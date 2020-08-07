Посольство в Беларуси связалось с местными силовиками по поводу задержанных украинских журналистов Ромалийской и Гребенюка

Консул Украины ожидает доступа к задержанным журналистам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов. Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным граждан для оказания первичной консульской помощи", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что дело находится на контроле министерства и посольства Украины в Беларуси.

"Защита прав граждан Украины за рубежом остается неизменным приоритетом МИД Украины", - добавили дипломаты.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.

