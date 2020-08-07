РУС
На Киевщине застройщик при продаже недвижимости уклонился от уплаты налогов на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила застройщика из Киевской области на махинациях с продажей недвижимости. Убытки государственного бюджета составляют более 50 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, директор строительной компании из Киево-Святошинского района организовал незаконную схему по продаже квартир, технических помещений и офисов. Недвижимость реализовывали по значительно заниженным налоговым ставкам от имени физических лиц.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по этой схеме фирма успела продать в обход налогового законодательства более 1 000 жилых и нежилых помещений. В целом же застройщик планировал возвести и незаконно реализовать 74 дома и 200 коттеджей.

В рамках уголовного производства одному из фигурантов производства объявлено о подозрении. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность представителей местного самоуправления к незаконным сделкам с земельными участками, которые выделялись под строительство.

Киевская область (4363) налоги (3258) правоохранительные органы (2973) СБУ (20431) силовики (2802) строительство (2008)
Хороший приработок к зарплате значит парняга устроил себе...
07.08.2020 17:41 Ответить
то то я думаю чего от это так сильно засрали весь киево-святошинский район этими курятниками
07.08.2020 17:49 Ответить
СБУ отвечает у нас за збор налогов ???
Обычное щимилово бизнеса, побреют, а потом дело закроют, сколько уже таких было.
07.08.2020 18:02 Ответить
В нормальных странах за это стирают в порошок, а в Украине могут дать должность в правительстве или у президента и главное, могут назвать "честным человеком".
07.08.2020 18:10 Ответить
Заметка про нашего мальчика. Как "уклонялись"? Скорее всего там было все законно. Продали ФОПАМ,а те дороже физлицам. Так ВСЯ Украина работает. И Фокстроты с Эльдорадами том числе. Скорее всего-заказ конкурентов. И СБУ при деле..
07.08.2020 18:32 Ответить
А мы типа не понимаем,что маски шоу проовели потому что бакашка друг цуркиса не получил свою долю от застройщика.
07.08.2020 18:37 Ответить
была и есть налоговая полиция... мы платим ей з\п, з\п не по 4-5 тис гривень, несоизмеримо больше... за то пенсии по 1,6 тысяч... в СБУ нет вражеских агентов кацапии, нет национальных угроз кремлядями и разными медведчуками с шариями? почему СБУ тычет свое рыло в налоги??? зачем дублировать функции налоговой полиции, которые сбу не свойственные??? при таком раскладе ни бюджета нормального никогда не будет, ни пенсий соответствующих минимальному прожитковому минимуму не видать - жах!!
07.08.2020 19:57 Ответить
Неплохо увернулся(уклонился).
07.08.2020 20:06 Ответить
 
 