На Киевщине застройщик при продаже недвижимости уклонился от уплаты налогов на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила застройщика из Киевской области на махинациях с продажей недвижимости. Убытки государственного бюджета составляют более 50 млн гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
По данным предварительного следствия, директор строительной компании из Киево-Святошинского района организовал незаконную схему по продаже квартир, технических помещений и офисов. Недвижимость реализовывали по значительно заниженным налоговым ставкам от имени физических лиц.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что по этой схеме фирма успела продать в обход налогового законодательства более 1 000 жилых и нежилых помещений. В целом же застройщик планировал возвести и незаконно реализовать 74 дома и 200 коттеджей.
В рамках уголовного производства одному из фигурантов производства объявлено о подозрении. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность представителей местного самоуправления к незаконным сделкам с земельными участками, которые выделялись под строительство.
Обычное щимилово бизнеса, побреют, а потом дело закроют, сколько уже таких было.