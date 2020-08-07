Для уменьшения количества аварий на электросетях нужно внедрить стимулирующий тариф на распределение электроэнергии по европейскому примеру, – "Дело"

В статье отмечается, что, по словам исполнительного директора общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Визира, изношенность электросетей оценивается в 80% в среднем по стране. Есть области, где этот показатель приближается к 100%. В 2019 году в электросетях произошло 156 тысяч аварий.

Примером аварийности журналисты называют аварию на столичной коммунальной ТЭЦ-5, в результате которой 7500 домов оказались без света, частично без водоснабжения. Погасло освещение и на нескольких станциях метрополитена. По мнению экспертов, подстраховать коммунальную станцию генерации и уменьшить последствия отключения мог бы оператор системы распределения электроэнергии. Если бы имел развитую систему резервных линий, пишет издание "Дело".

"Проект, который позволил бы уменьшить негативные явления данной аварии есть. Это линия 110 киловольт между подстанциями "Новокиевская" и "Московская". Проект линии разработан, но его реализация стоит больше 400 млн грн. В нынешних условиях его строительство затянется на 10 лет", - говорит Александр Визир.

Утверждается, что исправить ситуацию необходимо при помощи масштабных инвестиций в электросети. По оценкам экспертов к 2030 году на модернизацию электросети в Украине нужно потратить до $12,5 млрд. В прошлом году в 1 км сети инвестировали 229 долл, а для масштабного обновления сети надо 1500 долл/км.

В материале указывается, что привлечь такие инвестиции возможно только путем замены системы тарифообразования "Расходы+", которая есть сейчас в Украине, на стимулирующее тарифообразование (RAB-тариф) по европейской методологии. Она предполагает, что инвестируя в развивая старых и строя новые электросети их собственник будет получать ставку доходности на инвестиции на уровне WACC - средневзвешенной стоимости капитала. Что будет мотивировать его больше вкладывать в электросети.

Журналисты пишут, что сейчас в НКРЭКУ предлагают собственную методику, согласно которой будут разделены активы электросетей на "старую базу" - то, что было построено до введения стимтарифа - и "новую", то, что построено позже. И установить разные ставки доходности на эти базы.

Неэффективность такого подхода подчеркнула народный депутат, член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Людмила Буймистер. По ее словам, похожий подход с разделением баз активов и разными ставками доходности пытались ввести в 2013 году. Но это не помогло привлечь инвестиции поскольку ставки доходности были ниже депозита в банке, и инвесторы не были заинтересованы в таких условиях. Кроме того, деление баз активов не позволило вести корректный учет оборудования.

"Единственная причина отката НКРЭКУ к условиям 2013 года - это попытка сымитировать реформу, чтобы продать государственные облэнерго на приватизационных аукционах по минимальной стоимости. Ведь, по сути, чем менее привлекательны условия возврата

инвестиций, чем более изношены электросети, тем меньшую сумму запросит за них государство", - убеждает Буймистер.

Журналисты отметили, что подобное мнение подтверждено исследованиями. Центр восстановления экономики подсчитал: если приватизировать активы облэнерго сейчас, при нынешнем тарифе и состоянии сетей, все шесть объектов будут проданы не более чем за 2-3 млрд грн. Если же проводить приватизацию после внедрения стимулирующего тарифа, бюджет получит 10-14 млрд грн.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала стимулирующий тариф – единственно возможным способом привлечь инвестиции в электросети.