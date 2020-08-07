Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"

Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться. От войны устали и армия, и гражданские.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время посещения района проведения операции Объединенных сил вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем ", - отметил министр обороны.

"Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", - добавил Таран.

По словам министра, именно такая поездка вдоль линии разграничения и позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство. Сейчас армия, отметил Таран, верит Верховному Главнокомандующему Украины.

"Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть Президента - не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень замечательная психологическая атмосфера каждый раз, когда Президент приезжает на позицию", - подчеркнул глава Минобороны.

