Для уменьшения количества аварий на электросетях нужно внедрить стимулирующий тариф на распределение электроэнергии по европейскому примеру, – "Дело"

В статье отмечается, что, по словам исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Визира, изношенность электросетей оценивается в 80% в среднем по стране. Есть области, где этот показатель приближается к 100%. В 2019 году в электросетях произошло 156 тысяч аварий.

Примером аварийности журналисты называют аварию на столичной коммунальной ТЭЦ-5, в результате которой 7500 домов оказались без света, частично без водоснабжения. Погасло освещение и на нескольких станциях метрополитена. По мнению экспертов, подстраховать коммунальную станцию генерации и уменьшить последствия отключения мог бы оператор системы распределения электроэнергии. Если бы имел развитую систему резервных линий, пишет издание "Дело".

"Проект, который позволил бы уменьшить негативные явления данной аварии есть. Это линия 110 киловольт между подстанциями "Новокиевская" и "Московская". Проект линии разработан, но его реализация стоит больше 400 млн грн. В нынешних условиях его строительство затянется на 10 лет", - говорит Александр Визир.

Утверждается, что исправить ситуацию необходимо при помощи масштабных инвестиций в электросети. По оценкам экспертов к 2030 году на модернизацию электросети в Украине нужно потратить до $12,5 млрд. В прошлом году в 1 км сети инвестировали 229 долл, а для масштабного обновления сети надо 1500 долл/км.

В материале указывается, что привлечь такие инвестиции возможно только путем замены системы тарифообразования "Расходы+", которая есть сейчас в Украине, на стимулирующее тарифообразование (RAB-тариф) по европейской методологии. Она предполагает, что инвестируя в развивая старых и строя новые электросети их собственник будет получать ставку доходности на инвестиции на уровне WACC - средневзвешенной стоимости капитала. Что будет мотивировать его больше вкладывать в электросети.

Журналисты пишут, что сейчас в НКРЭКУ предлагают собственную методику, согласно которой будут разделены активы электросетей на "старую базу" - то, что было построено до введения стимтарифа - и "новую", то, что построено позже. И установить разные ставки доходности на эти базы.

Неэффективность такого подхода подчеркнула народный депутат, член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Людмила Буймистер. По ее словам, похожий подход с разделением баз активов и разными ставками доходности пытались ввести в 2013 году. Но это не помогло привлечь инвестиции поскольку ставки доходности были ниже депозита в банке, и инвесторы не были заинтересованы в таких условиях. Кроме того, деление баз активов не позволило вести корректный учет оборудования.

"Единственная причина отката НКРЭКУ к условиям 2013 года - это попытка сымитировать реформу, чтобы продать государственные облэнерго на приватизационных аукционах по минимальной стоимости. Ведь, по сути, чем менее привлекательны условия возврата
инвестиций, чем более изношены электросети, тем меньшую сумму запросит за них государство", - убеждает Буймистер.

Журналисты отметили, что подобное мнение подтверждено исследованиями. Центр восстановления экономики подсчитал: если приватизировать активы облэнерго сейчас, при нынешнем тарифе и состоянии сетей, все шесть объектов будут проданы не более чем за 2-3 млрд грн. Если же проводить приватизацию после внедрения стимулирующего тарифа, бюджет получит 10-14 млрд грн.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала стимулирующий тариф – единственно возможным способом привлечь инвестиции в электросети.

Топ комментарии
+12
30 лет нещадно эксплуатировали, награбили бабла и не вложили ни копейки
07.08.2020 17:45 Ответить
+11
а может не тариф внедрять... а сети ремонтировать, еще лучше на новые заменять ?
07.08.2020 17:43 Ответить
+8
Интересно....
Сколько забашляли за эту пиар компанию, что каждый день - статья про супер пупер раб тарифы?
07.08.2020 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а может не тариф внедрять... а сети ремонтировать, еще лучше на новые заменять ?
07.08.2020 17:43 Ответить
Зеленые сатанисты все пытаются свалить на плечи людей. А олигархи вместо ремонта электросетей выводят всю прибыль за границу, не вкладывая в ремонт нихрена. Довели страну до абсурда. Живем на ресурсах, в богатой стране, а все деньги у сатанвы олигархической.Гнать их надо из страны или сажать в тюрьму. Американцы садят наших ублюдков, а мы нет. Потому что вся власть у этих ублюдков.
07.08.2020 17:50 Ответить
Это тебе бенин прихвостень Герус рассказал про зелёных сатанистов ?

При Порохе на зелёную энергетику денег хватало.

А после того, как Беня стал тырить с Центрэнерго по лярду в месяц, хватать перестало.

Кстати, в Германии доля зелёной энергетики превысила 50 %.

А ты и дальше гундось про бениных врагов
07.08.2020 17:54 Ответить
Ты еще скажи что собственники должны за своими сетями следить, ведь понятно что это конечный потребитель виноват, давайте вообще введем систему (+) ко всему, уже тяжело разделять Амстердам+, Расходы+, все можно обьснять плюсом, гривня падает, это не станок включили, просто программа Гривна+, на выборы можно, выборы ЗЕ+, на начало выборов у слуг автоматом уже + 30%
07.08.2020 18:20 Ответить
30 лет нещадно эксплуатировали, награбили бабла и не вложили ни копейки
07.08.2020 17:45 Ответить
Все как всегда,народ заплатит,олигархи заработают.
07.08.2020 17:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ol0nSzn2Ij0 После того как мы ввели налог на воздух вы стали меньше ...
07.08.2020 17:46 Ответить
За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!
07.08.2020 17:47 Ответить
Ми ж постійно платимо і за світло і за модернізацію....
А де ті кошти ?
07.08.2020 17:46 Ответить
якраз років 3-4 взад, коли жахливо підіймались тарифи, тут на Цензорі дехто несамовито верещав, що підіймається саме для того, щоб зовсім скоро відремонтувати мережі і поліпшити якість електропостачання та газопостачання
07.08.2020 17:50 Ответить
все правильно, зношення мереж жахливе
я собі встановив ще років 6-7 взад двохтарифний лічильник, з 11 вечора до 7 ранку у мене коефіцієнт 0,5, тобто половина.
на ніч програмуємо пральну, посудомийку, взимку електропідігрів підлоги та ін.
економія трохи більше 30% плюс приношу користь державі, розгружую мережу
07.08.2020 17:47 Ответить
Класс, молодец, надо мужу сказать
07.08.2020 17:54 Ответить
Ну поночі . щоб *пральна * тарахтіла чи посудомийка .?
.*Двозонник * вигідний для приватного будинку . Для квартир так-сяк ..Термін окупності десь до 5 років .
07.08.2020 18:03 Ответить
так будинок у мене, великий, і господарство велике
07.08.2020 18:15 Ответить
в квартире не так єффективно, в частном доме самое то
я ставил когда єто біло 1800 грн
счас наскока я знаю около 3000 грн
просто пошел в облєнерго и сделал заявку и оплатил, все
через месяц приехали и все установили
07.08.2020 18:18 Ответить
В минулому році цікавився ..від 3500 гривасов і вище ....
07.08.2020 18:23 Ответить
я так скажу: якщо щомісячно до оплати 300-500 грн, то він нах не пот рібен
Якщо так як у мене - 500-600 грн а взимку за 1500 зашкалює, то такий лічильник оправданний
показать весь комментарий
07.08.2020 18:46 Ответить
Уже давно это отменили.
07.08.2020 17:58 Ответить
брехня
07.08.2020 18:19 Ответить
..Відмінили здається для підприємств .
07.08.2020 18:26 Ответить
Молодец. Теперь государство Вас вознаградит RAB тарифом за то что Вы деньги вложили в автоматизацию своего дома.
07.08.2020 18:00 Ответить
я те деньги отбил уже раз 30
07.08.2020 18:22 Ответить
Не, сурово конечно, но известно, как это по оконцовке жахнет.
07.08.2020 19:22 Ответить
Наивный..., ты думаешь о тебе забудут !? Скоро и твои тарифы пересмотрят так, что тебе легче будет ручками все это делать !?
07.08.2020 19:05 Ответить
Повысьте мне зарплату, и я стану еще большим патриотом, чем сейчас!
07.08.2020 17:48 Ответить
07.08.2020 17:50 Ответить
По европейскому примеру надо посадить пару олигархом, имущество конфисковать (в т.ч. сети), потом продать всё на прозрачном аукционе и пусть новый собственник вкладывает средства и ремонтирует их....
07.08.2020 17:49 Ответить
это в какой мифической Европе ты такие примеры видел ?

Скабеева рассказала ?
07.08.2020 17:56 Ответить
Интересно....
Сколько забашляли за эту пиар компанию, что каждый день - статья про супер пупер раб тарифы?
07.08.2020 17:50 Ответить
И главное, что собственников этих компаний никто озвучить не хочет!
Ну, например, Григоришин - ведь не бедный человек, мог бы и вложить в свои сети...
07.08.2020 17:56 Ответить
ну вот если бы ты поднимал с Центрэнерго по лярду в месяц, сколько бы ты забашлял за выгодную для тебя пропаганду ?
07.08.2020 17:57 Ответить
Вот когда буду поднимать..... тогда и подумаю!
07.08.2020 18:32 Ответить
а зачем тогда спрашивал ?
07.08.2020 18:34 Ответить
А ты шо ответил на вопрос?
07.08.2020 19:35 Ответить
я ответил тебе предложением самому решить это довольно простое уравнение
07.08.2020 19:58 Ответить
Что-то мне подсказывает, что на этих агитаторов за этот RAB-тариф пора вызывать Вия....
07.08.2020 17:53 Ответить
за чей счет банкет ? за 3-х тарифные счетчики, их установку и обслуживание придется платить лохам населению
07.08.2020 18:00 Ответить
ахметов и зеВова дорвались до корыта
07.08.2020 18:03 Ответить
Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело" - Цензор.НЕТ 6790
07.08.2020 18:05 Ответить
странны дела твои, Боже...

По лярду в месяц с украинской энергетики ворует Беня, а тебе рыжий татарин виноват )))
07.08.2020 18:35 Ответить
щоб таксі не ламалось пасажири повинні тепер більше платити, тому що власник не хотів і далі не хоче вкладати власні грошенята у ремонт та ТО..приблизно так цей геніяльний розводняк виглядає..
07.08.2020 18:06 Ответить
причому у всьому цивілізованому світі пасажири за це платять, а наші хитровихитрені пасажири хочуть цього на шару.
07.08.2020 18:37 Ответить
звісно..але там таксі власнику не мутняками дісталося і є альтернативний транспорт..
07.08.2020 18:43 Ответить
там немає альтернативних електричних мереж.

ти це прекрасно знаєш, але свідомо брешеш, як завжди
07.08.2020 18:51 Ответить
про мутняки теж брешу..?
ти тут сьогодні один за ахмета мазу тягнеш..?
07.08.2020 18:53 Ответить
я жодного слова ні сьогодні, ні коли інколи за цього мудака не написав.

ти знову брешеш.

може в тебе якась психічна патологія - постійно брехати ?
07.08.2020 18:57 Ответить
звісно звісно..ти просто переймаєшся долею хвантастично класних рабтарифів.. я при цьому, виявляється, брешу..
07.08.2020 19:06 Ответить
у рабтарифів немає ніякої долі.

як я можу нею перейматися, якшо її не існує ?

ти знову брешеш )))
07.08.2020 19:09 Ответить
то порахуй свої пости на цій гілці..доляхи звісно немає..не по масті..а недоїдки може і отримаєш..
07.08.2020 19:12 Ответить
як кількість моїх постів може знівелювати твою брехню ?
07.08.2020 19:14 Ответить
а у чому брехня..? а таксі, то бала свого роду алегорія..але ти навіть на неї як вправний та вірний собацюра накинувся..
07.08.2020 19:19 Ответить
Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело" - Цензор.НЕТ 8549
07.08.2020 18:25 Ответить
але гамериканьці чомусь лише сивого дрючать, а рудого ні..абидна..
07.08.2020 18:45 Ответить
І я про казав, однак совкодр ********* чомусь смапять. Та і модери посилання видаляют.
Ось за республіканців "обыдно", не того просувають.
07.08.2020 19:50 Ответить
Рудий хитріший. У нього всі крадіжки "прозрачні". Фіг підкопаєшся.
08.08.2020 09:09 Ответить
можливо..та кримінальний шлейф за ним ще той тягнеться..
08.08.2020 09:16 Ответить
Зарплаты нужно внедрить по европейскому типу с минимальной почасовой ставкой скажем 5 евро час. Какого вы клоуны как и папередники берете с европейской жизни только тарифы и гейпарады а не зарплаты дороги и автомобили?
07.08.2020 18:32 Ответить
Кто тебе мешает открыть своё предприятие и платить своим работникам минимум 5 евро в час ?
07.08.2020 18:38 Ответить
Пронумерованный а зачем тогда государство ? А может я просто хочу ходить на работу и получать достойную зарплату.
07.08.2020 18:53 Ответить
Государство затем, чтобы у человека, открывшего свой бизнес, рискуя всем своим имуществом, всякая шелупонь, типа тебя, не требовала денег за то, шо она куда-то ходит.
07.08.2020 18:55 Ответить
А что плохого если люди будут получать как в европе. Только баклан тупой будет заходить в бизнес на "все" а что бы нерисковать имуществом оформляй не чп а юрлицо. Иди мяч погоняй школяр в школу скоро
07.08.2020 19:15 Ответить
ну так открой юрлицо и плати своим работникам минимум 5 евро в час.

ты ж ничем не рискуешь при таком раскладе.

и ничего плохого в том не будет, если ты будешь платить по 5 евро в час.

у государства просто денег нет столько платить госслужащим,

а у тебя руки будут развязаны - плати хоть по миллиону.
07.08.2020 19:19 Ответить
Да нет извините я чп сам по себе и грузчик и логист и главбух с продавцом в одном лице с простенькими квартальными отчетами и все ок. А юрлицо с "наемниками" по форме и по есв за каждого уже проходил аудит 9 месяцев кровь сосал. Так что твой совет тут невыруливает
07.08.2020 19:35 Ответить
ну так а какого хрена ты требуешь от остальных работодателей платить минимум 5 евро в час ?
07.08.2020 20:00 Ответить
Такого хрена что государство не чп не спд и не ооо и оплату труда должно регулировать справедливо если европа то зарплаты европейские тоже хотя румынские. Там так потому что работает прогрессивный налог на прибыль но для тебя это наверное трудновато
07.08.2020 20:25 Ответить
тебе в голову никогда не приходила мысль, что государство платит госслужащим столько, сколько может, а не сколько хочет ?

точно так же платит рабочим и директор предприятия.

это же настолько элементарно !!!!
07.08.2020 20:28 Ответить
Поясню последний раз зарплата платится из фонда зп у каждого предприятия есть владелец олигарх который неплатит прогр ставку налога как в ес от 50 до 75 процентов. Заработал 1 лимон 500 штук налог! Унас налог 25-35 000 есть разница? И нехватает на зарплаты дороги лекарства. За то хватает на порше яхты виллы
07.08.2020 20:38 Ответить
А теперь я тебе, дебилу, объясню азы формирования зарплаты в разных странах :

допустим, в Великобритании есть ВВП на душу населения. Из него формируются доходы бюджета. Исходя из доходов бюджета правительство вводит минимум, который оно может платить госслужащим. Под этот минимум подтягиваются частные предприятия.

В Польше другой ВВП и другие доходыбюджета, поэтому польское правительство НЕ МОЖЕТ дать госчиновникам такую зарплату, как в Англии.

А в Украине ещё меньше ВВП и меньше бюджет. Поэтому украинское правительство не может дать госчиновникам такую зарплату, как в Польше и тем более, как в Англии.

Есть такой закон сохранения материи, который вы, зебилы, никак не можете понять. Он гласит :

НИ ЧТО НИОТКУДА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И НИ ЧТО НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО.
07.08.2020 20:58 Ответить
Затасуй свою писанину себе в гудок убогий про ввп англии оно тулит пшн
07.08.2020 21:47 Ответить
Дятел, почему в Германии зарплата меньше, чем в Англии ?

Олигархи мешают ?

Почему в Польше зарплата меньше, чем в Германии ?

Олигархи мешают ?
07.08.2020 21:51 Ответить
Мне нах ненадо знать ответы на твои бакланские вопросы у меня такой умень как ты на складе расходники выгружал тоже качать умняка пытался сейчас на польше панам батрачит у него спроси
07.08.2020 22:04 Ответить
а ты почему ему не платил минимум 5 евро в час ?
07.08.2020 22:12 Ответить
и вообще, буратино, если ты ФОП, то от кого ты хочешь получать 5 евро в час ?

ты определись, кто ты )))
07.08.2020 22:13 Ответить
А где я указывал что лично я хочу получать 5 евро? Ты попутал вася. Я хочу что бы все кто батрачит за еду и комуналку получали 5 евро час а мне и так неплохо а так будет еще лучше покупать больше будут. Все иди спать у меня завтра вопросов много я же не госслужащий
07.08.2020 22:25 Ответить
Для зменшення кількості аварій на електромережах потрібно впровадити стимулювальний тариф на розподіл електроенергії за європейським прикладом, - "Дело" - Цензор.НЕТ 7523А где я указывал что лично я хочу получать 5 евро?

вот тут :

https://censor.net/user/234999

А может я просто хочу ходить на работу и получать достойную зарплату.
https://censor.net/comments/locate/3212541/019214cc-3275-7366-99dd-601a2a5d0cb6
07.08.2020 22:36 Ответить
Там же написано предположительно"может" а не утвердительно
07.08.2020 22:43 Ответить
обосрался - обтекай молча )))
07.08.2020 22:59 Ответить
Я смотрю ты там выше тоже людей задрачивал. Похоже ************ цензоровский на зарплате шишку держать пытается. Вас тут стадо целое сутками пасется. Самый главный пусть идет нах а вы все дружно за ним
07.08.2020 23:11 Ответить
Цензор нет стал площадкой для рекламы обдиралова народа? Это ж не новость, а агитация.
07.08.2020 19:11 Ответить
У меня в городе двухэтажный не до конца правда достроенный дом со всеми удобствами. Решили с женой продать по хорошей цене а в селе (Хмельницкая обл) купить не большой но чтоб 30-50 сотых чернозема было купить. Установлю солнечные панели на 10 кВт и полностью жить без государства и их сраных энергоресурсов. А на земле посадить сад и для себя овощи . Купить мотоблок и не большой грузовик. А то всю жизнь боятся да жить в депрессии. Надоело. Пора послать всех подальше.
07.08.2020 19:19 Ответить
Идея может и неплохая, но вряд ли рентабельна.
07.08.2020 19:39 Ответить
Здоровье дороже. Сколько можно жить в страхе от тарифов и произвола энергетической мафии? Только ждешь постоянно что какие то фирташи,коломойские,ахметовы загонят тебя в долги и уничтожат как личность. Я честно но плин короновирус помешал планировал свалить куда-то в хорошую европейскую страну. Я военный инженер по образованию(Каменец-Подольское Высшие инженерное училище в 1989 году) с 2003 года прошел много путей. И бизнес,и работа в коммунальном предприятии главинженером,таксистом,в Польше да Чехии на стройках от рабочего до мастера,и снова бизнес но увы у нас извините при любой власти все в дерьме. Страна без будущего . Мафия прочно захватила власть. Главное что дети сумели найти свое место в Европе а нам просто хочется спокойно до жить хотя в 55 лет еще можно что то планировать.
07.08.2020 19:59 Ответить
Мотив понятен. Только я к тому веду,что не дадут вам развернутся, даже на своём участке.
P./S. Я одесский автодорожный в 85-ом закончил, только "корочка" абсолютно нивелирована.
Да и по жизни не пригодилась.
07.08.2020 20:15 Ответить
После выхода из бизнеса тоже так хотел тем более в нашем регионе в селе домовладение можно взять 15-20 s а если поискать то и за 10. Повезло что родственник первый пошел грузовичок гпзель мотоблок крот 1 га земли весь в трудах и заботах жена ушла ишачит сам что то зарабатывает если кого нанииать то копейки остаются. Так что лучше в маленьком бизнесе. Ну а так успехов
07.08.2020 19:54 Ответить
А то что малый да и средний бизнес враги мафии что у власти.
07.08.2020 20:01 Ответить
все одно доженуть..
як не через тарифи на комуналку,
так через податки і ціни на пальне або мобільний зв'язок..

або тупо через інфляцію.. по 15-20% на рік.
їм вистачить..
07.08.2020 23:07 Ответить
олігархи хочуть бабла..
жодна собака не почала продавати свої збиткові мережі..
значить вони не таку вже збиткові..
07.08.2020 23:03 Ответить
Та давайте вже, "внєдряйте", а то у Ахмєтова вже 2 чи 3 роки руки чешуться до цього тарифу.
08.08.2020 09:10 Ответить
 
 