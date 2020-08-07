Чубаров - Шмыгалю: Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Чубарова.

Чубаров отметил, что на гуманитарна катастрофа на полуострове началась, когда "Вооруженные силы России захватили Крым" в 2014 году.

"И суть этой гуманитарной катастрофы заключается не в прекращении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, а также этнических украинцев", – написал Чубаров.

По словам главы Меджлиса, устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму возможно только путем деоккупации полуострова.

"Устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму, как и прекращение осуществляемых российскими оккупантами экологических разрушений, искусственного замещения этнического состава населения, языковой и религиозной дискриминации возможно только одним путем - деоккупации Крыма и восстановлением государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими к нему акваториями Черного и Азовского морей", - подчеркнул Чубаров.

"Что тут непонятного для премьер-министра воюющего государства?", - добавил он.

Напоминаем, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Россией Крым в случае "гуманитарной катастрофы на полуострове". При этом, он отметил, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".