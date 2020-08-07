Для уменьшения количества аварий на электросетях нужно внедрить стимулирующий тариф на распределение электроэнергии по европейскому примеру, – "Дело"
В статье отмечается, что, по словам исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Визира, изношенность электросетей оценивается в 80% в среднем по стране. Есть области, где этот показатель приближается к 100%. В 2019 году в электросетях произошло 156 тысяч аварий.
Примером аварийности журналисты называют аварию на столичной коммунальной ТЭЦ-5, в результате которой 7500 домов оказались без света, частично без водоснабжения. Погасло освещение и на нескольких станциях метрополитена. По мнению экспертов, подстраховать коммунальную станцию генерации и уменьшить последствия отключения мог бы оператор системы распределения электроэнергии. Если бы имел развитую систему резервных линий, пишет издание "Дело".
"Проект, который позволил бы уменьшить негативные явления данной аварии есть. Это линия 110 киловольт между подстанциями "Новокиевская" и "Московская". Проект линии разработан, но его реализация стоит больше 400 млн грн. В нынешних условиях его строительство затянется на 10 лет", - говорит Александр Визир.
Утверждается, что исправить ситуацию необходимо при помощи масштабных инвестиций в электросети. По оценкам экспертов к 2030 году на модернизацию электросети в Украине нужно потратить до $12,5 млрд. В прошлом году в 1 км сети инвестировали 229 долл, а для масштабного обновления сети надо 1500 долл/км.
В материале указывается, что привлечь такие инвестиции возможно только путем замены системы тарифообразования "Расходы+", которая есть сейчас в Украине, на стимулирующее тарифообразование (RAB-тариф) по европейской методологии. Она предполагает, что инвестируя в развивая старых и строя новые электросети их собственник будет получать ставку доходности на инвестиции на уровне WACC - средневзвешенной стоимости капитала. Что будет мотивировать его больше вкладывать в электросети.
Журналисты пишут, что сейчас в НКРЭКУ предлагают собственную методику, согласно которой будут разделены активы электросетей на "старую базу" - то, что было построено до введения стимтарифа - и "новую", то, что построено позже. И установить разные ставки доходности на эти базы.
Неэффективность такого подхода подчеркнула народный депутат, член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Людмила Буймистер. По ее словам, похожий подход с разделением баз активов и разными ставками доходности пытались ввести в 2013 году. Но это не помогло привлечь инвестиции поскольку ставки доходности были ниже депозита в банке, и инвесторы не были заинтересованы в таких условиях. Кроме того, деление баз активов не позволило вести корректный учет оборудования.
"Единственная причина отката НКРЭКУ к условиям 2013 года - это попытка сымитировать реформу, чтобы продать государственные облэнерго на приватизационных аукционах по минимальной стоимости. Ведь, по сути, чем менее привлекательны условия возврата
инвестиций, чем более изношены электросети, тем меньшую сумму запросит за них государство", - убеждает Буймистер.
Журналисты отметили, что подобное мнение подтверждено исследованиями. Центр восстановления экономики подсчитал: если приватизировать активы облэнерго сейчас, при нынешнем тарифе и состоянии сетей, все шесть объектов будут проданы не более чем за 2-3 млрд грн. Если же проводить приватизацию после внедрения стимулирующего тарифа, бюджет получит 10-14 млрд грн.
Напомним, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала стимулирующий тариф – единственно возможным способом привлечь инвестиции в электросети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При Порохе на зелёную энергетику денег хватало.
А после того, как Беня стал тырить с Центрэнерго по лярду в месяц, хватать перестало.
Кстати, в Германии доля зелёной энергетики превысила 50 %.
А ты и дальше гундось про бениных врагов
А де ті кошти ?
я собі встановив ще років 6-7 взад двохтарифний лічильник, з 11 вечора до 7 ранку у мене коефіцієнт 0,5, тобто половина.
на ніч програмуємо пральну, посудомийку, взимку електропідігрів підлоги та ін.
економія трохи більше 30% плюс приношу користь державі, розгружую мережу
.*Двозонник * вигідний для приватного будинку . Для квартир так-сяк ..Термін окупності десь до 5 років .
я ставил когда єто біло 1800 грн
счас наскока я знаю около 3000 грн
просто пошел в облєнерго и сделал заявку и оплатил, все
через месяц приехали и все установили
Якщо так як у мене - 500-600 грн а взимку за 1500 зашкалює, то такий лічильник оправданний
Скабеева рассказала ?
Сколько забашляли за эту пиар компанию, что каждый день - статья про супер пупер раб тарифы?
Ну, например, Григоришин - ведь не бедный человек, мог бы и вложить в свои сети...
лохамнаселению
По лярду в месяц с украинской энергетики ворует Беня, а тебе рыжий татарин виноват )))
ти це прекрасно знаєш, але свідомо брешеш, як завжди
ти тут сьогодні один за ахмета мазу тягнеш..?
ти знову брешеш.
може в тебе якась психічна патологія - постійно брехати ?
як я можу нею перейматися, якшо її не існує ?
ти знову брешеш )))
совкодр********* чомусь смапять. Та і модери посилання видаляют.
Ось за республіканців "обыдно", не того просувають.
ты ж ничем не рискуешь при таком раскладе.
и ничего плохого в том не будет, если ты будешь платить по 5 евро в час.
у государства просто денег нет столько платить госслужащим,
а у тебя руки будут развязаны - плати хоть по миллиону.
точно так же платит рабочим и директор предприятия.
это же настолько элементарно !!!!
допустим, в Великобритании есть ВВП на душу населения. Из него формируются доходы бюджета. Исходя из доходов бюджета правительство вводит минимум, который оно может платить госслужащим. Под этот минимум подтягиваются частные предприятия.
В Польше другой ВВП и другие доходыбюджета, поэтому польское правительство НЕ МОЖЕТ дать госчиновникам такую зарплату, как в Англии.
А в Украине ещё меньше ВВП и меньше бюджет. Поэтому украинское правительство не может дать госчиновникам такую зарплату, как в Польше и тем более, как в Англии.
Есть такой закон сохранения материи, который вы, зебилы, никак не можете понять. Он гласит :
НИ ЧТО НИОТКУДА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И НИ ЧТО НИКУДА НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО.
Олигархи мешают ?
Почему в Польше зарплата меньше, чем в Германии ?
Олигархи мешают ?
ты определись, кто ты )))
вот тут :
https://censor.net/user/234999
А может я просто хочу ходить на работу и получать достойную зарплату.
https://censor.net/comments/locate/3212541/019214cc-3275-7366-99dd-601a2a5d0cb6
P./S. Я одесский автодорожный в 85-ом закончил, только "корочка" абсолютно нивелирована.
Да и по жизни не пригодилась.
як не через тарифи на комуналку,
так через податки і ціни на пальне або мобільний зв'язок..
або тупо через інфляцію.. по 15-20% на рік.
їм вистачить..
жодна собака не почала продавати свої збиткові мережі..
значить вони не таку вже збиткові..