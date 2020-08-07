РУС
Через "Станицу Луганскую" и "Новотроицкое" не пропускают людей из-за сбоя "Дій вдома", - "Донбасс SOS"

Через "Станицу Луганскую" и "Новотроицкое" не пропускают людей из-за сбоя "Дій вдома", - "Донбасс SOS"

В связи со сбоями в работе приложения "Дій вдома" на Донбассе не осуществляется пропуск лиц через контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS", информирует Цензор.НЕТ.

"На нашу горячую линию поступают сообщения, что в связи с проблемами в работе приложения "Дій вдома" пропуск на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Новотроицкое" не производится. Сейчас на линии разграничения ждут пересечения несколько сотен человек", - говорится в сообщении.

При этом Восточное региональное Управление Государственной пограничной службы Украины недавно заявило, что "ограничения со стороны Объединенных сил для пересечения линии разграничения гражданами на КПВВ нет", добавляют в "Донбасс SOS".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе с 1 августа

Также "Донбасс SOS" подчеркивает, что командующий ООС не наделен полномочиями на установление каких-либо ограничений прав физических и юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с профилактическими или противоэпидемические мероприятиями.

Госпогранслужба (6856) Донбасс (26966) КПВВ (330)
Так вроде зеленое стадо недавно орало что обсервация и самоизоляция для тех кто приезжает из лугандона не нужна...для чего тогда это приложение дий дома??
Или зеленое стадо как обычно сбрехало??
07.08.2020 17:57 Ответить
ЗЕбилам соврать как два пальца обоссать
07.08.2020 18:04 Ответить
Дійте вдома і нехер шастать.
07.08.2020 17:59 Ответить
Ст.Луганская во время сбоя. Сбои должны быть постоянными, ПФУ не резиновый.
Через "Станицю Луганську" і "Новотроїцьке" не пропускають людей через збій "Дій удома", - "Донбас SOS" - Цензор.НЕТ 9266
07.08.2020 18:26 Ответить
Так отменили намедни обсерацию.
07.08.2020 20:05 Ответить
 
 