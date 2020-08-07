РУС
Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"

Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться. От войны устали и армия, и гражданские.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время посещения района проведения операции Объединенных сил вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем ", - отметил министр обороны.

"Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", - добавил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина осенью одновременно с учениями армии РФ проведет на юге стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020", - Таран

По словам министра, именно такая поездка вдоль линии разграничения и позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство. Сейчас армия, отметил Таран, верит Верховному Главнокомандующему Украины.

"Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть Президента - не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень замечательная психологическая атмосфера каждый раз, когда Президент приезжает на позицию", - подчеркнул глава Минобороны.

Также читайте: В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована, - Таран

+84
Совковый баран.
07.08.2020 18:30 Ответить
+60
Так шо? Уже наши погранцы стоят по всей границе с кацапией?, и крымский мост взорван? О каком мире этот Поц блеет?
07.08.2020 18:33 Ответить
+48
Зелені впевнено ведуть Україну до капітуляції.
07.08.2020 18:34 Ответить
Это точно министр обороны, а не гадалка?
07.08.2020 20:01 Ответить
це точно не Міністр Оборони України.
07.08.2020 20:04 Ответить
Возможно это "облако в штанах"?
08.08.2020 08:25 Ответить
далба...б від зелених
08.08.2020 15:59 Ответить
Бери шинель, иди на дембель.
07.08.2020 20:04 Ответить
Да здравствует капитуляция!
А кто будет сепаров охранять от таких как я? Я ведь вернусь на оккупированную территорию и сепары начнут умирать. Я им не прощу 7 лет войны.
07.08.2020 20:07 Ответить
Як хто?- Аваков.
07.08.2020 20:33 Ответить
Да хрен вас туда пустят Вы думаете туда будет свободный въезд?
А вот герои ДНР будут ходить по Киеву в орденах и охранять их будут! А то что в Европпе подумают.... А что по рос тв покажут...
07.08.2020 23:35 Ответить
Да пустят, пустят. Блокпостов-то не будет. Самое интересное по идее через пол года-год после капитуляции начнется. Хотя.. Народ у нас состоит из 73% дебилов
08.08.2020 01:11 Ответить
Видите ли, реализация такого сценария - самый плохой и опасный сценарий. Слишком велик риск возникновения реальной гражданской войны. А это значит реальная дезинтеграция Украины. Это худший сценарий, и как этого избежать вопрос открытый...
08.08.2020 13:13 Ответить
Я ещё в 2015 году говорил: капитуляция это начало гражданской войны. Меня сейчас забанят.
08.08.2020 15:03 Ответить
Есть только одна деталь. россии не нужна капитуляция Украины, им нужна сама Украина. И это похоже на правду. А вот как они это пытаются реализовывать нужно внимательно слушать и напряженно думать...
08.08.2020 23:59 Ответить
Если ты ещё не в курсе, то РФ полностью захватила Украину еще в мае 2019 года.
09.08.2020 11:48 Ответить
О, это далеко не так Не смотря на некоторые отличия мировозрения у новой власти эти отличия не так велики, как кое кто пытается показать Ну а дальше гражданское общество...
Правда я не отношусь к тем кто верит в мирное решение конфликта на Донбасе (имхо это абсурд абсурдный), но пока все идет относительно логично. У Украины вообще мало вариантов после подписания минских капитуляций. Нельзя просто сказать, что мы не будем выполнять. И просто делать вид, что их нет вечно тоже не получится - это прямой путь к ослаблению санкций и тп. Ну а дальше следуют все эти танцы с бубном, которые, тем не мение, не должны ни к чему привести...
Хотя вот происходит то о чем я говорил еще очень давно - будут проталкивать выполнение минска в том порядке в котором их подписал Порошенко... А это фиаско... Все вполне прогнозируемо, надеюсь не получится....
09.08.2020 12:41 Ответить
Наверное тоже в глаз ***** заглядывал или гундявому леприкону в в задницу
07.08.2020 20:07 Ответить
Якщо армія "вірить" чотирижди уклоністу від призиву--то це не армія, якщо армія вірить говнокомандуючому який кидає своїх поранених бійців на полі бою.то це не армія. Але думаю,що в АРМІЇ є ще офіцери які мають ЧЕСТЬ і скажуть цим говнокомандуючим.що вони сцикуни і декому потрібно зняти погони.а декого просто гнати,чи притягнути до кримінальної відповідальності.
07.08.2020 20:09 Ответить
Тілько ХТО і ДЕ притягне їх хоть до якоїсь відповідальності, якщо куди не плюнь,-скрізь СВОЇ, пов'язані одним канатом політичної корупції?
08.08.2020 09:49 Ответить
Назначение дремучего совка тарана обьясняю только тем, что блазень такой же дремучий совок, и по менталитету они подобны, он набирает себе подобных, как он говорит честных, он не понимает, что в ссср все были воры, несуны, были относительно честные, скромные воры, блазень, очевидно вырос в такой семье, для него это образцовая семья, он не виноватый, он правополушарный, и кругозор его ограничен.
07.08.2020 20:11 Ответить
Всі помітили як зелені заметушилися після попередження Кадирова?
07.08.2020 20:17 Ответить
Ага. І шо тепер буде? Порохоботи створюють свою *********** бригаду і чимчикують на фронт? Зраді - ні!
07.08.2020 20:43 Ответить
Ти краще скажи, зебіли знову на Антимайдан побіжать?
07.08.2020 20:45 Ответить
Звісно, ні. Всі дружно побіжать голосувати за сизоносу *****. Бо тіко він Неньку урятує.
07.08.2020 20:49 Ответить
Ти долари на рублі поміняв уже?
07.08.2020 20:50 Ответить
Скажи, а надії на майбутнє ти пов'язуєш з мудрістю Зеленського, його досвідом чи патріотизмом?
Чи просто мрієш про російську пенсію?
07.08.2020 20:52 Ответить
уряд під стать президенту, битва екстрасенсів відпочиває,- гарант по очам читає думка а у міністра третє око відкрилось,- бачить майбутнє
07.08.2020 20:18 Ответить
Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", - добавил Таран - надо понимать -если и дальше будете сливать Украину власть будет иметь дело с Вооруженными силами...
07.08.2020 20:18 Ответить
Тобто, якщо ніхто вже не стріляє, то війна закінчилася? І це говорить міністр оборони України? В якої відібрали Крим і державний кордон? Я вже цей зоопарк спостерігати замахався. Чорти би вас взяли, всіх 73%.
07.08.2020 20:26 Ответить
боевики днр+лнр хотят мира?
таран за них знает.
07.08.2020 20:44 Ответить
Преступник всегда хочет скрыть свое преступление. Поэтому любые украинские или международные инициативы и активности, направленные на нарушение российского режима удобной «правды» и «тишины», натыкаются на репрессивный ответ, поиск «экстремистов», «фашистов», «террористов» и «шпионов», риторику «крымнаш» и очередное «любезное» приглашение в Крым.
07.08.2020 20:45 Ответить
Он - идиот ? Или просто протеже клоуна? Что бы он запел, когда мины и снаряде рвались бы в его ЛИЧНОМ маетке, а ЛИЧНЫЙ особняк грабили бы борцы за "русский мир" - моторылы и гиви ? А в школе , где учатся его внуки они бы устроили гестапо и жгли бы там украинские прапоры, учебники и книги Кобзаря? ****. Никто и не требует от этого трусливого бездаря успешных атак молодого Бонапарта - на врага втрое сильнее его самого, или хотя бы мужества и ярости к врагам - как у Богуна и Кривоноса...Но хотя бы не болтал своим грязным языком
07.08.2020 20:48 Ответить
Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время посещения района проведения операции Объединенных сил вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским

ДЕБІЛ ХРЄНОВ - УСІ ХОЧУТЬ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ



ЗАСТАВ ДУРАКА БОГУ МОЛИТИСЬ, ТАК ВІН І ЛОБА РОЗІБ Є
07.08.2020 20:50 Ответить
поток бреда и брехни зебила
07.08.2020 21:03 Ответить
Один "долбак" побачив у очах Путіна мир, другому привиділось "закінчення війни"... Ви що, придурки, одну "дорожку коксову", на двох ділите?!!!...
07.08.2020 21:08 Ответить
І в той же час Шмигаль заявив що Україна готова дати воду в Крим, щойно росіяни оголосять про гуманітарну катастрофу.
Перемога, зебіли?
07.08.2020 21:08 Ответить
І це слова міністра оборони України? Офіцера, який давав присягу захищати суверенітет і територіальну цілісність до останньої краплі крові? Це гірше, ніж лютий песець. Заморожений конфлікт, російський Донбас і окупований Крим, той мир і закінчення війни, якого бажає ні хто- небудь, а МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ!!!
07.08.2020 21:11 Ответить
Взагалі-то присягав він ссср. А в головах багатьох недоумків совок лишився саме там- в рашці...
07.08.2020 21:14 Ответить
Тому напевно і воюють як в 1941-му, доки до них не почнуть застосовувати накази на кшталт 270 чи 227.
08.08.2020 02:24 Ответить
Та йому присягу поміняти як "два пальці об асфальт". Попомніть мої слова "в випадку загострення - ця Криса Тилова ще й буде на наші позиції кацапів "наводити".
08.08.2020 08:22 Ответить
Цей лантух з Луганська чи Донецька віщає?А територію криму як він зібрався повертать?Чи як завжди, після нас хоч потоп.
07.08.2020 21:58 Ответить
Это не интервью, а какой-то треш эпохи Брежнева
07.08.2020 22:14 Ответить
В эпоху брежнева в Афгане выход разведгруппы прикрывала батарея д30 и звено ми24, это эпоха зе- пдрстическая.
07.08.2020 22:18 Ответить
Новость из рубрики без лоха и жизнь плоха, таран плевок бомжа криворотый позор ЗСУ , хотя выраз имеем то шо заслужили это и про ЗСУ .
07.08.2020 22:14 Ответить
Ты чем, мразь, очком чувствуешь? ВаЗЕлин в каптерке уже выдали?
07.08.2020 22:16 Ответить
Ты педика членом не испугаешь, не на того тарана напал.
07.08.2020 22:19 Ответить
Российские оккупанты стреляли возле Новолуганского, Шумов и Травневого. Возле оккупированной Ужовки противник вел инженерные работы в сторону Водяного.
07.08.2020 22:20 Ответить
І хто переміг ?
07.08.2020 22:20 Ответить
"... предчувствие... прекрасно воспринимается... они рады видеть..., ... проводит беседы... очень замечательная психологическая атмосфера..." - это лексика министра обороны воюющей страны ?! Не удивлюсь, если фсб-ная таранка по вечерам переодевается в бабскую одежду.
07.08.2020 22:51 Ответить
Для тупорилого тарана= предчуствуют и чуствуют только #уй в жопе, все остальное ощущается. Предчуствие у нього що після капітуляції москалі дадуть йому медальку "За освобождение Украини" і пенсію прапорщика.
Кароче, кончений "*****"(с)
07.08.2020 23:34 Ответить
А есть такая медаль "За облизывание"? Таран бросивший всех, включая своего водителя при позорном бегстве из под Иловайска, вполне её достоин.
08.08.2020 01:13 Ответить
А Ярослав Журавель, который четыре дня истекал кровью до смерти тоже был часть вашего "перемирия"?
08.08.2020 01:18 Ответить
"У меня предчувствие окончания войны..." Щось здається, що цей вояка і в вересні 1941 року під Києвом теж мав би "передчуття" завершення війни... Нагадаю, що на той момент близько 500 тис. радянських солдат "припинили стрєлять".
08.08.2020 02:11 Ответить
министр обороны - человек, который даже взводом не командовал и вот от чувствует что-то... или уже ощущает, как его падлу вешают...
08.08.2020 06:29 Ответить
Криса тилова, зроби хоч раз щось для України - застрелися.
08.08.2020 08:16 Ответить
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.

"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
08.08.2020 08:25 Ответить
предчувствие / делится сокровенным на посиделках домохозяек выдвиженец бухгалтера "Квартала 95" Елены Корж.
08.08.2020 08:39 Ответить
Ідіот. Оце і все,що можна сказати без вживання грубої нецензурної лайки!
08.08.2020 11:07 Ответить
БОЛБАЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁБ.
08.08.2020 12:50 Ответить
https://censor.net/user/473176 Я воював. Не може ТАКЕ казати Міністр Оборони України під час війни, коли наші території окуповані. ТАКЕ може казати тільки Міністр Оборони Чотириразового Відказника. Він Зеленського обороняє.
08.08.2020 20:13 Ответить
Ще один професійний жополиз в погонах. "Єсть. Так точно. Разрешите всраться?" Стиль таких зенералів.
08.08.2020 15:06 Ответить
