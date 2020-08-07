РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8326 посетителей онлайн
Новости
2 601 31

Консульство Украины в Беларуси пытается помочь украинским журналистам Ромалийской и Гребенюку

Консульство Украины в Беларуси пытается помочь украинским журналистам Ромалийской и Гребенюку

Консульство Украины занимается вопросом освобождения задержанных в Минске журналистов.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил первый секретарь по консульским вопросам Николай Канцер.

По его словам, консульство уже знает о задержании журналистов, и сейчас они занимаются вопросом их освобождения.

"Пока мы знаем, что их задержало Московское РОВД. Сейчас мы этим вопросом занимаемся", - сказал Канцер.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Причина задержания на этот момент неизвестна. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего Времени" в Беларуси Романа Васюковича сейчас заблокированы.

Также на Цензор.НЕТ: Звукооператора, включившего песню Цоя "Перемен!" на провластном концерте в Минске, посадили на 10 суток

Автор: 

Беларусь (8017) журналистика (3342) консульство (474) МИД (7108) Ромалийская Ирина (423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
ну да...
Чел норм - тоже смотрю его иногда...
показать весь комментарий
07.08.2020 20:07 Ответить
+1
Объективно про вагнеровцев и ситуацию в Беларуси без бредовых фантазий как оппозиции так и провластных.
https://youtu.be/qup83R2hDDU

Давно подписан на этого российского блогера. Иногда не согласен с выводами которые он делает но обвинить его в манипуляциях я не могу даже при желании. Всегда чётко и по сути выделяя а не избегая главного.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:45 Ответить
+1
Це проблема білорусів - хай розбираються.
Після того, як білоруси промовчали арешт Гриба кацапами, на Білорусь мені начхати - хай загинаються.

Особисто мені.... потужно, вибачте, накакати на проблеми у Білорусі.

А ось закрити кордони з Білорусю яка є союзником держави-агресора росії - вже давно пора.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Объективно про вагнеровцев и ситуацию в Беларуси без бредовых фантазий как оппозиции так и провластных.
https://youtu.be/qup83R2hDDU

Давно подписан на этого российского блогера. Иногда не согласен с выводами которые он делает но обвинить его в манипуляциях я не могу даже при желании. Всегда чётко и по сути выделяя а не избегая главного.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:45 Ответить
ну да...
Чел норм - тоже смотрю его иногда...
показать весь комментарий
07.08.2020 20:07 Ответить
Ну, успехов им в вытаскивании журналистов.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:49 Ответить
Изначально было понятно что - ЧВК Вагнера в Беларуси это инструмент запугивания беларусов от неугодного для Лукашенка голосования. Изначально было понятным что план ЧВК Вагнера осознанно внедрили Лукашенко и путин заочно обговорив детали стратегии.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:52 Ответить
Выше привёл видос специально для тех, кто ведётся на такое.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:56 Ответить
у людей на цензоре есть своё мнение .... не обезательно по каждой ситуации - искать "блогера" и выключив мозг слушать его и качать "гривой" .....
показать весь комментарий
07.08.2020 20:10 Ответить
Выключившие мозг, как раз ведутся на тех блогеров, которых несут пургу в стиле https://censor.net/user/466213.
Моё мнение формирует лишь мой мозг и поступающая в него информация (факты) а не блогеры. Есть лишь единицы объективных блогеров мыслящих трезво а тем более в нужной теме. Это тот как раз случай.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:22 Ответить
да мне всё равно какие есть блогеры .... я пишу о том что иногда надо самому думать а не по каждому пуку ....бежать смотреть /слушать/списывать какое то чужое мнение ...
показать весь комментарий
07.08.2020 20:50 Ответить
Так и я про то!
Я привёл здесь именно своё мнение грамотно изложенное блогером. Он на моё мнение ни на грам не повлиял. Просто он грамотно и доходчиво это умеет делать.
А во время избрания клоуна 73% с удовольствием употребляло экспердов со страны.уа
показать весь комментарий
07.08.2020 21:16 Ответить
ну так прекращайте употреблять и жизнь наладиться.
показать весь комментарий
07.08.2020 23:40 Ответить
И вам того же !
показать весь комментарий
08.08.2020 07:10 Ответить
После 2014 года, я не верю россиянам какими бы они небыли и какой бы позиции не придерживались.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:15 Ответить
Здравый смысл никто не отменял.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:18 Ответить
Там нет здравого смысла, лучшие из них умеют создавать его хорошую иллюзию.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:22 Ответить
Ты это попробуй сторонникам Шмария объяснить.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:32 Ответить
Я им показываю одно интересное видео, где он показал себя во всей красе, потом наблюдаю как у них пробки в голове перегорают)
показать весь комментарий
07.08.2020 21:39 Ответить
Не, мне только наглухо упоротые попадаются, у них ничего не перегорает. Просто называют тебя фашистом-порохоботом только по тому, что ты называешь его проросийским.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:59 Ответить
Не скромный вопрос, а сколько у вас примерно реально ваты?
Хотелось бы прикинуть, сколько народу переобуться в воздухе и начнут звать ***** на помощь, когда заворушка начнется у вас.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:03 Ответить
Ой, не хочу злить здешних оппозиционеров но ваты тут реально хватает даже среди оппозиционеров. Меня этот вопрос тоже очень волнует. Тут ещё вопрос в степени упорности в Витебске по сравнению с Минском всё намного печальней... Бываю там у тёщи иногда общаюсь с ихними родичами и знакомыми...
показать весь комментарий
07.08.2020 22:13 Ответить
У ***** может быть договорняк как с Лукой, так и с местными царьками, как у нас с овощем и Аксеновым и другими.
Следи за этим, отвалятся регионы, глазом не успееш моргнуть.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:26 Ответить
У диктаторов по любому есть договорняки но сейчас Лука ведёт свою игру.
показать весь комментарий
07.08.2020 22:42 Ответить
Це проблема білорусів - хай розбираються.
Після того, як білоруси промовчали арешт Гриба кацапами, на Білорусь мені начхати - хай загинаються.

Особисто мені.... потужно, вибачте, накакати на проблеми у Білорусі.

А ось закрити кордони з Білорусю яка є союзником держави-агресора росії - вже давно пора.
показать весь комментарий
07.08.2020 19:59 Ответить
а от антересно, если кто-то там из молодых запустит на пробацьковском концерте не цоя, а "песни партизан, сосны да туман, песни партизан, алая заря, молодость моя - Беларусия......", как это будет расценено нукерами главного колхозника ? ))
показать весь комментарий
07.08.2020 20:13 Ответить
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя....Колхоз Беларусь и не уходил с Московского стойла,а что касается Крыма то Мацква готовилась к оккупации больше 20 лет со времён презика Крыма Мешкова,на 2013 года благодаря людям Донбасса Крым быстро перешёл на сторону российских оккупантов, армии как таковой на тот момент не было, Крым могли сдерживать человек тринадцать,остальные солдаты и матросы,а так же менты приросли семьями в Крыму.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:18 Ответить
Оставтьте про многоходовочки и заумные планы. Ордынцы обкакались ,потому как не ждали от бацки такой прыти. А бацка использовал тему единственно верным образом. И большого ума не надо! То же мне Макиавелли....
показать весь комментарий
07.08.2020 20:19 Ответить
Старик Лукашенко в истерике ,ведь в понедельник он может и не быть председателем колхоза Беларусь,а потом его могут отдать народу
показать весь комментарий
07.08.2020 20:21 Ответить
Украине нужно официально заявить что мы не признаем этой пародии " выборами" и лигитимность Лукашенко.. Отношений разрывать не будем как и связи. Но встречи высших чиновников государства в том числе президента, спикера, премьера и т.д. с нелегитимной властью в Минске ( после подобных " выборов") это себя и Украину не уважать. Лукашенко в интервью назвал Майдан гос. переворотом, пусть считает как считает. , но и Украина в таком разе вполне обоснованно может считать что нынешние " выборы" это имитация процесса и узурпация власти. Но наши " зас--цы" на такое не способны.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:33 Ответить
Клован уже собрался в гости подтверждать легитимность афериста решившего надурить всю Беларусь и весь мир.
Что взять с такого лоха, который в международной политике полный ноль?)
показать весь комментарий
07.08.2020 21:51 Ответить
Там, що ФСБ з ЦРУ навчання проводять? І посольство України свого носа впхнуло. Новое время рускоязикий канал з США. От нехай посол США і визволяє своїх агентів. Як РФ - своїх гебнюків з приватної компанії Вагнера що приперлись в Білорусію.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:39 Ответить
https://dn.depo.ua/ukr/dn/zelenskiy-zalishivsya-nochuvati-sered-biytsiv-u-zoni-oos-202008071199156 Зеленський залишився ночувати серед бійців у зоні ООС , Мертведчук и кремлёвский Фюрер в Крыму...что видно грядёт большой шухер ,наверное что то будет нехорошее в Белоруссии
показать весь комментарий
07.08.2020 20:53 Ответить
лука нам не друг
показать весь комментарий
08.08.2020 02:46 Ответить
 
 