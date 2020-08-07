РУС
Посольство в Беларуси связалось с местными силовиками по поводу задержанных украинских журналистов Ромалийской и Гребенюка

Посольство в Беларуси связалось с местными силовиками по поводу задержанных украинских журналистов Ромалийской и Гребенюка

Консул Украины ожидает доступа к задержанным журналистам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов. Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным граждан для оказания первичной консульской помощи", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что дело находится на контроле министерства и посольства Украины в Беларуси.

"Защита прав граждан Украины за рубежом остается неизменным приоритетом МИД Украины", - добавили дипломаты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка задержали в Минске

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.

Также на Цензор.НЕТ: НСЖУ обеспокоен задержанием украинских журналистов в Минске

Беларусь (8017) журналистика (3342) задержание (6713) МИД (7108) Минск (1564) Ромалийская Ирина (423)
+8
братський білоруській нарітт
+7
А як нєжно Лука пєл у Гордона.
Отак шарахнуть на Чернігов разом з ******, і шо ти потім скажеш...
+6
белорусы не раз показали что подыгрывают куйлу, в случае чего и аэродромы для нападения предоставят по дружбе
к гадалке не ходи - совет пуйла усатому таракану.
бацька сдаст пахану кремлядскому в обменный фонд , 100 на 100 обещали..
вагнеровских кацапюр старшой-матушке взад - украинских журналистов держать.
саня не даром хоккеист - скользит и тут и там...
рыба от его скользкозти в обморок к верху брюхом падает от зависти....
Комусь дуже кортить розхитати Білорусію хаосом і бардаком.
Мабуть Помпео дав вказівку бункерному послати в Білорусь вагнерівців, клятий Держдеп.
Так и надо, пока не уйдёт **"утый Таракан3%, после выборов будет совсем другая европейская страна-Беларусь.
Будет полная ж..., станет страна стационарного бандита с разграбленным народным хозяйством и идиотами при власти как например в Украине или в РФ.
В РБ такая жопа, что с Украиной, и даже с россией не сравнить, полная жопа ниже унитаза, дожились.
я разное слышу об уровне жизни в РБ, но то, что там менты низачто запросто могут дать по почкам, и утащить на 10 суток - я слышу от всех.
"я ему сказал, помпеичь, а мы - младший со старшим браты, напавши на Украину, ее Америке отдали, отдали то, шо Америке не пренадлежит и принадлежать не должно"
перефразируя санину хрень - Украине нужен ядер, бо за.бет "братовня"....
белорусы не раз показали что подыгрывают куйлу, в случае чего и аэродромы для нападения предоставят по дружбе
сто вiдсоткiв
и на ету тему саня тоже вытерся как то - подлетное время кацапских мессершмитов, и уже не важно к чему, отстает от беларусского, тока на 3 мин.
"я так володимиру и сказав - нашо тоби твои кацюнкерсы в Беларуси? - старшой згодився на зараз"...
ссыт младшой старшого и бздит и хочет трон....
Беларусы или дебил при власти?
Пускай сидят - а силовики и МИД Беларуси потом пускай обьясняют почему задержали братских журналистов..
а че зелох ролик не запишет, даю 24 часа
РАБссия Украина иБбелорусь дожны быть в советском дерьме,какая там Польша а тем более Германия... Забудьте о демократии...
Лука конченое существо, такое же ХЛО, тут он в дёсна с Зеленским лупится, а завтра нож в спину воткнёт. Луке пора на покой, надеюсь белорусы созрели
Коли Кравчук все прос... а Кучма все розікрав своякам і кумам, голова колгоспу Лукашенко серед цих виродків, був найчесніший і зберіг промисловість, на яку положили лапу багато гравців імперців з РФ і ублюдків з ЄС .
Читаю коменты и реально вырисовывается картина - пепики, поддерживая ватницу Тихановскую, подыгрывают прокацапным тролям в расшатывании ситуации в Беларуси
проверь штаны, а то у тебя там сзади опять вырисовывается картина
