Не исключаю внешнего вмешательства с помощью бомбы или ракеты, - президент Ливана Аун о взрыве в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун заявил о том, что причиной взрыва в порту Бейрута может быть внешнее вмешательства, однако окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены. Одной из причин может быть внешнее вмешательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает The New York Times.

Как отмечается, президент Ливана попросил президента Франции Эммануэля Макрона предоставить аэрофотоснимки, чтобы определить, что произошло, и если у французов их нет, мы запросим их из другого источника.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал президент Ливана.

Он также уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и при каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.