Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"
Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться. От войны устали и армия, и гражданские.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время посещения района проведения операции Объединенных сил вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем ", - отметил министр обороны.
"Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", - добавил Таран.
По словам министра, именно такая поездка вдоль линии разграничения и позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство. Сейчас армия, отметил Таран, верит Верховному Главнокомандующему Украины.
"Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть Президента - не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень замечательная психологическая атмосфера каждый раз, когда Президент приезжает на позицию", - подчеркнул глава Минобороны.
А кто будет сепаров охранять от таких как я? Я ведь вернусь на оккупированную территорию и сепары начнут умирать. Я им не прощу 7 лет войны.
А вот герои ДНР будут ходить по Киеву в орденах и охранять их будут! А то что в Европпе подумают.... А что по рос тв покажут...
Правда я не отношусь к тем кто верит в мирное решение конфликта на Донбасе (имхо это абсурд абсурдный), но пока все идет относительно логично. У Украины вообще мало вариантов после подписания минских капитуляций. Нельзя просто сказать, что мы не будем выполнять. И просто делать вид, что их нет вечно тоже не получится - это прямой путь к ослаблению санкций и тп. Ну а дальше следуют все эти танцы с бубном, которые, тем не мение, не должны ни к чему привести...
Хотя вот происходит то о чем я говорил еще очень давно - будут проталкивать выполнение минска в том порядке в котором их подписал Порошенко... А это фиаско... Все вполне прогнозируемо, надеюсь не получится....
Чи просто мрієш про російську пенсію?
таран за них знает.
ДЕБІЛ ХРЄНОВ - УСІ ХОЧУТЬ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ
ЗАСТАВ ДУРАКА БОГУ МОЛИТИСЬ, ТАК ВІН І ЛОБА РОЗІБ Є
Перемога, зебіли?
Кароче, кончений "*****"(с)
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.