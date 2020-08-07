Консульство Украины в Беларуси пытается помочь украинским журналистам Ромалийской и Гребенюку
Консульство Украины занимается вопросом освобождения задержанных в Минске журналистов.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил первый секретарь по консульским вопросам Николай Канцер.
По его словам, консульство уже знает о задержании журналистов, и сейчас они занимаются вопросом их освобождения.
"Пока мы знаем, что их задержало Московское РОВД. Сейчас мы этим вопросом занимаемся", - сказал Канцер.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".
Причина задержания на этот момент неизвестна. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего Времени" в Беларуси Романа Васюковича сейчас заблокированы.
https://youtu.be/qup83R2hDDU
Давно подписан на этого российского блогера. Иногда не согласен с выводами которые он делает но обвинить его в манипуляциях я не могу даже при желании. Всегда чётко и по сути выделяя а не избегая главного.
Чел норм - тоже смотрю его иногда...
Моё мнение формирует лишь мой мозг и поступающая в него информация (факты) а не блогеры. Есть лишь единицы объективных блогеров мыслящих трезво а тем более в нужной теме. Это тот как раз случай.
Я привёл здесь именно своё мнение грамотно изложенное блогером. Он на моё мнение ни на грам не повлиял. Просто он грамотно и доходчиво это умеет делать.
А во время избрания клоуна 73% с удовольствием употребляло экспердов со страны.уа
Хотелось бы прикинуть, сколько народу переобуться в воздухе и начнут звать ***** на помощь, когда заворушка начнется у вас.
Следи за этим, отвалятся регионы, глазом не успееш моргнуть.
Після того, як білоруси промовчали арешт Гриба кацапами, на Білорусь мені начхати - хай загинаються.
Особисто мені.... потужно, вибачте, накакати на проблеми у Білорусі.
А ось закрити кордони з Білорусю яка є союзником держави-агресора росії - вже давно пора.
Что взять с такого лоха, который в международной политике полный ноль?)