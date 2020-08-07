Внесенный в "красную" зону Харьков не будет останавливать общественный транспорт, - Кернес
Городские власти Харькова не намерены прекращать движение общественного транспорта (метрополитена, трамваев и троллейбусов) из-за внесения города в "красную" зону в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19.
Об этом заявил городской голова Геннадий Кернес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - сказал Кернес.
Как сообщалось, на заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в пятницу было принято решение о перемещении Харькова из "зеленой" зоны в "красную", предусматривающую наиболее строгие карантинные ограничения (остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и т.д).
Смотрите на Цензор.НЕТ: Обновленный список карантинных зон Украины: Харьков перешел в "красную зону", а Тернополь - в "зеленую". КАРТА
Харьков предсказуемо послал,
кто следующий?
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3524373367596065 2 год ·
Карочі.
Прокидаюся я сьогодні вранці, лізу в отой ї#учий інтернет, читати новини.
В новинах бачу, що Харків внесений в червону зону по коронавірусу, і весь мій пальот на море може накритися трусєлями міністра того місця, де в нас мала би бути охорона здоровля. І щістя, да.
Поки я трохи бігала по стелі і рахувала, скільки бабла я прос#ала на купальники, платтячка і капелюхи, а також прикидувала, чи варто перебронювати виліт з Харкова на Київ, на середину ратушної площі викотився Гєнчік в своїй таратайці, розстібнув матню і показав Степанову х#я.
Степанов не стерпів наруги, і аби знову не бачити оту порнографію, взяв і перемалював карту наново.
Тепер Харків знову зелений, не пройшло навіть і доби.
Чудо гасподнє!
Як же ви вже заї#али, поторочі, ох.
Треба купити ще одного капелюха.
Або тюрбан.
Два.»
.
Ашотакоє?
Червоне, перетворив у зелене.
Слава Украине!!!