Консульство Украины в Беларуси пытается помочь украинским журналистам Ромалийской и Гребенюку

Консульство Украины занимается вопросом освобождения задержанных в Минске журналистов.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил первый секретарь по консульским вопросам Николай Канцер.

По его словам, консульство уже знает о задержании журналистов, и сейчас они занимаются вопросом их освобождения.

"Пока мы знаем, что их задержало Московское РОВД. Сейчас мы этим вопросом занимаемся", - сказал Канцер.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Причина задержания на этот момент неизвестна. Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего Времени" в Беларуси Романа Васюковича сейчас заблокированы.

