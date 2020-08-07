РУС
Луцк и Тернополь с 8 августа перейдут из "красной " в "оранжевую" и "желтую" карантинные зоны, - Степанов

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Луцк из "красной" зоны в соответствии с ситуацией с коронавируса в "оранжевую", а Тернополь - в "желтую". Это решение вступит в силу с 8 августа.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 августа 

Также Министерство здравоохранения предлагает изменить критерии определения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В частности, Минздрав предлагает учитывать количество новых больных за последние семь дней и увеличить показатель необходимых тестов на COVID-19 с 24 до 32 на 100 000 населения.

Эти предложения МЗ, по словам Степанова, вынесут на обсуждение правительства в понедельник, 10 августа. На следующий день, 11 августа, в случае изменения критерии комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС утвердит новое разделение Украины на зоны карантина.

Министр здравоохранения также отметил, что официальные данные о ситуации с карантином в Украине публикуются на сайте Минздрава, и извинился за неточность, которая произошла ранее.

Тернополь попал в "красную" зону, потому что тестирует втрое больше людей, - мэр Надал

В 12:00 7 августа интерактивная карта по разделу Украины на карантинные зоны обновилась. Согласно этой версии, в "красную" зону (предусматривает худшую ситуацию с коронавируса) по уровню распространения коронавируса попали Харьков, Костопильский район Ривненской и Кицманский район Черновицкой областей. Эта зона предполагает худшую ситуацию с коронавирусом.

Впоследствии с карты исчезли данные о новом распределении. В Минздраве нам заявили, что они недействительны, поскольку решение Государственной комиссии еще не было. В министерстве объясняют, что система автоматически начала подгружать новые данные о распространении коронавируса и менять карту, но ее еще надо утвердить".

Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА

+6
Да не смешите уже людей своими зонами, вас уже и мэр Харькова нахрен послал.
07.08.2020 19:05 Ответить
+6
Луцьк і Тернопіль із 8 серпня перейдуть із "червоної" в "помаранчеву" і "жовту" карантинні зони, - Степанов - Цензор.НЕТ 6218
07.08.2020 19:21 Ответить
+5
Та і треба було лиш послати центральну владу туди, де їй місце... І раптом звідти "Ну нє, то й нє..."
07.08.2020 19:08 Ответить
шо, опять?...а укрзалізниця лише змінила графіки по луцьку і тернополю
07.08.2020 19:07 Ответить
Безумству храбрых поем мы песни!
07.08.2020 19:08 Ответить
Та і треба було лиш послати центральну владу туди, де їй місце... І раптом звідти "Ну нє, то й нє..."
07.08.2020 19:08 Ответить
Заставь дурака богу молиться лоб расшибет
07.08.2020 19:08 Ответить
Шо, опять?!! Кловани квартальні ))
07.08.2020 19:09 Ответить
Так и это ж только шёпотом нахер послали. А если громко? Вирус вообще исчезнет.
07.08.2020 19:14 Ответить
Так Тернопіль вже був начебто зеленим...
07.08.2020 19:14 Ответить
Интересно, он в красной зоне на нарах будет сидеть или в чёрной ?
07.08.2020 19:16 Ответить
какаяразница! головне що в пітушиній хаті.
07.08.2020 19:21 Ответить
Тернопольский мэр больше возмущался красной зоной, поэтому по праву заслужил перевод в желтую. А вот Луцкий мэр слабо старался, так что пока только помаранч...
07.08.2020 19:17 Ответить
Головне. що на Стєпанова всі кажуть дебіл, тому Зеленський не такий одинокий і не відчуває себе найдурнішим.
07.08.2020 19:25 Ответить
это недоразумение решило ввести в действие закон об игральных автоматах - кому какая фишка выпадет - в такой зоне окажется область или город ...
впечатление, что это совершенно не зависит от реальной ситуации с заболеваемостью ...
этот шулер аж упивается своей властью и безнаказанностью за провал обеспечения больниц, медперсонала, жителей и т.д. средствами защиты ...
07.08.2020 19:29 Ответить
Тот степашка-поросенок из союза перевоплотился в свинью-хряка с мордой лица человека,похожи однако...и это прискорбно...
07.08.2020 19:31 Ответить
Степаша шо то назнчает потом отменяет много шума производит. Совсем как не уловимый Джо
07.08.2020 19:46 Ответить
Луцьк і Тернопіль із 8 серпня перейдуть із "червоної" в "помаранчеву" і "жовту" карантинні зони, - Степанов - Цензор.НЕТ 3352
07.08.2020 19:48 Ответить
Мабуть посипались пропозиції від яких складно відмовитись!
07.08.2020 20:01 Ответить
Тенденция понятна.. Скоро зараженных за сутки будет 2000, умерших 40 -50 человек, но при этом вся Украина окажется в "зеленой зоне".. С редким появлением " желтой", но где то далеко и не в нашем ауле...
07.08.2020 20:42 Ответить
чому Київ ЗНОВУ в "зеленій" зоні???? чому Київ рахують інакше, ніж всю Україну???
07.08.2020 22:40 Ответить
 
 