Луцк и Тернополь с 8 августа перейдут из "красной " в "оранжевую" и "желтую" карантинные зоны, - Степанов

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Луцк из "красной" зоны в соответствии с ситуацией с коронавируса в "оранжевую", а Тернополь - в "желтую". Это решение вступит в силу с 8 августа.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Также Министерство здравоохранения предлагает изменить критерии определения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В частности, Минздрав предлагает учитывать количество новых больных за последние семь дней и увеличить показатель необходимых тестов на COVID-19 с 24 до 32 на 100 000 населения.

Эти предложения МЗ, по словам Степанова, вынесут на обсуждение правительства в понедельник, 10 августа. На следующий день, 11 августа, в случае изменения критерии комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС утвердит новое разделение Украины на зоны карантина.

Министр здравоохранения также отметил, что официальные данные о ситуации с карантином в Украине публикуются на сайте Минздрава, и извинился за неточность, которая произошла ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернополь попал в "красную" зону, потому что тестирует втрое больше людей, - мэр Надал

В 12:00 7 августа интерактивная карта по разделу Украины на карантинные зоны обновилась. Согласно этой версии, в "красную" зону (предусматривает худшую ситуацию с коронавируса) по уровню распространения коронавируса попали Харьков, Костопильский район Ривненской и Кицманский район Черновицкой областей. Эта зона предполагает худшую ситуацию с коронавирусом.

Впоследствии с карты исчезли данные о новом распределении. В Минздраве нам заявили, что они недействительны, поскольку решение Государственной комиссии еще не было. В министерстве объясняют, что система автоматически начала подгружать новые данные о распространении коронавируса и менять карту, но ее еще надо утвердить".

Также читайте: Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА