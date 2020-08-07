Прокуроры по делу "Роттердам+" признали, что они не имеют с чем идти в суд, - адвокат

Специальная антикоррупционного прокуратура признала, что у нее нет доказательств для передачи дела Роттердам + в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.



"По нашему мнению, нет никаких перспектив. Если за 3,5 года ни следствие, ни прокуратура не смогли собрать факты, не смогли собрать доказательства вины, доказательств по делу фактически нет, то они просто затягивают это дело для того, чтобы не признавать свою вину. Тем более, стоит заметить, что НАБУ и САП у нас имеют невероятную поддержку на всех уровнях, включающим в себя буквально багаж из массы нарисованных ими документов, скрытых экспертиз, как это уже признавалось прокурором. И прокурор понимает на сегодняшний день, фактически в суд не с чем идти. И вина лиц не будет доказана в любом случае в суде", - прокомментировала Одинец.

Она также отметила, что приостановление дел означает, что в настоящее время не могут следствием проводиться никакие действия.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно экспертизы о нанесении ущерба.

Напомним, 8 августа 2020 истекает срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 г. НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.