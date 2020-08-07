Кицманский район Черновицкой области остался в "красной зоне" карантина из-за празднования многолюдных свадеб, - ОГА
Кицманский район Черновицкой области остался в "красной зоне" карантина, потому что около 20% гостей, которые посетили три многолюдные свадьбы, заболели коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Мы имеем четко установленные путем эпидемиологических расследований источники всплеска, распространения инфекции, в частности в Кицманском районе. Три многолюдных свадьбы, на 300−500 гостей каждая, практически загнали весь район в так называемую "красную зону", - сказал он.
По его словам, было установлено, что 20% всех гостей, которые были на праздновании, имеют подтвержденный COVID-19.
"Значительно большее количество людей находится в статусе контактных лиц", — сказал Осачук.
Глава области добавил, что возросло количество больных и среди отдыхающих: около 20% тех, кто вернулся из курортов, делают тесты на COVID-19 и получают положительный результат.
Осачук допустил, что через 2−3 недели в области будет пиковая нагрузка не только на статистику, "но и физически на наши больницы, на каждого врача".
Всего в Черновицкой области подтвердили 6477 случаев коронавируса.
подсчитали (болезных) - прослезились
Не гони беса! ))
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ
25 июля 2020 года в Мадриде, в Испании, состоялась конференция врачей из Европы, которым уже надоела ложь о том, что происходит.
Испания хочет ввести строгую изоляцию на следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие эксперты, врачи, юристы собрались на пресс-конференцию и подали доказательства о лжи государственных правительств и СМИ по всему миру.
Речь идет о международном всемирном расследовании, в котором приняли участие:
врачи, юристы, биологи, санитарные эксперты, политологи, психологи, биохимики и социологи.
С ними сотрудничают группы профессионалов из Боливии, Аргентины, США, Германии, Испании, Австрии и Италии. Они ищут других врачей со всего мира, включая Чехию и Словакию, которые хотели бы присоединиться и предоставить больше информации из своих стран.
Организация «Врачи за правду» была основана 10 недель назад в Гамбурге.
В Германии они основали свой журнал и он является самым продаваемым в государстве ‒ 500 000 экземпляров за неделю.
Далее тезисы из конференции:
- Не существует ни одного научного заключения о том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение.
- Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин заявляет, что тест на ПЦР, который проводится в Испании (и не только там), обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп. Вот почему столько тестируемых людей имеют положительные показатели. Кроме того, COVID-19 не такой опасный, как это пропагандирует каждое телевидение.
- Вакцина против гриппа в этом году содержала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Это все вызывает цитокиновую бурю и COVID-19.
Таким образом, следующая вакцина спровоцирует более тяжелую болезнь.
Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые сделали вскрытие, хотя это было запрещено.
- На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, и 90% из них были вакцинированы против гриппа.
- В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и всю стационарную помощь в больницах, что повлекло большое количество смертей (следует добавить, что это касается почти всех стран, а не только Германии).
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
- В Латинской Америке 152 миллиона детей не посещают школ. 80 миллионов этих детей получают пищу только таким образом, что обедают в школе (ведь именно так некоторые страны решают проблему бедности). А если эти дети не ходят в школу, у них нет еды.
- Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где проживает 44 миллиона людей, отмечает, что здесь умерло меньше 2 000 человек. Но все государство до сих пор на карантине... (добавлю, что в процентах это составляет 0,004%!).
В 2019 году здесь от обычного гриппа умерло 35 000 человек.
- Доктор Гастон утверждает, что правительства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя знают, что все это обман (этим можно объяснить единодушные шаги по всему миру за очень короткое время).
- Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования людьми.
Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
В Боливии готовится документ об отказе от вакцины, и на этой неделе он будет опубликован.
Это называют «псевдонаучной диктатурой».
- Врачи договорились, что будут требовать обязательного вскрытия во всех случаях смерти и проведения правительственного расследования.
- Также требуют тщательного исследования сети 5G.
- Добиваются исследования взаимосвязи между вакцинами против гриппа и COVID-19.
- Тем самым они подают уголовную жалобу на телеканалы и мейнстрим-медиа за информационный терроризм.
- Они публично требуют от министерства внутренних дел и от властей провести расследование, чтобы получить достаточно доказательств
Например население Аргентины таки на на 1.2 ляма больше и умерло там в два раза больше, чем ты постишь...а рядом в Чили умерло 10000 чел, в Перу 20500 чел, в Мексике 50500 чел...Блин да в соседнем Мордоре за июнь умерло 12000 чел - и заметь это данные Росстата, а не ролика в ютубе.
Это же звиздец - социологи, психологи, политологи и биохимики обсуждают пандемию....Почему не позвали хиромантов, гадалок и шаманов?
Мордор данные Росстата - месяк к месяцу и год к году
В целом в стране в июне 2020-го умерли 162,7 тысячи человек, добавили в ведомстве. Это на 25 тысяч больше, чем за тот же месяц годом ранее.
За первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 тысяч 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тысяч 503 человека). Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%, отмечают в Росстате.
Твои предположения -почему так? Обнуленик путлера повлияло?
щось не бачу тут нічого про розтин
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0PkrTGW9bbmklPo-6WNDg-vfWYUHrKuCeJ01heMZarRPIYk65Gvd-RkOM https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf
https://uk.finance.yahoo.com/news/matt-hancock-orders-review-daily-094556049.html
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.
А вся ця байда через те, що плр-тести взагалі не покликані виявляти віруси, зокрема "сарс-ков-2".
Ресурс с без альтернативного варианта на куки..это не серьезно...И кстати идиотские методы попыток борьбы с пандемией не подтверждают и не опровергают наличие оной
Люди помирають від давно відомих хвороб (наприклад, від пневмонії), а їм встановлюють фальшивий діагноз за допомогою тестів, які не можуть цього робити (за словами їх розробника К. Малліса). Якби не було тестів чи якби їх так безглуздо і не за призначенням не використовували, ніхто б ні про яку пандемію і не знав би.
Мали б справу з черговим ГРВІ, яке лікується симптоматично, з летальністю, близькою до летальності сезонного грипу.
та будь ласка: фальсифікація кількості смертей, тупо намалювали "мертві душі"
але ти давися тією локшиною, не відволікайся
поэтому не мне, а тебе новый надо отменить, не мне, а тебе в манастырь или секту самое место там праздников нет.