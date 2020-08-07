Прокуроры по делу "Роттердам+" признали, что они не имеют с чем идти в суд, - адвокат
Специальная антикоррупционного прокуратура признала, что у нее нет доказательств для передачи дела Роттердам + в суд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.
"По нашему мнению, нет никаких перспектив. Если за 3,5 года ни следствие, ни прокуратура не смогли собрать факты, не смогли собрать доказательства вины, доказательств по делу фактически нет, то они просто затягивают это дело для того, чтобы не признавать свою вину. Тем более, стоит заметить, что НАБУ и САП у нас имеют невероятную поддержку на всех уровнях, включающим в себя буквально багаж из массы нарисованных ими документов, скрытых экспертиз, как это уже признавалось прокурором. И прокурор понимает на сегодняшний день, фактически в суд не с чем идти. И вина лиц не будет доказана в любом случае в суде", - прокомментировала Одинец.
Она также отметила, что приостановление дел означает, что в настоящее время не могут следствием проводиться никакие действия.
Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно экспертизы о нанесении ущерба.
Напомним, 8 августа 2020 истекает срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 г. НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.
Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.
Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.
Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
все выдуманные истории про Порошенко лопаются как мыльный пузырь..
а тут ещё США накопало отмывание денег Коломойским на 5,5 млрд уе куда попадает и Зеленский..
ой не легко им будет очень скоро.. Лазаренко впрочем будет рад новым землякам )))
Это дело Коломойского -Геруса против менеджеров Ахметова. Мол прибыль была у гудка высокая. Отменили Роттердам+- цены на уголь выросли. И шо? Нам,внизу здесь,до этого дела как до балету В Париже. Паны против панов.
Или в суде за клевету ответит?
Зебилы!!!
Открывайте глаза... И мозги... В случае их наличия((
Це ж був топ компромат проти Порошенка, на протязі цілого року перед виборами !
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
никак к обвинениям пристегнуть нельзя?
а...знаю-знаю... что проиграл на выборах видосику-бедоносику полшестому...
это убийственный аргумент ))))
шукаючій та й набреше - було б бажання....
Конечно, вы все уже прочитали эту новость.
...
Испытываю ли я от этой новости злорадство?
Отнюдь нет.
Более того, в отличие от Игоря Валерьевича, который никогда не гнушался никакими методами ( от мусоров до бандитов ) в расправе над конкурентами, бывшими партнерами или просто неугодными, я считаю, что желать другим «сумы да тюрьмы» - в высшей степени подло.
И, поэтому, совершенно искренне надеюсь, что Игорь Валерьевич достойно выдержит этот удар судьбы.
Тем более, что легко ему точно не будет.
Если уж американцы взялись за кого-то, то это всерьёз и надолго.
Найдут даже в Антарктиде.
Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время, партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому, будет предложена простая схема.
С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства.
А после этого выдать международного преступника американскому правосудию.
...
Игорь Валерьевич, я действительно желаю Вам удачи в столь нелегком деле, как противостояние с США.
А ещё.
Ещё я желаю Вам ... устойчивой телефонной связи.
...
Знаете, что на самом деле действительно страшно для человека, который назначил себя вершителем чужих судеб?
Когда наступает тот момент, что на обратном конце провода не берут трубку.
...
Ты звонишь своему Президенту, а ОП с ним не соединяет.
Ты снова хочешь дать команду заместителю генпрокурора, которому заказал мэра Днепра, а он от тебя прячется.
Силовики, губернаторы, министры, директора госпредприятий, члены наблюдательного совета НБУ, депутаты, и вся та падаль, которой ты командовал от имени Президента, ничтожества, предавшие страну и изменившие присяге, карьеристы, сребролюбцы и просто слабые люди, все те, кто замирал от твоего голоса внутри телефонной трубки, почему-то вдруг начинают заползать в норы, что-то блеять в ответ и просить перезвонить.
Даже у твоих «журналистов», готовых за высокую зарплату и корпоративный кредит на авто облить грязью любого, почему-то вдруг просыпается совесть и желание соблюдать профессиональные стандарты.
Я уже не говорю про местечковое мясо, которых ты набрал в свою партию «За майбутне», пообещав им разные плюшки: от проходных мест в будущих парламентских списках до эфиров на «1+1».
...
Вся эта публика начинает понимать, что дни твои сочтены, что ты становишься чересчур токсичным, а уж с «американцами точно ссориться не стоит, мало ли что, лес рубят - щепки летят».
Да и вообще, «пусть Валерьич сам решает свои проблемы, а у нас куча своих проблем, это не наши дела, мы тихонько постоим в стороне и понаблюдаем»
...
А напоследок я расскажу всем совсем уж грустную историю.
Когда я был журналистом- расследователем, то долго занимался «кейсом Лазаренко» и даже летал в США, где общался с некоторыми компетентными товарищами.
В Украине почти никто не знает, что именно окончательно сломило великого и ужасного Павла Ивановича, чьё имя в 90-е годы даже боялись произносить вслух.
...
В американском тюремном боксе, где он сидел, существовало правило.
Ты можешь звонить за личные средства куда угодно, но по общему телефону, стоящему в коридоре и не больше условно 3 минут. И только вместе с другими заключёнными.
Павел Иванович беспрестанно
звонил родным, близким, партнёрам.
Кто-то ему отвечал, а кто-то - нет.
Но что такое три минуты?
Связь автоматически обрывалась и бывший всесильный премьер-министр вешал трубку и переходил в конец живой очереди.
И ждал по часу. Пока по телефону поговорят другие заключённые.
И так снова и снова. Целый день.
Месяцами.
Три минуты и в конец очереди.
Три минуты и в конец очереди.
...
Устойчивой вам телефонной связи, Игорь Валерьевич.
Я желаю Вам только добра.
Борис Филатов
Сильно.
Дай Бог, щоб так і було з бородатим.
А попередні висновки дають таки багато поживи для роздумів. І виглядає Порошенко в тих висновках аж особа аж ніяк не патріотична, як, втім, і Ахмєтова а в першу чергу чисто загребуща, бо жаба Порошенка сьогодні ні для кого не секрет, крім його апостолят, чи може треба говорити "дияконят", зважаючи на його чин в РПЦ?