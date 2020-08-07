Через "Станицу Луганскую" и "Новотроицкое" не пропускают людей из-за сбоя "Дій вдома", - "Донбасс SOS"

В связи со сбоями в работе приложения "Дій вдома" на Донбассе не осуществляется пропуск лиц через контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS", информирует Цензор.НЕТ.

"На нашу горячую линию поступают сообщения, что в связи с проблемами в работе приложения "Дій вдома" пропуск на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Новотроицкое" не производится. Сейчас на линии разграничения ждут пересечения несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

При этом Восточное региональное Управление Государственной пограничной службы Украины недавно заявило, что "ограничения со стороны Объединенных сил для пересечения линии разграничения гражданами на КПВВ нет", добавляют в "Донбасс SOS".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе с 1 августа

Также "Донбасс SOS" подчеркивает, что командующий ООС не наделен полномочиями на установление каких-либо ограничений прав физических и юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с профилактическими или противоэпидемические мероприятиями.



