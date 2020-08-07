На Киевщине застройщик при продаже недвижимости уклонился от уплаты налогов на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила застройщика из Киевской области на махинациях с продажей недвижимости. Убытки государственного бюджета составляют более 50 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, директор строительной компании из Киево-Святошинского района организовал незаконную схему по продаже квартир, технических помещений и офисов. Недвижимость реализовывали по значительно заниженным налоговым ставкам от имени физических лиц.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по этой схеме фирма успела продать в обход налогового законодательства более 1 000 жилых и нежилых помещений. В целом же застройщик планировал возвести и незаконно реализовать 74 дома и 200 коттеджей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла попытку отчуждения имущества одного из частных банков на 90 млн грн. ФОТО

В рамках уголовного производства одному из фигурантов производства объявлено о подозрении. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность представителей местного самоуправления к незаконным сделкам с земельными участками, которые выделялись под строительство.