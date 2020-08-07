Посольство в Беларуси связалось с местными силовиками по поводу задержанных украинских журналистов Ромалийской и Гребенюка
Консул Украины ожидает доступа к задержанным журналистам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.
"Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов. Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным граждан для оказания первичной консульской помощи", - сказано в сообщении.
В МИД отметили, что дело находится на контроле министерства и посольства Украины в Беларуси.
"Защита прав граждан Украины за рубежом остается неизменным приоритетом МИД Украины", - добавили дипломаты.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка задержали в Минске
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".
Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.
Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.
Также на Цензор.НЕТ: НСЖУ обеспокоен задержанием украинских журналистов в Минске
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отак шарахнуть на Чернігов разом з ******, і шо ти потім скажеш...
саня не даром хоккеист - скользит и тут и там...
рыба от его скользкозти в обморок к верху брюхом падает от зависти....
перефразируя санину хрень - Украине нужен ядер, бо за.бет "братовня"....
"я так володимиру и сказав - нашо тоби твои кацюнкерсы в Беларуси? - старшой згодився на зараз"...
ссыт младшой старшого и бздит и хочет трон....