"Застрявшие" в Румынии украинцы должны выехать из страны до 12 августа, - МИД

90-дневный срок после окончания действия чрезвычайного положения в Румынии, в течение которого у иностранцев, которые не могли из-за этого покинуть страну, сохранялось право пребывания в ней, истекает 12 августа.

Об этом напоминает посольство Украины в Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

"Срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии Covid-19, в течение которого не будут применяться санкции или ограничительные меры - до 12 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что, согласно распоряжению румынского правительства, право на пребывание иностранцев на территории Румынии, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения 15 мая. В этот период к указанным категориям иностранцев не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы сегодня могут посещать 38 стран, - Кулеба