На Черниговщине задержана группа рэкетиров, вымогавшая у местного бизнесмена 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Черниговщины разоблачили преступную группу, вымогавшую полумиллиона гривен у местного бизнесмена.

"Двое жителей Чернигова требовали от местного бизнесмена 500 тыс. гривен. Все их требования сопровождались угрозами физической расправы в отношении потерпевшего и членов его семьи. Не желая соглашаться с требованиями злоумышленников и опасаясь за свою и жизнь семьи, в апреле этого года мужчина обратился в полицию", - говорится в сообщении.

По факту вымогательства средств было начато уголовное производство. Сотрудники областной полиции установили личности вымогателей, задокументировали факты вымогательства средств и получения ими части от определенной суммы - 30 000 гривен.

В четверг, 6 августа, на основании собранных доказательств причастности к указанному преступлению двум участника преступной группы следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Вымогателям грозит до семи лет лишения свободы.

