Прокуроры по делу "Роттердам+" признали, что они не имеют с чем идти в суд, - адвокат

Специальная антикоррупционного прокуратура признала, что у нее нет доказательств для передачи дела Роттердам + в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"По нашему мнению, нет никаких перспектив. Если за 3,5 года ни следствие, ни прокуратура не смогли собрать факты, не смогли собрать доказательства вины, доказательств по делу фактически нет, то они просто затягивают это дело для того, чтобы не признавать свою вину. Тем более, стоит заметить, что НАБУ и САП у нас имеют невероятную поддержку на всех уровнях, включающим в себя буквально багаж из массы нарисованных ими документов, скрытых экспертиз, как это уже признавалось прокурором. И прокурор понимает на сегодняшний день, фактически в суд не с чем идти. И вина лиц не будет доказана в любом случае в суде", - прокомментировала Одинец.

Она также отметила, что приостановление дел означает, что в настоящее время не могут следствием проводиться никакие действия.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно экспертизы о нанесении ущерба.

Напомним, 8 августа 2020 истекает срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 г. НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.

+41
у бубочки провал за провалом...
все выдуманные истории про Порошенко лопаются как мыльный пузырь..

а тут ещё США накопало отмывание денег Коломойским на 5,5 млрд уе куда попадает и Зеленский..

ой не легко им будет очень скоро.. Лазаренко впрочем будет рад новым землякам )))
07.08.2020 18:32 Ответить
+32
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
07.08.2020 19:00 Ответить
+30
07.08.2020 18:44 Ответить
у бубочки провал за провалом...
все выдуманные истории про Порошенко лопаются как мыльный пузырь..

а тут ещё США накопало отмывание денег Коломойским на 5,5 млрд уе куда попадает и Зеленский..

ой не легко им будет очень скоро.. Лазаренко впрочем будет рад новым землякам )))
07.08.2020 18:32 Ответить
Там Порошенко вообще никак не фигурировал
Это дело Коломойского -Геруса против менеджеров Ахметова. Мол прибыль была у гудка высокая. Отменили Роттердам+- цены на уголь выросли. И шо? Нам,внизу здесь,до этого дела как до балету В Париже. Паны против панов.
07.08.2020 19:11 Ответить
Порошенко «фігуріровал» у них всюди.
07.08.2020 19:32 Ответить
Мертвячуковские пропагандоны, получили новую вказивку. Сказать, что"вор" или "украл" они не могут, боятся, что сядут за наклеп, а их прокацапские каналы к ****** матери оштрафуют через суд. Так эти проститутуки, когда говорят о Порошенко, ВСЕ обязательно добавляют "алчный", "тщеславный" т.е. спецом подобранные слова, за которые могут только пожурить. Но в памяти умственно отсталых 73%-процентных это оседает, как непреложный факт. ПРОДАЖНЫХ КАЦАПСКИХ ПРОПАГАНДОНОВ ВЕШАТЬ НАДО НА ФОНАРЯХ!
07.08.2020 22:08 Ответить
Перед виборами скільки смороду від зебілів про цей роттердам+ було,не менше ніж про свинарчуків та Мальдіви.Кожен зебіл мамою клявся,що Порох на цьому 100500 мільярдів заробив.Все закономірно закінчується пшиком.
07.08.2020 19:37 Ответить
пля.. сколько ж можно ссать зебилам меживочи)) они и так вечно униженные. а тут что ни день - то очередное вытирание ног о них, да еще и шмарклей и Ко)
07.08.2020 20:06 Ответить
Порошенко, как акционер ДТЭКа очень даже фигурировал в этом деле. Там же претензия к Ахметову в том, что нету доказательств, что уголь покупался по цене формулы "Роттердам+" из-за рубежа. Дешёвый уголь из копанок и шахт ОРДЛО выдавался за импортный по формуле и с двойным-тройным наваром втюхивался Украине. Такой себе гешефтик.
08.08.2020 13:00 Ответить
Не звізді тролль зеленый. Порошенко не мог быть акдионером ДТЭК,вы бы там все удавились в собственных отходах Но если ты считаешь шо был, документы в студию, зелень!
08.08.2020 14:29 Ответить
Даже через лупу не могут найти экономических преступлений у прежнего Президента.И вообще никаких.
07.08.2020 18:32 Ответить
Спитайте будь якого зебіла, він усе про це розповість. 😂
07.08.2020 18:34 Ответить
"Абирвалг!Роттердам!Мародьор!Мальдіви!Барига!Свинарчуки!Абир...!Абирвалг!"
07.08.2020 19:40 Ответить
Спросите у Портянки, он научит
07.08.2020 18:40 Ответить
А интересно, зечмо извинится?
Или в суде за клевету ответит?
Зебилы!!!
Открывайте глаза... И мозги... В случае их наличия((
07.08.2020 18:43 Ответить
07.08.2020 18:44 Ответить
Фу какая мерзкая аидская рожа ((
07.08.2020 19:00 Ответить
Моника лизал ?
07.08.2020 19:12 Ответить
Моника Оманская!
07.08.2020 19:41 Ответить
Моника сасал!
07.08.2020 19:51 Ответить
Мендельвошка.
07.08.2020 21:24 Ответить
зеленский на мендель очень похож
07.08.2020 21:27 Ответить
Кто это- Мальвина, Мона Лиза или *********?
07.08.2020 20:03 Ответить
это ослаблять
07.08.2020 20:08 Ответить
По мне так с одного только вида может "ослабить". Но о вкусах не спорят.
07.08.2020 20:51 Ответить
Монососна корабельная.
07.08.2020 20:17 Ответить
Все верно состава преступления нет! ВЛАСТЬ ИМЕЕТ ПРАВО РИСОВАТЬ ТАРИФЫ КАКИЕ ЗАХОЧЕТ! А ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ИЛИ ПОНЯТЬ ЧТО ОНИ НЕ ЛОХИ И ДАТЬ ВЛАСТЯМ ПО МОРДАМ! РАЗ НЕ ХОТЯТ ДАВАТЬ ЗНАЧИТ ПЛАТИТЕ!!!!
07.08.2020 18:45 Ответить
Причем Роттердам+ к тарифам на электроэнергию для населения?
показать весь комментарий
07.08.2020 19:43 Ответить
та не причем! у нас все не причем однозначно!!
07.08.2020 20:36 Ответить
Постараюсь объяснить олигофрену... А притом что ТЄЦ работают на угле, а уголь закупали по формуле Ротердам +, а реально уголь гнали с параши и соовсем по другой цене - так понятно? И в тарифы была заложена завышенная цена Ротердама +, а деньги по тарифам платило нищее население, отдавая последние копейки. Дошло нет?
07.08.2020 23:53 Ответить
Прежде, чем называть кого то олигофреном неплохо бы глянуть в зеркало. Роттердам+ не имеет никакого отношения к тарифам для населения, от слова совсем.
08.08.2020 10:52 Ответить
Прежде чем показывать свои тупость и хамство забей в Гугле Роттердам+ и посмотри для какой категории потребителей тарифы формировались по этой формуле.Я понимаю,что для тебя и тебе подобных канал г+г очень авторитетный и правдивый,но хоть иногда пользуйтесь Гуглом.
08.08.2020 11:39 Ответить
Та як же так?
Це ж був топ компромат проти Порошенка, на протязі цілого року перед виборами !
07.08.2020 18:51 Ответить
пифдец специалисты гребаные... тупые! либо продажные твари! второе скорее все быстрее
07.08.2020 18:52 Ответить
точнее - тупые твари, поверившие в идиотизм про бОрыг и "стал богаче в 86 раз на ротердам+"))
07.08.2020 20:08 Ответить
А тепер відкривайте справи проти тих, хто лив лайно на цей факт. За нанесення економічного збитку країні
07.08.2020 18:53 Ответить
і що, Вовк вже може повертатися в Україну? Його вже не посадять?
07.08.2020 18:54 Ответить
Свій чорний внесок в дискредитацію Порошенка ця справа, як і брехня бігуса, вже зробила. Україна зараз визиває почуття сорому, а за Порошенка - гордості. Хоча для більшості українцев, як бачу, це значення не має.
07.08.2020 18:55 Ответить
Перепрошую, не українців, а малороського бидла
07.08.2020 19:00 Ответить
Тобі добре там, в Канаді, а прості (більшістю тупі) українці кожного дня, з ранку до вечора, дивляться прокацяпські ТВ канали, які й досі поливають брудом Порошенка.
07.08.2020 19:04 Ответить
І в Канаді можна дивитись ''прокацапські ТВ'', якщо захочеш. А в Україні - навпаки. не дивитись. Це не залежить від місця проживання. Українці - політично тупі, а по життю - розумні і недовірливі. Політично незріла нація.
07.08.2020 19:41 Ответить
На 73% з вами згоден
07.08.2020 21:28 Ответить
)))
07.08.2020 22:32 Ответить
В Одессе каждый второй канал опзажопский
07.08.2020 22:12 Ответить
Гордості за олігарха в бідній країні? Ви при своєму розумі? Чи ви просто на зарплаті?
08.08.2020 15:14 Ответить
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
07.08.2020 19:00 Ответить
До речі, пастухи то ті, що годують, а тут скоріше мова про заготскот якийсь...
07.08.2020 19:46 Ответить
Короче - украинцы выбрали Зеленского чтобы он посадил Порошенко. Теперь будут голосовать за Порошенко чтобы он посадил Зеленского
07.08.2020 19:01 Ответить
Проте, велика різниця в тому, що перше їм вселила пропаганда на прокацяпських каналах, а друге вони десь самі собі придумали
07.08.2020 19:07 Ответить
а от ето от - "Порошенко на велосипеде не обещал ездить и не ездил".
никак к обвинениям пристегнуть нельзя?
07.08.2020 19:05 Ответить
Пока зебанаты мечтали посадить Пороха,тюряга замаячила перед зесцикуном,в США
07.08.2020 19:07 Ответить
Вороги Порошенка власноруч довели, що він- порядна людина, а вони брехливі паскуди.
07.08.2020 19:14 Ответить
майже як з вишками бойко..?
07.08.2020 19:15 Ответить
что там еще из обвинения Президенту 5+... осталось?? ))))
а...знаю-знаю... что проиграл на выборах видосику-бедоносику полшестому...
это убийственный аргумент ))))
07.08.2020 19:17 Ответить
Ну і звісно , в тому що слідчі не змогли знайти жодного доказу , корупційності схеми Ротердам + винуватий знову ж Порошенко .. Винуватий в тому що - не створив корупційної схеми . ? У-у ,, барига .!! .
07.08.2020 19:39 Ответить
а брата хто вбив? - так о тож.
шукаючій та й набреше - було б бажання....
07.08.2020 19:45 Ответить
Відносно брата все вже зрозіміло - ожив і посадами підторговує.
07.08.2020 20:06 Ответить
ермак и брат - сага о правдивих!
07.08.2020 20:16 Ответить
Тільки уявіть собі якби на Пороха відкрили справи в США- яку піну й бучу здійняли б зепаскуди продажні! А то принишкли як миші під віником: понабирали в рот гівна! Альо ! Танюша Лайф - Леонід Дніпро - Tierrie й інша наволоч! Агов!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.08.2020 20:01 Ответить
+100%
07.08.2020 20:27 Ответить
Министерство юстиции США предъявило Игорю Валерьевичу Коломойскому обвинение в отмывании на территории США денег, украденных в Украине.

Конечно, вы все уже прочитали эту новость.

...

Испытываю ли я от этой новости злорадство?

Отнюдь нет.

Более того, в отличие от Игоря Валерьевича, который никогда не гнушался никакими методами ( от мусоров до бандитов ) в расправе над конкурентами, бывшими партнерами или просто неугодными, я считаю, что желать другим «сумы да тюрьмы» - в высшей степени подло.

И, поэтому, совершенно искренне надеюсь, что Игорь Валерьевич достойно выдержит этот удар судьбы.

Тем более, что легко ему точно не будет.

Если уж американцы взялись за кого-то, то это всерьёз и надолго.

Найдут даже в Антарктиде.

Знающие люди поговаривают, что в ближайшее время, партнеру Игоря Валерьевича - президенту Зеленскому, будет предложена простая схема.

С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК украинского гражданства.

А после этого выдать международного преступника американскому правосудию.

...

Игорь Валерьевич, я действительно желаю Вам удачи в столь нелегком деле, как противостояние с США.

А ещё.

Ещё я желаю Вам ... устойчивой телефонной связи.

...

Знаете, что на самом деле действительно страшно для человека, который назначил себя вершителем чужих судеб?

Когда наступает тот момент, что на обратном конце провода не берут трубку.

...

Ты звонишь своему Президенту, а ОП с ним не соединяет.

Ты снова хочешь дать команду заместителю генпрокурора, которому заказал мэра Днепра, а он от тебя прячется.

Силовики, губернаторы, министры, директора госпредприятий, члены наблюдательного совета НБУ, депутаты, и вся та падаль, которой ты командовал от имени Президента, ничтожества, предавшие страну и изменившие присяге, карьеристы, сребролюбцы и просто слабые люди, все те, кто замирал от твоего голоса внутри телефонной трубки, почему-то вдруг начинают заползать в норы, что-то блеять в ответ и просить перезвонить.

Даже у твоих «журналистов», готовых за высокую зарплату и корпоративный кредит на авто облить грязью любого, почему-то вдруг просыпается совесть и желание соблюдать профессиональные стандарты.

Я уже не говорю про местечковое мясо, которых ты набрал в свою партию «За майбутне», пообещав им разные плюшки: от проходных мест в будущих парламентских списках до эфиров на «1+1».

...

Вся эта публика начинает понимать, что дни твои сочтены, что ты становишься чересчур токсичным, а уж с «американцами точно ссориться не стоит, мало ли что, лес рубят - щепки летят».

Да и вообще, «пусть Валерьич сам решает свои проблемы, а у нас куча своих проблем, это не наши дела, мы тихонько постоим в стороне и понаблюдаем»

...

А напоследок я расскажу всем совсем уж грустную историю.

Когда я был журналистом- расследователем, то долго занимался «кейсом Лазаренко» и даже летал в США, где общался с некоторыми компетентными товарищами.

В Украине почти никто не знает, что именно окончательно сломило великого и ужасного Павла Ивановича, чьё имя в 90-е годы даже боялись произносить вслух.

...

В американском тюремном боксе, где он сидел, существовало правило.

Ты можешь звонить за личные средства куда угодно, но по общему телефону, стоящему в коридоре и не больше условно 3 минут. И только вместе с другими заключёнными.

Павел Иванович беспрестанно

звонил родным, близким, партнёрам.

Кто-то ему отвечал, а кто-то - нет.

Но что такое три минуты?

Связь автоматически обрывалась и бывший всесильный премьер-министр вешал трубку и переходил в конец живой очереди.

И ждал по часу. Пока по телефону поговорят другие заключённые.

И так снова и снова. Целый день.

Месяцами.

Три минуты и в конец очереди.

Три минуты и в конец очереди.

...

Устойчивой вам телефонной связи, Игорь Валерьевич.

Я желаю Вам только добра.

Борис Филатов
07.08.2020 20:11 Ответить
+100%
Сильно.
Дай Бог, щоб так і було з бородатим.
07.08.2020 20:26 Ответить
Лазоренко как-то пережил такой "налёт", поможет советами. А вот кому достанутся денежки "нажитые непосильным честным трудом" пока под вопросом.
07.08.2020 20:56 Ответить
Той адвокат "забув" сказати, що справу призупинено в очікуванні висновків експертизи. Ага.

А попередні висновки дають таки багато поживи для роздумів. І виглядає Порошенко в тих висновках аж особа аж ніяк не патріотична, як, втім, і Ахмєтова а в першу чергу чисто загребуща, бо жаба Порошенка сьогодні ні для кого не секрет, крім його апостолят, чи може треба говорити "дияконят", зважаючи на його чин в РПЦ?
07.08.2020 23:09 Ответить
 
 