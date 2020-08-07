На Черниговщине задержана группа рэкетиров, вымогавшая у местного бизнесмена 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские Черниговщины разоблачили преступную группу, вымогавшую полумиллиона гривен у местного бизнесмена.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Двое жителей Чернигова требовали от местного бизнесмена 500 тыс. гривен. Все их требования сопровождались угрозами физической расправы в отношении потерпевшего и членов его семьи. Не желая соглашаться с требованиями злоумышленников и опасаясь за свою и жизнь семьи, в апреле этого года мужчина обратился в полицию", - говорится в сообщении.
По факту вымогательства средств было начато уголовное производство. Сотрудники областной полиции установили личности вымогателей, задокументировали факты вымогательства средств и получения ими части от определенной суммы - 30 000 гривен.
В четверг, 6 августа, на основании собранных доказательств причастности к указанному преступлению двум участника преступной группы следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Вымогателям грозит до семи лет лишения свободы.
Тебе угрожают.
Грозятся убить семью.
Так возьми ствол у убей их всех!!!!
В чем проблема?
не говоря что будут ломится и ты их на пороге завалишь, ещё хуже если во дворе(тем более в спину. типо он же мальчик в трусиках убегал... а ты.... в спину).
а если не дай бог они остануться живы, то скажут шо они просто хотели воды попить. а ты их вальнул... ведь при власти бандиты и законы под бандитов. как можно бандюка вальнуть?
ты чё? стерненка вспомни. напали несколько челов, завалил нападающих. чудом сам остался жив - таскают по судам. но не сидит только благодаря тому что сам юрист и дело получило слишком широкую огласку. а тебя, меня - давно бы побрили, дали робу и только в путь тамки клеить...
Все отлично знаю.
И ты во всем прав.
За исключением одного.
Мы уже в возрасте.
И бояться - глупо.
У меня Hatsan Aimguard c картечными на сайдседдле стоит вот сейчас, возле меня в расстегнутом чехле.
Он всегда стоит рядом. А вот карабины - те в закрытом сейфе.
Каждый, кто вломится кто мне во двор - гарантированный двухсотый.
Если это будут менты - им тоже не повезло.
Что же делать?
Судьба, значит, такая.
==
Кстати, провел определенную работу. Все местечковые приблатненные ушлепки знают, что вооружен и крайне опасен.
С одной стороны, вроде и неправильно, но когда с побратимами едем от военкомата на стрелковые дни, или просто на свое стрельбище - во всей снаряге. В мультикаме, с РПС, подсумками, наколенники, налокотники, плейткарриер, бандана, орчки, наушники - все как положено.
И два оружейных чехла на плече. И рюкзак.
И нас таких человек 20.
На бусе приехать в центр, ленивые, уставшие, в полной снаряге - выпить кофейку и разойтись по домам.
Эту картину маслом видит местная блатная быдлота, видят менты.
Все.
Тихая, спокойная жизнь.