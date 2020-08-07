Враг с начала суток 3 раза нарушил режим прекращения огня, - штаб ООС

Российские оккупанты стреляли возле Новолуганского, Шумов и Травневого. Возле оккупированной Ужовки противник вел инженерные работы в сторону Водяного.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Враждебная неприцельная провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Новолуганского. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку от Шумов, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Травневого", - сказано в сообщении.

На участках ответственности украинских подразделений режим тишины хранился в полной мере, отметили в ООС.

"Еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, было зафиксировано на Приазовье. Вблизи неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного", - добавили в штабе.

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

