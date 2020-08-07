РУС
Не исключаю внешнего вмешательства с помощью бомбы или ракеты, - президент Ливана Аун о взрыве в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун заявил о том, что причиной взрыва в порту Бейрута может быть внешнее вмешательства, однако окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены. Одной из причин может быть внешнее вмешательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает The New York Times.

Как отмечается, президент Ливана попросил президента Франции Эммануэля Макрона предоставить аэрофотоснимки, чтобы определить, что произошло, и если у французов их нет, мы запросим их из другого источника.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал президент Ливана.

Он также уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и при каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Бейруте: в рамках расследования задержаны 16 человек

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

взрыв (6907) Ливан (128)
+6
Причина пока не установлена. Не исключаю внешнего вмешательства с помощью бомбы или ракеты, - президент Ливана Аун о взрыве в Бейруте - Цензор.НЕТ 9779
07.08.2020 19:28
+3
Це при умові, що там зберігалася не лише аміачна селітра
07.08.2020 19:33
+3
Конфискат был кацапским, не исключаю что это был спланированный и реализованный русскими тварям (кацапами) терракт.
07.08.2020 19:37
Причина пока не установлена. Не исключаю внешнего вмешательства с помощью бомбы или ракеты, - президент Ливана Аун о взрыве в Бейруте - Цензор.НЕТ 9779
07.08.2020 19:28
...он туда гумманитарку предложил,есть за что,ждем бананы...
07.08.2020 19:39
А что ему там делать? Прятать бабло в местных банках может только лох.
07.08.2020 19:39
Хвастаєшся своїм відпочинком?
07.08.2020 19:42
Это он Беню прислал. Первый раз когда деньги из Привата киздил, а ниже- на киче в Штатах.
07.08.2020 19:45
Ліван, нітрат амонію, 6 років, російський бізнесмен. Франція. І де таких новин накопали?
07.08.2020 19:29
Ти на острові?
07.08.2020 19:38
ти в гості хочеш? то не туди заліз - сходи на інші сайти
07.08.2020 20:12
Так.
Читайте спогади Павла Судоплатова.
07.08.2020 19:30
07.08.2020 19:37 Ответить
Без іврєйцев не обійшлося.
07.08.2020 20:43
Це при умові, що там зберігалася не лише аміачна селітра
07.08.2020 19:33
Ведь что-то подобное странное рвануло в Сасово в 90-х.
07.08.2020 19:33
Cui bono?..
07.08.2020 19:33
и ту бомбачку мог закинуть дружественный исраиль
07.08.2020 19:34
Какая бомба, уже опубликовано фото, где три пожарника взламывают дверь на склад, где горела селитра! Еще девять расчетов были уже в пути...
07.08.2020 19:34
Це все тонкості хорошо продуманого теракта. Згадайте ссср, скільки тон різних добрив лежало просто неба і не один рік. Ми на практиці в училищі (1974р.) кидали на костер мішок силітри і коли вона накінець загоралася вона була схожа на виверження вулкану в мініатюрі, потім зверху кидали ще, але нічого не взривалося. В Бейруті використали мощну взривчатку як детонатор, а це уже теракт.
07.08.2020 23:01
Если ты про этот взрыв читал, то наверняка обратил внимание, что рядом находился элеватор с зерном, а также куча других складов, где никаких сварочных работ не производилось, которые не горели и которые не взрывались... выводы напрашиваются сами!
07.08.2020 23:27
«Характерні причини детонації аміачної селітри:
- наявність замкнутого об'єму і відсутність вільного виходу для газоподібних продуктів розкладання;
- пожежа, яка супроводжується горінням значної кількості аміачної селітри;
- забруднення селітри деякими домішками;
- потрапляння у аміачну селітру розжарених предметів і дерев'яних елементів об'єкта, що горить;
- проникнення полум'я в глиб штабеля аміачної селітри і підвищення тиску газів, що виділяються всередині маси речовин під час горіння.»

http://ck.dsp.gov.ua/?q=article/zberigannya-amiachnoyi-selitry-nasypom
07.08.2020 19:36
Глава террористического анклава намекает на террористический акт, забывая о том, кто это завёз и для кого.
Не відкидаю зовнішнього втручання за допомогою бомби або ракети, - президент Лівану Аун про вибух у Бейруті - Цензор.НЕТ 2554
07.08.2020 19:37
Конфискат был кацапским, не исключаю что это был спланированный и реализованный русскими тварям (кацапами) терракт.
07.08.2020 19:37
бред, у них Хезболла - союзники. так что вероятность - 0.000001%.
07.08.2020 19:42
Найбільший їх союзник це хаос навколо.
07.08.2020 21:17
Хб не союзник орків, а відділ одного главка.
07.08.2020 21:58
Может быть))))) блин, я одна не понимаю зачем писать/говорить не проверенные версии. Ты ж призидент) а может эта бомба) говорит) я в шоке, вот проверить а потом говорить......
07.08.2020 19:38
видео в коментах в Эль Мюридки есть - снимают и слышно самолет. + на 1 фото возле дыма пожара - странная хрень на высоме метров 100(бимба?)
может и "помогли" "божие добрые люди"
может и "помогли" "божие добрые люди"
07.08.2020 19:41
вже до усіх на цій Планеті починає доходит хто такі кацапи.
07.08.2020 19:53
Дануна,зепед,исдай исчо одну ...ню-"только хлопушки на НГ!",продвинь в раде и хлопни крышкой рояля во время гнусявого самоотстранения от членства...
07.08.2020 19:53
Бабло помощи уже общарил?
07.08.2020 19:55
Да ...или другое действие, но природа его будет вами не установлена. Но то, что вы насторожились ...это агромадный плюс. Я думал беспечность будет бесконечной.

И самое, самое главное на что всем надо обращать внимание. Не должно быть при взрыве признаков кольца, кольцевой воронки, кольцевого вихря, пусть даже появляющейся кратковременно. Это принципиально важно. Если вы ее видите, все реакция взрыва уже идет с гравитационной составляющей. Это УЖЕ! значит внешнее вмешательство....
07.08.2020 19:55
Шота не верится во вмешательство извне... зная арабов, их "бокра" или "бад бокра" с фаталистским "иньш алла", думаю, это их арабская головожопость и позубизм ("зуб" - вульг. "член" по-арабски. "З" зубно-щелевое, как the)
07.08.2020 19:55
Это правильно. ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН МОЖЕТ.....Но ракету (как и иного летательного аппарата) никто не видел , а бомбу рогаткой не запустишь. Остается подрыв. Вот тут вариантов тьма ! И самый нереалистичный это - результат сварочных работ и не правильного хранения минеральных удобрений.
07.08.2020 20:03
"Не исключаю внешнего вмешательства с помощью инопланетян" тоже версия. Раздолбаи не смогли двери в склад сделать, теперь пытаетесь снятьс себя ответственность, мол власть здесь не при чем это не мы виноваты. рукожопые. с русскими никто бизнес не ведет
07.08.2020 20:04
Террористы обвиняют в терроризме. Прэлэстно!
07.08.2020 20:20
Ліванці - терористи, шломо? Це ліванці окуповували частину ісраїлю, чи, може, навпаки, га?
07.08.2020 20:44
В Лівані Хезбола в уряді, Хезбола це терористи?
07.08.2020 21:18
Президенты они такие одинаковые. Наш утырок тоже ходит с пяти вагонами охраны, потому что все люди враги.
07.08.2020 20:26
или там Зеленский опасается всемирного жидомасонского заговора
07.08.2020
Ихтамнетная схема

http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте

Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.

Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.

Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.

Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.

Одноразовое судно на один рейс.

И одноразовый экипаж..

И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.

Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...

А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?

Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?

Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.

Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
07.08.2020 20:29 Ответить
Не ліпіть горбатого до стінки. пуйло тут ні до чого. А от одному ліванському сусіду вельми вигідно дестабілізувати ситуацію в цій країні.
07.08.2020 20:46 Ответить
Це треба бути нобелівськми лауреатами щоб селітра здетонувала сама по собі. Скоріше допомогли заслані козачки і місцевий бардак влади. Як і українські артилеріські склади. які поєднали - злодіїв, бардак, і диверсантів.
07.08.2020 20:46 Ответить
Есть фото в сети .Перед взврывом в Бейруте виден след ракеты извне, прямо в место взрыва. А пишут сварщик виноват.
07.08.2020 20:53 Ответить
Калібр?
07.08.2020 21:20 Ответить
Там много "пиротехники" было. На том же складе с селитрой. И оно при пожаре разлеталось во все стороны.
Официально поставить такое количество селитры хезболле как бы нельзя. Они из нее бомбы делают для терактов. Но нехитрым финтом с арестом судна кацапы ее доставили именно им.
07.08.2020 22:45 Ответить
Более десятка членов Хезболлы являются депутатами ливанского парламента, а это говорит о многом. "Внешнее вмешательство" надо искать со стороны тех с кем она дружит...
07.08.2020 23:22 Ответить
Я даже на сто процентов уверен, что это так, как и то, что она взасос и за бабло дружит с кремлём.
08.08.2020 14:50 Ответить
это он отвлекает внимание от коррупции среди чиновников
через которую многие обогащаются
07.08.2020 23:32 Ответить
 
 