На Черниговщине задержана группа рэкетиров, вымогавшая у местного бизнесмена 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Черниговщины разоблачили преступную группу, вымогавшую полумиллиона гривен у местного бизнесмена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Черниговщине задержана группа рэкетиров, вымогавшая у местного бизнесмена 500 тыс. грн, - Нацполиция 01

"Двое жителей Чернигова требовали от местного бизнесмена 500 тыс. гривен. Все их требования сопровождались угрозами физической расправы в отношении потерпевшего и членов его семьи. Не желая соглашаться с требованиями злоумышленников и опасаясь за свою и жизнь семьи, в апреле этого года мужчина обратился в полицию", - говорится в сообщении.

По факту вымогательства средств было начато уголовное производство. Сотрудники областной полиции установили личности вымогателей, задокументировали факты вымогательства средств и получения ими части от определенной суммы - 30 000 гривен.

На Черниговщине задержана группа рэкетиров, вымогавшая у местного бизнесмена 500 тыс. грн, - Нацполиция 02

Читайте: Полиция в Харькове задержала двух братьев, вымогавших с предпринимателя $15 тыс. "долга". ФОТОрепортаж

На Черниговщине задержана группа рэкетиров, вымогавшая у местного бизнесмена 500 тыс. грн, - Нацполиция 03

В четверг, 6 августа, на основании собранных доказательств причастности к указанному преступлению двум участника преступной группы следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Вымогателям грозит до семи лет лишения свободы.

Смотрите также: Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

все пучком....чесний бізнесмен....порядні вимагачі...треба ділитись....
07.08.2020 18:09 Ответить
Казнить на электрическом стуле.
07.08.2020 18:11 Ответить
Печальная новость.. лучше бы звучало бы " На Черниговщине вся преступная группировка рекетиров была уничтожена вместе с их семьями" .. вот это была бы хорошая новость, а так очередное решалово для судей
07.08.2020 18:59 Ответить
Странные какие то люди.
Тебе угрожают.
Грозятся убить семью.
Так возьми ствол у убей их всех!!!!
В чем проблема?
07.08.2020 20:48 Ответить
ты с какой планеты - пацак? тут такие законы, что тебя придут убивать, утюг на жопу поставят и не дай бог при самообороне ты кого то завалишь. всё... превышение мер самообороны. они ведь тебя не убили, а только попку подсмажили утюгом. то есть ты жив а они мертвы. нихарашо...
не говоря что будут ломится и ты их на пороге завалишь, ещё хуже если во дворе(тем более в спину. типо он же мальчик в трусиках убегал... а ты.... в спину).
а если не дай бог они остануться живы, то скажут шо они просто хотели воды попить. а ты их вальнул... ведь при власти бандиты и законы под бандитов. как можно бандюка вальнуть?
ты чё? стерненка вспомни. напали несколько челов, завалил нападающих. чудом сам остался жив - таскают по судам. но не сидит только благодаря тому что сам юрист и дело получило слишком широкую огласку. а тебя, меня - давно бы побрили, дали робу и только в путь тамки клеить...
08.08.2020 01:08 Ответить
От пацака слышу )))))
Все отлично знаю.
И ты во всем прав.
За исключением одного.
Мы уже в возрасте.
И бояться - глупо.
У меня Hatsan Aimguard c картечными на сайдседдле стоит вот сейчас, возле меня в расстегнутом чехле.
Он всегда стоит рядом. А вот карабины - те в закрытом сейфе.
Каждый, кто вломится кто мне во двор - гарантированный двухсотый.
Если это будут менты - им тоже не повезло.
Что же делать?
Судьба, значит, такая.
==
Кстати, провел определенную работу. Все местечковые приблатненные ушлепки знают, что вооружен и крайне опасен.
С одной стороны, вроде и неправильно, но когда с побратимами едем от военкомата на стрелковые дни, или просто на свое стрельбище - во всей снаряге. В мультикаме, с РПС, подсумками, наколенники, налокотники, плейткарриер, бандана, орчки, наушники - все как положено.
И два оружейных чехла на плече. И рюкзак.
И нас таких человек 20.
На бусе приехать в центр, ленивые, уставшие, в полной снаряге - выпить кофейку и разойтись по домам.
Эту картину маслом видит местная блатная быдлота, видят менты.
Все.
Тихая, спокойная жизнь.

08.08.2020 09:14 Ответить
ти маєш рацію,потрібно діяти.
показать весь комментарий
08.08.2020 13:39 Ответить
 
 