmZe4WBgGxyl4ggRsohot1q2jo8Fu-_PM4xG8&fref=nf Олена Монова
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3524373367596065 2 год ·

Карочі.
Прокидаюся я сьогодні вранці, лізу в отой ї#учий інтернет, читати новини.
В новинах бачу, що Харків внесений в червону зону по коронавірусу, і весь мій пальот на море може накритися трусєлями міністра того місця, де в нас мала би бути охорона здоровля. І щістя, да.
Поки я трохи бігала по стелі і рахувала, скільки бабла я прос#ала на купальники, платтячка і капелюхи, а також прикидувала, чи варто перебронювати виліт з Харкова на Київ, на середину ратушної площі викотився Гєнчік в своїй таратайці, розстібнув матню і показав Степанову х#я.
Степанов не стерпів наруги, і аби знову не бачити оту порнографію, взяв і перемалював карту наново.
Тепер Харків знову зелений, не пройшло навіть і доби.
Чудо гасподнє!
Як же ви вже заї#али, поторочі, ох.
Треба купити ще одного капелюха.
Або тюрбан.
Два.»

.
07.08.2020 17:33 Ответить
+13
зелю послали всі.
07.08.2020 17:28 Ответить
+5
і зробили собі передвиборчий піар
07.08.2020 17:29 Ответить
зелю послали всі.
07.08.2020 17:28 Ответить
і зробили собі передвиборчий піар
07.08.2020 17:29 Ответить
Ксеню , перший раз бачу , що ти не брешеш . Що з тобою трапилося , щось з'їла чи що ?
07.08.2020 17:36 Ответить
Это да, чем Харьков хуже Тернополя? Прецедент создан, патриотичненький такой!
07.08.2020 17:29 Ответить
Тим більше, що Тернопіль не за тих голосував.
07.08.2020 17:34 Ответить
А в чому патріотичність чи навпаки в розкладі маршруток чи зупинках потяга, чи ви космополіт?
07.08.2020 17:53 Ответить
Більше смертей в Харкові, більше КП "Ритуал" гепі занесуть і ніякого короновіруса, лише бабло.
07.08.2020 17:30 Ответить
А скільки в Харкові смертей і за який час?
07.08.2020 17:34 Ответить
В 2019 році в Харкові померли близько 40 тисяч осіб. У Харкові питаннями похорону займається комунальне підприємство "Ритуал" - вартість ритуальних послуг не дешева. Так, на міському кладовищі №18 (Безлюдівську кладовище) вартість похорону обійдеться не менше 12 тис. гривень, за таку ціну надається лише місце на цвинтарі та труна.
07.08.2020 17:34 Ответить
Тернополь послал,решили - Харьков
Харьков предсказуемо послал,
кто следующий?
07.08.2020 17:33 Ответить
все просто-кернес крышует похоронные бюро-
07.08.2020 17:33 Ответить
по статистике ежемесячная смертность в Украине ниже чем в прошлом году - когда не было никакого коронабесия...
07.08.2020 17:35 Ответить
Тому гепу похоронять безкоштовно, а може і спалять.
07.08.2020 19:00 Ответить
07.08.2020 17:33 Ответить
И это Украина! мат-перемат от моновой.
07.08.2020 18:33 Ответить
Отак підгорає від Монової
Ашотакоє?
07.08.2020 18:36 Ответить
Харків занесли в червону книгу?
07.08.2020 17:34 Ответить
Оно https://www.facebook.com/monovaolena?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDaTNpOuTAZPEjvVXkF26l8KMPwCvp4VgOwXWpeKD1i5uiWjlRTzbiW_eUnFmfV_LGdLKhivMJn81ou&hc_ref=ART-T_gKEby8dP7yh6AiTa6fnZuhaAAmZe4WBgGxyl4ggRsohot1q2jo8Fu-_PM4xG8&fref=nf Олена Монова , пише, шо Адольфович, за допомогою чарівної палички, сотворив чудо.
Червоне, перетворив у зелене.
07.08.2020 18:23 Ответить
Правильно, никто не избежит вируса, лучше пусть сразу отправляются к Маниту.
07.08.2020 17:35 Ответить
Иллюстрация к выражению "кинуть через 22й". Неблагодарные граждане верят собственным глазам, а не Стёпиным побрехенькам.
07.08.2020 17:35 Ответить
Когда уже прибьют этого ватного дурачка. Он в этой жизни задержался
07.08.2020 17:36 Ответить
Еще один взбрыкнул(послал).
07.08.2020 17:39 Ответить
Я колись думав,що Гєпа - жид,а Зєля - єврей...Виявилось що навпаки...
07.08.2020 17:47 Ответить
А яка між ними різниця, поясніть блск?
07.08.2020 20:52 Ответить
Кто последний Зелю парафинить? Я за Вами
07.08.2020 17:50 Ответить
Вечерняя инфа, Харьков стал опять зеленым.
Слава Украине!!!
07.08.2020 17:53 Ответить
Вообщето харьков на карте на которую ссылаются в зеленой зоне, никакой он не красный. Или ктото брешет и пиарится или что ктото напутал.
07.08.2020 17:55 Ответить
Ще один мерський патріот засвітився... Також хоче на наступний термін з гідінстю переобратися?
07.08.2020 18:03 Ответить
Скоро местные выборы, а остановка транспорта не люба населению....
07.08.2020 18:40 Ответить
Очередь пришла Кернесу кричать о несправедливости, чтобы Харьков вернули в зеленую зону. Мэр Тернополя кричал и город убрали из красной зоны. А еще жители восточной части страны должны возмутиться, что обижают восток, как это сделали западенцы в случае с Тернополем. Киев при этом бьет рекрды по зараженности ковидом и остается зеленым. Вот такая у нас ковидная статистика "без политики".
07.08.2020 18:50 Ответить
При Зе-клоунах втрачається керованість державою Зеленському потрібно чітко пояснити,що він лох і пустишка, непрофесіонал і біля нього тільки єврейська синагога ,а не урядовці. Треба просто пітиу відставку. бо можливо і недобіжить до вертольота як яник. Так буде чесно і справедливо. адже давав такі обіцянки. Бо ВЕЛИКИМ брехуном він вже є.
07.08.2020 20:18 Ответить
Ну тут респект. Послав
07.08.2020 20:21 Ответить
Там странные намёки по части сравнения городов. Тут же просто. Только один жил-массив в Харькове, Салтовка---это почти 400 тыс чел! У нас половина обл центров страны не наберут столько с окрестностями. Плюс разброс географически других массивов в среднем по 200тыс ч. Без метро полный колапс города! Транспорт только и спасет. Давно просится радиальная линия метро---но там на много миллиардов дела и мощностей таких уже нет у метростроя.
07.08.2020 21:42 Ответить
Гепа, вези вагон зелени в Киев и станешь зеленым.
07.08.2020 23:41 Ответить
Ну и молодец
08.08.2020 01:05 Ответить
 
 