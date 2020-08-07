Кицманский район Черновицкой области остался в "красной зоне" карантина из-за празднования многолюдных свадеб, - ОГА

Кицманский район Черновицкой области остался в "красной зоне" карантина, потому что около 20% гостей, которые посетили три многолюдные свадьбы, заболели коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Мы имеем четко установленные путем эпидемиологических расследований источники всплеска, распространения инфекции, в частности в Кицманском районе. Три многолюдных свадьбы, на 300−500 гостей каждая, практически загнали весь район в так называемую "красную зону", - сказал он.

По его словам, было установлено, что 20% всех гостей, которые были на праздновании, имеют подтвержденный COVID-19.

"Значительно большее количество людей находится в статусе контактных лиц", — сказал Осачук.

Глава области добавил, что возросло количество больных и среди отдыхающих: около 20% тех, кто вернулся из курортов, делают тесты на COVID-19 и получают положительный результат.

Осачук допустил, что через 2−3 недели в области будет пиковая нагрузка не только на статистику, "но и физически на наши больницы, на каждого врача".

Всего в Черновицкой области подтвердили 6477 случаев коронавируса.